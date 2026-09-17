20 маленьких радостей, которые прячутся в обычных городских местах — и греют лучше кофе

«Катался я недавно по лесопарку и вдруг издалека заметил странную конструкцию, похожую на рупор. „Класс! Туда, наверное, надо кричать и эхо слушать“, — подумал я. Подошел поближе, убедился, что никто не смотрит, и давай орать в этот рупор — чисто для научных целей. Смотрю — бабушка идет в мою сторону. Я по-быстрому присел на лавочку рядом с великом, делаю вид, что просто отдыхаю. Бабушка поравнялась со мной, посмотрела внимательно и говорит: „Молодой человек, вы неправильно устройством пользуетесь. В него не кричать надо, а наоборот — слушать пение птиц“. Вот так. Отстал я от прогресса».