20+ жизненных историй о наивной первой любви с ароматом жвачки «Love is...»
Истории
24.09.2026
Первая любовь редко бывает идеальной, зато запоминается навсегда. Кому-то вместо романтического свидания приходится копать картошку или топать домой с подаренной пачкой пельменей вместо цветов. Зато спустя годы эти воспоминания поднимают настроение как лучшая семейная хохма. Но, справедливости ради, есть и счастливчики, которые идут сквозь десятки лет рука об руку!
- Мне было лет 12. На занятии в бассейне самая красивая девочка нашего класса умудрилась утопить очки, а потом заявила: «Кто достанет, того поцелую». Все самые смелые парни полезли в воду, но до дна никто не добрался. А я каким-то образом очки достал. Пока всплывал, уже мысленно готовился к поцелую. Выныриваю, протягиваю ей очки, она смотрит и говорит: «Это не мои». И спокойно уходит в раздевалку.
Я снова нырнул искать другие, но никаких очков на дне не было.
- Первая любовь настигла меня в лагере, нам обоим было примерно по 12. Я увидела его и сразу пропала. К счастью, чувства оказались взаимными, мы были влюблены так, как умеют только подростки.
Тогда еще не было ни мобильных телефонов, ни интернета. После лагеря договорились писать друг другу письма. Когда я вернулась домой, так скучала по нему, что буквально места себе не находила. И представьте мое удивление, когда этим же летом он каким-то образом нашел меня в огромном городе.
Я была безумно счастлива. Все время спрашивала, как он меня отыскал. А он только улыбался: «Сердце подсказало».
Сейчас мне 48, счастлива в браке.
«Мы познакомились 32 года назад в школе, после выпускного разъехались по разным городам. Вновь встретились 20 лет спустя»
«Сейчас у нас медовый месяц, мы влюблены и счастливы как дети».
- Мне было 13 лет, и я решила наконец-то покорить объект своей любви. Первым делом составила план. Пункт первый: купить боевой раскрас. Купила бесцветный блеск для губ, намазалась и пошла, волосы назад.
Села рядом с любимым, улыбаюсь, пытаюсь выглядеть как можно привлекательнее. И тут замечаю: он смотрит на меня дольше обычного. Пристально всматривается в лицо, наклоняется ближе. И потом говорит: «У тебя после еды губы жирные остались, вытри».
- Мне было 13 лет, когда мы с родителями и сестрой приехали на курорт. Место было удивительное: маленькая деревня, вокруг озера, сосновые сопки. Жили мы в комнате в частном доме, как и большинство приезжих.
И там я влюбился. Она была местной девочкой с длинной косой. Каждое утро приходила в соседний дом за свежим молоком. Я долго не мог решиться подойти. Придумывал повод, мысленно репетировал разговор, а примерно через две недели вдруг просто взял и подошел, когда она шла с бидоном. Начали разговаривать — и как-то сразу легко.
Мы пошли вместе по деревенской улице, болтали, будто сто лет друг друга знаем. Я был совершенно счастлив. И тут вокруг нас с ревом появились мопеды и какие-то легкие мотоциклы. Они начали кружить рядом, поднимая пыль и выпуская едкий дым. Я стою, ничего не понимаю. Катя смотрит на меня и спокойно объясняет: «Это местные. Мне нельзя просто так гулять с тобой. Меня тут главной красавицей считают. Тебя они не тронут, не бойся. Вы приезжие, у нас летом полдеревни живет за счет курортников. Если взрослые узнают, что приезжего обидели, этим ребятам мало не покажется. Ты извини, ты — парень хороший. А мы тут сами...». Махнула рукой и ушла.
А у меня до сих пор перед глазами тот день: пляжи, сосны, нагретые камни, запах смолы и ощущение, что впереди целая жизнь.
«Здесь нам по 20. Просто хочу сказать, что очень люблю свою жену»
- Моя первая любовь случилась, когда мне было 15. Мамина подруга приехала из Молдавии в гости и привезла с собой дочь, ровесницу. Она просто вошла в комнату — и все. С этого момента я думал только о ней, три года я не мог ее забыть, потом наконец решился написать письмо. Она ведь, скорее всего, уже и не помнила о нашей короткой встрече.
Первые несколько писем написал, перечитал, порвал. В итоге собрался и отправил, сразу стало как-то легче. Она ответила. Когда я открывал конверт, руки у меня тряслись.
А на Новый год она приехала. Я захожу в комнату, а она стоит у окна и улыбается. Говорит: «Наталья». Мы проговорили весь вечер. Потом я купил кольцо в маленькой коробочке в форме розы.
Она забралась на диван, чтобы мы были одного роста. Я открыл коробочку и спросил: «Выйдешь за меня?» Она ответила: «Да!» С тех пор прошло 24 года, у нас двое детей.
«В апреле 2009 года я написала понравившемуся по фото в профиле незнакомцу „привет“. Через недельку он мне ответил, и мы стали общаться в аське»
«В мае мы стали встречаться. В этом году мы отпраздновали 15 лет. У нас два прекрасных котика».
- Моя первая любовь случилась в 18 лет. Был у нас в группе парень, от которого буквально все девушки были без ума. Все, кроме меня. Мы даже друг друга слегка недолюбливали.
Однажды я предложила сходить всей компанией в кино, но итоге все постепенно отвалились, и остались только мы вдвоем. Какой фильм смотреть, так и не решили, поэтому пошли просто гулять. И прогуляли девять часов при температуре минус 25. Нам все было мало. Мы всю дорогу ботали и никак не могли наговориться.
После этого начались наши ежедневные «дружеские» прогулки. Обоим было очевидно, что мы друг к другу тянемся, но мы старательно изображали лучших друзей. А потом однажды сидели в кафе, и я спросила: «Я тебе кто вообще — товарищ или друг?» Он посмотрел на меня и ответил: «Я думаю, что я тебя люблю». Я сказала, что тоже его люблю. И мир вокруг сразу стал таким ярким!
Мы вместе уже больше десяти лет, а кажется, что начали встречаться только вчера.
- Мне было 16 лет. Я давно была влюблена в парня из деревни, и вот наконец он предложил встречаться. Я была счастлива, мы встречались около полугода, и тут под конец лета он позвал меня к себе.
Я, конечно, решила, что меня ждет романтический вечер, поэтому нарядилась, привела себя в порядок и приехала. Он посмотрел на меня и удивленно спросил: «А ты чего так нарядилась?»
Оказалось, он пригласил меня помогать копать картошку.
«Первое совместное фото, мы — студенты первого и второго курса!»
- Конец 70-х. Мне 16 лет, я живу в небольшом городке, обычный двор, куча ровесников. Однажды дяде одного мальчика по имени Боря удалось привезти из Румынии солнцезащитные очки. Боря носил их очень бережно и давал другим примерить только иногда. Сам Боря на фоне остальных мальчишек ничем особенно не выделялся. Но стоило ему надеть эти очки — и все, он превращался в самого завидного жениха во дворе. Я даже мечтала за него выйти замуж.
И главная причина была довольно практичная: мне хотелось, чтобы эти очки хранились у нас дома в серванте, и я могла в любой момент их примерить и выгулять — настолько редкой и недоступной вещью они тогда казались.
С Борисом мы вместе уже 40 лет. Вырастили детей, сейчас растим внука. А очки все еще лежат в серванте.
«Октябрь 2008, через неделю начали встречаться»
- В 1988 году я работал в студенческом театре. К нам пришла новая девушка, и я почти сразу понял, что пропал, но внешне делал вид, что совершенно спокоен и вообще ничего особенного не происходит.
Полгода мы репетировали рядом, я таскал ее сумку с реквизитом, провожал после репетиций и при этом старательно изображал обычную дружбу.
В какой-то момент режиссер просто не выдержал. Остановил репетицию, посмотрел на нас и сказал на весь зал: «Так, вы двое. Хватит уже друг на друга смотреть. Все и так все понимают. Разберитесь наконец и вернемся к работе».
Мы разобрались прямо в антракте. С тех пор прошло почти 40 лет.
ADME
- Моя первая любовь случилась еще в первом классе. Нас с Артемом посадили за одну парту, и он очень быстро решил меня очаровать. Делал сердечки из цветной бумаги, звал гулять с его собакой — в общем, старался как мог. Но долго это не продлилось.
Летом Артем неудачно съехал с горки и целый год учился дома. Потом бабушка забрала его к себе, и в третий класс он пошел уже в другую школу, довольно далеко от моей. Прошло несколько лет. В седьмом классе каким-то образом он нашел мой домашний адрес и прислал мне письмо.
Мы начали переписываться, и я каждый раз с нетерпением ждала его писем. А однажды он прислал мне свои стихи. По крайней мере, я так думала. Стихи были очень красивые, трогательные, прямо как раз для подростковой любви.
На 8 Марта Артем приехал ко мне в гости. И тут выяснилось, что вживую он на редкость скучный и занудный парень. Мы перестали общаться. А история всплыла спустя много лет, когда я случайно нашла старые письма и снова дошла до тех самых стихов. Оказалось, это был Эдуард Асадов. Мне было 12, и я понятия не имела, кто это такой. А Артем, видимо, на то расчет и имел.
«Лето 2009 года. Она — известная радиоведущая, а я — студент 4 курса»
«Сейчас воспитываем дочь. Поменяли уже 3-й город. А буквально неделю назад родилась еще одна красотка».
- В пятом классе мне очень нравился мальчик из шестого. Настолько, что я даже выяснила, где он живет, и специально ходила из школы домой через его двор, лишь бы случайно его увидеть.
И вот однажды на школьной дискотеке включили медленную музыку, он подошел ко мне и пригласил на танец. Казалось бы, вот он, тот самый момент. Но, сама не понимая почему, я посмотрела на него и выдала: «Нет, ты мне не нужен!» Жалею об этом до сих пор.
- В 11 классе один парень пригласил меня на свидание. Гуляли мы, гуляли, и вдруг он просит: «Закрой глаза и протяни руки». Я, конечно, сразу представила романтику. Стою, жду сюрприза, сердце колотится. И тут в руки мне падает что-то тяжелое и холодное. Открываю глаза — а там пачка замороженных пельменей. Парниша с довольным видом объясняет: «Цветы завянут, а это мы сегодня съедим!»
ADME
«2009 и 2024»
- Познакомились мы в студенческом стройотряде. Оба только закончили первый курс. Две недели были рядом практически круглосуточно, поэтому успели наговориться, кажется, на год вперед.
В последний вечер он взял меня за руку и сказал, что хочет со мной встречаться. Я от неожиданности так растерялась, что ляпнула: «Давай лучше обсудим это на свежую голову». И ушла спать. А утром он просто сел на первый автобус и уехал. Даже не попрощался. Я решила, что сама все испортила и на этом наша история закончилась, толком не начавшись. Через три дня он позвонил. Говорит: «Я решил дать тебе время подумать на свежую голову». Мы вместе уже 12 лет. И эту свою фразу он до сих пор вспоминает при каждом удобном случае.
ADME
«Познакомились в 1973 году в 3 классе, нас посадили за одну парту. Расставались, встречались. Но 30 лет назад все таки решили зарегистрировать брак»
- Мне было 14 лет, и я был уверен, что прекрасно знаю, как понравиться девушке. Решил выучить ее любимую песню на гитаре и сыграть во дворе. Три недели тайком тренировался, пальцы стер в кровь, соседи успели пожаловаться на мои репетиции. Наконец настал тот самый день.
Она вышла во двор, я начал играть. Она улыбается, подходит ближе, садится рядом. Я уже мысленно праздновал. И тут она говорит: «Классно играешь, Димке тоже понравится. Он как раз хочет научиться. Поможешь ему?»
Помог, научил. Они до сих пор вместе.
ADME
«Первая фотка в день знакомства, а вторая — спустя 19 лет. Даже сын спросил: „Вы друг другу не надоели еще?“»
- Мне было 12 лет, я серьезно занималась дзюдо. И был там парень на год старше меня — самый сильный в группе. В спаррингах он почти всегда выигрывал. Я, конечно, влюбилась по уши. При этом рядом с ним я вообще не могла нормально говорить. Стеснялась, краснела и даже лишний раз не смотрела в глаза.
И вот однажды тренер поставил нас в пару. Он был тяжелее меня примерно в полтора раза. На очередной тренировке я каким-то чудом смогла его бросить и уложить на лопатки. В зале наступила такая тишина, будто все перестали дышать. До меня никто его не побеждал.
Он лежит и смотрит на меня, явно не понимает, что произошло. Через пару минут остальные пришли в себя, начали меня хвалить, я стою вся красная.
Он встал, молча взял меня за руку и потащил в коридор. Прижал к стене и сказал: «Ну все. Теперь я точно в тебя влюбился». И тут же потащил меня обратно тренироваться. Вот такая была первая любовь.
- В 12 лет я впервые понял кое-что очень важное о женщинах. Моя первая любовь была из 6 «Б». На перемене я с гордостью протянул ей жвачку Love is. А она демонстративно выбросила ее в урну и ушла с другим мальчиком.
А спустя 20 лет мы встретились на вечере выпускников, и там она призналась, что вообще-то была в меня влюблена. Просто я раздавал такие жвачки всем девочкам подряд. А ей хотелось быть особенной.
alex.rexby
«Февраль 2009, приходит сообщение от незнакомца, интересуется книгой, которая у меня есть. И вот мы уже давно женаты»
- В детском саду я была влюблена в Вовку. Мы вместе играли в песочнице, и я постоянно хватала его за руку. В первом классе я даже написала ему записку с признанием, но так и не смогла отдать. Носила ее в кармане, пока мама однажды не нашла записку перед стиркой. Она рассказала папе, и они потом долго надо мной смеялись.
В итоге Вовке так и не призналась, а в пятом классе уже влюбилась в другого мальчика. Вовка тем временем ушел в училище, потом мы встретились на 35-летии окончания школы. Он, конечно, постарел. Но я посмотрела на него и подумала, что он все равно какой-то родной. Хотелось снова взять его за руку, как в детстве.
И еще я заметила, что почти на всех фотографиях он почему-то смотрел именно на меня. Вовка, если встретимся на 50-летии выпуска, я тебе все-таки признаюсь. Нельзя же всю жизнь оставлять незаконченные дела.
- Сейчас моей дочери 16 лет. За ней красиво и очень искренне ухаживает парень, которому 17. Он не давит, ничего не требует и просто старается сделать ей приятно. Пишет ей стихи, делает комплименты, берет подработки, чтобы купить цветы или пригласить ее в кино. Еще и пишет сценарии для своих коротких фильмов, посвящая их ей. Похоже, парень влюбился по-настоящему.
И каждый раз, когда приходит за дочерью, приносит шоколадку не только ей, но и мне. Дочери он тоже очень нравится. Она говорит: «С ним интересно, спокойно и тепло».
sveticgerasimenko
- В 17 лет по уши влюбилась в старшекурсника. Бегала за ним, давала списывать. И вот он позвал меня на дачу на шашлычки. Я аж платье у мамы выпросила, чтобы понравиться его друзьям. Как же я обалдела, когда на той даче нас встретили две женщины и две девочки примерно моего возраста. Оказалось, мама и бабушка моего ненаглядного устроили «конкурс» для потенциальных будущих невесток.
Парниша собрал своих поклонниц, и мы начали проходить кастинг: одной мама велела таскать и мыть овощи для закруток, другую бабушка потащила на огород. Мне было велено мыть полы. Одна девочка бровь подняла и ушла. А я, такая наивная светлая душа, взялась порядки наводить. Вечером с оставшейся девчонкой шашлыки жарили. Правда, мяса в них почти не было — один жир. Домой добирались сами, благо еще автобус ходил. Вздыхала я потом долго, по парню этому тоже еще долго страдала, но с ним больше не общалась — его мама не позволила.
ADME
А вот и еще несколько наших подборок с теплыми душевными историями:
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