16+ юмористов, которые, сами того не подозревая, сделали чей-то день ярче
Иногда, чтобы сделать чей-то день лучше, достаточно одной фразы. Эти люди шутили просто между делом, даже не подозревая, что кому-то именно в тот момент была нужна улыбка. В этой подборке — такие случайные «юмористы»
На днях решила выкинуть старую швабру — такие у бабушек наших были, прямоугольные с длинной деревянной ручкой. Еду в лифте, в руке эта самая швабра, тащу выбрасывать. Этаже на седьмом заходит женщина. Двери закрываются, проезжаем этаж, и она, весело глядя на меня и мою швабру, выдает: «Что, из окна неудобно, с земли решили?» Смеялись с ней вплоть до выхода из дома.
Сегодня, пока мама гладила вещи, сломался утюг. Естественно, она сказала об этом папе, и он, как настоящий мужчина, пошел его «чинить». И тут папа приходит к маме с утюгом со словами: «Хозяйка, принимай работу!» Думаете, мама обрадовалась? Нет, она взяла и обиделась. Внимание! Обиделась, потому что хотела новый утюг, а папа старый починил. Не, мужчины, не поймете вы нашу логику. Никогда!
Работал в налоговой, как-то надо было разместить объявление. Иду я в библиотеку. Человек на первом этаже говорит, что мне придется поговорить со Стивом на втором этаже, чтобы узнать, можно ли мне разместить тут объявление. Вижу парня:
— Вы Стив?
— Кто спрашивает? Налоговая служба?
— Да.
Стив выдает: «Этой шутке уже 20 лет! Я никогда не думал, что кто-то когда-нибудь скажет „да“!»
«Съехались с парнем. Он думает, что это нормально. Возразить нечего, но бесит».
На улице холодрыга. Стою на остановке. Рядом — девушка в тонких колготках и мини. Транспорта все нет и нет. Барышня обращается к мужчине: «А вы не знаете, когда автобус придет?» Товарищ с юморком ей и отвечает: «А вы что, не слышали? Автобус ушел в отпуск, теперь вместо него пешком ходить нужно».
Я фактически вышел из комы и вытащил дыхательную трубку. Позже врач, по-видимому, хотел проверить, не повредил ли я голосовые связки и спросил: «Ты можешь что-нибудь сказать?» Я ответил: «Что-нибудь». Он закатил глаза и ответил: «Ну, по крайней мере, чувство юмора все еще функционирует».
У мамы было неважное настроение, и она весь вечер пилила папу по любому поводу. Когда мама приготовила яйца для салата и положила их в холодную воду, папа заменил их сырыми и заперся в своей комнате на замок. Я понял, что нужно бежать. Ушел во двор погулять. По словам папы, мамины крики были слышны даже на несколько этажей вниз. Оба они на заслуженной пенсии, но все еще любят повеселиться.
«Мой тесть похож на дедушку из мультика „Вверх“».
У меня был начальник, который отличался внушительными размерами. Как-то раз мы с ним разговаривали, и в этот момент он случайно уронил ручку. Пытаясь ее поднять, он наклонился и начал терять равновесие, падая вперед. Чтобы не упасть, ему пришлось сделать несколько шагов в мою сторону. Но мой руководитель нашел выход из ситуации! В тот момент он закричал: «Забодаю-забодаю! Беги, Маринка!»
Я пошла к врачу по поводу затянувшегося бронхита и говорила с ним о приеме антибиотиков: «А вы не можете мне просто сделать укол антибиотиков или чего-нибудь еще? Моему коту в ветеринарке иногда так делают». Доктор невозмутимо: «Ты не кот».
Был тяжелый рабочий день — ничего не успевала. А вечером — свидание. Мы встретились в парке: разговоры, смех, все как положено. Но я голодная! Лезу в сумку, достаю колбасу, потом хлеб и начинаю есть. Он смотрит секунду, другую — и вдруг начинает смеяться, долго и искренне. А потом говорит: «Вот за это ты мне и нравишься». Пришлось с ним поделиться.
«Наборы конструктора становятся слишком реалистичными».
Каждый раз, когда дед не удовлетворяет какую-то просьбу бабушки, она начинает его шантажировать какой-то историей про штаны. Дед тут же пугается, все делает. Тайком спросил про это и знаете, что она сказала? Что уже год как не помнит никакой истории, но помогает и ладно. Позже с тем же вопросом подошел к деду и услышал аналогичный ответ, мол истории не помню, но вдруг что позорное.
Пошел к ЛОРу с жалобами на головокружение, врач провел стандартный осмотр. А затем, прочитав надпись на моей футболке («Я пережил зомби-апокалипсис в Лас-Вегасе»), сказал мне: «Если ты выжил, то это головокружение для тебя пустяк». Улыбаясь при этом. А я расхохотался.
Мой первый парень был очень высокий — 206 сантиметров. А вся моя семья была невысокая, и жили мы в доме, который построил мой дедушка. А парень в нашем доме мог передвигаться только нагибаясь. И вот в какой-то момент парень тоже решил пошутить и подарил нам деревянную табличку: «Здесь живут хоббиты». Подарок оценили и даже повесили на двери нашего дома.
«Сегодня в музее увидел это — и не смог сдержать смех!»
Еду на машине, вдруг движок зашумел, решил остановиться, проверить. Открываю капот, копаюсь там минут 15. Тут замечаю, что сзади все это время стоит еще машина. Подхожу к водителю, спрашиваю: «Девушка, вы чего тут стоите?» А она с серьезным видом отвечает: «Так у вас оба поворотника мигают, я не понимаю, куда вы собрались поворачивать». Все, я думал задохнусь от смеха.
Недавно купили черепаху сыну, а аквариум еще не заказали, слишком дорогой. Поэтому черепаха просто гуляет по квартире где ей захочется. И мы уже устали искать ее под диванами, креслами, столами. Поэтому муж придумал гениальное решение: поставил на нее сигнализацию. И теперь когда нужно найти черепаху — мы берем брелок, как от машины, и делаем «пик-пик», а потом ищем по звуку.
Знакомый продает обувь. На всем товаре написана его цена. Однажды подходит покупатель и спрашивает: «Сколько стоят эти ботинки за 850?» Знакомый впадает в ступор, но тут же отвечает: «900». Покупатель: «А продашь за 850?» Знакомый, конечно же, соглашается. Покупатель покупает обувь и спокойно уходит. Вот чего-чего, а такое редко встретишь.
