Алиса, Электроник и другие герои любимых фильмов детства примерили образы из современных сериалов

Кино
29.05.2026
Герои любимых фильмов — Алиса Селезнева, Электроник, Настенька, Любава и многие другие — давно стали для нас родными. Мы наизусть помним их коронные фразы, милые лица, живые характеры и простые, но с такой любовью созданные костюмерами наряды. Нам стало интересно, как знакомые персонажи раскрылись бы в атмосфере современных сериалов, таких как «Игра престолов», «Бриджертоны» и «Аббатство Даунтон». Получились душевные, теплые и атмосферные кадры, которые, мы надеемся, вызовут у вас улыбку.

Алиса Селезнева, «Гостья из будущего» — в сериале «Очень странные дела»

Электроник, «Приключения Электроника» — в сериале «Очень странные дела»

Настенька, «Морозко» — в сериале «Эмили в Париже»

Коза, «Мама» — в сериале «Эмили в Париже»

Маша, «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» — в сериале «Уэнсдей»

Мальвина, «Приключения Буратино» — в сериале «Уэнсдей»

Принцесса, «Старая, старая сказка» — в сериале «Друзья»

Царевна Будур, «Волшебная лампа Аладдина» — в сериале «Сегун»

Марфушка, «Морозко» — в сериале «Игра престолов»

Любава, «Садко» — в сериале «Игра престолов»

Золушка, «Три орешка для Золушки» — в сериале «Игра престолов»

Алена, «Чародеи» — в сериале «Игра престолов»

Варвара, «Варвара-краса — длинная коса» — в сериале «Аббатство Даунтон»

Принцесса, «Обыкновенное чудо» — в сериале «Аббатство Даунтон»

Жена волшебника, «Обыкновенное чудо» — в сериале «Аббатство Даунтон»

Иван, «Морозко» — в сериале «Бриджертоны»

Хозяйка Медной Горы, «Каменный цветок» — в сериале «Крэнфорд»

Садко, «Садко» — в сериале «Крэнфорд»

Красная Шапочка, «Про Красную Шапочку» — в сериале «Энн»

