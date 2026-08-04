17 счастливых людей, которым пляжный отдых подарил радость и вещицы с историей

Пляжный отдых приносит порой не только свежие брызги и нежный шум волн, но и маленькие радости в виде разных диковинок. Ведь никогда не знаешь, что вынесет прибой — отполированное стеклышко или раритет. Так старинное ожерелье или капсула времени, обнаруженные на берегу моря или озера, наполняют нас счастьем и превращают прогулку под теплыми лучами солнца в увлекательный поиск сокровищ.