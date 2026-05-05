15 человек, которые своим примером показывают, что мир меняют простые добрые дела

Народное творчество
05.05.2026
Давно уже известно, что даже простое доброе слово может изменить чей-то день или даже жизнь. Для подвигов не нужно быть супергероем — достаточно вовремя предложить мандаринку новенькой коллеге или оставить милую записку с благодарностями соседке. В этой статье 15 душевных примеров, как обычные люди привнесли в мир частичку добра.

  • Мне 41 год. В сентябре вышла на работу. На новом месте никого не знала: садилась с краю, обедала одна, уходила ровно в шесть. Ела быстро и возвращалась к монитору. Коллеги не грубили — просто не замечали, и это хуже. Однажды на кухне женщина лет пятидесяти спросила: «Вы же новенькая? Как вам?» Я сказала, что нормально. Она налила мне кофе без спроса и ушла. На следующей неделе стала оставлять что-нибудь на моем столе: печенье, мандарин. Молча. Потом однажды подсела и спросила про детей. Не давила, просто была человеком рядом. В декабре она перешла в другой отдел. В феврале на кухне рядом со мной села стажерка лет двадцати двух. Смотрит в тарелку, мнет уголок салфетки. Я налила ей чай и спросила: «Как вам тут?» Она подняла глаза, и я узнала себя в сентябре. На следующий день оставила ей на столе мандарин.
night_stories_ru

«Мой четырехлетний сын торжественно вручил мне одуванчики, которые сам нарвал и заботливо поставил в стаканчик»

  • Дочь подошла ко мне тихо, почти по-взрослому. Я отложила все и повернулась к ней. «Мама, я хочу сделать подарок учителю. Давай купим цветы?» — сказала она. Я удивилась: «А почему? Есть повод?» Она на секунду замялась, а потом выдала: «Сегодня она так устала после каникул. Мальчики не слушались, ей было грустно».
n.alishpayeva
Anastasiya
4 часа назад

Вроде и мило, а вроде и все-таки не очень хорошо, что в девочках с детства воспитывают эту функцию улучшать окружающим жизнь за свой счёт

  • Работаю курьером. Одна бабулечка все время заказывает всякие мелочи: книги, чай, нитки для вязания. Она всегда встречает меня фразой: «Ой, внучек приехал!» Я ей не внук, но всегда подыгрываю. Вчера приехал снова, но на пороге меня ждал мужчина лет пятидесяти. Он сказал: «Бабушки не стало три дня назад. Спасибо, что навещали». Я не навещал, я просто доставлял посылки. Но он обнял меня и тихо добавил: «Она последние полгода только о вас и говорила. Спасибо, что играли роль внука». Теперь, когда я развожу посылки пожилым людям, я всегда задерживаюсь на пару минут.
night_stories_ru
Екатерина Стефан
2 часа назад

Этот человек тоже за счёт своего времени улучшает чью-то жизнь...
В этом посту слёзы умиления, в предыдущем осуждение того, что девочка хотела поддержать учителя. Странные мы люди.

«Милая леди увидела, как я намучилась с поясом оби, и помогла его перевязать»

Дело было в Японии во время моей стажировки. Для летнего фестиваля я купила юкату, но мы так и не смогли разобраться, как правильно завязывается пояс оби. В итоге я сдалась: пояс болтался, а юката топорщилась во все стороны. Вдруг женщина на автобусной остановке поманила меня к себе и принялась поправлять наряд. Она полностью перевязала мой нелепый узел и буквально за две минуты соорудила на спине шикарный бант. Когда она закончила, я рассыпалась в благодарностях на ломаном японском. Она лишь ответила: «Мне было в радость!» — и пошла своей дорогой. Воспоминание об этой бескорыстной помощи до сих пор заставляет меня улыбаться.

  • Ехали на природу компанией, остановились в магазине в какой-то деревне. Возле магазина сидели кот и собака, довольно запущенного вида. Продавщица сказала, что раньше они жили у местной бабушки, но теперь остались совсем одни: дом заколотили, а животных забрать было некому. Собака была очень робкой. Мне стало так жалко их, что я не выдержала и забрала их с собой. Мы ночевали в палатках на берегу реки, собака и кот спали в палатке со мной и моим парнем. Оказались очень спокойными и дружелюбными. Сидели все время вместе, жались друг к другу. Вернулись в город, отвезли животных на обследование. Собаке потребовалась операция на лапе, но она полностью восстановилась. Кот в порядке, просто был очень голодным. Живут у нас теперь, сладкая парочка, все время вместе спят. А мне хочется верить, что их прежняя хозяйка была бы рада за своих питомцев — они не пропали и снова нашли свой дом.
  • Мне было четырнадцать, мы только переехали, и я впервые поехал домой на автобусе. Район я знал плохо, поэтому благополучно прозевал свою остановку и укатил не пойми куда. Водитель заметил, что я все еще в салоне (причем один-одинешенек), только когда доехал до конечной — в нескольких километрах от моего дома. Похоже, это был его последний рейс, потому что он развернул свой огромный автобус и подбросил меня прямо к моей улице, хотя маршрут там вообще не проходил. Мировой мужик! Прошло уже больше двадцати лет, а я его до сих пор вспоминаю.

«Соседка оставила мне записку. Как только прочитала — расплылась в улыбке. Каждый раз, когда вижу ее посылки в лобби, я просто кладу их ей под дверь»

«Огромное спасибо, что постоянно приносишь мои посылки! Меня часто не бывает дома, и твоя помощь — просто спасение. У меня на двери камера, потому что я впервые живу одна и мне, честно говоря, бывает немного неуютно. Так что я правда тебе очень благодарна.

Шелли из 18-й. Еще раз спасибо!»

  • Мой кот Макс как-то ночью сбежал, а я заметила это только утром. Вечером в дверь постучали: «У вас кот не пропадал?» На пороге стоял мужчина, который подобрал Макса на дороге. Мужчина работал электриком и весь день возил кота с собой по вызовам: грел его, поил и даже делился обедом. А после смены просто обходил дом за домом на той улице, где нашел его, пока не наткнулся на меня. Сказал, что сам любит животных и надеется, что на его месте так поступил бы каждый. Он вынес мне кота из машины, пожелал нам здоровья, сел в свой грузовик и уехал. Мы даже не познакомились. С тех пор прошло 8 лет, Макс жив-здоров и сейчас спит рядом со мной. Это был самый добрый поступок в моей жизни, причем в очень тяжелый для меня момент. Я никогда этого не забуду.
Regis Trator
3 часа назад

Если кота отпустить и не возить с собой, он сам дорогу домой находит

  • Как-то раз моя десятилетняя дочь пришла из школы сама не своя. Она рассказала, что подруга осталась без праздника из-за семейных обстоятельств, а также добавила, что ее родители часто в ссоре. Она очень хотела поддержать ее и попросила меня помочь с подарком, а сама пообещала наплести браслетов, так как обожает делать всякие фенечки и аксессуары. После рассказа дочери я просто не смогла отказать. Мы зашли в магазин игрушек и купили плюшевый брелок с персонажем мультфильма — дочка была уверена, что девочке понравится. Потом купили подарочный пакет и открытку, и дома дочка все это красиво упаковала. На следующий день она отнесла подарок в школу и рассказала, что подруга была очень рада. Так приятно видеть, что твой ребенок растет эмпатичным.
Герда
1 час назад

Ну и где здесь коммент от дамы, которой не нравится решать чужие проблемы и помогать людям бесплатно?

«После долгого лечения аппетит наконец-то вернулся, и я могу нормально есть. Вот такой обед муж собрал мне с собой на 12-часовую смену»

  • День выдался просто паршивым. Я завалила тест и весь вечер только и делала, что кисла, прокручивая все это в голове. На душе было муторно, и я просто пыталась дотянуть до конца дня, чтобы совсем не расклеиться. И тут парень, который мне нравится, вдруг говорит: «От тебя так вкусно пахнет». Просто так. Без всяких подводок и драм. Мы просто болтали как обычно, и он как бы между прочим это вставил. Казалось бы, мелочь, но я вообще этого не ожидала. Вряд ли он понял, как сильно это для меня значило: я впервые за весь день по-настоящему улыбнулась. На мгновение весь стресс и разочарование куда-то улетучились, и мне стало так легко и спокойно. Этот момент напомнил мне, что даже в самые серые дни случаются такие вот приятные пустяки, благодаря которым жизнь снова кажется классной.
  • Шел проливной дождь. Тут ко мне подходит мужчина — весь «с иголочки», в деловом костюме и с портфелем — и буквально всучивает свой зонт. Отказа не принял, как я ни сопротивлялся. Мне еще нужно было тащиться через полгорода до вокзала, а он, я уверен, вымок до нитки, пока добирался до места. Спустя пару недель я передал «эстафету»: отдал этот зонт девчонке у себя в районе — она заблудилась, а тут как раз ливануло, и прикрыться ей было нечем. Было такое чувство, будто все так и должно было случиться.

«Мы с мамой сегодня спасли рыжего котика на заправке»

Сидели с мамой в машине. В какой-то момент услышали мяуканье. Мама пошла проверить, что там, и через пару минут вернулась с крошечным рыжим комочком. Котенок оказался просто чудо — очень ласковый. Мы отвезли его домой, и мама сразу стала звонить в приют, потому что оставить его у себя мы, к сожалению, не можем. Очень надеюсь, что о нем позаботятся. Пока ждем, я с ним вожусь: вот сейчас пишу это, а мелкий уже минут пятнадцать как дрыхнет у меня на руках. Хоть бы он попал в самые добрые руки.

  • Пять лет назад оказалась в трудной ситуации: уволили с работы, соседки «попросили» из квартиры. Ночью нашла объявление, что девушка ищет няню для дочки с проживанием. Я написала ей, объяснила ситуацию — она разрешила приехать. В тот же день позвонили с предложением трудоустройства. Сейчас я замужем, две квартиры, машина, престижная работа. Но если бы тогда эта девушка не протянула руку помощи, я бы, наверное, сдалась и ничего бы этого не добилась. Очень благодарна ей.

А случались ли в вашей жизни встречи с незнакомцами, чьи случайные слова или жесты вы помните до сих пор? Расскажите о «маленьких чудесах», которые произошли с вами или вашими близкими!

