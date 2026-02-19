16+ юмористов, которые, сами того не подозревая, сделали чей-то день ярче

Каждый раз, когда дед не удовлетворяет какую-то просьбу бабушки, она начинает его шантажировать какой-то историей про штаны. Дед тут же пугается, все делает. Тайком спросил про это и знаете, что она сказала? Что уже год как не помнит никакой истории, но помогает и ладно. Позже с тем же вопросом подошел к деду и услышал аналогичный ответ, мол истории не помню, но вдруг что позорное.