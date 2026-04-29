Как сложилась жизнь актеров саги о гардемаринах, которые почти 40 лет назад учили нас не вешать нос
Мини-сериалу «Гардемарины, вперед!» Светланы Дружининой в следующем году исполняется почтенные 40 лет, а «Не вешать нос, гардемарины!» в голове звучит все так же звонко. Этот сериал стал для нас чем-то вроде «Трех мушкетеров» (только с березками и интригами Тайной канцелярии), а персонажи — по-настоящему родными. Что же сейчас с теми, кто подарил нам эти яркие образы?
Сергей Жигунов (Александр Белов)
Пылкий, порывистый и невероятно обаятельный Саша Белов был главным заводилой всей компании. Жигунов привнес в роль ту самую д’артаньяновскую дерзость, которая влюбляла в себя с первого взгляда.
Кстати, буйные кудри Жигунова — это парик, поскольку незадолго до съемок он побрился налысо, чем изрядно насолил гримерам. А еще, как вам тот факт, что на роль его взяли как раз после того, как он был отчислен из Щукинского училища за несданный зачет по фехтованию?
После «Гардемаринов» Сергей не только продолжил сниматься в исторических фильмах («Сердца трех»), но и продюсировал их («Королева Марго» и «Графиня де Монсоро»). Однако, сложно поспорить, что настоящую народную любовь принесла ему роль продюсера Максима Шаталина в «Моей прекрасной няне».
Сергей снялся и во второй части «Гардемаринов», но позже их пути с Дружининой разошлись из-за творческих разногласий. Сегодня 63-летний Жигунов — мэтр киноиндустрии, продолжает снимать и сниматься, счастлив в браке с журналисткой Викторией Ворожбит.
Дмитрий Харатьян (Алеша Корсак)
Главный романтик проекта и единственный из троицы, кто прошел этот путь до самого конца, снявшись во всех частях, включая недавние новинки. Его Алеша Корсак — это искренность, чистота и тот самый звонкий голос. Роль принесла Дмитрию невероятную любовь женской аудитории и открыла дорогу ко множеству ролей.
Харатьян сегодня играет в театре, ведет телепередачи, дает концерты, где с неизменным оптимизмом поет про «судьбу и родину». Дмитрий выглядит невероятно бодро в свои 66, и много лет счастлив в браке с Мариной Майко. Он стал своего рода хранителем бренда «Гардемаринов», всегда с теплотой вспоминая съемки, которые сделали его кумиром миллионов.
Владимир Шевельков (Никита Оленев)
Князь Никита Оленев в исполнении Шевелькова был самым сдержанным и глубоким персонажем — «мозгом» команды. Несмотря на оглушительный успех, сам Владимир признавался, что роль не принесла ему творческого удовлетворения, и в продолжениях он сниматься отказался (его заменил Михаил Мамаев).
Конечно же, в дворовых играх «в гардемаринов» все мальчишки хотели быть Корсаком или Беловым, но мы-то знаем, у кого из персонажей в продолжении был в итоге роман аж с самой принцессой Фике!
Шевельков также снялся в обеих частях «Сердец трех» вместе с Жигуновым и Харатьяном, но по большей части нашел себя по другую сторону камеры. Он стал успешным сериальным режиссером, клипмейкером, занялся съемками рекламы. Владимиру сейчас 64, он редко появляется на светских тусовках, предпочитая проводить время с семьей — он уже более 30 лет счастлив в браке с женой Еленой, у них двое взрослых детей.
Михаил Боярский (Шевалье де Брильи)
«Ланфрен-ланфра» — и все, женская половина зрителей тает. Лирическое отступление: а знали ли вы, что знаменитая мурчательная фраза не имеет конкретного значения? Фактически, это аналог нашего «ай-люли» в старинных французских песнях! А саму песню (иначе она называется «Голубка») написали по личной просьбе Боярского. Кстати, она прекрасно ложится и на женский голос, и, по словам моей мамы, была гитарным хитом на студенческих посиделках.
Боярский создал образ одного из самых обаятельных антагонистов в истории кино. Его де Брильи был не просто врагом, а влюбленным мужчиной, готовым на все ради своей «звезды». Сегодня Михаил Сергеевич — живая легенда. Он продолжает играть в театре Ленсовета, болеет за «Зенит» и остается верным своему стилю.
Несмотря на почтенный возраст (76 лет), он снялся в новых частях «Гардемаринов», где его герой чудесным образом вернулся в сюжет. В личной жизни у него редкая для актерской среды стабильность — долгий и крепкий брак с Ларисой Луппиан, дети и внуки, которыми он очень гордится.
Ольга Машная (Софья Зотова)
Ольга Машная в «Гардемаринах» сыграла нежную Софью с красивой и чистой душой, чья любовь к Алеше Корсаку стала эталоном преданности.
Забавный факт: на съемках сцены в лесу, где Корсак и Софья бегут друг к другу навстречу, Ольга постоянно выбегала из кадра. После нескольких таких дублей ее привязали за ногу к дереву, и дело пошло на лад.
После «Гардемаринов» Ольга много снималась, хотя столь же знаковых ролей на ее пути и не встретилось. Актриса вернулась к образу Софьи в последних фильмах саги, сыграв беспокойную, но заботливую мать одного из гардемаринов нового поколения. Сегодня актрисе 61, она ведет тихий образ жизни и периодически появляется в кинопроектах. Личная жизнь Ольги была непростой, но она сохраняет тот самый свет в глазах, за который мы так полюбили ее героиню в 1987-м.
Татьяна Лютаева (Анастасия Ягужинская)
Дебют Лютаевой в роли Насти Ягужинской — это один из самых ярких выходов в истории нашего кино: неземная красота, гордость и стать роковой женщины XVIII века. Актрису на роль искали долго, пока не высказался сын режиссера: «Мама, у нас во ВГИКе такие шикарные две мочалки есть!» Тогда такое прозвище обидным не считалось, так называли действительно красивых девчонок.
Одной из них и была Лютаева. Дружинина пришла посмотреть на ее выпускной спектакль, вызвала на пробы. На ней прикинули прическу и грим, брови быстренько выщипали в модные ниточки — и идеальная Ягужинская была найдена.
Сейчас Татьяне 61, она — востребованная актриса, режиссер и просто невероятно красивая женщина, которая, кажется, только расцветает с годами.
Кстати, во время съемок фильма Татьяна носила под сердцем дочь — Агнию Дитковските, которая пошла по материнским стопам, став киноактрисой и телеведущей. Интересное положение актрисы костюмеры умело скрывали при помощи пышных нарядов. Ходили слухи, что именно Агния сыграет дочь Ягужинской Сашу в четвертом и пятом фильмах о гардемаринах, но они не оправдались.
Александр Абдулов (Лядащев)
Абдулов был душой любого проекта, и «Гардемарины» не исключение — его герой Лядащев внес в фильм нотку иронии и философской глубины. Я питаю особую слабость к ярким героям второго плана (и к Абдулову тоже), поэтому для меня этот персонаж — едва ли не наравне с основной троицей.
К сожалению, Александр Гаврилович ушел от нас в 2008 году, оставив после себя десятки гениальных ролей. До последних дней он был невероятно активен: играл в «Ленкоме», снимал кино, занимался благотворительностью. Для нас он навсегда остался тем самым авантюристом с добрым сердцем, который умел дружить и любить так, как никто другой, и его вклад в успех первого фильма невозможно переоценить.
Нелли Пшенная (Анна Бестужева)
Анна Бестужева в исполнении Нелли Пшенной — это истинный аристократизм. Ее сцена прощания с дочерью Анастасией до сих пор вызывает мурашки у зрителей — Пшенная создала образ женщины, которую невозможно сломить. Кстати, эту роль режиссер Светлана Дружинина планировала сыграть сама, но вскоре поняла, что совместить актерство и режиссуру будет слишком сложно.
Сегодня Нелли Николаевна — одна из ведущих актрис Театра имени Моссовета, где она служит уже более полувека. Зрители восхищаются тем, как она умеет нести себя: та же прямая спина, тот же глубокий, пронзительный взгляд — даже сейчас, в 79 лет. В кино она появляется нечасто, избирательно подходя к ролям, но каждое ее появление — это мастер-класс по элегантности.
Светлана Дружинина (режиссер)
Дружинина обожала лошадей и старалась добавлять зрелищные конные сцены везде, где позволял сюжет. Но во время съемок одной из погонь она сама неудачно упала из седла и сломала ногу. Вы думаете, это остановило процесс? Как бы не так: вторую половину фильма несгибаемая Дружинина снимала, бодро командуя съемочной площадкой на костылях!
Сейчас Светлане Сергеевне уже 90. Самый масштабный ее проект — серия из 8 документальных фильмов «Тайны дворцовых переворотов», которые я в детстве просто обожала. Но, думаю, сложно поспорить с тем, что «Гардемарины» — все-таки ее самое народное, любимое и жизнеутверждающее творение.
