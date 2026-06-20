18 трогательных историй о доброте, которую женщины дарят друг другу без повода и просьб
Порой протянутая рука помощи способна полностью перевернуть хмурый день. Вовремя собранная посылка с заботой для молодой мамы или неожиданный подарок от случайной попутчицы согревают сердце лучше любого летнего солнца. Эти простые и светлые случаи напоминают нам о том, что искренняя доброта и женская солидарность все-таки существуют.
- Женщины, как же я вас обожаю! Предыстория: позавчера я себе сильно натерла ногу своими двухлетними босоножками. Сегодня чинно заклеила все пластырем и выдвинулась на весь день по делам. Пластырь планов на все мои дела не имел и благополучно съехал в промежуточной точке и приклеиваться как надо не собирался. Босоножки только этого и ждали и начали снова натирать. Но я уже в метро, еду домой, новый купить негде. Ну, потерплю — подумала я. Можно еще по магазинам сходить. Подумаешь. Выхожу из вагона метро и начинаю свое восхождение наверх, подволакивая ногу, дабы минимизировать трение. Получается, видимо, вполне себе драматично. И вот тут происходит: в дверях меня нагоняет девушка и сует какой-то листочек. Спрашиваю: «Что это?» — «Пластырь», — говорит. Я сначала не поняла, а потом как поняла. Мне аж морально легче. Перезаклеилась в переходе и пошла с улыбкой до ушей и верой в женщин в автобус. Милая девушка, если вдруг ты это увидишь, спасибо тебе большое! Такая маленькая забота осчастливила одну женщину.
- В праздники я помогла женщине на кассе в супермаркете. Она стояла в самом начале очереди с двумя малышами и дополна забитой тележкой, и вдруг до нее дошло, что она что-то забыла. В магазине было не протолкнуться. Я спросила, не сбегать ли мне за этой вещью, пока подруга попридержит мое место в очереди. В итоге я вернулась с сырным шариком со вкусом зеленого лука, попутно подняла оброненный детский ботиночек и подбадривающе сказала ей, что она отлично справляется. И она прослезилась. Мамы всегда должны поддерживать мам. Без вариантов.
- Лежала в больнице на сохранении — навещать особо некому. Соседку по палате каждый день заваливали передачами, цветами, родня толпой. А ко мне никто. Она это заметила и стала со мной делиться, то фруктов положит на тумбочку, то сок, то просто сядет рядом и болтает, чтобы я не киснула. Я стеснялась, отказывалась, а она говорит: «Бери. Мне в твоем положении однажды никто не помог, я одна была. Теперь я за ту себя помогаю тебе». Мы пролежали вместе 2 недели. Обе родили, обе хорошо. Это было 6 лет назад. Наши дети теперь лучшие друзья, ходят в один сад, а мы с ней крестные друг у друга.
«Посылка с заботой для лучшей подруги и ее новорожденного сынишки»
«Моя лучшая подруга, с которой мы дружим уже 15 лет, в прошлом месяце родила своего первенца — мальчика! Я собрала посылку с полезными приятностями для нее самой, малыша, ее мужа и их собаки. На следующей неделе мы наконец-то встретимся: я смогу увидеть подругу и впервые познакомиться с крохой! Я в таком восторге!»
- Парень заказал на свидании кучу всего, а в конце предложил счет пополам. Достала кошелек, но девушка за соседним столом вдруг кинула деньги с фразой: «Расслабься, я заплачу». Он ей что-то про принципы, а она подмигнула ему и спросила: «Слушай, а ты правда думал, что эта шикарная девушка останется с тобой после такого?» Она элегантно подхватила мою сумочку и уверенно скомандовала: «Уходим, дорогая». В итоге мы уехали кататься по городу, а любитель поесть за чужой счет остался наедине со своими принципами и чеком.
- На прошлой неделе мне крупно повезло столкнуться с невероятной добротой, и моей благодарности просто нет предела. Я летела одна с полуторагодовалым ребенком и никак не могла нормально застегнуть и распутать ремни на эргорюкзаке. Малыш уже начал капризничать, а у нас как раз вовсю шла посадка на рейс. И вдруг сзади тихонько подошла женщина и просто протянула мне вторую часть пряжки, которую я до этого безуспешно пыталась поймать. А потом она взяла у меня из рук сумку с подгузниками, чтобы я могла спокойно отрегулировать рюкзак и поудобнее устроить ребенка. Вроде бы мелочь, но мне тогда реально позарез нужна была помощь, и она оказалась тут как тут.
- Я женщина средних лет, и эта история произошла со мной в поликлинике, пока я ждала своей очереди к врачу. Я заметила пожилую женщину в инвалидном кресле и мужчину рядом — по возрасту он вполне годился ей в сыновья. Женщина выглядела расстроенной, но, поскольку это все-таки больница, я сперва не придала этому значения. А потом я поняла, что она пытается поймать мой взгляд. Она жестом поманила меня к себе — мне потребовалось немного времени, чтобы это понять, — и я подошла. Она попросила меня сходить с ней в туалет. Мужчина рядом и правда оказался ее сыном, и ей было неловко. Она так была рада, что другая женщина поняла ее ситуацию. Вот это и есть тот самый негласный женский кодекс, который мы никогда не должны нарушать. Сколько бы лет тебе ни стукнуло, остается только надеяться, что рядом окажется «сестра», которая поможет тебе сохранить достоинство.
Доброта от незнакомок
«Зашла сегодня утром в супермаркет и отчаянно пыталась разглядеть состав на упаковке, но, как назло, забыла дома свои очки для чтения. Тут замечаю двух женщин, которые шли в мою сторону. Я подошла и спросила, не прочитает ли одна из них мне эти мелкие буковки. Они оказались такими милыми и отзывчивыми!
Одна из них вообще полезла в сумочку и протянула мне абсолютно новые очки, на которых еще даже ценник висел! Сказала, что скупает их пачками, потому что вечно теряет свои. И просто отдала их мне. Я ее в ответ крепко обняла.
Эта история напомнила мне, что в мире все еще полно потрясающих, добрых людей — и, честно говоря, мне сейчас было очень нужно это почувствовать. Думаю об этих женщинах весь день, и каждый раз на душе становится так тепло».
- Зашла на днях в общественный туалет, а там в кабинке дверь не закрывалась. И девчонка, которая просто стояла рядом, подошла и предложила подержать мне дверь.
- У меня была подруга, наши дети — ровесники. В те времена моя семья жила очень скромно, а они — в достатке. Она постоянно звала нас в гости под предлогом того, что детям нужно поиграть. Там она всегда кормила мою дочь: то супчиком с мясом, то чаем с вкусняшками. При этом она всегда говорила, что ее сын Илья просто отказывается есть без моей дочки. Только спустя время я поняла, что она нас так аккуратно подкармливала. Я была гордой, и подруга просто не хотела меня смущать. Ее помощь в тот момент оказалась поистине бесценной.
- Девушки, женщины и женская солидарность — самое лучшее, что случалось в моей жизни. Буквально недавно меня довезла до дома незнакомая девушка. Из-за того, что на улице холодно и идет снег, она предложила не ждать автобус и подвезти. Жалко, что отказалась от благодарности. Надеюсь, кто-нибудь ей вернет это добро в тройном размере.
«Милая пожилая японка помогла мне с традиционным костюмом»
«Я принялась горячо благодарить ее на ломаном японском, а она лишь с улыбкой ответила: „Мне было в радость!“ — и пошла по своим делам»
- Моя подруга приехала ко мне под Новый год из другого города, через 3 месяца после того, как закончились мои 10-летние отношения. Приехала со своими формами и украшениями для рождественского печенья и напекла мне целую гору, чтобы у меня был хоть какой-то праздник. Никогда не забуду.
- Познакомилась в аэропорту Новой Зеландии с девчонкой, которую развели на деньги через фейковый сайт авиакомпании. Английский — не ее родной язык. Дело было в марте 2020 года, так что в аэропорту творился полный хаос: все пытались улететь домой, рейсы отменяли один за другим. Я оставалась с ней сколько могла, мы бегали от стойки к стойке в попытках во всем разобраться, пока мне самой не пришлось бежать на посадку. Больше я ничем не могла ей помочь, но иногда девичья взаимовыручка — это просто быть рядом, чтобы другая женщина не оставалась одна, когда вокруг происходит неразбериха. В итоге она во всем разобралась и благополучно добралась домой.
- Проспала. Пока собиралась на встречу, так замоталась, что даже не заметила, что накрасила всего лишь один глаз. Выяснилось это в маршрутке, когда девушка, сидящая возле меня, поднесла зеркало к моему лицу. Я чуть не заплакала, когда увидела себя в зеркале, потому что косметики с собой нет, а купить новую я не успеваю. И тут девушка возле меня достала из сумки черный карандаш с тушью и протянула мне. Вот это я понимаю, женская солидарность!
«Заглянула сегодня в свою любимую чайную, и милая сотрудница написала мне послание прямо на стаканчике! По-моему, это очень мило»
«Ты соткана из волшебства»
- Со своей лучшей подругой я познакомилась немного странно. Мы где-то 2 месяца жили в соседних квартирах, но были незнакомы между собой. Как-то у нее должна была быть вечеринка, и перед этим она впервые зашла ко мне. Я думала, что предупредит о возможном шуме и музыке, но услышала просьбу о том, чтобы я вечером постучала к ней и наорала, что их компания мне мешает. Ну я так и сделала. Через неделю сестра праздновала на моей квартире день рождения со своими друзьями, я попросила соседку сделать точно так же, потому что идея мне не очень нравилась, а отказывать родным я не умею. Так разогнали мы эти тусовки, потом встретились вдвоем объяснить ситуации, поняли, что проблемы у нас одинаковые, и стали видеться чуть ли не каждый день. Как-то так, кажется, социофобы и находят друзей.
- Покупаю куртку, сразу надеваю, а на выходе пищит рамка. Охранник заставляет все вытащить, толпа глазеет, я пунцовая стою, глаза в пол. Вдруг из-за стойки выбегает девушка-кассир, резко хватает меня за куртку и говорит охраннику: «Вы что, не видите? Это же наш косяк!» Она быстро достает из кармана съемник и прямо на мне отщелкивает скрытый жидкий магнит, который на кассе просто забывают снять. Охранник сразу отстает, а моя спасительница извиняется и даже дарит мне дисконтную карту с максимальной скидкой в их магазине.
А с вами случались истории, где женская солидарность стояла превыше всего? Пишите в комментариях.
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