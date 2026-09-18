Я создала домовой чат и расскажу о моментах чистой житейской иронии
Когда я переехала в этот дом, никакого чата тут не было. Поскольку создать его было моей идеей, админом тоже стала я. Конечно, иногда приходится трудно — в нашем доме около 300 квартир, и почти каждая — ну, точнее, ее жильцы, в нем состоят. Представляете себе, сколько сообщений присылают туда каждый день? Однако приятных моментов тоже немало, и за это я просто обожаю наш чат.
Для себя я выделила несколько категорий чатящихся. Первые — самая активная часть нашего сообщества, их наберется примерно на 50 квартир, и именно они и ведут пространные беседы практически после каждого вопроса или предложения. Однажды кто-то из жильцов нашел возле дома ключи и спросил в чате, кто потерял. И что вы думаете? Они тут же ответили несколькими десятками сообщений «я не терял», а некоторые даже начали высказывать предположения, кому могла принадлежать находка. Но именно благодаря им владелец отыскался — он в чате не состоял, а его сосед каким-то образом распознал, что ключи принадлежат именно ему.
Вторых почти не слышно — они состоят в чате, но почти никогда ничего не пишут. Но, что самое интересное, именно они зачастую оказываются самыми активными в офлайн, если можно так выразиться, жизни нашего дома. Если мы, к примеру, решаем украсить подъезд к зимним праздникам, они просто пишут «ок», а в назначенный день приходят с гирляндами и стремянкой. Пока активисты еще обсуждают в чате, какого цвета должны быть шары.
«Голосовики» — это те, кто не любит писать и шлет в чат голосовые сообщения. Есть у нас одна женщина, очень активная, записывающая голосовые длиной до получаса. Я много раз просила ее писать буквами, потому что мало кто станет слушать получасовой монолог, но она будто не слышит. С другой стороны, может, человек просто любит поговорить и ему неважно, отвечают ему или нет, так что я просто их пролистываю.
А вот четвертая категория — это люди, которые всегда против. Против чего? Да всего! Поставить на детской площадке новые качели? Нет, у нас уже взрослые дети, нам качели не нужны. Заменить старый лифт? Мы живем на первом этаже, а вообще движение — жизнь. Установить лавочку у подъезда? Ой, вы что, по ночам шуметь будут! И так во всем.
Помню, однажды обсуждали, не заварить ли мусоропроводы, чтобы избавиться от запаха и вечной грязи возле них, — так именно эта компания выступила против. К счастью, практически все решили, что чистота важнее удобства, и им только и осталось, что периодически писать в чат что-нибудь из серии: «а вы помните те прекрасные времена, когда не надо было ходить на улицу выбрасывать мусор?»
Самое интересное, что многие «одночатники» думают, что если я админ этого филиала скамейки возле подъезда, то одновременно и главная по дому, и сантехник, и даже человек, лично отвечающий за карканье ворон по утрам. А еще по мнению некоторых, я должна пойти в квартиру соседа, который решил в десять утра в субботу посверлить (что, кстати, разрешено), и лично забрать инструмент у соседа.
Мне регулярно пишут — причем, прошу заметить, чаще всего в личку, по разным вопросам: почему вода идет еле теплая, чья это машина орет посреди ночи под окнами, почему траву косят в 7 утра, и так далее. Я обычно терпеливо объясняю, что я могу только добавлять новых жильцов в чат и отправлять в бан особо разошедшихся товарищей, но иногда складывается такое ощущение, что меня вообще не слышат. А как-то утром я обнаружила у себя на телефоне 26 неотвеченных звонков от дамы из первого подъезда — оказалось, что у нее ночью прорвало трубу, и она не придумала ничего лучше, как звонить мне. Почему она не позвонила сразу сантехникам — загадка, которую я никогда не разгадаю.
Иногда там разворачиваются нешуточные страсти. Недавно двое мужчин выясняли, кто из них неправильно припарковался возле подъезда и довольно скоро этот диалог перекочевал в «я сомневаюсь, что вы отличаете правый поворотник от левого» и «не соблаговолите ли, милейший господин, удалить ваше транспортное средство из-под моих окон». Я дважды просила их перейти в личку или наконец-то перепарковать машины, но они меня проигнорировали. Когда я в третий раз написала, один из них ответил: «А почему я должен идти в личку? Мне скрывать нечего, пусть все знают», а второй высказал нечто нецензурное в адрес первого. Когда дело дошло до родителей, пришлось отправить обоих в бан, чтобы охладились.
Само собой, наш чат используется и как большая барахолка — одни что-то отдают, другие ищут. Детскую одежду, мебель, цветы, внезапный крысиный приплод и прочее. Забавно, что некоторые вещи могут годами кочевать из рук в руки. Так, например, один «растущий» детский стульчик сменил уже троих хозяев и, подозреваю, на этом не остановится. Была забавная ситуация, когда женщина забрала у соседки платье, а через некоторое время решила тоже его отдать. Правда, сама получила его безвозмездно, а следующей хозяйке предложила принести взамен шоколадку — причем непременно большую.
А однажды случилась история, достойная бульварного любовного романа. Заселилась как-то в наш дом новая девушка — молодая, красивая, работа хорошая, квартиру сама купила. И вот однажды пишет в чат, мол, помогите, труба течет, не могу воду перекрыть. Кто-то прислал телефон сантехника, а парочка мужчин предложили помощь. Один из них, женатый, уже было собрался идти, как его жена решила напомнить в общем чате, что ему вообще-то нельзя наклоняться. В итоге выручать соседку отправился молодой парень. А примерно через месяц я встретила их на улице — идут под ручку, смеются. Через год поженились.
Отдельная песня — это сообщения «не туда». Просьбы купить хлеба, молока, фотографии котов, явно предназначенные для родственников — кстати, так я узнала, что у одного мужчины живет толстый рыжий кот по имени Валера, — жалобы на героя турецкого сериала, который не был честен со своей возлюбленной, вопросы с фотографиями из серии «Лен, как думаешь, мне идет это платье?» Конечно, большинство сразу замечает, что отправили послание не в тот чат, но иногда это выливается в целую дискуссию.
Например, как-то женщина написала просьбу купить сметану, но «не такую, как в прошлый раз», а один мужчина спросил, что же неправильного было с той сметаной. В итоге разговор вырулил на «раньше было лучше» и современных подростков, которые совсем распоясались. Словом, никогда не знаешь, чем закончится отправленная не туда просьба купить сметану.
Конечно, в таком оживленном чате есть и свои плюсы, и большие. Как-то возле нашего дома объявился кот — белый, пушистый, с ошейником. Кто-то кинул его фотку в чат, и, конечно же, все стали писать: «Это не наш, наш дома, и вообще он серый», «А как он там очутился?» и «Некоторым вообще нельзя доверять животных». Одна женщина, которая подкармливает бездомных кошек возле нашего дома, написала: «Если хозяин не найдется, себе заберу», на что ей тут же прилетел ответ: «Вообще-то я первая в личку написала». Правда, кому в личку, непонятно. Может, коту.
Хозяева в нашем доме не нашлись, зато нашлись люди, которые зачем-то состояли в чатах соседних домов, и они перекинули фотку туда. За какой-то час снимок потеряшки облетел, кажется, весь район. А потом кто-то написал, что хозяйка нашлась — она жила через дом, а кот незаметно выбежал из квартиры, когда она выходила. Девушка тут же прибежала и забрала своего питомца, а женщина, которая хотела его взять, написала: «Жаль, я его уже почти полюбила». Вот такая детективная история с хэппи-эндом.
Как-то сосед кинул в чат фотку лифта с песком на полу с подписью «Совсем уже очумели, грядки в квартире разводят!» А я в тот день дома была, пошла выяснять, что случилось. Проехала по всем этажам в поисках грязных следов, на десятом открывается лифт и я вижу картину маслом — студентик кряхтя везет на тележке плотный пакет, из которого сыпется чистый речной песок. Я уже собиралась строго отчитать этого горе-фермера, но решила сначала узнать, что за садово-огородные работы тут ведутся.
Оказалось, что он вчера разговорился с дворником, и тот посетовал, что в песочнице песка совсем почти не осталось, детишкам играть негде. И паренек решил на свою стипендию купить песок, чтобы порадовать малышню. Вот только по привычке заказал доставку до двери и курьер выполнил это требование. Теперь ему приходится тащить мешки обратно на площадку. Я тут же написала в чат, объяснила ситуацию, и через несколько минут нам на помощь пришли двое мужчин, которые быстренько перетаскали песок на улицу и засыпали в песочницу. В лифте и подъезде я подмела, а студента того мамочки из нашего дома с тех пор стали подкармливать.
По наивности я полагала, что встроенные в мессенджер опросы в чатах созданы для того, чтобы не устраивать километровые споры. Ха-ха! Казалось бы — выбрал подходящий вариант, тыкнул в кнопочку, вопрос закрыт. Как-то нам нужно было выбрать краску для стен в холле, я выложила пять образцов цвета: песочный, фисташковый, сиреневый, графитовый и кофейный.
Большинству приглянулся нейтральный песочный. И тут начались споры: один не успел нажать кнопку и требовал непременно графит, другой хотел кофейный, но не капучино, как я предложила, а мокко, а третий уверял, что от их семьи нужно учесть сразу два мнения, причем разных. Словом, в итоге все опять сошлись на песочном. Теперь, прежде чем открыть что-то подобное, я предлагаю жильцам самим накидать варианты ответов.
В целом же, если опустить все прочие обстоятельства, в бытовых вопросах чат — вещь очень даже полезная. Как-то я полезла принимать ванну и поняла, что из горячего крана течет чуть теплая вода. Написала в чат, где уже несколько человек сообщили то же самое, и, конечно же, не обошлось без «А я не знаю, я вообще не дома», «Я на первом этаже, у меня все в порядке», «У нас в третьем подъезде все ок», «А что случилось?»
А потом кто-то задал самый логичный вопрос: «А в управляйку уже звонили?» И выяснилось, что нет — человек сорок успели сходить в ванную, потрогать воду, сообщить о результатах соседям и обсудить, на каких этажах она горячее, но позвонить туда, где могли объяснить причину, не догадался никто. Все были заняты чатом. В итоге позвонила я. Ну а кто еще — яжадмин.
За несколько лет «владения» чатом я научилась узнавать соседей не в лицо, а по их сообщениям. Если оно начинается со слов "Я, конечно, все понимаю, но...«,то я уже примерно представляю, кто его отправил и сколько абзацев будет дальше. А если пишут «молчуны», значит, случилось действительно что-то серьезное, типа прорвавшихся труб. А еще со мной здороваются практически все соседи.
Иногда по утрам я захожу в чат, вижу пару сотен непрочитанных сообщений и думаю, зачем вообще я согласилась на эту авантюру. А потом вспоминаю кота-потеряшку, поженившуюся парочку и разговор о сметане, перешедший в обсуждение молодежи, и понимаю, что и понимаю, что все это все-таки не зря. Даже если не могу контролировать ворон за окном.
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