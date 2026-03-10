16 очаровательных питомцев, чье преображение у грумера вызвало добрую улыбку

Помните выпуски всяких ток-шоу про преображение, где герои после посещения стилиста будто становятся новыми людьми? Оказывается, с нашими питомцами это тоже работает. Некоторые из них после похода к грумеру выглядят так, что и мама родная не узнает.

«Наш пушистик „до и после“»

Жалко котейку. А с другой стороны - может быть это единственный выход. У дочери персидский кот не даёт себя вычёсывать,приходится его переодически стричь. Иначе шерсть сваливается и тянет кожу. На такие периоды связала ему кофточку.

Судя по его глазам, он не простит тебе эту стрижку.

«Покрасила свою собачку»

Вау! Она стала похожа на русалочку! © HistoricalBelt4482 / Reddit

«Попросила сделать котику летнюю стрижку. Кажется, что чутка переборщили»

«К пляжу готов! Не вините грумера за неровности. Мой песик — та еще вертушка»

«Как вам стрижка под плюшевого мишку?»

«Собаку моего соседа впервые в жизни постригли! Я до сих пор не верю, что это тот же самый пес»

«Подстригла кота своей невестки „под льва“»

«Когда этот мальчик пришел, он был весь один сплошной колтун. Вы не представляете, как он был рад стрижке!»

«Милли подстриглась. Да, это та же самая собака!»

«Моей милой девочке Чич уже 15 лет! После стрижки все всегда думают, что она щенок»

«Сегодня, во время стрижки, обнаружила вот такие глазки!»

А иметь такой взгляд — это вообще законно?

«Я грумер и сегодня стригла эту милашку. По-моему, я хорошо справилась»

«Сегодня мы сняли „шубку“, а в следующий раз поработаем над стилем»

«У нашей красотки сильно спуталась шерсть и вчера мы ее обкорнали»

Как теперь хочется потрогать ее спинку!

«Работаю грумером. Друг попросил сделать его собаке козлиную бородку и ирокез»

«Этого красавчика зовут Картошечка, и у него теперь прекрасная стрижка»