Ещё называют "лунный цветок", потому что распускается, в основном ночью.
16 растений, которые цветут так редко, но метко, что пройти мимо вообще не вариант
Есть невзрачные растения, которые своим цветением вызывают вау-эффект. А все потому, что их цветки могут соперничать по красоте даже с орхидеями. Смотрим!
А в бонусе у нас уникальная фотография цветущего кактуса.
«Моя роза пустыни в полном цвету»
«Ждала его цветения как одержимая. Караулила каждый день. И вот он распустился. Я ахнула!»
«Даже понятия не имела, что мой замиокулькас может цвести»
Замиокулькас уже цвел недавно, в другой подборке. Довольно бравый у него цветочек.
«Спешу поделиться фотографией моей хойи, также известной как „Фарфоровый цветок“»
Интересные цветы, как белая пятиконечная звезда. И в сердцевине, тоже маленькая звёздочка с красной гвоздичкой и пестиком.
«Моя драцена никогда раньше не цвела!»
«Купила эту калатею около 2 месяцев назад и заметила, что она начала цвести»
«Я и не знала, что пахира может цвести. У нее еще и запах приятный»
Какие необычное и симпатичное цветение. Говорят, что это очень приятно пахнет.
«Наша аглаонема впервые цветет! Никогда не видела ее цветы в реальной жизни»
«Я никогда не думала, что суккуленты могут давать такие красивые цветы»
«Я никогда раньше не видела, как цветет кинза. Это очень красиво»
Вау! Я тоже не знала, что кинза может цвести. Наверное, её съедали раньше, чем она успевала выдать цветочки.
«Вчера зацвели мои самые здоровые „слоновьи уши“. Узнала, что они цветут только в идеальных условиях. Горжусь собой!»
«Это молодило я посадила несколько лет назад в старое бетонное кашпо. Оно разрослось и теперь выпускает прекрасные цветочные стебли»
«И как я раньше этого не знал! Вы только посмотрите, какие у мяты крошечные розоватые цветочки»
«Зацените это вековое растение! Никогда раньше не видела, чтобы они цвели. Я слышала, что оно умрет после цветения»
Пуйя альпийская цветет в первый и последний раз за 20 лет
Ящик цветущих артишоков на итальянском рынке
Их едят, наверное, до цветения. Очень вкусные, эти артишоки, если правильно приготовить.
Бонус:
А вот что у нас есть еще:
- 10+ редких особенностей тела, которые вы внезапно можете обнаружить у себя
- 18 редких фотографий, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни
- 20+ редких вещей, которые мало кто из нас видел своими глазами (А о некоторых мы даже и не слышали)
Комментарии
Цветочная тема интересная и нескончаемая. Но можно, пожалуйста, не одно и то же выкладывать каждый новый месяц.