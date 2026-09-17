20+ светлых историй о репетиторах, которые прочувствовали на себе, что век живи — век учись

В теории, у большинства репетиторов все давно разложено по полочкам: вот есть тема, есть структура, объяснение и результат. Но стоит начать работать с живыми людьми, как привычная схема начинает давать сбои — и именно в эти моменты происходит самое интересное. Неожиданные вопросы, причудливые ассоциации, внезапные открытия с обеих сторон — всё это превращает простые занятия в череду историй, которые потом вспоминаются гораздо ярче любых учебных тем. Иногда эти истории ироничные, иногда добрые, но почти всегда — очень жизненные и искренние.