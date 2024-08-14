16 растений, которые цветут так редко, но метко, что пройти мимо вообще не вариант

Фотоподборки
3 часа назад

Есть невзрачные растения, которые своим цветением вызывают вау-эффект. А все потому, что их цветки могут соперничать по красоте даже с орхидеями. Смотрим!

А в бонусе у нас уникальная фотография цветущего кактуса.

«Моя роза пустыни в полном цвету»

«Ждала его цветения как одержимая. Караулила каждый день. И вот он распустился. Я ахнула!»

«Даже понятия не имела, что мой замиокулькас может цвести»

«Спешу поделиться фотографией моей хойи, также известной как „Фарфоровый цветок“»

Светлана БМВ
20 часов назад

Интересные цветы, как белая пятиконечная звезда. И в сердцевине, тоже маленькая звёздочка с красной гвоздичкой и пестиком.

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«Моя драцена никогда раньше не цвела!»

«Купила эту калатею около 2 месяцев назад и заметила, что она начала цвести»

«Я и не знала, что пахира может цвести. У нее еще и запах приятный»

«Наша аглаонема впервые цветет! Никогда не видела ее цветы в реальной жизни»

«Я никогда не думала, что суккуленты могут давать такие красивые цветы»

«Я никогда раньше не видела, как цветет кинза. Это очень красиво»

Светлана БМВ
20 часов назад

Вау! Я тоже не знала, что кинза может цвести. Наверное, её съедали раньше, чем она успевала выдать цветочки.

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«Вчера зацвели мои самые здоровые „слоновьи уши“. Узнала, что они цветут только в идеальных условиях. Горжусь собой!»

«Это молодило я посадила несколько лет назад в старое бетонное кашпо. Оно разрослось и теперь выпускает прекрасные цветочные стебли»

«И как я раньше этого не знал! Вы только посмотрите, какие у мяты крошечные розоватые цветочки»

«Зацените это вековое растение! Никогда раньше не видела, чтобы они цвели. Я слышала, что оно умрет после цветения»

Пуйя альпийская цветет в первый и последний раз за 20 лет

Ящик цветущих артишоков на итальянском рынке

Бонус:

А вот что у нас есть еще:

Фото на превью taradactyl5487 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
20 часов назад

Цветочная тема интересная и нескончаемая. Но можно, пожалуйста, не одно и то же выкладывать каждый новый месяц.

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