Я создала домовой чат и расскажу о моментах чистой житейской иронии

Вторых почти не слышно — они состоят в чате, но почти никогда ничего не пишут. Но, что самое интересное, именно они зачастую оказываются самыми активными в офлайн, если можно так выразиться, жизни нашего дома. Если мы, к примеру, решаем украсить подъезд к зимним праздникам, они просто пишут «ок», а в назначенный день приходят с гирляндами и стремянкой. Пока активисты еще обсуждают в чате, какого цвета должны быть шары.

«Голосовики» — это те, кто не любит писать и шлет в чат голосовые сообщения. Есть у нас одна женщина, очень активная, записывающая голосовые длиной до получаса. Я много раз просила ее писать буквами, потому что мало кто станет слушать получасовой монолог, но она будто не слышит. С другой стороны, может, человек просто любит поговорить и ему неважно, отвечают ему или нет, так что я просто их пролистываю.