17 цветоводов, у которых даже кактус выглядит как произведение искусства

Фотоподборки
22 минуты назад
17 цветоводов, у которых даже кактус выглядит как произведение искусства

Некоторым людям недостаточно просто полить цветок раз в неделю. Они превращают обычные подоконники в декорации к фильмам, где каждое растение обладает своим характером и неповторимым стилем. Мы собрали примеры того, как терпение и капля фантазии помогают создавать живую и душевную атмосферу.

«Я использовала пустые бутылки для декора»

«Тот случай, когда растение и горшок созданы друг для друга»

«Спустя два с половиной года каланхоэ наконец-то зацвел! Посмотрите, какой цвет!»

«Забытый всеми кактус решил не сдаваться и расцвел вопреки всему!»

«Шесть лет ни одного бутона, и вот такая награда за терпение»

«У этого растения манеры истинной леди»

«Только посмотрите, какую шевелюру она отрастила»

«Она наконец-то зацвела! Обожаю!»

«Мой колеус спустя больше года стараний»

«Мой любимый персонаж во всем районе»

«Тюльпан с тремя цветками»

«Похоже на тарелочку персиковых сладостей»

«Единственный мой суккулент, который пережил последние несколько месяцев»

«Собрала свадебный букет из суккулентов»

«Увидела эту ванночку и сразу поняла, что с ней делать»

«Самая красивая штука, что мне доводилось выращивать»

«Тот случай, когда покупка за пару долларов превзошла все ожидания»

В мире растений порой приходится ждать годами, чтобы увидеть долгожданный результат, или мириться с капризами зеленых обитателей. Главное, что за каждым распустившимся бутоном или необычным преображением стоят терпение, любовь и вера в маленькое чудо. Если вам понравилось наблюдать за триумфом домашних садоводов, обязательно загляните в нашу другую подборку, где вы найдете еще больше вдохновляющих примеров и кадров.

Фото на превью smilingsilently / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее