Как сложилась жизнь актеров саги о гардемаринах, которые почти 40 лет назад учили нас не вешать нос

Пылкий, порывистый и невероятно обаятельный Саша Белов был главным заводилой всей компании. Жигунов привнес в роль ту самую д’артаньяновскую дерзость, которая влюбляла в себя с первого взгляда.

Кстати, буйные кудри Жигунова — это парик, поскольку незадолго до съемок он побрился налысо, чем изрядно насолил гримерам. А еще, как вам тот факт, что на роль его взяли как раз после того, как он был отчислен из Щукинского училища за несданный зачет по фехтованию?