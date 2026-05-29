Алиса, Электроник и другие герои любимых фильмов детства примерили образы из современных сериалов

Герои любимых фильмов — Алиса Селезнева, Электроник, Настенька, Любава и многие другие — давно стали для нас родными. Мы наизусть помним их коронные фразы, милые лица, живые характеры и простые, но с такой любовью созданные костюмерами наряды. Нам стало интересно, как знакомые персонажи раскрылись бы в атмосфере современных сериалов, таких как «Игра престолов», «Бриджертоны» и «Аббатство Даунтон». Получились душевные, теплые и атмосферные кадры, которые, мы надеемся, вызовут у вас улыбку.
Алиса Селезнева, «Гостья из будущего» — в сериале «Очень странные дела»
Электроник, «Приключения Электроника» — в сериале «Очень странные дела»
Настенька, «Морозко» — в сериале «Эмили в Париже»
Коза, «Мама» — в сериале «Эмили в Париже»
Маша, «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» — в сериале «Уэнсдей»
Мальвина, «Приключения Буратино» — в сериале «Уэнсдей»
Принцесса, «Старая, старая сказка» — в сериале «Друзья»
Царевна Будур, «Волшебная лампа Аладдина» — в сериале «Сегун»
Марфушка, «Морозко» — в сериале «Игра престолов»
Любава, «Садко» — в сериале «Игра престолов»
Золушка, «Три орешка для Золушки» — в сериале «Игра престолов»
Алена, «Чародеи» — в сериале «Игра престолов»
Варвара, «Варвара-краса — длинная коса» — в сериале «Аббатство Даунтон»
Принцесса, «Обыкновенное чудо» — в сериале «Аббатство Даунтон»
Жена волшебника, «Обыкновенное чудо» — в сериале «Аббатство Даунтон»
Иван, «Морозко» — в сериале «Бриджертоны»
Хозяйка Медной Горы, «Каменный цветок» — в сериале «Крэнфорд»
Садко, «Садко» — в сериале «Крэнфорд»
Красная Шапочка, «Про Красную Шапочку» — в сериале «Энн»
