20 маленьких радостей, которые прячутся в обычных городских местах — и греют лучше кофе
Конечно, по городу можно просто ходить из точки А в точку Б: дом, работа, магазин, снова дом. Но даже на давно знакомых улицах легко можно обнаружить что-то интересное. В одном дворе спрятался уютный маленький сад, в парке на лавочке устроился заяц-сыровар, а в давно знакомом ресторане сделали все, чтобы гости лишний раз не пачкали руки. А уж сколько восторга вызывают эти маленькие городские радости у туристов!
В Челябинске однажды появился стенд со скакалками. Их мог бесплатно взять для тренировки любой желающий
Это инициатива неравнодушных жителей города. Семейная пара установила несколько стендов в разных уголках Челябинска — у стадиона, в городском бору и других точках, где горожане занимаются спортом. Единственное, о чем они просят — возвращать скакалки на место.
В некоторых парках можно увидеть необычные «рупоры». На самом деле это устройство, с помощью которого можно слушать пение птиц
«Катался я недавно по лесопарку и вдруг издалека заметил странную конструкцию, похожую на рупор. „Класс! Туда, наверное, надо кричать и эхо слушать“, — подумал я. Подошел поближе, убедился, что никто не смотрит, и давай орать в этот рупор — чисто для научных целей. Смотрю — бабушка идет в мою сторону. Я по-быстрому присел на лавочку рядом с великом, делаю вид, что просто отдыхаю. Бабушка поравнялась со мной, посмотрела внимательно и говорит: „Молодой человек, вы неправильно устройством пользуетесь. В него не кричать надо, а наоборот — слушать пение птиц“. Вот так. Отстал я от прогресса».
В Перми на набережной Камы поселился вот такой мишка
Если что, на указателе нет ошибки. Создатели этой скульптуры в очередной раз напомнили всем, что хоть названием города пишется «Пермь», местные жители произносят его чуть иначе — «Перьм». Вот мишка и задумался — здешний он или приезжий, и, кажется, еще не понял, куда лучше поставить мягкий знак.
Такая библиотека может стать местом притяжения не только читателей
«В моей местной библиотеке есть „библиотека вещей“, где жители могут брать напрокат полезные предметы домашнего обихода. Например, наборы инструментов и мойки высокого давления», — рассказал автор этого фото.
В Краснодаре как-то раз была книжная ярмарка. Ее украшением стали «ученые» коты
Автор этого фото оказался в этом южном городе в августе, когда полным ходом шла подготовка к школе. Он сделал множество кадров, на которых упитанные котики свободно гуляли по территории книжной ярмарки. И кстати, некоторые павильоны там тоже были оформлены в «кошачьей стилистике» — художники нарисовали пушистиков в разных образах и украсили своими работами стены торговых точек.
И да, это не первый раз, когда кот становится городской достопримечательностью
- Учусь на филологическом факультете в Вильнюсе. Все знают шутки о том, что местные дамы питают особую любовь к котам. И как-то во двориках нашего факультета поселился прекрасный джентльмен. Кот! Второй год он нахаживает к нам, все его любят, откармливают, играют с ним. Кот даже завел свою страничку на соцсети, где его прозвали монархом. Так он стал главной достопримечательностью нашего факультета.
Идешь себе по району с обычными пятиэтажками, и тут понимаешь, что к ним снаружи пристроены лифты
«Знаю, что многие люди хотят, чтобы в их пятиэтажке был лифт. Оказалось, это возможно. Поговорил с жильцами. Не все поддерживают эту идею. Но выполнено эстетично и с учетом возможностей конструкции здания», — говорит автор фотографии.
В Костроме можно найти целое семейство зайцев, которых по местной легенде высадил на берег дед Мазай
Создатели этих скульптур представили, что персонажи из стихотворения Некрасова «Дед Мазай и зайцы» выбрались на берег именно в Костроме, где каждый обрел свою профессию. Зайчик на этом фото — сыровар, и его история связана со знаменитым «Костромским» сыром. Всего этих зайцев десять, они прячутся в разных уголках города, а местные жители и туристы с восторгом делятся в соцсетях фотографиями очередного ушастика.
Зайцы — это понятно. А что вы скажете про городских лосей?
- В моем небольшом городе живут лоси, они свободно ходят по улицам, общипывают кусты, жители к ним уже привыкли. Бывают иногда шумные животные, но их вывозят из города в родной лес. Лоси у нас — местная достопримечательность. Им поставили красивый памятник, а на автобусах и некоторых домах есть граффити с этими животными.
У посетителей обычной кофейни есть возможность полюбоваться этим чудо-устройством
Как вы уже наверняка догадались, это обычная кофемашина. Просто ее возраст уже более 100 лет. Она до сих пор используется и радует жителей маленького городка Саленто в Колумбии. Наверняка сваренный в ней ароматный кофе пили еще их бабушки и дедушки.
В Омске возле торгового центра сделали уютный сквер и небольшой пруд с карпами
«Пруд с рыбками, дорожки, декоративные камни, мостики, качели, скамейки. Детвора в восторге от карпов, плавающих в пруду целыми стаями. Желающие приманить рыбок могут купить специальный корм для карпов. Думаю, это еще и повод напомнить потенциальному покупателю, что торговый комплекс рядом, и стоит туда занырнуть», — улыбается прохожий, который сделал это фото.
А в этом парке можно бесплатно взять солнцезащитный крем
Подобные станции есть в разных странах. К примеру, в Нидерландах их можно встретить на некоторых пляжах, а в одном из городов крем можно взять даже на центральной площади. А в одном из графств Ирландии бесплатные диспенсеры установили во всех парках, чтобы обеспечить прохожим защиту от солнца, особенно если они забыли свой крем или он у них закончился.
Как же приятно побывать в ресторане, где постарались сделать все для удобства гостей
- Рим, пафосный ресторан. Пошла я попудрить носик. Подхожу к раковине — изящный кран есть, а вот вентилей нет. Сенсоров тоже! Я пять минут машу руками, как дирижер, щелкаю пальцами, пытаюсь сказать ей «Чао!» и даже глажу трубу. Вдруг дверь открывается, и заходит шикарная пожилая итальянка. Она с легкой усмешкой наблюдает за моим танцем вокруг раковины, невозмутимо подходит к соседней и... просто нажимает туфлей на неприметную педаль в полу. Из крана тут же льется вода! Оказалось, ножной водопровод — это классическая итальянская фишка. Никаких заляпанных мылом ручек, никаких датчиков движения, которые срабатывают через раз. Наступил — вода идет, убрал ногу — перестала.
Пассажирам этого поезда явно не приходится задумываться, куда выбрасывать мусор. Для этого тут предусмотрено пространство между сиденьями
Один из пользователей вдохновился этим фото и рассказал, что в Сиднее тоже особые кресла в поездах. Они разворачиваются туда-обратно. Можно перевернуть все сиденья, чтобы никому не приходилось смотреть на соседей напротив всю поездку. А если вы едете группой друзей или большой семьей, то кресла поворачиваются так, чтобы все сидели лицом друг к другу.
Приятный сюрприз для жителей и гостей города: стоимость мороженого в этом магазине напрямую зависит от покупателя
А точнее — от его вежливости. Если вы скажете: «Одно мороженое!» — приготовьтесь выложить два с половиной фунта. После фразы «Одно мороженое, пожалуйста» цена снизится до 2,25 фунта. Ну а тот, кто скажет: «Здравствуйте, одно мороженое, пожалуйста», — заплатит всего два фунта.
В Ирландии на тротуарах у школ можно увидеть столбики в виде карандашей
Даже возле обычной школы могут быть свои точки притяжения
- Пришла я забирать своего второклассника после уроков. А он подбегает ко мне и говорит: «Мам, пойдем, я тебе кое-что покажу». Потащил меня за школу. Я еще думаю, чего я там не видела, я же сама тут училась. А как завернула за угол — ахнула. Там устроили маленький сквер со скворечниками, которые школьники делали на уроках труда, лавочками, буккроссингом и еще шахматный столик поставили. Ничего себе. Даже пожалела, что я уже давно не ученица. Я бы все перемены там проводила.
Посмотрите, как мило однажды были подсвечены окна свободных номеров в одном из отелей Нью-Йорка
Автор этого фото заметил, что в отеле, который был неподалеку от него, как-то необычно включено освещение в номерах. Окна, в которых горел свет, образовали рисунок в виде сердечка.
В Екатеринбурге на набережной Исети есть огромная клавиатура. На ее кнопках можно прыгать и «набирать» текст своего желания
Кстати, обратите внимание на красную линию справа. Это знаменитый туристический маршрут города. Линия прочерчена прямо на тротуарах и ведет через все главные достопримечательности Екатеринбурга. Пожалуй, тут даже экскурсовод не понадобится — туристы сами могут бодро прошагать все 9 километров маршрута.
В центре Владивостока тоже полно милых скульптур и граффити
Путешественник сфотографировал этих пантер на набережной города. А еще он нашел во Владивостоке граффити с котиками, семейку беззаботных лягушек и даже спрятанную среди старой кирпичной кладки цитату из «Алисы в Стране чудес».
Если вам уже захотелось отправиться в поездку и увидеть всю эту красоту, то, возможно, вам стоит прочитать нашу следующую статью. В ней 17 путешественников рассказали про уютные города, где осень так хороша, что дальние курорты могут подождать.