Животные
2 часа назад
18 душевных кадров с животными, которые доказали, что для настоящей дружбы нет границ

Говорят, что дружбу нельзя купить, но ее точно можно встретить там, где совсем не ждешь. Животные не знают социальных норм и предрассудков: для них неважно, есть ли у друга перья, длинный хвост или острые когти. Мы собрали 20 фото, которые доказывают: преданность и нежность — это универсальный язык, понятный каждому живому существу.

«Сосед не выдержал и купил своему песелю табуретку, чтобы лохматые могли нормально общаться»

«Моя курица выискивает насекомых в шерсти собаки»

«Для поездок на машине у них у каждого отдельные лежаночки, но они всегда предпочитают сидеть вместе»

«Мой кот улизнул из дома, чтобы встретиться с котом соседей»

Котята и кролики — просто идельные друзья

Собакен знает, что не нужно двигаться, если кот наконец-то удобно устроился

Кошка с крыской — лучшие друзья

«Моя собака учит котенка, как нужно проводить выходные»

«Я вам клянусь, они лучшие друзья!»

«Моя Алиса добра абсолютно ко всем»

«Мои Пол и Фик»

«Мои крыска с кошкой — лучшие друзья»

История одной необычной дружбы

Мимиметр начинает ломаться

Это парочка явно что-то скрывает

Как же приятно, когда друг разделяет с тобой тяжелые моменты

Двойная порция милоты

После тяжелой рабочей смены

Глядя на такие кадры, понимаешь, что нам есть чему поучиться у этих ребят. Искренности, терпению и умению просто быть рядом, когда это кому-то нужно. А у ваших питомцев есть необычные друзья? Или, может, вы ловили их за очень нежными объятиями? Делитесь фотографиями своих любимцев в комментариях!

Фото на превью Vincent_Penning / Reddit

Комментарии

Уведомления
Olga Dubrowski
2 часа назад

Я уже не раз писала о том, как у меня вместе жили птенцы воробей Чука и черный дрозд Гека. Вместе даже гнездо делили, хотя в клетке было два гнезда. Не дрались, не ссорились, хотя в природе эти два вида птиц не дружат между собой

Комментарий с изображением на AdMe.Media
Ответить

