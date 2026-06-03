Мораль: учитесь на двойки и в жизни всё будет оху..но отлично 👍 👍 👍 👍 👍
19 светлых историй от бывших двоечников и отличников, которые выбрали свой собственный путь
В 18 лет мало кто действительно понимает, кем он хочет стать и как повернется его жизнь. Кому-то требуется время, три брошенных колледжа и годы поисков, чтобы наконец обрести гармонию в любимом деле. Оценки в школе — это лишь показатель того, насколько прилежно мы учили уроки, но они никак не измеряют наш талант, упорство и умение ладить с людьми. В конце концов, и люди с красным дипломом иногда приходят в простые профессии, и троечники становятся большими боссами. Ведь по-настоящему крутые результаты получаются тогда, когда человек занимается тем, что зажигает его изнутри, а не тем, чего от него ждали родители или учителя.
- Я школу окончил двоечником, а мой лучший друг был отличником. Аж золотую медаль получил, за границу ездил, поступил в крутой университет в столице. На него родители потратили ну очень много денег, чтобы у него было будущее с хорошим заработком. Что это дало? Я, двоечник, живу интересной жизнью, работаю на любимой работе, есть жена-красавица, а мой друг-отличник так и не нашел себя, еще и обижается, что у меня зарплата больше, чем у него.
- В школе был двоечником, но далеко не глупым. Понимал, что хочу стать юристом и уже в 9 классе знал все законы. А в 11 выучил все нужные предметы, поступил на бюджет. И сейчас работаю в отличном месте. Счастье в том, чтобы знать, кто ты есть и кем хочешь стать.
Некоторое время назад пришла к выводу, что бесталанных людей не бывает. Но не все могут понять в чем талант и иметь желание, характер, трудолюбие и возможности его развить. Если всё это складывается, мы имеем классного специалиста на своём месте.
- У меня друг двоечник, действительно работает дворником в Швейцарии. Не только метет, но еще и за растениями следит. Жена дома воспитывает двоих детей. У них 2 автомобиля, квартира в хорошем районе и арендованный летний домик. Дети записаны на секции. У всех в семье есть отличные велосипеды.
Хорошо там, где нас нету 🤷🏼😋 а вообще за границей на зарплату садовника и дворника не размахнешься, так что не верьте сказкам
- У меня есть любимая подруга. Познакомились мы в ночном клубе, когда нам было по 22-23 года. Она отличница, перфекционист, трудоголик. Начала свой бизнес еще в институте. Она из обычной семьи, заняла у мамы деньги и сняла комнату под офис. Тяжело училась зарабатывать. Сейчас нам по 33 года и она ежемесячно получает кучу денег. Я слушаю о ее успехе и бесконечно горжусь и восхищаюсь ею! Она — мой пример!
Хорошо, когда подруга миллионерша. Можно всегда "занять" по-дружески.
Но... сколько же скрытой зависти в этом рассказике!!
Ещё одну панамку приготовила для ИСТИННЫХ подружек.
- В школе был двоечником, выгнали после 8-го класса. В четырнадцать бросил техникум, где получал профессию сантехника, ходил на местный рынок торговать компьютерными железками и сутками напролет изучал программирование. В результате остался без образования. Спустя больше десяти лет, я программист в успешной фирме, с работой на дому, свободным графиком, зарплатой хорошей и кучей свободного времени.
"...сутками напролёт изучал программирование" - это и есть самая важная часть обучения. Можно иметь образование, но толком ничего не уметь. И наоборот. А когда человек имеет образование и при этом классный специалист, то это повышает шансы на успех.
- Я отличница с красным аттестатом и дипломом. Имею аж два образования. А содержит меня муж, который с горем пополам закончил школу. Зато открыл свой бизнес и зарабатывает приличные деньги.
Для женщины это нормально, если её содержит муж. Значит он её полюбил не за ум, а за что-то другое. 😀
- В школе я не был отличником, а потом как-то совсем не задалось. Завалил математику, колледж бросал трижды, со здоровьем проблемы. Мне понадобилось время, чтобы понять кто я и чего хочу. Но вот мне 30. Я уже семь лет в счастливом браке, я отец и снова получаю образование. Думаю, это совершенно нормально. В 18 лет никто не может знать наверняка кем ему стать и как повернется его жизнь.
- Мой младший брат всю жизнь был отличником, а в 11 классе сообщил, что никуда поступать не будет и его оценки стали хуже. Родители аж за головы схватились, все надежды в семье на него были. А он взял, да и брякнул, что собирается на жизнь зарабатывать тем, что будет тортики печь. Как его тогда старались переубедить. Но он не передумал. Как в 11 классе по видео с интернета начал выпекать торты на заказ, так и до сих пор занимается этим, развивается и учиться дальше. Я очень рада, что он нашел себя и делает то, что ему нравится. Но еще больше меня радуют родители, которые наконец-то приняли его решение. Приняли настолько, что на день рождения собрались подарить ему курс у известного кондитера, который брат давно хотел пройти.
Вся надежда была на младшего, потому что старший др сих пор пишет " развивается и учитЬся дальше.
- Из нашего класса выпустились 8 девушек и 2 парня, я один из них. Я троечник, второй — отличник. Я ему всегда говорил известную фразу: «Отличник, дай списать троечнику, и в будущем он возьмет тебя на работу». После института он приехал обратно в село, умело прибрал к рукам разваливающееся хозяйственное предприятие, за 4 года построил на его базе развивающийся бизнес. Я работаю у него шофером.
- Я закончила школу с золотой медалью. Потом физфак с красным дипломом, аспирантуру окончила в Германии. Получила второе высшее. 12 лет проработала в финансах. 8 из них руководила отделом из 11 человек. Вела миллионные проекты. Сейчас взяла «отпуск», просто путешествую и для кайфа иногда преподаю в университете.
- У нас в классе была девочка Катя. Очень добрая, смешливая, но училась на двойки. Совсем ей не давалась школа. Закончила и пошла сразу на рынок фруктами торговать. Недавно устроили встречу выпускников. Приходит эта Катя, мы аж обалдели. Оказалось, она потом открыла свое производство в деревне, переехала туда, занимается фруктами, медом. И просто как хобби, картины пишет. И продает их заграничным коллекционерам за дорого.
Хочу порадоваться за таких "двоечников". Как во время они взялись за ум. Наверно такое в жизни вполне может быть. И только двоечники из моего класса спились или присели. Чудес как-то не случилось.
- Шесть лет назад получил диплом переводчика китайского и английского языков. Учился абы как, сейчас дальнобойщик. Были в моей группе две гламурные подружки: с тусовок на пары, ни одного иероглифа не могли написать. И из всей группы хорошо жизнь сложилась именно у них: одна в Шанхае миллионершей стала, вторая удачно вышла замуж и сейчас в Пекине в посольстве трудится. Как это работает?
- Я такая девочка-отличница. Школа — с медалью, диплом университета — красный. Работала полжизни руководителем отдела персонала в крупных международных компаниях. Шесть лет назад плюнула на все, переехала в Италию и вышла замуж за итальянца. Теперь я блогер, у меня туристический бизнес и клуб знакомств с итальянцами.
- Разговорились на работе за школу и оценки, мол, отличник там чуть ли не каждый, медали у всех по олимпиадам разным. И сижу я, их и слушаю, вся такая строгая, ведь я шеф. А училась я на тройки. Все потому, что кто-то учит уроки, а кто-то жизнь! И оценки за школьную программу никак не помешали получить высшее образование с красным дипломом.
- Я тогда влюбилась, бросила колледж и уехала со своим парнем за кучу километров. Мы поженились, чуть не развелись. И вот, прошло 15 лет. У нас с мужем уже трое детей, мы совершенно счастливы. У нас собственный дом и аж четыре бизнеса. Мы не то чтобы очень богаты, но живем довольно неплохо. А муж мой, кстати, тоже так и не доучился.
- Разбавлю истории про успешный успех. Золотая медаль, вуз. А по специальности ни дня не проработала. Уехала в другой регион, пробовала разные направления. В итоге сейчас работаю флористом. А еще купила себе участок и вникаю в тонкости жизни цветочного фермера.
- В школе я так себе учился. Но это не помешало мне отлично устроиться в жизни. Я работаю в киноиндустрии, зарабатываю отилчные деньги, наслаждаюсь свободным временем и общением с семьей и друзьями. А в итоге я все же решил продолжить образование и даже получил диплом по уголовном праву. У меня все шикарно.
- В школе одна одноклассница говорила, что я ничего не добьюсь, потому что учусь на тройки. Сегодня я встретил ее на улице. Я в дорогой машине, в костюме, с золотыми часами. А она, круглая отличница, медалистка, ходила и просила сфоткаться с обезьянкой. Не думал, что стереотип про троечников и отличников так хорошо воплотится в реальность.
- На встрече выпускников узнал, что наша бывшая отличница Ира ушла из айти и уехала в деревню. Я даже расстроился — моя первая любовь все-таки. На встрече Иришка так и не появилась, звонки сбрасывала. А потом я случайно встретил ее на вокзале и обалдел. Оказалось, она переехала заграницу и поселилась в маленькой деревушке в горах, занимается волонтерством, помогает хозяевам с их органической фермой и поправляет здоровье. Домой прилетела чисто родителей проведать. Позвала меня в гости. Я, кажется, заново влюбился.
Я вот была не то чтобы совсем двоечница, но учиться мне было не особо интересно. А теперь вот пишу статьи, книги, рисую, кино снимаю. И мне нравится, чем все обернулось. А вы что думаете? Влияют школьные отметки на то, как сложится жизнь потом?
Для тех, кому ностальгия по школьным годам и одноклассникам в глаз попала, предлагаем заглянуть и в эти статьи:
Комментарии
Простите, но многие истории похожи на выдуманные. Разве так бывает? Не учился, ничем не интересовался, и вдруг - стал руководителем или бизнесменом и зарабатывает сумасшедшие деньги. Прямо по классике марксизма-ленинизма: "Кто был никем - тот станет всем" (с) Насколько знаю, по своим бывшим одноклассникам, те, кто хорошо учились и думали о будущем - хорошо в жизни устроились, а те, кто плохо учились и ничем не интересовались - живут довольно плохо.
По совокупности, все эти рассказы, девальвируют ценность базового школьного образования и не похожи на правдивые. 10 лет учился на 2-ки, а в 11 классе все выучил, сдал экзамены и поступил на бюджет- 100% вранье.
Завалил математику, бросил школу и стал программистом- тоже слабо верится, т.к. без математики и английского в IT делать нечего, может только тестировщик игр.