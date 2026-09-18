18 светлых историй из детства, в которых оживают теплые воспоминания о школьных друзьях
Прозвучали первые звонки и даже праздник Дня Знаний уже в прошлом — начались учебные будни. И чтобы немного скрасить эти дни и поднять вам настроение, мы собрали истории с теплыми воспоминаниями о детской дружбе, добрых поступках и моментах школьной жизни, запоминающихся на долгие годы.
- Есть в школах большой коридор, где обычно висят фотки отличников и директора. Помню, как подруга сделала на мой день рождения большой плакат, добавила туда много моих фоток, мне написали пожелания всем классом. И повесила в коридоре. На большой перемене всем классом повели меня туда и поздравляли дружно. Так редко кого-то поздравляли. Потом еще целый день ко мне все подходили и поздравляли. Это было так круто! До сих пор дома лежит этот плакат, прошло 15 лет.
- В начальной школе еще пошли записываться в детскую библиотеку. Диалог библиотекаря с одноклассником:
— Фамилия?
— Пулячкин
— Как? Гуляш?
Скоро по 40 лет нам. А Мишка так и остался Гуляшом.
«Вчера жених прислал этот текст. Сегодня дала своему шестому классу задание. Справились далеко не все»
«В 1-ном городе, в обычной 9-витеиташке, на 3-ретьем этаже, в 15-надцатой квартире стояла 2-вухяростная кровать. И на ней сидели коты: весло ухий и глотка шорсный»
- В детстве была у меня подружка, дружили с ней всю начальную школу. Близится ее день рождения. Спрашиваю у нее: «А что бы ты хотела на день рождения?» А она мне говорит: «Диск с песнями группы Бутырка». Прихожу к родителям, рассказываю, что у Кати вот день рождения скоро. Мама с папой спрашивают: «А чего дарить-то ей?» Ну я без доли сомнений заявляю: «Она хочет диск Бутырки».
Батя, конечно, долго угорал. Но диск мы ей купили. А что такого? Мне было вообще ок, потому что мой батя сам постоянно в машине их слушал. Ну и, кстати, Катя сейчас успешный мастер по маникюру и мама двух ангелочков, все у нее хорошо. А у вас какие приколы были в детстве?
- Помню, в начальной школе у меня была подружка Лена Смирнова. И вот как-то на перемене она подошла к учительскому столу и укусила восковой муляж помидора, который дожидался урока природоведения. Помидор был большой, тяжелый и алый, и теперь на нем красовались глубокие белые следы от восьми детских зубов. Начался урок, учительница быстро обнаружила покус реквизита и устроила разнос. Зачем — Лена не могла ничего внятно ответить, только то, что все понимает, а помидор как-то сам укусился.
Потом уже будучи в старших классах, я каждый раз находила этот помидор в кабинете биологии в шкафу за стеклом, показывала отпечаток зубов одноклассникам и с гордостью говорила — это Ленки Смирновой. Может, и сейчас этот помидор где-то там лежит. Интересно, помнит ли это Ленка?
Я как-то купила на Новый год свечу в виде яблока и не успела убрать её в шкаф, а мой маленький сын на тот момент сын подумал, что это настоящее яблоко, и откусил от свечи кусочек. (Свеча была сделана точь-в-точь как настоящее яблоко).
- Как-то на уроке литературы я узнала, что нужно было выучить стихотворение Маяковского «А вы могли бы?» Моя фамилия была на букву «Ф» — то есть, почти в конце списка. И пока остальные ребята отвечали, то одноклассник, с которым мы сидели за одной партой, тихонько надиктовывал мне стихотворение, а я его запоминала. Получила пятерку.
«Вчера вечером родители вернулись с дачи, и отец строгим голосом заявил, что нашел вырванный лист из моего дневника. Я поначалу напряглась, но потом вспомнила, что уже оканчиваю универ»
- Когда учился в школе, и были еще времена «аськи», очень часто общался с одной из своих одноклассниц.
В школе мы никогда не общались и игнорировали друг друга. Для нас это была забавная игра. Про наше виртуальное общение никто не знал. Обычно мы проводили школьный день в полном игноре друг друга, приходили домой, обсуждали в чате события за день, вместе делали домашку, общались до ночи обо всем, уходили гулять каждый со своей компанией, возвращались и продолжали общаться.
Через 2-3 года такого общения мы как-то не выдержали и решили, что пора перестать игнорировать друг друга. Просто внезапно начали общаться вживую. Я не помню, кто был инициатором. Наша общая подруга не понимала, как такое возможно, а когда мы ей все рассказали — назвала дураками.
После школы ни разу не виделись и даже не общались. Закончилась наша игра.
- Мы звали друг друга «Мякиш». Сложно вспомнить, почему. Кажется, в одном из школьных диктантов по русскому языку главный герой текста говорил, что нет ничего вкуснее мякиша свежего хлеба. Так мы и стали друг другу мякишами. Подруги не разлей вода: парта, проблемы, радости — все было одно на двоих. Часто мы писали рассказы о воображаемых приключениях, представляли, кем будем, куда поедем, когда станем взрослыми.
Каждый год на мой майский день рождения Мяка дарила охапку сирени из родительского сада. Бывало, забежим в последний вагон трамвая, прижмемся носами к заднему стеклу и жуем заветные цветки сирени с пятью лепестками, думая о своих мечтах. Каждый раз Мяка добывала мне букет, даже если в тот год сирень отцветала очень рано. Она приходила, промокшая от дождя (4 года подряд на мой день рождения шел ливень), поцарапанная, но такая счастливая.
Годы шли. Судьба нас развела по разным компаниям, а потом и по разным городам.
Случайно списались, договорились о встрече. Мы так изменились, уже нет этих двух маленьких смешных девчонок... За окном стояли январские морозы, а что-то теплее нашей встречи после долгой разлуки сложно представить. Мы долго пили чай на кухне и смеялись — две женщины со своими историями. Мяка вернулась в свой город, и нам остались лишь виртуальные переписки.
В прошлом году на мой день рождения снова шел дождь. Я забежала в подъезд и наткнулась на промокшую насквозь девушку с огромным букетом душистой сирени. «С днем рождения, Мякиш», — сказала мне незнакомка, передала букет и быстро ушла, отказавшись от согревающего чая.
- Дружба в школе проверяется в тот момент, когда на уроках физкультуры одноклассник, который держит твои ноги на подъеме туловища к коленям: во-первых, мотивирует тебя; во-вторых, накидывает сверху еще несколько раз, когда сообщает твой результат учителю.
- У меня есть школьная подруга, с которой я не виделась больше 30 лет. Мы с ней подружились, когда она приехала в наш город с родителями. Я сразу заприметила новую девочку во дворе, гуляющую с невероятно красивым серебристым колли. Подошла познакомиться, и после этого мы с ней почти не расставались до их отъезда из нашего города.
После окончания 9 класса моя подруга уехала. Мы несколько лет вели переписку, и вдруг письма перестали приходить. Жизнь закрутилась, я забыла про разорванную связь, но спустя какое-то время я решила разыскать свою подругу. Я написала на сайт «Жди меня» и описала все, что я помню о подруге. К сожалению, ничего из этой затеи не вышло.
И вот, буквально в прошлом году, набрав имя и фамилию своей подруги в «Одноклассниках» я вижу яркую рыжую девушку с очень знакомыми глазами. Пишу в личку.
Она меня узнала! И мы начали общаться по телефону. Зависли на три часа. Она говорила, а я слушала, удивлялась ее приключениям и поражалась некоторым совпадениям. После этого разговора мы больше не созванивались, а переписывались всего пару раз. Иногда, заглядывая в какой-то мессенджер или соцсеть, я вижу ее лицо на аватарке, и осознание того, что я нашла свою школьную подругу и могу ей в любой момент написать, очень греет мне душу.
«Пятиклассники на этой неделе писали тест ВПР. Один ребенок очень удачно сострил. И ведь точно!»
- Была у меня подружка, мы вместе болтали на уроках и ей учительница всегда говорила: «Наташа! Не зарывай талант в землю, с Олесей-то все понятно — она замуж выйдет. А ты чего отвлекаешься на уроках?» Мне было обидно, что в ней видят потенциал, а во мне только «замуж выйдет». Но прошло время, и я реально вышла замуж и не работаю. Интересно, это меня так настроили с детства, или со мной и вправду было «все понятно»?
Ох-ох-ох, вот не понимаю я этого: "выйти замуж и не работать" (с) В моём окружении все женщины работают, даже подруга, у которой очень успешный муж-бизнесмен и трое детей. Как это не работать?! Ситуации в жизни бывают разные - муж может уйти к другой, заболеть, погибнуть или умереть. Как говорил Воланд: "Люди не просто смертны, а иногда внезапно смертны" (с) Что тогда будет делать такая женщина, которая никогда раньше не работала?! В солидном возрасте очень трудно начинать работать если до этого никогда нигде не работала, да и пенсия у неработающих будет только социальная, и на пять лет позже, чем у всех остальных.
- Со школьных лет нас с другом тянуло к железной дороге. Могли часами сидеть на перегоне на откосе выемки у светофора в ожидании поезда, дискутируя о надобности «руля» в кабине тепловоза. Благодаря многочисленным наблюдениям понимали, что два желтых и нижний мигающий сигнал говорят о приближении объекта нашего ожидания.
Иногда мы ходили на станцию и, сидя на лавочке, смотрели на стоящие составы, груженные БелАЗами. Казалось бы, занятие не из веселых, однако некая неведомая и завораживающая сила на часы приковывала двух энергичных школьников к этой лавочке.
В дальнейшем наши пути разошлись по разным городам, но... все же это были железнодорожные пути! Друг остался в родном городе, работал в мотор-вагонном депо. Ну а меня распределение закинуло в другой город, где и тружусь по сей день железнодорожником.
- В начальных классах моя школьная подружка научила меня создавать сайты. Помню, как мы потели за компьютером брата, я выписывала себе всякие коды и вникала. И буквально в тот же день научилась забубенивать такую красоту на народ.ру. Больше всех оценила моя бабушка. Помните эти блестящие разделы-галереи со всякими диковинными тогда гифками? Вот вспомнила и думаю: офигеть же как у нас, детей, работал тогда мозг. И была жажда обучаться таким приколам.
«Сын поделился школьной запиской»
- В школьные годы, лет так в 16, мы с подружкой искали работу на лето. Надо сказать, что работодатель неохотно брал на работу таких молодых, и любая подработка была за счастье. Но подвернулась нам работа на рынке, продавать зелень и ягоды. Предложила соседка. Мы очень обрадовались.
Вставали каждое утро в 5, весь день на солнце, домой возвращались часов в 9 вечера. Еще гулять полночи умудрялись. И так изо дня в день.
Пришла в школу 1 сентября. Меня окружили девчонки и все наперебой спрашивали, где я отдыхала, на каком таком море я получила такой загар.
На море тяжкого труда!
- В школьные годы, примерно в 10 классе, попалась в киоске краска с названием Фиона. В то время я волосы красила часто и подвоха не ждала. Купили мы ее с подругой и пошли краситься. Все шло хорошо, цвет, как обещала краска, должен был стать «благородным русым». Но после снятия пакета и промывки волос стало ясно — название краски не врало. Я стала Фионой с ярко-красными волосами. Больше с неизвестными красками я не экспериментировала, но это был мой самый крутой цвет волос. Теперь, в 30 лет, снова хочется яркие волосы.
«Проходя мимо своей бывшей школы, увидел сие творение»
- В 9 классе я очень хотела перейти в гимназию, моя школа была слабая. И директриса очень не хотела отдавать документы, так как я и моя подруга были единственным «светом в оконце» и украшали статистику. Помню, как мы с Ленкой сидим в ее кабинете, а директриса нам выговаривает, что не имеем мы права уходить... А мы почему-то не пугались и продолжали настаивать. В итоге отдала она нам документы. И мы выбежали из кабинета, хохотали, подпрыгивали и кричали «Йес!» на всю пустую школу. Сейчас, кажется, трудно представить, чтобы дети сами решали, где им учиться и ходили за документами к директору. Или я ошибаюсь?
- Я как-то в начале 4-го класса воскресным вечером объявила маме, что завтра на труд нужно по кусочку ситца, льна и шелка. Мама утром дала мне ситец — даже на выбор по цвету из нескольких. А остальное — нет. Я была отличницей, а тут такой казус... Так не хотелось получить «2» на пустом месте! Выручил друг, он же сосед по парте, Вован. Поспрашивал у наших девчонок, у девочек в параллельных классах — и принес-таки!
Так об этом надо говорить заранее, а не воскресным вечером накануне. Интересно, где мама могла взять лен и шёлк, если дома нет таких тканей и вещей из них?
«Сын принес из школы. Второй класс»
- В школе я была влюблена в Женю из параллели. Моя подружка училась вместе с ним и знала об этом. Как-то на перемене мне передали записку: «Жду тебя в актовом зале. Ж.» Думаю: неужели это он? Скорее бегу! Захожу, а там моя подружка с ним украшают вместе сцену шариками к конференции. Она как меня увидела, выдала: «О, вот Вика, она тебе поможет, а мне учитель сказала к завучу зайти!» Подмигнула мне и вышла из зала. А мы, чуть смущенные, продолжили украшать сцену. Завязался разговор. Оказалось, что она подговорила его друга отдать мне записку, чтобы нас свести. А друг питал к ней симпатию, поэтому сразу согласился. Вот так мы все вчетвером и стали общаться.
- Моя подруга жила рядом со школой. Я каждый день заходила за ней, чтобы идти вместе. Как-то утром звоню в домофон, а она не выходит. Поднимаюсь, стучусь — открывает ее мама: «А Полина уже ушла!» Я даже рассердилась. Дотопала до школы, захожу в класс, а там она и все остальные ребята встречают меня криком: «С днем рождения!» Я очень удивилась, потому что особо никому о нем и не говорила. Видимо, Полина всех подговорила. Они украсили класс и доску, даже какие-то сладости принесли.
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