Ну да, он в играх, она в соцсетях, где старший дить - непонятно. И это называется семья... Вроде как номинально есть, но по факту ни холодно, ни жарко...
16 ироничных историй, которые хочется пересказывать — потому что такое не придумаешь
Истории
03.05.2026
Бывает, что обычные люди оказываются в ситуациях, которые трудно придумать заранее. В этих историях — бытовые сцены, неожиданные совпадения и цепочка событий, складывающаяся в цельные сюжеты. Простые моменты, которые читаются как живой сериал.
- Моя двоюродная сестра вечно ныла, что ей не нравится ее имя. Мол, слишком обычное — Таня. В 21 взяла и поменяла на более редкое. Прошло 2 года (за это время с сестрой почти не виделись). Семейное застолье, мой сын (5 лет) обращается к сестре: «Тетя Розаля». Она поправляет: «Розалия». Сын: «Розаляля». Сестра снова поправила: «Ро-за-ли-я». Сын, обиженно: «Короче, теть Тань, хотел что-то спросить у вас, но уже не важно».
- Лежим с мужем — он в игре, я залипла в соцсети. Смотрю на фотки: свадьбы, дети,
платья. Вздыхаю, грущу. Он: «Что случилось?» А я с надрывом: «Все уже замужем, у всех семьи, дети, а у меня ничего». Он молча встал и ушел. Возвращается через пару минут с нашей свадебной фотокнигой, снимками с выписки из роддома и детским альбомом. Кладет все на кровать и говорит: «Ты в курсе, что у тебя муж есть, сын есть, и еще один в процессе оформления?» Я тупо смотрю на живот, потом на него — и смеюсь. Ну, с кем не бывает.
Ответить
- Потерял ключи от дома. Не в первый раз, я растеряша, жена давно смирилась. Но в этот раз искал три дня. На четвертый день звонят. Открываю — сосед снизу, дед Вася. Протягивает мои ключи: «У тебя упали с балкона. Три дня назад». Я озадачился, а он объясняет: «Ну, я поднял их, пошел относить, по дороге забыл куда иду и пошел домой в итоге. А сегодня покупал капусту и вспомнил про тебя, ты же Капустин».
- Мой коллега, который работал у нас на постоянной основе, начал встречаться с девушкой, которая пришла к нам на сезонную подработку. Финансовые дела у этой девицы были не ахти. Та его предупредила, что собирается переехать, как только закончится ее контракт. Ну, он и решил отработать вместе с ней 2 недели, а потом уйти. Прошло 2 недели, и внезапно эта девушка передумала и подала заявку на вакансию на полную ставку. И в итоге заняла место этого коллеги.
- Мне 21, учусь на третьем курсе. Позвонил папа — просто так, спросить, как дела. Я рассказала: сессия, устала, денег в обрез, с соседкой по комнате напряженно. Он слушал. Потом говорит: «Держись, ты справишься». Я думаю — ну да, стандартный ответ. Потом он говорит: «Я в твоем возрасте вообще не знал, что делать». Пауза. «До сих пор иногда не знаю». Мне 21, ему 49. Я никогда не думала, что он тоже не знает. Почему-то от этого стало легче. Не потому что все решилось — а потому что я не одна такая.
- Папа сидел в соседней комнате и позвонил мне на телефон. Я сначала подумала, что что-то случилось. Беру трубку, а он спокойно говорит: «Сделай мне, пожалуйста, кофе». Я даже переспросила, не шутит ли он, ведь кухня от него в двух шагах. Но в итоге все равно пошла и сварила. Похоже, теперь я дома не только бариста, но и доставщик.
ADME
- В детстве мне очень часто мама давала мелочь от сдачи. Эту мелочь я все время скидывала в свою коробочку. Однажды мама ее нашла. На вопрос, зачем я сохраняю мелочь, я ответила, что хочу купить ей шубу, которую папа не хочет покупать. Мама расплакалась, и через 2 дня мне купили велосипед. А на самом деле я собирала не на шубу, а на велосипед себе.
Эта девочка вчера была в подборке, а ещё раньше это был мальчик, причем неоднократно
Ответить
- Папа неплохо рисовал с детства, но никогда этому всерьез не учился. Работал инженером, по работе много чертил, а на досуге иногда делал какие-то почеркушки в блокноте. На пенсии заскучал, и мы с братом решили увлечь его рисованием. Подарили подписку на курс лекций по истории искусства, купили хорошие материалы. Он поначалу отмахивался, потом начал заниматься, искал видеоуроки, нашел единомышленников. Сейчас участвует в выставках, ездит на этюды — помолодел лет на десять!
- Сижу я в кофейне, работаю за ноутом. Вдруг краем глаза замечаю, что на меня беспрерывно смотрят мама с дочкой лет 5, за столиком напротив. Я пытался не обращать внимания, но в итоге не выдержал, снял наушники, и начал смотреть в ответ. Мама что-то сказала девочке. Та, стесняясь, подошла ко мне и, указывая на мои забитые рукава, робким голоском спросила: «Извините, а вы себе эти татуировки сами наклеиваете, или вам мама помогает?» К такой милоте меня жизнь не готовила.
- На 85-летии моей бабушки собралась вся семья. Один из двоюродных братьев пришел с другом, который впервые нас видел. Они зашли в зал, но почти сразу этот приятель вылетел оттуда. Мы спрашиваем, что произошло, а он в полном изумлении говорит: «Там мой отец, которого я видел всего пару раз в жизни!» В итоге выяснилось, что мой дядя и есть его отец.Так мы все неожиданно познакомились с новым родственником.
- Заказала три рубашки с доставкой. Прихожу получать, отстояла час, если не больше — уже в полузомби-состоянии. Мне сотрудница говорит: «Да, есть для вас посылка, 10 кг». Я ей объясняю, что такого быть не может — три рубашки столько не весят. И тут же сама начинаю придумывать версии: намокли, положили огромный каталог... Но нет, 10 кг — это точно перебор. Она стоит на своем: «Если написано 10 кг, значит 10 кг. Другой посылки на ваше имя нет». В какой-то момент понимаю, что зациклилась, сдаюсь: «Ладно, несите мои 10 кг», — уже представляю мешок с картошкой. Приносят килограмма полтора. Ошиблись при взвешивании. Но с какой уверенностью она эти 10 кг защищала! Оборачиваюсь — думаю, люди вокруг тоже раздражены после часа ожидания. А они стоят и улыбаются. Видимо, тоже немного развлеклись.
Полтора килограмма для трех рубашек - тоже как-то слишком, даже с учетом упаковки.
Разве что рубашки шерстяные и размера XXXXL?
Ответить
- На день рождения муж подарил мне резиновые сапоги. Дорогие, хорошего качества, но, блин, я точно не из тех, кто «ни дня без огорода». Старые сапоги, кстати, еще вполне живы. А еще есть совершенно новая пара, которую я сама себе купила и пока надела, может, пару раз — в лютый потоп. С трепетом жду его подарка на 14 февраля. Хоть бы не культиватор!
- Отмечали 60-летнюю годовщину свадьбы прабабушки и прадедушки. Я вздыхаю: «И когда еще мы сможем вот так собраться всей семьей?» А мама отвечает: «Уже через 6 месяцев! У дедушки будет день рождения!» Я такой: «Подожди... Разве ему не 60 лет исполнится?» Все резко замолкают. И тут дед отмачивает: «Никогда об этом не задумывался...» Короче, моему деду было почти 60, когда он осознал, что его родители поженились «по залету».
- У меня есть приятельница, а у нее есть семилетний сын. Приятельница учится на вечернем отделении факультета прикладной математики, ребенка она регулярно таскает с собой — малец сидит там на задней парте, рисует, читает, играет в нешумные игры. Полгода они так походили вместе, после чего мама подруги взяла на себя роль няни. Однажды подруга возвращается домой, спрашивает, мол, как у них тут день прошел, а ее мама отвечает: «Ой, хорошо все. Поели, поспали, поиграли... но потом он меня про интегралы спросил, а я в этом ничего не понимаю».
- Я вернулась из парикмахерской домой, решила прическу подправить. Беру расческу и вижу на ней длинный темный волос. Сразу мысль: «Откуда он вообще тут? Я же одна живу, что за дела». Уже начинаю напрягаться, в голове разные подозрения, почти собираюсь выяснять, кто тут мог быть. Потом доходит: несколько часов назад я была с темными волосами. Это просто мой собственный волос с головы.
ADME
- Мои бабушки случайно встретились у общей знакомой и узнали, что у одной — две незамужние дочери, а у другой — неженатый сын. Папа работал мастером по ремонту бытовой техники. Бабушки сказали ему, что в квартире маминой сестры сломался телевизор. Он пришел, посмотрел, сказал, что все в порядке, и ушел. Потом ему сказали, что в маминой квартире сломался холодильник. Он пришел — а там снова все в порядке. Сообразил, что его так знакомят, и женился.
katrina_salkova
Вот еще несколько подборок историй, которые вам могут понравиться:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 историй о том, как самый обычный семейный ужин превратился в сцену из комедийного сериала
Истории
23.02.2026
15+ человек, которые вынесли из столовой или буфета не только вкусняшки, но и сочные истории
Истории
19.04.2026
Как на самом деле выглядели люди, ставшие прототипами 13 наших любимых персонажей
Культура
18.03.2026
16 историй, когда один жест заставил взглянуть на близкого человека совершенно другими глазами
Истории
03.03.2026
16 историй о семье, в которых юмор и неожиданные повороты покруче, чем в комедиях
Истории
20.02.2026
20+ добрых историй о свекровях, которые стали вторыми мамами
Истории
20.03.2026
18 случаев, когда недопонимание стало началом комедийного сюжета
Истории
06.03.2026
20+ примеров того, что работа в торговле — это бесконечный сериал о людях
Истории
03.04.2026
22 клинера, чьи будни звенят от смеха похлеще фамильного хрусталя
Истории
13.03.2026
17 историй от людей, собеседование которых напоминало комедийный фильм
Истории
27.02.2026
20+ неугомонных пар, чья жизнь по накалу страстей уделает даже «Санта-Барбару»
Интересное
10.03.2026
19 уморительных историй о том, как взрослые дети пытались «осовременить» быт родителей
Интересное
16.04.2026