18 трогательных историй о доброте, которую женщины дарят друг другу без повода и просьб

«Зашла сегодня утром в супермаркет и отчаянно пыталась разглядеть состав на упаковке, но, как назло, забыла дома свои очки для чтения. Тут замечаю двух женщин, которые шли в мою сторону. Я подошла и спросила, не прочитает ли одна из них мне эти мелкие буковки. Они оказались такими милыми и отзывчивыми!

Одна из них вообще полезла в сумочку и протянула мне абсолютно новые очки, на которых еще даже ценник висел! Сказала, что скупает их пачками, потому что вечно теряет свои. И просто отдала их мне. Я ее в ответ крепко обняла.

Эта история напомнила мне, что в мире все еще полно потрясающих, добрых людей — и, честно говоря, мне сейчас было очень нужно это почувствовать. Думаю об этих женщинах весь день, и каждый раз на душе становится так тепло».