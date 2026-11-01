20+ пар, в чье совместное будущее никто не верил, а они годами делят одно одеяло на двоих

Женщина с тремя детьми выгоняет мужа. Уже этот факт вызывает огромные сомнения в том, что он такой весь в белом. Не работал, бухал, бил? Судя по продолжению, автор и в дальнейшем не имел ни нормальной работы, ни имущества. И основной дом, и летний принадлежат жене. Она разрешает ему жить там какое-то время, при полном отсутствии благодарности с его стороны, зато с претензиями. С высокой вероятностью деньгами детям не помогал - об этом нет ни слова. В общем, прочитать бы историю в изложении бывшей жены.