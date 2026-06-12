17 человеческих историй о старших родственниках, с которыми никогда не бывает скучно

Когда я спросил, как это случилось, она ответила, что кто-то подрезал ее на дороге и она вынуждена была прижаться к бордюру. Уверен, что она бы ничего не сказала, если бы я не заметил. Шины стоят более 400 долларов, а самой машине всего полгода.