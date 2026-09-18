18 светлых историй из детства, в которых оживают теплые воспоминания о школьных друзьях

Ох-ох-ох, вот не понимаю я этого: "выйти замуж и не работать" (с) В моём окружении все женщины работают, даже подруга, у которой очень успешный муж-бизнесмен и трое детей. Как это не работать?! Ситуации в жизни бывают разные - муж может уйти к другой, заболеть, погибнуть или умереть. Как говорил Воланд: "Люди не просто смертны, а иногда внезапно смертны" (с) Что тогда будет делать такая женщина, которая никогда раньше не работала?! В солидном возрасте очень трудно начинать работать если до этого никогда нигде не работала, да и пенсия у неработающих будет только социальная, и на пять лет позже, чем у всех остальных.