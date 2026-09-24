15 человек переехали из провинции в мегаполис и рассказали, чем их удивила новая жизнь

Переезд из провинции в большой город — это не только другая квартира, непривычный транспорт и новая работа. Это моменты, которые запоминаются надолго: маленькие радости, неожиданные поступки, новые дружба или любовь, а еще — теплые воспоминания о родителях и родном доме. Герои нашей статьи с иронией и теплом рассказали о своем путешествии в новую жизнь и о том, какие вещи подарили им надежду и наполнили душу радостью и счастьем, а по каким они до сих пор скучают.