18 историй из маршруток и автобусов, где за 15 минут успеваешь познакомиться, посмеяться и влюбиться в людей

Еду вчера в маршрутке, звоню другу и начинаю с ним болтать, тут в ходе разговора замечаю, что звук из трубки у меня не обычный, а стерео, прислушиваюсь и понимаю, что друг этот сидит в этой же маршрутке на 3 ряду, а я на первом. Понимаю также, что уже минут 5 как над нами ржет вся маршрутка и даже начинаю слышать некоторые смешки. Потом слышу, что в трубке его голос затихает, а это значит, что он тоже это осознал. И тут без предупреждение мой друг кричит «Остановите здесь», маршрутка резко тормозит и мы с ним не договариваясь оба вылетаем из маршрутки, с диким хохотом и красными от стыда лицами. Теперь я вообще на маршрутках ездить не буду, только автобусы.