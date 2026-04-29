18 историй из маршруток и автобусов, где за 15 минут успеваешь познакомиться, посмеяться и влюбиться в людей
А кто сказал, что в транспорте бывает скучно? Если оторвать взгляд от экрана, можно обнаружить, что вы едете с очень интересными людьми. Наши герои рассказали, как они всего-навсего ехали по своим делам, а в итоге стали свидетелями смешных и милых ситуаций.
Еду в автобусе, слышу странный звук. Смотрю: сидит девушка с книгой, а над ней нависла бабулька и поскуливает. По салону пробегает смешок. Какой-то мужик кричит: «Вам уступить?» Бабка кивает на девушку: «Пусть она уступает!» Ну девушка встала и как оказалось — она месяце на 8-м, просто сумкой живот был прикрыт. Бабулька смотрит на нее и от неожиданности заявляет: «Ой, я вспомнила, что мне сейчас выходить!» Вылетела на ближайшей остановке.
Еду вчера в маршрутке, звоню другу и начинаю с ним болтать, тут в ходе разговора замечаю, что звук из трубки у меня не обычный, а стерео, прислушиваюсь и понимаю, что друг этот сидит в этой же маршрутке на 3 ряду, а я на первом. Понимаю также, что уже минут 5 как над нами ржет вся маршрутка и даже начинаю слышать некоторые смешки. Потом слышу, что в трубке его голос затихает, а это значит, что он тоже это осознал. И тут без предупреждение мой друг кричит «Остановите здесь», маршрутка резко тормозит и мы с ним не договариваясь оба вылетаем из маршрутки, с диким хохотом и красными от стыда лицами. Теперь я вообще на маршрутках ездить не буду, только автобусы.
Как-то раз ехала со знакомым в автобусе. Он сидел спиной к водителю. На очередной остановке заходит женщина и спрашивает: «В какую сторону едет автобус?» Знакомый с невозмутимым лицом указывает жестом назад и говорит: «Туда!» Минутное молчание и дикий смех на весь салон.
«В автобусе прямо на окне выросло растение»
Недавно подумала, как было бы прекрасно три дня в неделю работать, а четыре — отдыхать. Сегодня еду в маршрутке, и сидит мальчик, класс пятый, разговаривает по телефону. И так мечтательно, глядя в небо, говорит: «Вот бы было так — шесть месяцев каникул и шесть месяцев учебы...». Ах, мечты, мечты.
Однажды давно ехал в маршрутке, как обычно битком передо мной бабушка сидит, я без настроения слушаю музыку в наушниках и бабка мне кричит do it!!! Я удивился сильно, подумал, крутая бабка, на английском меня мотивирует, потом заорала еще раз do it!!! Только потом догнал, что она просила меня закрыть окно, потому что дует! Дует из окна!
Еду в маршрутке, заходит женщина, становится возле меня и говорит: «Вы не могли бы уступить мне место?» Я сижу на одиночном месте, осматриваюсь и говорю: «Нет, там есть же свободные места», а она мне выдает: «Я хочу тут сесть». Я ей еще раз повторила, и в итоге она пошла и села.
Лет семь назад часто ездила на междугороднем автобусе (час пути) к подруге. Билет всегда покупала онлайн заранее, всегда у окна, чтобы меня уже никто не тревожил. Так нет, находились регулярно товарищи, которые заходили не на вокзале, а рядом - так «экономнее», платили водителю напрямую в карман и ехали дешевле, но убеждали меня место уступить - потому что сумки, потому что дети, потому что пожилые и просто так. Недоумеваю до сих пор.
Ехала в маршрутке на учебу, салон забитый, некоторые люди стоят. Заходит бабуля старенькая, оплатила проезд и стоит у первого посадочного места. За ней зашел парень в спортивном костюме и кепке. Стоит рядом с бабушкой, недовольно смотрит вокруг, а потом говорит: «Вы что, офигели! А ну бабушке место уступили быстро!» Один мужик встал, на его место села старушка, а парень рядом с ней стоял, как будто охранял. Потом еще помог ей выйти из маршрутки со словами: «На связи, бабуль, хорошего дня вам!»
«Смотрите, какие классные сиденья у автобусов в Тампере»
Поставил машину на СТО (станция технического обслуживания — прим. ADME), еду в маршрутке, сижу у окна. Рядом девушка склонилась над книгой, читает, лица не видно. На остановке заходит здоровенная тетка и начинает сначала кашлять, ворчать, а потом чуть ли не ложится на эту девушку, чтобы та уступила ей место. Та — ноль внимания, даже голову не поднимает. Тетка уже орет: «Вот воспитали поколение!» И тут девушка поднимает голову и оказывается бабулечкой с шикарными волосами в модном пальто и говорит: «Да уж! Действительно!»
Зачем уточнение про машину? "Это я для души в маршрутке езжу, а так у меня бизнес свой есть"?
Еду в маршрутке, спереди меня сидит пожилая пара, на вид лет 65-70. Женщина достает зеркало и начинает припудриваться. В это время ее мужчина смотрит на нее и говорит: «Какая ты у меня красивая» и целует в щеку. Боже, какая милота.
Никогда не забуду, как лет 15 назад я ехал в маршрутке с гитарой, а рядом сидел мужик лет 60-ти.
— Что там у тебя? Гитара?
— Ага.
— Я тоже в молодости играл, а потом женился...
В маршрутке: Один парень вынимает наушник и говорит водителю:
— У стадиона тормозните! — и вставляет наушник.
Другой пассажир вынимает наушник:
— У стадиона остановите, пожалуйста! — и продолжает слушать музыку.
Водитель, вынув наушник:
— У стадиона кто-нибудь выходит?
Водитель маршрутки в наушниках? Даже не могу подобрать комментарий, если честно.
«Классный интерьер у автобуса, как будто в лесу»
Еду я в маршрутке, вся такая воздушная, на каблучках. Тут в салоне раздается звонок телефона, какая-то люто тяжелая музыка. Никто не отвечает, я уже сижу думаю: да возьми ты уже трубку кто бы ты ни был. Вижу, народ на меня косится, и тут я понимаю, что из моей сумки разносилась сия песнь. С невозмутимым видом отвечаю, но чувствую себя неловко до конца поездки. Ах да, чуть не забыла. У меня есть брат, брутальный парень, любитель тяжелого рока. И большой юморист.
Я как-то н-а звонок с номера подруги поставила песню "Гасолина" Дэдди Янки. А эта подруга систематически опаздывала, и однажды всё-таки умудрилась позвонить посреди лекции, чтобы об этом предупредить...
Еду в маршрутке и наблюдаю забавную картину: парень на весь салон беседует по телефону. Кажется, на том конце девушка его мечты. Почему я так решила? За три минуты он умудрился назвать ее «солнышком» ровно 21 раз. Я посчитала — это же по семь раз в минуту! Искренне восхищаюсь мужчинами, которые так ценят стабильность и верность традициям в общении.
В маршрутке: Мужчина опрятной внешности, но простой наружности женщине:
— Скоро ли будет весна?
— Я не синоптик.
Мужчина долго и пристально смотрит на нее.
Она не выдерживает:
— Мужчина, вы разве не видите, мы с разных грядок?
— Нет, не вижу. Я не агроном.
Занавес.
Вчера ехал в маршрутке и понял: выходить не хочется. Водитель здоровался с каждым лично, прощался, делал комплименты: «красивый шарф», «хорошего дня». Без наигранности. Люди оживали, улыбались в ответ. Обычно мы бежим из маршруток. А тут 15 минут — как островок добра.