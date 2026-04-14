15 историй о дачных буднях, где разворачиваются такие сюжеты, что любой сериал отдыхает
Дача — это место, где искусство компромисса с соседями доведено до совершенства, хотя путь к нему часто лежит через поле, усыпанное граблями. Каждый день на шести сотках разворачиваются житейские сюжеты, полные комичных недоразумений. И именно так рождаются те самые душевные истории, которые потом пересказываются со смехом во время распития вечернего чая со смородиновым листом.
- Пришла весна, приехали дачу к сезону готовить. Покрасила забор, а краска осталась. Решила заодно деду-соседу заборчик обновить. Пыхтела лишние пару часов, горда собой. А он приехал, за голову схватился и как давай орать: «Да у меня там были на заборе отметки о посадках и подкормках!» А я и не заметила...
- Досталась нам с мамой папина дача. Поехали оценить хозяйство. Разбираю вещи, и тут соседка. Машет юбкой, ест яблоко. Увидела меня, и так по-хозяйски: «А вы кто такая? Вы на моей частной собственности». И тут мама из малинника как запыхтит возмущенно — ну чисто медведица. Пришлось объяснить, кто тут хозяйка, соседка ретировалась.
«Три года я и золотые рыбки ждали этого часа! Сегодня расцвела моя голландская нимфея»
Я в свое время тоже хотела на участке сделать прудик... Но потом подумала, что к воде будут сползаться змеи со всех участков... А я змей боюсь...
- Поехали смотреть дачу. Влюбились! Все, как я мечтала, даже ручей есть. И тут хозяйка: «А у меня документы не с собой... И вообще дача на сестру оформлена». Ну, допустим. Решили спросить: «Еще есть какие нюансы?» А она, глазом не моргнув: «Ой, точно! Нам же за эту дачу уже залог внесли. Но тот человек так и не выплатил всю сумму и перестал выходить на связь». В итоге мы ждем, пока найдутся документы, сестра свяжется с несостоявшимся покупателем, а пожилая хозяйка будет готова выехать на место для межевания.
- Соседи родителей посадили два деревца облепихи прямо у забора. Прямо на границе, так что деревья затеняли нам участок. Батя ругаться не стал, а на своей стороне тоже воткнул женскую облепиху. Через год подходят соседи: «Виктор, ты либо плати за опыление твоей облепихи, либо покупай мужскую облепиху и сажай рядом, либо убирай свою женскую от нашего мужика».
Батя только посмеялся, а соседи побежали к председателю СНТ. Тот пришел. Вник в суть конфликта. Вердикт: батина облепиха ничем соседскому участку не вредит. А вот два дерева соседей посажены с нарушением. Если от отца будет заявление, то придется спилить. Батя претензий выдвигать не стал. А соседи надулись, и на следующий год все-таки срубили свои облепихи.
Лучше бы докупили к ним женскую особь или у бати стребовали бы кило алиментных ягод)
«Когда очень ждешь урожая»
«Вход для пчел и шмелей»
- Посадил себе облепихи пару кустиков. Они разрослись, ягоды много стало. Только хотел собрать, приехал: ветки поломаны, ягод с гулькин нос осталось. Влез кто? Но на участке все остальное на месте. Полез по камерам смотреть. Гляжу — мать честная, а там сороки, целая стая. Облепили кусты и сожрали ягоды, под весом этих тараторок аж ветки ломались.
- Гостим у друзей мамы на даче. Хозяйка дачи Ксюша показывает владения, подходим к непонятному зеленому кусту. Ксюша говорит: «Вот, посадила эту фигню — и что с ней делать?» А мы все в хохот — ее дочурка выдает: «Мама, но это не фигня, это — фенхель!»
«Купил дом. Стали наведываться коты. Жалко их, а пустить не могу. Сколотил им дом с обогревом: снаружи −35 °C, а у них стабильно 5 °C»
- Муж пол-лета не ездил на дачу. Недавно звонит ему сосед и говорит: «Ваши ребята забыли мангал и газонокосилку убрать, а скоро ливень. Куда их спрятать?» А мы вообще не в курсе, какие ребята... И тут сосед рассказывает: каждые выходные, а иногда с четверга и до понедельника на нашей даче тусовалась взрослая пара. Мужик представился нашим зятем, а женщина — дочерью. Косили каждый раз траву и жарили шашлыки. Ключи дома, а детей и племянников у нас нет. Мы приехали, все на месте, на участке свежий газон. Что это было — мы так и не поняли.
А не могло быть, что те люди перепутали адрес и реально думали, будто у родни на даче зависают? Может, дачу недавно приобрели родители той женщины и она там не была. Если бы один раз пробрались потусить, но снова и снова... Не боялись, по несколько дней спокойно отдыхали, ещё и траву косили. Не похоже на хулиганов.
- Лет 8 назад переехал в свой дом в новом коттеджном поселке. Переехал одним из первых, отчего пришлось довольно долго испытывать неудобства от отсутствия привычных благ, вроде площадки с мусорными контейнерами. Так что пришлось купить свой и опорожнять его по звонку, за деньги. Что-то около 500 рублей за раз. Выходило недорого, если раз в месяц платить.
Поселок отстраивался, появлялись соседи... Со временем я начал замечать, что мой контейнер перед домом наполняется ну уж очень быстро. Добрые соседи смекнули, что нет смысла везти свой мусор в город или ставить свой контейнер, и начали пользоваться моим.
Было принято решение закрыть его на замок.
И представьте мое изумление, когда я увидел гору мусорных пакетов вокруг моего контейнера! Отчего было принято решение занести контейнер на участок за забор. К моей радости, вскоре была оборудована площадка сбора ТБО и проблема исчезла.
Всего один вопрос. Соседи обнаглели или просто не знали, что это "частный" контейнер? Если не было опознавательных знаков, конечно.
«Помидорный градиент»
- Наша клубника из-за моего разгильдяйства усами ушла к соседу и поселилась за забором ровной грядкой. У него сторона как раз солнечная. Я с этим бегством смирилась — не будешь же живое существо воли лишать. А сосед теперь, собирая ягоду, через забор передает большую чашку клубники для моих внуков.
"Усами ушла", это значит, ничего не осталось? То есть, не просто разрослась в другую сторону? 🤔 Честно, никогда о таком не слышала.
- Как мама и папа рассказывают родственникам про нашу дачу.
Мама: «Дача далеко. Участок всего четыре сотки, дом тесный. Земля бедная — кроме абрикосов ничего и нет... В родник не находишься. Рядом какая-то протока заросшая, пляжа нет».
Папа: «Далеко от города, воздух чистый! Участок четыре сотки по документам, но я измерил — шесть! Дом каменный! Абрикосов сколько хочешь! Вода из родника сладкая, ледяная! Под боком река: уху, раков каждый день едим, купаемся. Природа! Вчера бобра видел!»
Мама не хочет непрошенных гостей. И ещё сглаза.
А папа романтик, все ему хорошо и приятно. Лёгкий по жизни человек.
«Скучаю по красоте... А по работе на даче не скучаю»
- Одна тетушка услышала про то, что в лунку под куст клубники надо класть целое куриное яйцо — урожай попрет! И посадила аж 400 кустов так. Даже не знаю, насколько надо любить клубнику. И все бы ничего, но на запах яиц подтянулась лиса из ближайшего леса.
Пришла, разорвала ненужную ткань, которой зачем-то были накрыты грядки с клубникой. Выкопала кусты, переломала их попутно, нашла яйца. Что-то съела, что-то передавила. Отблагодарила хозяев как смогла — удобрила почву. Чего вы хотите от лисы, в самом-то деле? Она старалась. У нее лапки! И так копать устала.
Конечно, за один день такое количество яиц никакая лиса не осилит, даже самая голодная. Поэтому ходила она туда пировать несколько дней. Благодарила исправно. Под конец разбухшая в боках лиса, пошатываясь на тонких лапках, уходила обратно в лес, оставляя за собой следы пиршества и скорлупу. Внутри лисы уходили вдаль и яйца вместе с перспективой клубничного урожая.
Все эти дни хозяйка клубники исправно плакалась в группе садоводов. На этом я думала, все, история закончилась. Лиса осталась живой и откормленной, урок усвоен, но нет. После неудачи с яйцами женщина решила заказать двухсотлитровую бочку сыворотки. Для удобрения и защиты от болезней. Но муж, негодяй, денег не дал.
У меня фантазия яркая, потому сразу представила в картинках. 🤭 Спасибо, посмеялась)) А это "Отблагодарила хозяев как смогла — удобрила почву". Вот! Даже лиса понимает, что долг платежём красен! 🦊🤗
«К нам на дачу приходят... фазаны. Мы в Подмосковье, если что. Появились они два года назад — видимо, сбежали с фермы какой-то и прижились у нас в овраге»
У меня в подваршавье это местная фауна, наравне с косулей, кабаном, зайцами и лосями.
- Соседи у меня весьма обеспеченные пенсионеры: дом 400 квадратов, иномарки, отдых на морях. И вот посадили они ежевику. И на второй год их ежевика пролезла ко мне. Ну а я что, я только рада. Через год она дала первые ягоды. Хожу, собираю их, и вдруг голос соседа:
— А чего это ты там собираешь?
— Да ежевику, — говорю.
Они:
— Посадила?
Я говорю:
— Нет, от вас перебежала.
Как же их перекосило! И потом они при каждом удобном случае поминали мне эту ежевику. Что-то вроде: «За ежевику-то как расплачиваться собираешься? Хи-хи-хи!»
Это ладно. Годика через три успокоились они с этой ежевикой. И тут бац, в конце лета на задах участка под соснами я обнаруживаю... маслят. Много-много. И вот я раз в два дня выходила туда с пакетиком и ножичком, килограммчика полтора набирала. Они это тоже приметили и спрашивают:
— А чего ты там собираешь?
— Да как чего, — говорю, — маслята у меня в этом году тут выросли, вон, за раз целый пакет насобирала.
Опять их перекосило.
— Это мы, — говорят, — два года назад купили мицелий маслят и посадили у себя. И почему они у тебя выросли — непонятно.
Вот какие люди бывают, что от них даже грибы к соседям убегают.
Их всё время так перекашивает от жадности, что даже ягоды с грибами не выдерживают и ретируются. 😱🫣
«Вчера родители показали, какая чудо-морковь у них на даче выросла»
- Работаем на даче, внезапно звонит соседка — бодрая бабуля: «Мне срочно нужны цветы, как у вас! Желательно многолетние и с минимальным уходом!» Подходите, говорю, супруга все расскажет. Погуляли они с женой по участку, бабуля ушла. А потом жена мне рассказывает: «Пришла к нашей соседке подруга. Бабуля похвасталась: „У меня самый красивый участок в поселке!“ А подруга возьми да ляпни, что у LeXaG393 участок и ухоженней, и цветов много, и хвойных разных, как в ботаническом саду».
Ну и все, трагедия! Как это так? На самом деле, вся эта ухоженность и красота — это куча денег, а еще больше времени и сил. Бабушке даны ценные указания, подготовлены списки растений, приглянувшихся ей, обещана рассада петуний и бархатцев. В обмен заключена сделка на рассаду помидоров. Надеюсь, что и мы в ее возрасте сможем так же переживать за красоту и сумеем сохранить здоровье для ее поддержания.
«Начиная с февраля моя любимая жена холила и лелеяла рассаду томатных деревьев. И они ответили взаимностью»
- Было мне лет 10-11, и мы с моим братом наперегонки растили огурцы. У каждого своя шестиметровая грядка. Родители всячески нас подбадривали. Ну хорошо же, то одного похвалишь, то другого, а в итоге дети сами, без напоминаний, ухаживают за садом. Собирали много огурцов, семья ежедневно обеспечена. Но я расстраивался, так как чувствовал, что отстаю от брата. Короткое и жаркое время уральского лета заканчивалось, листья огурцов постепенно начали желтеть, шансов догнать брата практически не осталось.
И вот в один из дней мы поехали всей семьей в лес за грибами. Там я тоже мало собрал по сравнению с остальными. Я весь расстроенный, дома чистим грибы. И кто-то из старших сказал, что если очистки от грибов попадут на стены деревянных построек, то там начнут расти грибы.
Когда я вышел выливать воду из-под грибных очисток, то у меня созрел план. Моя грядка сделана была из старых березовых и осиновых бревен. Аккуратно по периметру вылил очистки. Тем летом я проиграл огуречную гонку, зато несколько раз приносил домой полную кастрюлю свежих грибов. Так классно было жарить их со свежей картошкой...
«Домик-сказка: спроектировал сам и построил с нуля!»
А мне очень нравится. Только я бы в розово- зелёные фейские цвета покрасила. Для дочки) Жаль,мой муж больше любит железо, чем дерево.
- В субботу утром сидим с женой на даче, завтракаем. Тут с улицы гудок автомобильный и крик типа: «Хозяева, открывайте». Накидываю куртку, выхожу, вижу перед воротами стоит «четверка» с прицепом, с которого несколько здоровых мужиков что-то габаритное и тяжелое сгружают, подхожу ближе.
— Доброе утро, что случилось?
— Доброе. Хозяин, не тяни, давай ворота открывай, мы работать будем.
— А я никого не вызывал.
— Как не вызывал? Вот у нас заявка на сегодня с утра на чистку колодца в СНТ «Любаново».
— А у меня СНТ «Лобаново».
— А какая разница?
— Ну примерно в 60 км...
Действительно, мелочь. 🤣 Жалко ему? Ну, хочется, пускай чистят. А нет колодца, пусть сначала выроют, построят и потом чистят. 🤗
Комментарии
На даче растут деревья, кусты, клубника и газон. С моей аллергией это мне выше крыши хватает))