19 светлых историй от бывших двоечников и отличников, которые выбрали свой собственный путь

Я вот была не то чтобы совсем двоечница, но учиться мне было не особо интересно. А теперь вот пишу статьи, книги, рисую, кино снимаю. И мне нравится, чем все обернулось. А вы что думаете? Влияют школьные отметки на то, как сложится жизнь потом?

Для тех, кому ностальгия по школьным годам и одноклассникам в глаз попала, предлагаем заглянуть и в эти статьи: