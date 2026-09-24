20+ жизненных историй о наивной первой любви с ароматом жвачки «Love is...»

Первая любовь редко бывает идеальной, зато запоминается навсегда. Кому-то вместо романтического свидания приходится копать картошку или топать домой с подаренной пачкой пельменей вместо цветов. Зато спустя годы эти воспоминания поднимают настроение как лучшая семейная хохма. Но, справедливости ради, есть и счастливчики, которые идут сквозь десятки лет рука об руку!

Мне было лет 12. На занятии в бассейне самая красивая девочка нашего класса умудрилась утопить очки, а потом заявила: «Кто достанет, того поцелую». Все самые смелые парни полезли в воду, но до дна никто не добрался. А я каким-то образом очки достал. Пока всплывал, уже мысленно готовился к поцелую. Выныриваю, протягиваю ей очки, она смотрит и говорит: «Это не мои». И спокойно уходит в раздевалку.

Я снова нырнул искать другие, но никаких очков на дне не было. © Fatherbig / Pikabu

Первая любовь настигла меня в лагере, нам обоим было примерно по 12. Я увидела его и сразу пропала. К счастью, чувства оказались взаимными, мы были влюблены так, как умеют только подростки.

Тогда еще не было ни мобильных телефонов, ни интернета. После лагеря договорились писать друг другу письма. Когда я вернулась домой, так скучала по нему, что буквально места себе не находила. И представьте мое удивление, когда этим же летом он каким-то образом нашел меня в огромном городе.

Я была безумно счастлива. Все время спрашивала, как он меня отыскал. А он только улыбался: «Сердце подсказало».

Сейчас мне 48, счастлива в браке. © Подслушано / Ideer Михаил Бархударов только что вы обязаны приютить меня и мы будем жить вместе... Ответить

«Мы познакомились 32 года назад в школе, после выпускного разъехались по разным городам. Вновь встретились 20 лет спустя»

«Сейчас у нас медовый месяц, мы влюблены и счастливы как дети».

Мне было 13 лет, и я решила наконец-то покорить объект своей любви. Первым делом составила план. Пункт первый: купить боевой раскрас. Купила бесцветный блеск для губ, намазалась и пошла, волосы назад.

Села рядом с любимым, улыбаюсь, пытаюсь выглядеть как можно привлекательнее. И тут замечаю: он смотрит на меня дольше обычного. Пристально всматривается в лицо, наклоняется ближе. И потом говорит: «У тебя после еды губы жирные остались, вытри». © Подслушано / Ideer

Мне было 13 лет, когда мы с родителями и сестрой приехали на курорт. Место было удивительное: маленькая деревня, вокруг озера, сосновые сопки. Жили мы в комнате в частном доме, как и большинство приезжих.

И там я влюбился. Она была местной девочкой с длинной косой. Каждое утро приходила в соседний дом за свежим молоком. Я долго не мог решиться подойти. Придумывал повод, мысленно репетировал разговор, а примерно через две недели вдруг просто взял и подошел, когда она шла с бидоном. Начали разговаривать — и как-то сразу легко.

Мы пошли вместе по деревенской улице, болтали, будто сто лет друг друга знаем. Я был совершенно счастлив. И тут вокруг нас с ревом появились мопеды и какие-то легкие мотоциклы. Они начали кружить рядом, поднимая пыль и выпуская едкий дым. Я стою, ничего не понимаю. Катя смотрит на меня и спокойно объясняет: «Это местные. Мне нельзя просто так гулять с тобой. Меня тут главной красавицей считают. Тебя они не тронут, не бойся. Вы приезжие, у нас летом полдеревни живет за счет курортников. Если взрослые узнают, что приезжего обидели, этим ребятам мало не покажется. Ты извини, ты — парень хороший. А мы тут сами...». Махнула рукой и ушла.

А у меня до сих пор перед глазами тот день: пляжи, сосны, нагретые камни, запах смолы и ощущение, что впереди целая жизнь. © Gregory Miaskovski / ADME

«Здесь нам по 20. Просто хочу сказать, что очень люблю свою жену»

Моя первая любовь случилась, когда мне было 15. Мамина подруга приехала из Молдавии в гости и привезла с собой дочь, ровесницу. Она просто вошла в комнату — и все. С этого момента я думал только о ней, три года я не мог ее забыть, потом наконец решился написать письмо. Она ведь, скорее всего, уже и не помнила о нашей короткой встрече.

Первые несколько писем написал, перечитал, порвал. В итоге собрался и отправил, сразу стало как-то легче. Она ответила. Когда я открывал конверт, руки у меня тряслись.

А на Новый год она приехала. Я захожу в комнату, а она стоит у окна и улыбается. Говорит: «Наталья». Мы проговорили весь вечер. Потом я купил кольцо в маленькой коробочке в форме розы.

Она забралась на диван, чтобы мы были одного роста. Я открыл коробочку и спросил: «Выйдешь за меня?» Она ответила: «Да!» С тех пор прошло 24 года, у нас двое детей. © fargou / Pikabu

«В апреле 2009 года я написала понравившемуся по фото в профиле незнакомцу „привет“. Через недельку он мне ответил, и мы стали общаться в аське»

«В мае мы стали встречаться. В этом году мы отпраздновали 15 лет. У нас два прекрасных котика».

Моя первая любовь случилась в 18 лет. Был у нас в группе парень, от которого буквально все девушки были без ума. Все, кроме меня. Мы даже друг друга слегка недолюбливали.

Однажды я предложила сходить всей компанией в кино, но итоге все постепенно отвалились, и остались только мы вдвоем. Какой фильм смотреть, так и не решили, поэтому пошли просто гулять. И прогуляли девять часов при температуре минус 25. Нам все было мало. Мы всю дорогу ботали и никак не могли наговориться.

После этого начались наши ежедневные «дружеские» прогулки. Обоим было очевидно, что мы друг к другу тянемся, но мы старательно изображали лучших друзей. А потом однажды сидели в кафе, и я спросила: «Я тебе кто вообще — товарищ или друг?» Он посмотрел на меня и ответил: «Я думаю, что я тебя люблю». Я сказала, что тоже его люблю. И мир вокруг сразу стал таким ярким!

Мы вместе уже больше десяти лет, а кажется, что начали встречаться только вчера. © TaiskyKOT / Pikabu

Мне было 16 лет. Я давно была влюблена в парня из деревни, и вот наконец он предложил встречаться. Я была счастлива, мы встречались около полугода, и тут под конец лета он позвал меня к себе.

Я, конечно, решила, что меня ждет романтический вечер, поэтому нарядилась, привела себя в порядок и приехала. Он посмотрел на меня и удивленно спросил: «А ты чего так нарядилась?»

Оказалось, он пригласил меня помогать копать картошку. © Подслушано / Ideer

«Первое совместное фото, мы — студенты первого и второго курса!»

Конец 70-х. Мне 16 лет, я живу в небольшом городке, обычный двор, куча ровесников. Однажды дяде одного мальчика по имени Боря удалось привезти из Румынии солнцезащитные очки. Боря носил их очень бережно и давал другим примерить только иногда. Сам Боря на фоне остальных мальчишек ничем особенно не выделялся. Но стоило ему надеть эти очки — и все, он превращался в самого завидного жениха во дворе. Я даже мечтала за него выйти замуж.

И главная причина была довольно практичная: мне хотелось, чтобы эти очки хранились у нас дома в серванте, и я могла в любой момент их примерить и выгулять — настолько редкой и недоступной вещью они тогда казались.

С Борисом мы вместе уже 40 лет. Вырастили детей, сейчас растим внука. А очки все еще лежат в серванте. © Neuzhel / Pikabu

«Октябрь 2008, через неделю начали встречаться»

В 1988 году я работал в студенческом театре. К нам пришла новая девушка, и я почти сразу понял, что пропал, но внешне делал вид, что совершенно спокоен и вообще ничего особенного не происходит.

Полгода мы репетировали рядом, я таскал ее сумку с реквизитом, провожал после репетиций и при этом старательно изображал обычную дружбу.

В какой-то момент режиссер просто не выдержал. Остановил репетицию, посмотрел на нас и сказал на весь зал: «Так, вы двое. Хватит уже друг на друга смотреть. Все и так все понимают. Разберитесь наконец и вернемся к работе».

Мы разобрались прямо в антракте. С тех пор прошло почти 40 лет. ADME

Моя первая любовь случилась еще в первом классе. Нас с Артемом посадили за одну парту, и он очень быстро решил меня очаровать. Делал сердечки из цветной бумаги, звал гулять с его собакой — в общем, старался как мог. Но долго это не продлилось.

Летом Артем неудачно съехал с горки и целый год учился дома. Потом бабушка забрала его к себе, и в третий класс он пошел уже в другую школу, довольно далеко от моей. Прошло несколько лет. В седьмом классе каким-то образом он нашел мой домашний адрес и прислал мне письмо.

Мы начали переписываться, и я каждый раз с нетерпением ждала его писем. А однажды он прислал мне свои стихи. По крайней мере, я так думала. Стихи были очень красивые, трогательные, прямо как раз для подростковой любви.

На 8 Марта Артем приехал ко мне в гости. И тут выяснилось, что вживую он на редкость скучный и занудный парень. Мы перестали общаться. А история всплыла спустя много лет, когда я случайно нашла старые письма и снова дошла до тех самых стихов. Оказалось, это был Эдуард Асадов. Мне было 12, и я понятия не имела, кто это такой. А Артем, видимо, на то расчет и имел. © Nastas21 / Pikabu

«Лето 2009 года. Она — известная радиоведущая, а я — студент 4 курса»

«Сейчас воспитываем дочь. Поменяли уже 3-й город. А буквально неделю назад родилась еще одна красотка».

В пятом классе мне очень нравился мальчик из шестого. Настолько, что я даже выяснила, где он живет, и специально ходила из школы домой через его двор, лишь бы случайно его увидеть.

И вот однажды на школьной дискотеке включили медленную музыку, он подошел ко мне и пригласил на танец. Казалось бы, вот он, тот самый момент. Но, сама не понимая почему, я посмотрела на него и выдала: «Нет, ты мне не нужен!» Жалею об этом до сих пор. © Ангелина Цой / ADME

В 11 классе один парень пригласил меня на свидание. Гуляли мы, гуляли, и вдруг он просит: «Закрой глаза и протяни руки». Я, конечно, сразу представила романтику. Стою, жду сюрприза, сердце колотится. И тут в руки мне падает что-то тяжелое и холодное. Открываю глаза — а там пачка замороженных пельменей. Парниша с довольным видом объясняет: «Цветы завянут, а это мы сегодня съедим!» ADME

«2009 и 2024»

Познакомились мы в студенческом стройотряде. Оба только закончили первый курс. Две недели были рядом практически круглосуточно, поэтому успели наговориться, кажется, на год вперед.

В последний вечер он взял меня за руку и сказал, что хочет со мной встречаться. Я от неожиданности так растерялась, что ляпнула: «Давай лучше обсудим это на свежую голову». И ушла спать. А утром он просто сел на первый автобус и уехал. Даже не попрощался. Я решила, что сама все испортила и на этом наша история закончилась, толком не начавшись. Через три дня он позвонил. Говорит: «Я решил дать тебе время подумать на свежую голову». Мы вместе уже 12 лет. И эту свою фразу он до сих пор вспоминает при каждом удобном случае. ADME

«Познакомились в 1973 году в 3 классе, нас посадили за одну парту. Расставались, встречались. Но 30 лет назад все таки решили зарегистрировать брак»

Мне было 14 лет, и я был уверен, что прекрасно знаю, как понравиться девушке. Решил выучить ее любимую песню на гитаре и сыграть во дворе. Три недели тайком тренировался, пальцы стер в кровь, соседи успели пожаловаться на мои репетиции. Наконец настал тот самый день.

Она вышла во двор, я начал играть. Она улыбается, подходит ближе, садится рядом. Я уже мысленно праздновал. И тут она говорит: «Классно играешь, Димке тоже понравится. Он как раз хочет научиться. Поможешь ему?»

Помог, научил. Они до сих пор вместе. ADME

«Первая фотка в день знакомства, а вторая — спустя 19 лет. Даже сын спросил: „Вы друг другу не надоели еще?“»

Мне было 12 лет, я серьезно занималась дзюдо. И был там парень на год старше меня — самый сильный в группе. В спаррингах он почти всегда выигрывал. Я, конечно, влюбилась по уши. При этом рядом с ним я вообще не могла нормально говорить. Стеснялась, краснела и даже лишний раз не смотрела в глаза.

И вот однажды тренер поставил нас в пару. Он был тяжелее меня примерно в полтора раза. На очередной тренировке я каким-то чудом смогла его бросить и уложить на лопатки. В зале наступила такая тишина, будто все перестали дышать. До меня никто его не побеждал.

Он лежит и смотрит на меня, явно не понимает, что произошло. Через пару минут остальные пришли в себя, начали меня хвалить, я стою вся красная.

Он встал, молча взял меня за руку и потащил в коридор. Прижал к стене и сказал: «Ну все. Теперь я точно в тебя влюбился». И тут же потащил меня обратно тренироваться. Вот такая была первая любовь. © Подслушано / Ideer

В 12 лет я впервые понял кое-что очень важное о женщинах. Моя первая любовь была из 6 «Б». На перемене я с гордостью протянул ей жвачку Love is. А она демонстративно выбросила ее в урну и ушла с другим мальчиком.

А спустя 20 лет мы встретились на вечере выпускников, и там она призналась, что вообще-то была в меня влюблена. Просто я раздавал такие жвачки всем девочкам подряд. А ей хотелось быть особенной. alex.rexby

«Февраль 2009, приходит сообщение от незнакомца, интересуется книгой, которая у меня есть. И вот мы уже давно женаты»

В детском саду я была влюблена в Вовку. Мы вместе играли в песочнице, и я постоянно хватала его за руку. В первом классе я даже написала ему записку с признанием, но так и не смогла отдать. Носила ее в кармане, пока мама однажды не нашла записку перед стиркой. Она рассказала папе, и они потом долго надо мной смеялись.

В итоге Вовке так и не призналась, а в пятом классе уже влюбилась в другого мальчика. Вовка тем временем ушел в училище, потом мы встретились на 35-летии окончания школы. Он, конечно, постарел. Но я посмотрела на него и подумала, что он все равно какой-то родной. Хотелось снова взять его за руку, как в детстве.

И еще я заметила, что почти на всех фотографиях он почему-то смотрел именно на меня. Вовка, если встретимся на 50-летии выпуска, я тебе все-таки признаюсь. Нельзя же всю жизнь оставлять незаконченные дела. © Любовь / ADME

Сейчас моей дочери 16 лет. За ней красиво и очень искренне ухаживает парень, которому 17. Он не давит, ничего не требует и просто старается сделать ей приятно. Пишет ей стихи, делает комплименты, берет подработки, чтобы купить цветы или пригласить ее в кино. Еще и пишет сценарии для своих коротких фильмов, посвящая их ей. Похоже, парень влюбился по-настоящему.

И каждый раз, когда приходит за дочерью, приносит шоколадку не только ей, но и мне. Дочери он тоже очень нравится. Она говорит: «С ним интересно, спокойно и тепло». sveticgerasimenko