16 растений, которые цветут так редко, но метко, что пройти мимо вообще не вариант

Есть невзрачные растения, которые своим цветением вызывают вау-эффект. А все потому, что их цветки могут соперничать по красоте даже с орхидеями. Смотрим!

А в бонусе у нас уникальная фотография цветущего кактуса.

«Моя роза пустыни в полном цвету»

«Ждала его цветения как одержимая. Караулила каждый день. И вот он распустился. Я ахнула!»

«Даже понятия не имела, что мой замиокулькас может цвести»

«Спешу поделиться фотографией моей хойи, также известной как „Фарфоровый цветок“»

«Моя драцена никогда раньше не цвела!»

«Купила эту калатею около 2 месяцев назад и заметила, что она начала цвести»

«Я и не знала, что пахира может цвести. У нее еще и запах приятный»

«Наша аглаонема впервые цветет! Никогда не видела ее цветы в реальной жизни»

«Я никогда не думала, что суккуленты могут давать такие красивые цветы»

«Я никогда раньше не видела, как цветет кинза. Это очень красиво»

«Вчера зацвели мои самые здоровые „слоновьи уши“. Узнала, что они цветут только в идеальных условиях. Горжусь собой!»

«Это молодило я посадила несколько лет назад в старое бетонное кашпо. Оно разрослось и теперь выпускает прекрасные цветочные стебли»

«И как я раньше этого не знал! Вы только посмотрите, какие у мяты крошечные розоватые цветочки»

«Зацените это вековое растение! Никогда раньше не видела, чтобы они цвели. Я слышала, что оно умрет после цветения»

Пуйя альпийская цветет в первый и последний раз за 20 лет

Ящик цветущих артишоков на итальянском рынке