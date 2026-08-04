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17 счастливых людей, которым пляжный отдых подарил радость и вещицы с историей
Пляжный отдых приносит порой не только свежие брызги и нежный шум волн, но и маленькие радости в виде разных диковинок. Ведь никогда не знаешь, что вынесет прибой — отполированное стеклышко или раритет. Так старинное ожерелье или капсула времени, обнаруженные на берегу моря или озера, наполняют нас счастьем и превращают прогулку под теплыми лучами солнца в увлекательный поиск сокровищ.
Когда привозишь с пляжа семейную реликвию
- Когда мне было девять лет, мы с мамой отдыхали на море. Я купалась, а потом зарывалась в горячий песок. Однажды я так гребла песок и нащупала что-то мелкое и круглое. Хотела уже выкинуть, как вдруг мама как ахнет: это была монета 1985 года. Мама с восторгом сказала: «О, это же как раз год, когда мы с папой познакомились!» До сих пор бережно храним ее.
«Мой самый ценный пляжный улов!»
Когда поломка — к счастью
- Дети строили на пляже песчаную крепость. Вдруг младшая прибежала и говорит, что ее лопатка сломалась о что-то твердое. Выкорчевала я камень, а на дне ямы что-то блеснуло. Думала, фольга от шоколадки. Как же мы пищали от восторга, когда я вытащила довольно обшарпанный, но очень красивый латунный судовой хронометр! Все оставшееся время дети перекапывали песок в поисках «сокровищ», правда, больше ничего интересного не попалось.
«Сегодня на пляже мне попалась резиновая уточка»
«И теперь у меня один вопрос. Когда-то в Тихий океан вывалилось 28 800 игрушек, среди которых были желтые уточки. Они потом годами путешествовали по океанам и появлялись на разных берегах. Какова вероятность, что я только что нашла ту самую? Пожалуйста, не отвечайте „нулевая“».
Это смотря где вы находились. Вероятность найти такую уточку в Черном море практически такая же как превращение воды в лед при комнатной температуре.
Когда не теряешь надежду
- Моей маме было 18. Она потеряла на пляже кольцо, заметила только дома. Расстроилась до слез — подарок. Просит отца отвезти ее на пляж, чтобы поискать украшение. Он:
— Тома, ну какое кольцо? Да и дождь прошел.
Уговорила. На пляже никого. Нашли примерное место. Все обыскали — ничего. Действительно, какие кольца. Мама присела сполоснуть руки в небольшой лужице. Зачерпнула воду и достала кольцо!
«Посмотрите, что я сегодня нашел!»
- Это, пожалуй, самая лучшая вещь с пляжа, которую я когда-либо видела!
Глаз-алмаз и чуть-чуть удачи
- Поехали с парнем на Кипр. Мы старались экономить, но под конец отдыха ресурсы поджимали. Приехали на любимый пляж, я пошла купаться, и тут замечаю на дне моря что-то красное. Ныряю, достаю бумажку и понимаю, что это крупная купюра. Перед отъездом мы сходили в ресторан с рыбным меню.
«Гуляя по пляжу на Гавайях, мы с женой наткнулись на это»
- Это планета Маленького Принца! Скорее верните ее на небо.
Эх, если бы не Сережа...
- Ко мне на пляже подошла красотка. Сказала, что потеряла подвеску в воде и попросила помочь. Показала мне место, где это случилось, я стал нырять на глубину. С трудом достал ей украшение. Все должно было закончиться как в фильмах: красотка кидается ко мне в объятия, и мы женимся. Но она даже не сказала «спасибо», схватила цепочку и побежала на берег со словами: «Сережа, мы нашли!» Муженек ее, как оказалось, плавать не умеет.
«Вот какую штуковину я увидела сегодня на пляже»
«Любовь волшебна!»
- Два года назад отдыхала с подружками на юге. В один из вечеров, когда мы сидели на пляже, решила ради прикола оставить записку со своим номером телефона и словами: «Ищу искреннюю любовь». Никто тогда так и не перезвонил. А полгода назад мне пришла СМС: «Ты все еще в поисках искренней любви или уже нет?» Я удивилась, ведь столько времени прошло. Но, так как я была свободна после продолжительных отношений, решила ответить. Завязалась переписка, которая переросла в звонки, и наконец, спустя четыре месяца ежедневного общения, во встречу! Похоже, я нашла того самого. Планируем съехаться на следующей неделе. А записку он в тот же вечер подобрал, но все не решался написать.
"Штирлиц вынул из сейфа записку Гиммлера , но тот вырвался и снова спрятался в сейф")))
«Нашли на пляже. Что это такое?»
- Эйрподс каменного века.
Из моря — прямиком к мечте
- Была на отдыхе у озера. На пляже буквально споткнулась о стеклянную запечатанную бутылочку. Внутри оказалась свернутая в трубочку бумажка, а в ней было написано: «Если ты это читаешь, наберись смелости и сделай шаг к своей мечте!» Не знаю, кто был ее автором, но в тот же вечер я отправила резюме в компанию, о которой давно задумывалась, но в которую не осмеливалась написать. И знаете что? Спустя три года я все еще у них работаю и очень довольна.
«Вот такой интересный камень нашла на пляже Анталийского побережья. Удивительно, как природа нарисовала такую красоту!»
Готовый пейзаж. А тут пытаешься что-то изобразить, краску и холсты изводишь, но этой лёгкости и лаконичности не получаешь.
Когда пираты оставляют капсулу времени
- Отдыхали с детьми на пляже, как вдруг в песке я заприметила торчащий уголок латунной шкатулки. Откопали ее, а внутри лежал пожелтевший листок с нарисованной картой и подписью «Пиратский клад». Дети пришли в восторг, и мы полдня посвятили поискам. И наконец откопали жестяную коробку со старой фотопленкой. Напечатали в местном ателье фотки: на них улыбались какие-то парнишки. Выложили снимки в городскую группу, и на следующий день нас разыскал один из тех парней, теперь уже взрослый семейный мужчина. В знак благодарности устроил моим археологам грандиозный пикник с арбузами.
«Летом я нашла песчаный доллар на Охотском море»
Не дрова, а украшение для дома
- Я когда-то притащила с юга корягу потрясающей красоты. Мы с подругой снимали дешевый домик с печкой-буржуйкой и пошли собирать дрова. Я увидела эту красоту, забрала, а потом все дрова прогорели, и мы полночи спорили: подруга хотела сжечь и ее. В итоге привезла корягу домой на двух поездах, потом много раз с ней переезжала. Она уже десять лет украшает мой дом.
У нас и другие статьи о везунчиках, которым попались раритеты на барахолках и не только:
Комментарии
Из необычного, но не экзотического: находила огромную медузу, даже не медузу, а медузищу. Ее вынесло на песок приливом.
Очень понравилось фото туго набитой штуковины с оранжевыми шариками внутри!