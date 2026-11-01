"...вместе и те,и эти" Вот выдернешь фразу из текста,и смысл меняется на раз!😜
20+ пар, в чье совместное будущее никто не верил, а они годами делят одно одеяло на двоих
Мы так часто натыкаемся на истории и посты о непонимании между парами, что кажется, будто крепкий брак — это большая редкость. Но людей, которым повезло встретить своего человека, гораздо больше. Иногда простая случайность связывает абсолютно чужих людей на десятилетия. Кто-то ради любви бросает вызов семье, кто-то вместе проходит через бытовые кризисы, а кто-то переезжает на Аляску. Такие пары проходят через многое, но сохраняют уважение и тепло друг к другу, а любые невзгоды делают их союз крепче.
- У подруги не клеилась семейная жизнь: ранний брак, разные интересы. Шло к разводу. Она на работе познакомилась с мужчиной, а он женат. Влюбились, но оба развелись, чтобы жить вместе. Ее бывший муж связался с его бывшей женой, чтобы вместе решить, как же вернуть их обратно в семьи. В процессе разработки стратегического плана они влюбились и поженились. Уже больше 15 лет вместе и те, и эти.
- Почти 9 лет назад на сайте знакомств познакомилась с американцем, который живет на Аляске, и как-то все закрутилось само собой. После пары недель свиданий он меня пригласил полететь с ним на Шри-Ланку, оттуда мы полетели в Европу праздновать наши дни рождения, где провели 5 недель в разных странах. Дальше он вернулся на Аляску, я в Москву, начались постоянные перезвоны и переписки. Через 6 месяцев снова отправились путешествовать. А через полтора года со дня первой встречи я переехала на Аляску, и мы поженились.
Родители девушки учились в одном классе, любили друг друга, но не могли признаться. После школы судьба их развела на 10 лет, увиделись на встрече выпускников. И уже 25 лет вместе
- Родители развелись на год. Весь год искали разные, даже самые глупые причины для встреч. Папа, например, вспомнил, что еще в браке обещал поправить лестницу, ну и, конечно, поехал, слово-то держать надо. Мама достала пальто папы, которое лет 8 дошить не могла, и решила, что развод — самое для этого время. Сошлись обратно. Никто так и не понял, зачем они разводились и что это вообще было, но наблюдать за этим было забавно.
- В 60-х годах молодой парень из Узбекистана часто ездил в командировки в Челябинск. Там он встретил девушку, и они полюбили друг друга. В итоге она оставила родной город и переехала к нему, но родители парня были против. Они не приняли девушку и не хотели этого брака. И он пошел против своей семьи, купил отдельный участок земли, сам своими руками построил дом и все равно женился на ней. Родители и другие родственники так и не простили ему этот выбор, их семья перестала общаться с ними настолько, что следующие поколения даже не познакомились друг с другом. Этой истории почти 70 лет, а тот парень и та девушка — мои дедушка и бабушка.
Автор делится своей историей любви. Он русский. Она азербайджанка. Они встретились и как-то не догадались спросить разрешения у традиций. Позже выяснилось, что у любви, кроме двух людей, бывают еще национальность, культура, родственники и множество посторонних мнений
Один из моих двоюродных братьев женился на армянке в Баку. Это ещё было до всех событий, случившихся перед развалом Союза. Сколько всего им пришлось пережить - это просто невозможно рассказать. Но всё преодолели, переехали в Россию, и живут вместе до сих пор. В следующем году будет 45 лет их браку. Уже и внуки взрослые.
- Есть у меня хороший приятель, учились вместе. Он южных кровей. Полюбил Давид свою сокурсницу. Учились, встречались, на этом этапе родители обеих сторон не лезли в отношения. Пока дело не дошло до свадьбы. Никого не волновало, что эти двое уже давно живут вместе. Отец Давида был против отношений. И поставил перед выбором: или ты женишься на представительнице нашего народа, или у тебя нет родителей. Свадьба состоялась. Даже родственники отказались от приглашений. Прошло много лет, у Давида свой бизнес, хороший дом, он любит жену и детей. Все эти годы родители не общались с ними. А недавно отец Давида занемог и захотел увидеть внуков. Давид рассказал, что встреча прошла с множеством слез и извинений от родителей. Мол, совершили ошибку, столько всего упустили.
Что в головах у родителей, которые вычеркивают детей из жизни за "неправильный" брак? Выбор ребенка может казаться ошибочным, можно даже об этом сказать, но полностью рвать отношения? Я не понимаю. В ребенка столько вкладываешь, привязываешься, он нереально близкий человек. Отказаться от всего ради... Собственно, ради чего?
- В общем, познакомились мы, когда ему было 30, а мне 27. Он как полгода был в разводе. Я же была в разводе уже почти три года, и на руках был двухлетний сын. Он работал слесарем. Он мне потом рассказывал, что совсем не верил в себя. Думал, что останется один. На первом свидании я увидела молодого мужчину, плечи поникли, неуверенная речь. Я же его полная противоположность. Пару часов сидели в кафе, болтали ни о чем, нам и молчать вместе хорошо было. Проводил на такси, и мы договорились о следующем свидании. А потом были бессонные ночи переписок. Ну и через недельку он пришел знакомиться с моей мамой и сыном и предложил не бегать долго по свиданиям, а начать вместе жить. Еще через месяц мы сыграли скромную свадьбу для своих. А потом у нас родился сын. Мы прожили около года, и по осени я настояла, чтобы он поступил в институт. Я вместе с ним училась быть руководителем и металлургом. Когда он уже доучивался, освободилось место в управлении, и его взяли, даже без диплома, а когда он получил диплом, стал полноценным начальником. Скоро уже 10 лет, как мы вместе, и не верится, что столько прожито, будто вчера познакомились, и хочется верить, что так будет еще не одно десятилетие...
А вот эта пара вместе уже целых 50 лет! Недавно они отметили золотую свадьбу
- Три года назад мой любимый-единственный исчез и оставил мне кучу долгов.
Думала, не справлюсь. Примерно в то же время появился в моей жизни новый мужчина. Именно тот, нормальный, способный к длительным отношениям. Через полгода встреч — признание в любви, кольцо и предложение выйти замуж... Не пошла. Что я могу дать нормальному человеку? Но кольцо взяла. Красивое же.... Помощь долго не принимала. Потом думаю: а какого черта? Все равно же вместе. Вот так 3 года и прошли. А недавно сидели, кино смотрели, «Сбежавшую невесту», а он говорит: «И ты убежишь, а я не смогу догнать». И так стало обидно за него, что ли... Ну старается же человек, а я... Короче, как в фильме: кроссовки свои из коридора принесла, положила ему на колени и говорю: «На. Не сбегу, хочешь, давай жениться». Мне 52, ему 56.
- В 21 год я уже успел сменить несколько мест работы, изрядно устать от краткосрочных романов. Хотел серьезных отношений. Но вот как-то не складывалось. До тех пор, пока однажды в автобусе я не встретил будущую супругу. Она оказалась настолько приятной в общении, умной и милой, что я понял, что это бриллиант. Через несколько месяцев мы съехались. И вот через 16 лет совместной жизни у нас по-прежнему крепкая семья, подрастает дочь-школьница, кот радует ночными тыгыдыками. Я готов сорваться в магазин за ее любимыми булочками в любое время, а она — почистить мне гранат. Если за компом сидит она, то я заварю ей кофе и не забуду про вкусняшки. Если же за компом я, то жена приготовит мне что-то, что люблю я, и накормит. Это мелочи, но они очень радуют. Я стараюсь и вижу, что старается она. Мне кажется, что вот это и есть любовь.
Пара познакомилась в далеком 2000 году. И хотя на пути было много трудностей, живут в счастье и гармонии. Они вместе уже 24 года!
- Мои дедушка с бабушкой вместе уже больше сорока лет. Они наверняка любят друг друга, но больше всего на свете они обожают подшутить друг над другом. Дело в том, что у бабушки плохой слух, а дед даже в очках почти ничего не видит. Недавно была у них в гостях и видела картину, достойную экранизации. Дед сидит за столом, ждет свою тарелку с едой, смотрит на бабулю и шевелит губами, делает вид, что рассказывает ей что-то. Бабуля бесится, кричит ему: «Да говори ты громче! Чего ты шепчешься?» Потом она понимает, что он ее разыграл, и наступает уже ее очередь шутить. Она насыпает мне тарелку с картошкой, а деду в тарелку кладет старую тряпку, которую он тут же пытается наколоть на вилку, но у него ничего не получается. После нескольких попыток он понимает, что в тарелке не еда, поворачивается к бабке и начинает шевелить губами, машет руками, будто он кричит на нее... А бабуля снова злится и повторяет ему: «Ты можешь громче возмущаться? Знаешь же, что не слышу ни черта!»
- Бывшая жена решила, что нашла замену мне, просто сказала не приезжать домой в момент, когда я провожал среднюю дочку в лагерь «Орленок». 15 лет брака, три дочки.
Поехал в чем был в наш летний маленький домик в село Молоково. В ноябре вернулся. Случайные заработки, такси, стройка. Но бывшей этого мало. Она решает продать и этот домик. Ладно, продала. Владелец разрешил жить пока и смотреть за домом. Абсолютно случайно, просто в результате цепочки событий, ровно 2 года назад я вышел из электрички на станции Звенигород. Практически без денег. Работал охранником. А потом средняя дочь, Надюша, говорит: «Папа! Зайди на сайт знакомств!» Зашел. Как-то завязалось общение с женщиной Мирославой из Звенигорода. В выходной встретились, гуляли... Волновались оба! Она после развода, 4 детей. В общем, в мае 24-го ушел с работы, стали жить вместе... Вот будет в мае 2 года как живем вместе. Чудеса бывают!
Женщина с тремя детьми выгоняет мужа. Уже этот факт вызывает огромные сомнения в том, что он такой весь в белом. Не работал, бухал, бил? Судя по продолжению, автор и в дальнейшем не имел ни нормальной работы, ни имущества. И основной дом, и летний принадлежат жене. Она разрешает ему жить там какое-то время, при полном отсутствии благодарности с его стороны, зато с претензиями. С высокой вероятностью деньгами детям не помогал - об этом нет ни слова. В общем, прочитать бы историю в изложении бывшей жены.
А вот и этот счастливый мужчина — Виталий, который в 50 лет нашел свою вторую половинку
- Давным-давно у наших соседей родилась дочка. Мне тогда как раз стукнуло 5 годиков. Я постоянно торчал у них — интересно было понаблюдать за ребенком. Несложно догадаться, что я быстро стал эдакой нянькой. Прогулки с соседкой чередовались с играми, потом прописями, а потом... Моя семья приняла решение уехать в другую страну.
10 лет я не видел свою воспитанницу, хотя с соседями родители контакт не теряли и даже болтали с ними по видеосвязи. И вот в один из таких звонков я наконец ее увидел. Соседка из мелкой шкодницы выросла в красавицу. Примерно в это же время родители засобирались с визитом на родную землю. Я, конечно же, напросился вместе с ними. В итоге та мелкая девчонка стала моей женой. Мы вместе уже 8 лет.
- Стояла днем в ожидании трамвая на остановке. Подходит пара пожилых людей, и старик бережно так усаживает свою супругу на лавочку. Она с палочкой и еле передвигается. Тут на горизонте появляется трамвай, и дедуля начинает говорить бабушке, что, мол, пора вставать, а то не успеем залезть. Но бабушка жалобно так говорит, что устала и не может, и утыкается лицом в руки. Дедуля стоит рядом, гладит ее по плечу, успокаивает и говорит, что дождемся следующего. Когда я уже отъезжала, увидела, что дедушка присел рядом с женой и она благодарно взяла его за руку и положила голову на плечо. Настоящая любовь.
- Мой молодой человек — венгр (сама живу в Венгрии). Пытаюсь учить венгерский язык. Постоянно устаю, жалуюсь любимому, иногда говорю, что проще вернуться обратно на родину, чем выучить этот язык. Он сильно обижается. Вчера во время очередной перепалки он выдает мне на чистом русском: «Хватит! Я люблю тебя и никуда не отпущу». Я растерялась, а он, оказывается, месяц русский учил, чтобы меня поддерживать.
Мужчина встретил свою будущую жену в 2009 году в Магадане. Ему было 24, ей 18. Переехали в Калининград. Мужчина ради переезда отказался от перспективы стать судьей. А недавно они построили дом на берегу реки
- В 18 лет вышла замуж за пацана из соседнего двора. Но за это время было много проблем, 7 лет я не могла уйти. Я решила, что никогда не буду даже пытаться построить отношения, буду жить только сыном. Увезла его в большой город, устроила в хорошую школу, работала 6/1 по 13 часов, но мы были самые счастливые. Вскоре жизнь свела меня с молодым человеком моего возраста. Сходили в кафе, погуляли, сыну представила как друга. И вот спустя 4 года: мои парни на кухне пекут синнабоны, каждый вечер мы играем в настолки, выжигаем, рисуем. Он зовет его папой и каждый раз говорит, как хорошо, что он у нас есть. Муж души не чает в сыне, а сын в муже. Я очень благодарна судьбе, что у сына есть пример настоящего мужчины, есть понимание уважения в семье, любви.
- Мои бабушка и дедушка были знакомы с самого детства. Шли годы, а их дружба не прекращалась. Бабушка была тихой, стеснительной и очень правильной девушкой, а дед был еще тем заводилой. Мама моей бабушки была против этой дружбы. Ей категорически не нравился дедушка и она отправила бабушку к своей сестре за тысячи километров от дома. Полгода бабушка жила у тетки, работала на ферме и ходила на танцы. В один из таких вечеров, когда она с подружками возвращалась домой, услышала сзади оклик: «Валя!» К ней бежал дедушка с букетом цветов. Сказал ей, что уже давно любит ее, но признаться ранее стеснялся. Сегодня у них годовщина свадьбы. Они вместе вот уже 55 лет.
Еще одно подтверждение старому наблюдению: "Если мужчина не звонит, он не умер и не болен. Он просто не хочет")
У этой семьи особенная дата. Дедушка и бабушка вместе уже 65 лет! Вот она, любовь, которая способна выдержать любые испытания
- Влюбился я в девушку по имени Нина. Она была с Кавказа. Все вокруг твердили, что отец у нее строгий, шансов у меня ноль. Но я придумал план. Отец все-таки узнал про меня, разозлился и позвал на серьезный разговор. Иду на встречу, девушка рядом нервная вся. Выходит отец, а я молча протягиваю ему обычную тетрадь. Он открывает, а там мои записи: как я учу грузинский, историю. У отца сразу лицо изменилось. Потом мы долго говорили, я объяснил, что намерения у меня серьезные. Через пару месяцев я подарил ему набор для шашлыка. Сейчас мы с моей девушкой женаты уже 10 лет, растим дочку, а с тестем дружим. Он потом признался: как только увидел меня, сразу понял, что дочка сделала правильный выбор.
- Несколько лет назад сотрудница поделилась такой забавной историей. Приехала я в начале 80-х из Узбекистана в Питер в институт поступать. Не поступила. А делать что? Домой возвращаться не хочу. Устроилась на стройке работать, общежитие дали. Так год и прожила. Ну а тут мама и пишет: «Приезжай, дочурка, скучаем. С институтом тут договорилась, примут тебя». Родители деньги прислали. Билет я купила, вещи собрала, сложила и посылкой домой отправила. Ну а на последние деньги решили прогулять. Утречком в аэропорт собираюсь и вдруг вижу — билета нет. Как так? Все перерыла, нет и нет. Тут меня и осенило: я когда посылку собирала, бросила в ящик бумажку какую-то. Это билет был. Матери звоню. А мать не в духе чего-то была. Мол, нарочно придумала, возвращаться не хочешь, так и скажи. Тут стук в дверь. Паренек один заходит из нашего общежития, бегал за мной, а я ему давно сказала, что уезжаю. Он такой: «А чего не уехала?» А я ему: «Я же тебе нравлюсь. И замуж меня звал?» Он: «Ну да, а что?» И я ему в ответ: «Ну тогда пошли в ЗАГС». Он улыбнулся, ничего не спросил, и сказал: «Пошли». Вот так 30 с лишним лет и живем. А билет мне потом мама как сувенир вернула, до сих пор храню.
А вот еще подборка историй про людей, которые нашли свою вторую половинку: