15 семейных историй, которые дарят тепло, как майское солнышко
Семья — это люди, рядом с которыми чувствуешь себя дома. Их любовь может выражаться в мелочах: теплый ужин после рабочего дня или советы папы, знающего, что макароны с сосисками и сыром лечат любую грусть. Мы подготовили подборку из 15 историй, после чтения которых вам наверняка захочется позвонить родителям или крепко обнять своих близких.
- Когда я уезжала учиться в другой город, родители сделали мне подарок — блокнот с советами. Они реально сами его написали как небольшую инструкцию по выживанию. От мамы там были списки: что должно быть в аптечке, как стирать и что делать, если сломался утюг. Все четко, по пунктам, даже с картинками. А от папы советы были, скажем так, еще более «жизненные». На последней странице его почерком было написано: «Если вдруг совсем все плохо станет, сил нет, учеба бесит, парня бросила или просто грустно на душе — вари макароны, кидай туда две сосиски и три сверху сыр. Ешь горячим, запивай чаем. Все станет лучше, проверено». Честно, этот рецепт тогда не раз спасал меня. Сижу, бывает, реву над курсовой, потом вспоминаю папины слова и варю макароны. Работает.
- На каждый мой день рождения мама готовила мне мой любимый торт — медовик. В этом году я поступила в университет, учусь за границей. Родители думают, что на выходные не прилечу: очень дорого. Только я весь семестр подрабатывала в местной библиотеке и завтра уже буду дома. Мама, папочка, ждите! День рождения без вас — не праздник. И даже не думай, мам, что ты отмажешься от готовки медовика: я ради него лечу четыре тысячи километров!
Очень тепло написано. Это хорошо, когда родители искренне радуются приезду детей.
«Пять лет не виделась с родными. Это была самая чудесная поездка в нашей жизни»
В Новой Зеландии - потрясающе красиво. Не зря там любят фильмы снимать. Чудесный вид вокруг.
«Спланировала нам трехнедельный тур по Новой Зеландии на доме на колесах. Сказала им только даты, а весь маршрут держала в секрете — они до последнего не знали, что их ждет завтра».
- Работал продавцом-консультантом в обувном салоне. Заходит семейная пара с ребенком лет четырех-пяти. Жена с сынишкой идут в женский отдел, муж — в мужской. Консультирую мужчину по туфлям, и тут к нему подбегает мелкий и кричит на весь магазин: «Папа, а мама тебя любит!» Отец нахмурился и выдает: «Я знаю. Пусть берет». Замечательная семья.
- Уезжала на выходные, муж остался с 4-летней дочкой. Вернулась, а она от моей стряпни нос воротит. Требует: «Хочу салетку, как у папы!» Весь день гадала, когда ребенок полюбил селедку. Вечером муж пришел, цокнул языком и достал из холодильника кусочек шарлотки, которую я им оставляла перед отъездом, и посыпал его сыром. Дочка уплетала за обе щеки и приговаривала: «Мам, ты вкусно готовишь, но с папой никто не сравнится!» Так выяснилось, что «шарлица» — это шарлотка плюс пицца.
«Мой пятилетний сын мечтает стать поваром, так что сегодня он приготовил „изысканную тарелку“ для своей младшей сестренки»
- Когда я была подростком, очень любила папу. Однажды он приехал с тяжелой смены, было много работы. Я хотела его порадовать и сама испекла пирог, но без мамы передержала в духовке, и дно подгорело. Плакала очень сильно, а папа только улыбнулся, обнял меня и сказал, что это ерунда: ягоды сладкие, и горечь почти не ощущается. Он поужинал, а я все носом шмыгала и говорила: «Думала, будешь ругаться. Слышала, как бывает у других». А он мне ответил: «Мальчик обижает девочку, только если не любит, запомни». С тех пор непорядочным парням со мной сложно. Спасибо ему.
- Когда я уезжала жить к мужу, мама просто обняла меня и сказала, чтобы я помнила: я у себя и у них одна, себя всегда надо любить больше всего на свете, и если он когда-нибудь сделает мне больно — папа меня сразу заберет, а в доме навсегда останется моя детская. Звонит редко, всегда спрашивает, удобно ли мне сейчас поболтать. Знакомым о моем муже рассказывает только хорошее, если спрашивают, а к нему самому вообще никогда не лезет. Мне кажется, она ангел.
«Моя 15-летняя дочка приготовила ужин, пока я задерживалась на работе»
«В последнее время нам с ней пришлось непросто, но теперь мы наконец-то строим свою жизнь вдвоем на новом месте. Сегодня я впервые вернулась поздно, а дома меня ждал готовый ужин и выбранный дочкой фильм. А еще она сказала, что скучала по мне — раньше она никогда так не делала. Мы потихоньку восстанавливаемся».
- Папа всю жизнь говорил, что не любит кошек: «Холодные они, бездушные, ходят сами по себе». Мы с сестрой выросли без кота. Год назад я приехал в гости — на диване лежит кот. Рыжий. Папа рядом. Я спрашиваю: «Папа, это кто?» Он отвечает: «Рыжий». Я говорю: «Это кот». Он отвечает: «Вижу». Я удивляюсь: «Ты же не любишь!» А он говорит: «Этот другой». Кот лежит на его ноге, папа делает вид, что смотрит телевизор. Маму я потом спросил — она говорит, папа с ним разговаривает, когда думает, что никто не слышит. Холодные, бездушные, ходят сами по себе — ага, конечно.
Кошки "холодные и бездушные" исключительно с холодными и бездушными человеками. Зеркалят, в отличие от других.
- Я швея, одна воспитываю сына. Ради подарков взяла много заказов, костюм сыну шила до 6 утра. Стыдно, но на утреннике я уснула! Переживала, не обидится ли он, но когда мне скинули видео, я расплакалась. Все смотрели на спящую меня, а он сказал: «Не будите маму, она устала. Она работала». Какой понимающий ребенок растет.
«Сделала сегодня праздничный маникюр маме и бабушке на праздник»
- Звонит отец: «Котят подбросили, персидских! Жалко, домой забрал». Летим домой. Мама злится, я в восторге. Папа виновато оправдывается: «Они чумазые какие-то, надо их умыть». Смотрим на котят, и тут мама в хохоте за живот берется: «Сереж, это же сиамские котята!» Два сиамских котенка прибились в автомастерскую на производстве, где отец работал. Откуда эти породистые малыши там взялись — никому не известно. Отец очень кошек любит, не смог их там оставить. Оказались девочка и мальчик. Девочку отдали кому-то, а мальчика оставили. Хороший кот был, отец его все «чумазым» звал.
- Нас в семье двое: я и моя сестра. Мама постоянно твердила нам, что мы есть друг у друга, и когда не станет родителей, мы будем друг другу опорой. Мужчины могут бросить, дети — уйти, а мы всегда должны быть вместе. Благодаря этим заветам мы неизменно поддерживаем друг друга. Разница в возрасте у нас большая, но сестра всегда учит меня новому, а я передаю ей опыт и знания. Здорово осознавать, что ты кому-то нужен и можешь о ком-то заботиться.
знавал семью где старшая 6 доца и мамка родили с разницей в 2 дня, т.е. разница в 27 лет была между сестрой и братом, вот это реально большая разница в возрасте, а вот между дядькой и племянником всего 2 дня )))
«Прости, что задержался, просто увидел красивые цветы и решил тебе собрать букетик»
«За все мои 32 года мне еще никто не дарил цветов, просто сорванных у обочины. Ну как он может быть таким милым?»
Поделитесь в комментариях своими любимыми семейными историями.
