17 человеческих историй о старших родственниках, с которыми никогда не бывает скучно

Семья
12.06.2026
17 человеческих историй о старших родственниках, с которыми никогда не бывает скучно

Родня — это не только душевные домашние посиделки с пирогами и чаем, но и настоящий кладезь забавных историй. То свекровь разольет свои духи по всей квартире, то теща соберется с молодоженами в свадебное путешествие, а то бабуля рассекает по городу на электросамокате — словом, заскучать они точно не дадут.

  • Моя подруга выходила замуж 25 лет назад. Ее свекровь за три дня до свадьбы тоже объявила, что у нее «нет ничего приличного, кроме белого костюма, и придет она только в нем». Жених переубедить маму не смог. Подруга страшно расстроилась. Но мы ж шальные, фантазия богатая, руки на месте, а мама невесты проспонсировала нашу идею.
    Поэтому за эти три дня было сшито офигенное красное платье, украшения в кафе заменены, все приглашенные, в том числе и родня жениха, обзавелись белыми нарядами. Жениху купили красную рубашку и переодели его перед загсом. Вытянутое лицо свекрови стоило всех хлопот.
    Подруга с мужем живут вместе 25 лет, счастливы, со свекровью не общаются.
Маруся К. / Dzen
  • В гости приехала свекровь, и в день своего отъезда уронила и разбила в ванной почти полный флакон своих духов. Парфюм она покупает качественный, дорогой, а не за 150 рублей в ближайшем киоске. Аромат ее духов крепкий, яркий, вечерними их еще называют, и если аромата много, то начинает болеть голова и тошнит. Погрустив о потере, она убрала осколки в мусорное ведро на кухне, вытерла пол шваброй и пошла попить чай, затем посидела на диване, погладила кота и вообще хаотично передвигалась по нашему жилищу.
    Вечером муж отвез ее на автовокзал, но аромат остался с нами. Проветриваем квартиру уже пятый день, швабру выбросили, кота помыли, место гибели флакона помыто уже ...надцать раз. Пока мало что помогает, но уже стало легче, по сравнению с первыми двумя днями. Вчера муж предложил продать квартиру вместе с мебелью, потому что ему кажется, что мама переехала жить к нам навсегда
  • У меня xоpошие oтнoшения сo cвекровью и мне кaзaлoсь, чтo мы всегдa дpуг дpyгa понимaем. Пеpед днем рoждения онa спpоcила меня, чтo мне пoдapить. И я чеcтнo oтветила, что хoтелa бы дyxи. И вот нa пpaзднике cвекор co cвекрoвью даpят мне вафельницy. Я в шoке, но делать нечегo. Поблагoдapилa и oтлoжилa в стоpoнy. А где-тo чеpез двa дня pешилa вcе-таки cделать вaфли. Oткрылa cвoй пoдapoк, a внyтpи вaфельницы 30 тыcяч рублей и зaпиcка: «Пpocти, меня мyж зacтaвил кyпить эту чеpтовy вaфельницy. Отдaй ее Сеpеже (мoй муж), пycть oн жapит вaфли: нечегo тебе мaникюp пopтить. A деньги тебе нa дyxи и пoмaдy. Люблю, целyю». Boт, какaя y меня милaя и клаccнaя cвекpовь!
  • Свекровь выросла в Средней Азии и готовить привыкла, как там, — с множеством специй. На мой вкус — так прямо очень много, я за ними вообще вкус самой еды не чувствую. Поняла, что мы окончательно стали одной семьёй, когда обнаружила, что я перед её приходом в гости ставлю на стол специи, чтоб ей не было пресно, а она перед моим приездом, когда делает плов, отдельно варит для меня порцию просто чистого риса.
  • У меня бабуля гоняет на электросамокате. Ну как гоняет... Так, ездит со скоростью черепахи от дома до поликлиники, до парка или к подружке в гости. У нее больные ноги, она занимается физкультурой и плавает, но ходить долго не может. Недавно пошли слухи об ужесточении законов, и я на всякий случай отправила ее в автошколу получать права категории «М». В автошколе, мягко говоря, удивились. Долго думали, в итоге извинились и сказали, что не готовы сажать ее в таком возрасте на мопед. Посоветовали получить обычные права на автомобиль, чтобы категория «М» открылась сама. До этого момента даже не задумывалась, насколько на самом деле бабушка старая. В моей голове ей всегда 60, а ей уже почти 80.
  • Когда ребенок родился, купил жене в помощь посудомоечную машину. Когда посуды мало, просто мыли, по старинке, под краном. Когда посуды много, включали. Приехали в гости тесть с тещей. Посидели, поели, мои родители тоже были. Стал складывать посуду в машинку, так теща вся извелась, мол, зачем нам эта посудомойка, таких денег стоит! А когда моем, еще и электричество тратится?! А таблетки сколько стоят?! Ужас! Лучше бы мыли под краном, еще никто от этого не умер!
    И тут я вынимаю посуду в мойку, пожалуйста, говорю, мама, можете приступать!
    А та сразу «Ой, что это я в чужой монастырь со своими правилами лезу?! Мойте уж, как вам хочется, сами взрослые уже!»
    Не, так-то теща у меня хорошая, грех жаловаться.

«Вот что моя свекровь подарила моему 4-летнему сыну на Рождество»

  • Мои бабушка с дедом прожили вместе 25 лет, а потом он ушел жить к соседке. Ушел потому, что его якобы не ценили, не лелеяли (бабушка с 2-мя детьми моталась с ним по гарнизонам и работала). Так вот, им уже по 73 года, а Санта-Барбара до сих пор продолжается, так как живут в одном доме.
    Из недавнего: стук в дверь, бабушка открывает — стоит дед с цветами. Поздравил, посидели, поели. Прибегает соседка, ей открыли, забегает в комнату, хватает цветы и кричит, что это ей. В окно увидела, как он шел. Страсти любовные!
  • Моя 70-летняя теща приехала к нам в гости и пошла с внучкой на ярмарку. На ярмарке в тире условие: платишь 10 долларов, дают десять попыток. Попал 10 из 10 — приз; еще десятка и все выбил — цена выигрыша утраивается, и т. д. Теща из первых десяти попыток промахнулась раза три. Потом она попала 40 раз из 40. Ей дали $200, плюшевого медведя в человеческий рост и сказали больше не приходить. Они не знали, что она несколько лет держала тир на центральном рынке в одном из городов, но, видимо что-то заподозрили.
  • Никогда не думала, что такое может произойти в моей жизни и вот опять. Прихожу сегодня вечером домой с работы, а у меня дома, у меня!, — сидит бывшая свекровь и пьет чай, да еще все мои конфеты и вкусняшки рузики-кукурузики достала. Я в шоке, ключи то все забрала давным-давно. А она говорит: «Ты не переживай, я только зашла свои фотографии забрать». Какие у нее могут быть «свои» фотографии у меня дома и зачем при этом чаи без хозяев распивать... Короче, вопросов много, а ответ только один: меняйте, девочки, замки после развода.
  • Волею судьбы и скверно сваренной системе отопления, моя теща живет у меня дома — у нее в квартире холодно. Пошел третий месяц. Живем мирно, однако мать супруги иногда все же преподносит сюрпризы. Вот только что она обиделась — зять решил заменить люстру и вызвал электрика на то время, которое, по мнению тещи, не верное. В общем, она побежала звонить другим мастерам, чтобы договориться на пораньше. Не спросив меня. Видели бы вы глаза ее дочери, когда все это приключилось. Она пошла и высказала родителю мысль о том, что так в чужом доме не поступают. Второго электрика отменили, теща обиделась и не разговаривает.
  • Я очень люблю бабушкины пирожки, прямо-таки жить без них не могу. Но вот устроилась на работу в другой город, пришлось переехать. С бабушкой видимся крайне редко и она, переживая, что я останусь без пирожков, однажды ворвалась к нам в фирму в буфет и начала всех там учить готовить. 2 недели помогала там поварихам, попутно внедряя в меню свои рецепты. В конечном итоге ба так полюбилась начальству, что её взяли туда поваром и меня сразу же повысили под предлогом мотивации остаться. Я всегда знала, что моя бабуля крутая, но чтобы настолько...
  • Недавно жаловалась мужу на свекровь, мол, она нам жизни спокойной не дает. Постоянно сует свой нос в наши дела, пытаясь принимать участие во всех ситуациях. Меня это дико бесит, а муж говорит, что могло быть и хуже. Есть у него знакомая, у которой свекровь в 3 часа ночи ворвалась к ним с мужем в спальню. После чего спросила: «Сынок, а ты знаешь, почем нынче чернослив на базаре?»

«Пока мы были в отпуске, теща ездила на нашей машине»

Когда я спросил, как это случилось, она ответила, что кто-то подрезал ее на дороге и она вынуждена была прижаться к бордюру. Уверен, что она бы ничего не сказала, если бы я не заметил. Шины стоят более 400 долларов, а самой машине всего полгода.

  • Подарил бабушке и дедушке по смартфону, чтобы быть с ними на связи. Сначала, конечно, ничего не понимали и не хотели разбираться, но пришлось заставить. Когда показал все функции и возможности телефона, то им очень даже и понравилось. В какой-то момент дошло до того, что они в чат начали скидывать мемы. Недавно я приехал к ним в гости и знатно офигел, потому что на стене в рамках красовались теперь не только семейные фото, но и те самые мемы. Выяснилось, что бабушка и дедушка выбрали самые смешные и повесили на стены, чтобы улыбаться, когда видят их. Ох уж и интересные люди эти пенсионеры...
  • Живу с бабушкой и дедушкой. Уже много лет бабушка каждое утро готовит нам завтрак. Дедушка каждое утро ест омлет с овощами, моет за собой тарелку и целует бабушку в щеку. Неделю назад сестра бабушки заболела, ей пришлось уехать, позаботиться о сестре. И завтрак впервые взял на себя дедушка. Он приготовил жареную картошечку и выглядел очень счастливым. Я спросил, в чем причина такого хорошего настроения? А он ответил, что ненавидит омлет, но ест, чтобы не обижать бабушку. По приезде я рассказал бабушке об этом, и она устроила деду настоящую взбучку. Не за то, что он ненавидит омлет. А за то, что молчал 40 лет! А по утрам у нас теперь всегда пахнет жареной картошкой, но деда также всегда моет посуду и целует бабушку в щеку.
  • На свадьбу теща подарила нам путешествие в Турцию. Правда, билеты были на троих, то есть она намылилась лететь с нами. Делать нечего, смирился, ведь мы теперь родня, как никак. Спасибо, что хоть не в одном номере. И вот день отлета, мы с женой приезжаем в аэропорт, где должны встретиться с тещей. Уже началась регистрация, а ее все нет. Звоним ей, спрашиваем, где она застряла, а та отвечает, что дома. Мы ей: «Марь Иванна, как так, самолет без вас улетит». А она выдает: «Да я свою путевку на другие даты перенесла, а это, зятек, была твоя проверка на любовь к теще». Я, конечно, обалдел, а жена смеется, мол, такие приколы в духе ее мамы. Чую, нас ждет веселая семейная жизнь.
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  • Весна. Майские праздники. Жена: «Мама просит помочь с картошкой». Ок, приезжаем на дачу — копаем. Едем — сажаем. Потом ездим полоть сорняки. Затем окучивать. С месяц собираем проклятого жука. После сдаемся — опрыскиваем. Наконец-то выкапываем. Сушим, собираем в мешки. Везем в гараж, спускаем в ямку. С полведра везем теще.
    Пара недель проходит, спрашиваю ее: «Вам доставать?» «Нет». Месяц спустя — снова нет. Второй — пока не надо... Спрашиваю, не выдержав: «Так неужто та не кончилась?» Ответ, прямо скажем, несколько изумляет: «Да я в супермаркете понемножку покупаю...»
  • Один знакомый рассказывал. Теща у него дама прижимистая была. Все сами, все заработаете. А все знали, что у нее припрятаны несколько царских червонцев золотых было. Умерла теща, стали искать. Весь дом чуть не разобрали — нет! Стали вещи выкидывать, а там халат один был старый, показался им слишком тяжелым. Оказалось, теща под пуговицы, с обратной стороны, сделала подобие подкладки. Типа шайбы подшила в местах где пуговицы пришивают. Хорошо вещи по одной перетрясли. Нашли!
Екатерина Кузнецова / Dzen

А здесь вы найдете еще забавные истории о знакомстве с родителями.

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