15 человек переехали из провинции в мегаполис и рассказали, чем их удивила новая жизнь
Переезд из провинции в большой город — это не только другая квартира, непривычный транспорт и новая работа. Это моменты, которые запоминаются надолго: маленькие радости, неожиданные поступки, новые дружба или любовь, а еще — теплые воспоминания о родителях и родном доме. Герои нашей статьи с иронией и теплом рассказали о своем путешествии в новую жизнь и о том, какие вещи подарили им надежду и наполнили душу радостью и счастьем, а по каким они до сих пор скучают.
- Я поступила на бюджет из своей провинции в столицу. Мама перед отъездом наказала: «Если чего не знаешь, как делать, за другими смотри». Все было супер, пока соседка по общаге не начала фыркать и странно коситься. Я не выдержала, спрашиваю: «Карина, да что такое?» И тут она выдает, мол, зачем я каждый раз надеваю носки наизнанку? Она-то с детства так делает, потому что ей мешают швы, но никогда не видела, чтобы кто-то еще так ходил. А тут я попалась.
- До 5 лет я жил в деревне: дом, участок, хозяйство. У нас был черно-белый телевизор, по которому крутили бразильские сериалы, и я представлял, что городская жизнь выглядит именно так. И вот родители скопили денег, мы переехали в город. Приезжаем, моей радости нет предела: перед нами стоит огромный двухэтажный кирпичный дом! Внутри, правда, оказался унылый серый интерьер, а лестница почему-то была не винтовая деревянная, а бетонная. Но с этим я решил смириться. Мы занесли вещи, и я позвал старшего брата смотреть остальные комнаты. Тот удивился: «Какие? Это все». Я показал на двери возле лестницы. И тут брат объяснил, что за ними живут другие люди, наша комната называется квартирой, а соседи вовсе не прислуга. Так я узнал о многоквартирных домах.
- Приехала из деревни поступать в университет. В городе в первый раз села в автобус с «гармошкой»: раньше были такие длинные «Икарусы» из двух частей, соединенных подвижным металлическим кругом. И вот, стою в проходе, смотрю на эту резиновую «гармошку» посередине салона, а там на сгибе — небольшая дырка. Автобус грохочет, поворачивает, гармошка сзади меня то сжимается, то растягивается, резина ходит ходуном. И меня накрывает паника: сейчас автобус прямо на ходу порвется пополам! Так всю дорогу ехала, вцепившись в поручень и не сводя глаз с этой щели. Потом мне местные, хохоча, объяснили, что волноваться было не о чем.
Мой братишка до 3х лет не ездил на трамвае. Когда первый раз с ним сели в трамвай, он так радовался, пока трамвай стоял на остановке. Но потом включился мотор, трамвай затрясся и поехал. Братишка испугался и заорал, а мне было смешно. Но мама успокоила его.
«Всю жизнь прожил в маленьких городах, столицу только по телевизору видел. Когда переехал сюда, очень впечатлился, что в автобусе можно зарядить телефон!»
Скорее это вопрос времени для регионов. Сейчас все современные автобусы оснащены зарядкой.
- Я вырос в маленьком городке, но всегда мечтал перебраться в столицу. В родном городе я занимался веб-дизайном и к 19 годам уже был руководителем отдела разработки. Зарабатывал неплохо, но почти жил на работе и понимал: все, здесь это потолок. Все изменило случайное знакомство в интернете. Девушка эта жила неподалеку от столицы, и однажды я прилетел к ней. После недели прогулок и разговоров я понял: сейчас или никогда. Вернулся домой, нашел работу программистом в столичной компании, поднакопил деньжат и через полтора месяца переехал. Прошел год, все идет отлично! Я вырос в профессии, стал больше зарабатывать и снял квартиру возле метро. А та самая девушка до сих пор рядом!
брехня какая-то, девятнадцать лет, полтора месяца, поднакопил деньжат и вырос а профессии...
- Приехала из Уфы, на первый месяц устроилась в доставку, пока искала нормальную работу. Как-то раз на телефоне осталось 5 процентов, навигатор вырубился, а я стою посреди Тверской с огромным коробом за спиной и ору в трубку другу: «Я не знаю, где я!» Местные поржали, подсказали дорогу. Через полгода я уже знала столицу лучше местных, а сейчас рулю логистикой в крупной конторе.
- Я тогда только приехала из поселка в большой город. Однажды поздно вечером зашла в круглосуточный супермаркет. Долго бродила между рядами и не могла поверить, что в 12 ночи можно купить манго, французский сыр и свежую выпечку. Денег было впритык, так что взяла булочку и маленькую упаковку клубники. Села на скамейку, ела эту клубнику, смотрела, как мимо едут машины и думала: вот она, настоящая столичная жизнь! До сих пор это одно из самых ярких воспоминаний о первых днях в мегаполисе.
А я наоборот, переехала из огромного столичного мегаполиса в другую страну, в город с 300тыс. населения. Поначалу было ужасно скучно. Ни тебе погулять вечером в любом городском парке, где все аттракционы крутятся допоздна и открыты кафешки, ресторанчики, музыка, огни, народ гуляет, веселится. Ни тебе метро, ни просторных площадей, проспектов, улиц. Всё какое-то маленькое. Но вот уже живу здесь почти 20 лет и привыкла. Зато море из окна видно. Можно за 10 минут приехать на пляж.
«Приехал на неделю в Питер и настолько влюбился в этот город, что через несколько лет переехал сюда с чемоданом»
- Выросла в глуши, где живут 500 человек, которые все про тебя знают. Помню, иду с работы, прохожу мимо чужого дома, а люди на крыльце обсуждают меня: «Да вон та рыжая, работает там-то, вчера трепалась с тем-то». После переезда в мегаполис самым кайфом оказалось раствориться в толпе.
вот, если бы всякие "тем-то " не трепали рыжую никто на крыльцо и не ходил бы...
- В 2021 году мы с мужем погрузили вещи в машину и рванули путешествовать по стране. Краснодар, Питер, бесконечная дорога, я была безумно счастлива, пока мы вот так ездили. Но когда мы наконец осели в новом городе, накрыла грусть. Оказалось, завести близких друзей в тридцать с хвостиком лет сложно, и я с тоской смотрю в чат, где наша сибирская компашка снова собирается на шашлыки. У нас тут вокруг красиво, но нет родных гор и просторов, да и жилья своего нет. Теперь мое сердце рвется назад, к своим, но в тоже время возвращаться в холод и серость не хочется. Не знаю, что делать.
- После универа вышла на работу — уныло, не мое. И тут узнаю про столичную магистратуру для региональных специалистов — можно учиться еще год, и стипендия хорошая. Но конкурс жесткий! Рискнула и подала документы. Приехала, а там вокруг одни крутые отличники с красными дипломами. Поняла, что мне с ними тягаться бесполезно. На экзамене отвечала так себе. Обидно ужасно, уже настроилась ехать обратно. После экзамена долго гуляли со всей группой по городу, я со всеми попрощалась. А потом оказалось, что я поступила! Когда мое имя неожиданно объявили, я так заорала от восторга, что все вокруг аж вздрогнули. И этот год реально стал одним из лучших в жизни: я училась у тех самых преподавателей, по чьим учебникам мы в провинции зубрили. Домой я так и не вернулась, зацепилась в столице. С сокурсниками до сих пор дружим.
Портреты ливерпульской четверки в Екатеринбурге
- Я переехала ради аспирантуры из глухой провинции, там я чувствовала себя не в своей тарелке. Рванула в мегаполис, хотя была там всего раз в жизни. Квартиру вживую не видела: доверилась незнакомой девчонке-аспирантке, с которой решили снимать на двоих. Денег ноль, знакомых ноль, да еще и трехлетние отношения рухнули. Порой одиночество накрывало сильно, и казалось, что я сделала ошибку. А сейчас смотрю назад и понимаю: этот переезд меня полностью изменил. Я закончила учебу, нашла работу, живу в любимом районе с потрясающим парнем и лучшими друзьями. Чувствую себя дома и наконец нашла «своих». Теперь уговариваем младшую сестру тоже сюда поступать, а мы, если что, подстрахуем. Офигенное чувство: взять и подняться с нуля!
- Переехал в Москву больше 5 лет назад из Иваново. В активе — только предложение о работе. До первой зарплаты жил у друзей в пустой бетонной квартире, где из мебели был только диван. Первое время непривычно давили толпы и бешеный городской темп, но за полгода втянулся. К хорошему привыкаешь быстро: и к чистым паркам, и к развитой инфраструктуре. Базовая еда и одежда здесь даже дешевле, чем в провинции, дороже только жилье и услуги. Квартиру в итоге купил в ближнем Подмосковье: сорок минут на электричке до офиса, и никаких пробок. Возвращаться назад не хочу, для меня это как шаг назад.
- Какие новые слова вам удивили после переезда в столицу? Я от местных услышала столько нового! «Пучок» и «гулька» вместо «култышка», «кенгурушка» вместо «олимпийка», «сахар» вместо «песок» и «шаурма» вместо «шаверма»!
Это вы ещё в Челябинске не были. Полуторка вместо однокомнатной квартиры, мастерка вместо олимпийки))).
- 7 лет назад я переехала в Москву с набором стереотипов про шум, пробки и хмурых людей. Реальность оказалась похожей: ноябрьская слякоть, унылый спальный район из панелек и скучный офис. Первое время город казался серым и чужим. Со временем я привыкла, оценила нормальный транспорт и инфраструктуру. Люди тоже оказались вполне адекватными. Но дальше стандартных маршрутов я долго не выбиралась. А прошлой осенью решила это исправить и стала каждые выходные бродить по незнакомым районам и тихим переулкам. В итоге открыла для себя совершенно другую Москву: старые особняки и доходные дома, мимо которых раньше проходила, не глядя. Рассматривать архитектуру и детали оказалось неожиданно интересно. Оказалось, красивых мест здесь полно, нужно было просто свернуть с главных улиц.
- Выросла в австралийской глуши, где на всю округу 500 жителей. Сидней казался мне сказкой из телевизора. Но потом я поступила в сиднейский университет и переехала. В первое же утро проснулась в крошечной квартире, опустила ноги с дивана и раздавила ногой таракана. Да уж, прекрасное начало. Быстро поняла, что в толпе ты абсолютно один. Местные закрытые, все вечно спешат. Помню, как шла по улице и было некомфортно от бешеного темпа, когда тебя все обгоняют. Сидней оказался городом для богатых: нет денег — крутись как можешь. В университете я пахала, даже получила награду за учебу, и в целом я рада, что прошла через это. Встретила там мужа, насмотрелась на красивый город. Но теперь приезжаем только в гости, жить здесь больше бы не стала.
- Я была девчонкой из маленького южного городка, которая c детства мечтала переехать в Нью-Йорк. В 16 лет устроилась на подработку, чтобы накопить на переезд, всем парням заявляла, что мы расстанемся, если они не планируют ехать со мной. Меня никто не воспринимал всерьез, даже родители. Но я это сделала! Живу здесь уже 10 лет, и любовь к нему только крепче. Обожала его тогда, обожаю и сейчас, и уезжать не собираюсь!
милая, архиважно, срочно телеграфируй адрес, выезжаю, организуй встречу...
А вот и еще несколько статей с историями от тех, кто решился на переезд: