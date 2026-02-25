16 случаев, когда жизнь сама подкинула людям смешной сюжет

Мдауш, отец года( Вместо того, чтобы хоть какие-то выводы сделать, нe узнав собственного ребенка в садике, он просто нe стал больше туда ходить 🤦🏻
Ответить
Бывают дни, когда окружающий мир словно сходит с ума: коты просачиваются сквозь стены на десятом этаже, в джинсах поселяются незваные гости, а фамилии коллег превращаются в лингвистические ребусы. В такие моменты кажется, что мы в эпицентре нелепого розыгрыша. Но именно в этой непредсказуемости и кроется настоящий вкус жизни. Мы собрали истории от людей, которые умудрились превратить обычный поход в кино или замену водительских прав в анекдот, над которым невозможно не смеяться.
Мдауш, отец года( Вместо того, чтобы хоть какие-то выводы сделать, нe узнав собственного ребенка в садике, он просто нe стал больше туда ходить 🤦🏻
А вот еще подборка историй от юмористов, которые, сами того не подозревая, сделали чей-то день ярче.