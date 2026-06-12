17 человеческих историй о старших родственниках, с которыми никогда не бывает скучно

19 ярких маникюрных историй, где финал оказался круче любого детектива
Истории
11.06.2026
Родня — это не только душевные домашние посиделки с пирогами и чаем, но и настоящий кладезь забавных историй. То свекровь разольет свои духи по всей квартире, то теща соберется с молодоженами в свадебное путешествие, а то бабуля рассекает по городу на электросамокате — словом, заскучать они точно не дадут.
Когда я спросил, как это случилось, она ответила, что кто-то подрезал ее на дороге и она вынуждена была прижаться к бордюру. Уверен, что она бы ничего не сказала, если бы я не заметил. Шины стоят более 400 долларов, а самой машине всего полгода.
А здесь вы найдете еще забавные истории о знакомстве с родителями.