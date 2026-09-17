20+ светлых историй о репетиторах, которые прочувствовали на себе, что век живи — век учись
В теории, у большинства репетиторов все давно разложено по полочкам: вот есть тема, есть структура, объяснение и результат. Но стоит начать работать с живыми людьми, как привычная схема начинает давать сбои — и именно в эти моменты происходит самое интересное. Неожиданные вопросы, причудливые ассоциации, внезапные открытия с обеих сторон — всё это превращает простые занятия в череду историй, которые потом вспоминаются гораздо ярче любых учебных тем. Иногда эти истории ироничные, иногда добрые, но почти всегда — очень жизненные и искренние.
- Репетиторские будни. Обуваюсь в прихожей после занятия. Бабушка ученика достаёт из сумки деньги, чтобы со мной рассчитаться. Ребёнок видит купюры. Калькулирует сумму. Уточняет, правильно ли посчитал. Получив утвердительный ответ, поверженный в шок второклассник восклицает: «Вот это да! А подешевле никого нельзя было найти?!»
- Провёл урок с учеником после каникул, возвращаемся в рабочий режим. По классике начинаем с небольшой разговорной разминки — спрашиваю, как лето прошло. Он так спокойно: «Да нормально, всё лето на даче провёл. Гулял, купался». Я думаю: отлично, сейчас пойдут темы про огород, лопаты — как раз словарный запас разовьём. Спрашиваю: «А где дача?» И он: «Да в Тоскане, в Италии. У нас там вилла». В общем, тему с лопатами пришлось свернуть — на вилле, как выяснилось, их не водится.
- История из моей практики репетиторства. Занималась с девочкой из знакомой семьи. Как-то прихожу, они с мамой смеются и рассказывают — уходили они в магазин, думали, вдруг не успеют к занятию вернуться, попросили старшего сына меня встретить, если что. Приходят они домой вовремя, а там дверь не заперта, у порога стоят тапочки, а сам сын спит.
- Онлайн урок со взрослым учеником. Сидим деловые, серьёзные, слушаем аудио из учебника. Задание: понять, что потерял мужик на записи. Вдруг ученик начинает тихонько хихикать. Мне аж обидно стало: не могу понять, что там такого весёлого. Тоже хотел посмеяться! Еле дождался конца аудио и спросил о причине веселья. «Так он какой-то хаки ищет!», — гордо заявил ученик. «Какой еще хаки?», — опешил я, совершенно потеряв нить сюжета. Включил запись заново, внимательно прислушался к месту, где ученик слышал таинственный предмет... И тут до меня дошло: диктор с читанным британским акцентом произносил «car keys» (ключи от машины)!
Подарок от юной ученицы
- Пару месяцев назад я начала работать частным репетитором английского у семьи с двумя девочками — им 4 и 6 лет. Обычно я веду подростков, поэтому сначала вообще не понимала, как к ним подступиться. На первых занятиях дети были очень застенчивые, почти не говорили. В какой-то момент я решила попробовать учить их словам через оригами — формы, цвета, животных. И внезапно сработало: старшая так увлеклась, что начала складывать фигурки сама, в свободное время. На следующем уроке она вручила мне оригами-кота, которого я до сих пор храню.
- Была у меня студентка, которая записалась на занятие на 10 утра в субботу. В назначенное время не подключилась и на сообщение тоже не ответила. Объявилась только в понедельник и спокойно объяснила, что по субботам у неё «детокс от гаджетов». На справедливое замечание, что она сама выбрала этот слот, ответила, что, получается, в это время она не может. Занавес.
- Студентка как-то пишет: «Слушай, можем перепланировать следующий урок на 8 утра?» Я удивился, конечно, спрашиваю, что случилось. И получаю ответ: «Я тут неожиданно замуж выхожу... и так получилось, что свадьба прямо в день нашего занятия. Сможем до макияжа успеть?»
«Преподаю математику, и это один из моих учеников. Ну, почти»
- Работаю репетитором. До ужаса люблю своих учеников! Раньше всех, кто сдал выпускной экзамен на 80+ баллов, звала в ресторан. Мы ели, пили, танцевали и катались по ночному городу. Эта традиция закончилась с моим переездом в Сербию. Теперь общаемся только онлайн. Недавно летала на родину и ученица позвала встретиться у нее на даче. Я приезжаю — а там человек восемь моих бывших детей, все пищат, их младшие на мне висят, родители накрывают на стол. Третий год пытаюсь бросить преподавание, но понимаю — никогда у меня это не получится. И хорошо, что так.
- Новая ученица, первое занятие. В конце, как обычно, говорю: «Я отправлю небольшую домашку, чтобы закрепить тему». И тут она совершенно спокойно отвечает: «Нет». Я даже не сразу поняла: «В смысле?» — «Я домашку не делаю». Спрашиваю: «Совсем?» — «Да. Это моя граница». Человеку 12 лет... Сидела потом и думала, что в мои 12 моя единственная граница звучала примерно так: «Мам, можно я ещё 20 минут посижу за компьютером?»
- Я преподаю немецкий, и мы с учениками, естественно, много обсуждаем их жизнь на уроках, — как дела, что произошло, кто куда ездил. И, бывает, потом они шлют мне фото и видео «по следам» разговоров. Я каждый раз только радуюсь. Но абсолютный топ моего неофициального рейтинга — это ученица, которая однажды записала мне кружок с рок-концерта, где она параллельно делает домашку к нашему уроку
«Ученик взял паузу „на подуспокоиться“ во время занятия. Буквы даются непросто, бывает. Но пёсик рядом делает всё чуть легче»
- Работаю репетитором по английскому, в основном занимаюсь с подростками, но иногда беру и взрослых людей. Есть у меня один ученик, с которым мы занимаемся всего полгода, но за это время он уже десяток раз сливался с урока под разными предлогами. Самое главное, что сам он никогда об этом не сообщает, мне звонит или его мама, или его жена, или его дочь и говорят, что он или плохо себя чувствует, или куда-то уехал, или просто забыл заплатить за интернет. Мне в целом всё равно, потому что деньги он всё равно платит, но забавно, что ему за сорок, но он сам очень стесняется и боится переносить уроки.
- Сегодня ученица пришла на урок расстроенная. Попыталась расспросить, что произошло, но лучшей стратегией оказалось просто вовлечь в урок, и ученица забыла о чем переживала. Рисовали сегодня сюжет к Хэллоуину. Придумали с нуля дом с приведениями, ведьму, которая варит зелье, огромное дерево со скрученными ветвями. И с занятия ребенок вышел в припрыжку и с улыбкой. Хотя не все получалось, и линии не слушались, зато было интересно придумывать свою историю. В такие моменты верю, что не зря я решила преподавать рисование детям.
- Был у меня в практике случай... Я репетитор по английскому, беру учеников по выходным вдобавок к основной работе. И тут по рекомендации приходит мама с парнем, 16 лет, просит подтянуть разговорный. На пробном занятии парень — полный молчун. Вообще ноль: максимум угукает. Пытаюсь расшевелить — без толку. Мама просит дать ещё шанс: «Он просто стеснительный, вы нас не бросайте». Ладно, договариваемся ещё на пару встреч. На второй стало чуть живее, он таки выдавил из себя пару слов. На третьей уже я меняю подход и предлагаю просто погонять онлайн-игру — он загорается, и мы зависаем часа на три, болтаем обо всём подряд. До английского так и не дошли, зато разговор пошёл. Через какое-то время звонит мама и вместо претензий — благодарит чуть ли не со слезами: оказывается, у них были серьёзные проблемы в семье, и после этого парень почти перестал разговаривать. Обычно все срываются уже на втором занятии, а тут он впервые за долгое время хоть как-то разговорился, да еще так эмоционально.
«Делаю вид, что дистанционка меня не сломала. На самом деле между уроками даже немного всплакнула. Зато рабочее место у меня очень уж уютное»
- Как-то на уроке у меня взрослый мужчина... отжимался. Спокойно так пояснил: мол, времени не хватает ни на занятия, ни на тренировку, поэтому он решил совместить. И вот мы ведём урок, а он параллельно делает подходы. С точки зрения эффективности — сомнительно.
А вот по части настроения — один из самых весёлых уроков получился.
- Проверяю как-то сочинение ученицы четвёртого класса. Читаю и спотыкаюсь на фразе:
«I ironed the goat in the zoo...»
Поднимаю глаза:
— Ты с переводчиком писала?
Она удивлённо:
— Да-а-а... А как вы догадались?
Вот правда, никогда не спрашивайте учителя, заметит ли он переводчик. Заметит.
Особенно если вы внезапно... «погладили утюгом козу в зоопарке».
- Провела онлайн урок, все прекрасно, в конце сворачиваю демонстрацию экрана, чтобы попрощаться с ученицами и понимаю, что все это время в кадре на заднем плане вовсю красовалась сушилка с кучей только что выстиранных домашних вещей.
- В одной онлайн-школе английского, где я работала некоторое количество лет тому назад, не было возрастных ограничений по группам. И поэтому на одном уроке у меня иногда могли присутствовать ученики от 7 до 70 лет. Да, в одной группе. Одновременно.
А почему нет? Если у них одинаковый уровень владения языком - вполне отличная группа.
- Преподавала русский как иностранный взрослым студентам. Дала им сочинение на тему «Моя семья»: кто есть кто, кто чем занимается и так далее. Один студент читает свое творение вслух, всё идёт нормально, пока под конец он не выдает: «Моя сестра занимается огораживанием». Я зависаю, прошу повторить — он снова читает то же самое. Повисает пауза, а потом я киваю и говорю по-английски: «Поняла. Она занимается фехтованием, так?» (Прим. ADME: «fence» — забор, ограда; «fencing» — фехтование)
«Моя подруга учит немецкий, и её репетитор — очень тёплая женщина лет 70 — заставила её пообещать купить самой себе что-нибудь приятное к 8 Марта. А в ответ подруга нарисовала преподавательнице эту сценку»
- Я не знала что «chasm» (прим ADME: «пропасть») произносится «казм», потому что всегда видела это слово только написанным. Одна онлайн-ученица спросила, что оно означает, я его произнесла с «ч», а у неё в комнате в это время был сын-школьник, и он меня мгновенно поправил: «А нас в школе учили, что правильно произносить с „к“».
- Я работаю репетитором английского языка и мои ученики — это чаще всего взрослые люди. Некоторые из них живут заграницей, поэтому уровень владения языком у них довольно неплохой. Заметила, что каждый из учеников в свое время просил провести занятие по живому разговорному сленгу и эмоциональным идиомам — тем самым, которых обычно не найдешь в строгих академических учебниках. Недавно решила запустить небольшой мини-курс по современным разговорным фишкам и желающих в несколько раз больше, чем на какой-то другой мой курс. Кажется, главное — это выразить свои эмоции, а все остальное как-то выучится потом.
- Занимались с девочкой английским. На уроках все круто, а из школы все равно тройки приносит. Дали им материалы для подготовки к контрольной, мы все от и до изучили. Приходит на занятие, говорит, что за контрольную два! Я опешила, взяла тетрадь. Смотрю, а там масса замечаний от учительницы и в конце приписано: «Пиши разборчиво, ничего не понятно!» В общем, проблема оказалась в том, что девочка уже пишет прописью, а «англичанку» это не устраивает, ей печатные буквы подавай. Мы ругаться не стали: я просто научила ученицу аккуратно выводить буковки под школьные требования. Уже со следующей самостоятельной она принесла пятерку, и учительница даже похвалила её за аккуратность в дневнике.
- Веду онлайн занятия по математике, занимаемся с учеником 5 класса олимпиадными задачами. Попадается такая: «Белоснежка вошла в комнату, где вокруг круглого стола стояло 30 стульев. На некоторых сидели гномы. Оказалось, что Белоснежка не может сесть так, чтобы рядом с ней никто не сидел. Какое наименьшее число гномов могло быть за столом?» Рассуждаем, перебираем варианты, рисуем схемы. Я вслух проговариваю условие: «Белоснежка садится — рядом гном. Пересаживается — и всё равно рядом кто-то есть. Представь, как должны сидеть гномы, чтобы так было всегда». Ученик выходит на правильную идею: между гномами по два пустых места — гном, пусто, пусто, гном... И тут вдруг останавливается и говорит: «Неет! Так не сработает. Ведь если Белоснежка сядет на гнома, то никого рядом не окажется!»
- Взялся как-то подрабатывать репетитором по математике. Думаю: ну что там, школьная программа, объяснять — раз плюнуть. Прихожу, сажусь, ученик смотрит на меня и с ходу: «А зачем мне вообще это всё?» И я... завис. В голове пусто. Вспомнил, как сам в школе тем же вопросом мучился — и, если честно, тогда тоже внятного ответа не нашёл. Сижу, значит, ищу на потолке смысл жизни, квадратных уравнений и всего сразу. В итоге выдавил: «Чтобы быть умным». И уже в следующую секунду думаю: «Ну и ответ...»
А вот взгляд с другой стороны — ведь и студентам тоже есть что рассказать о людях, энергично пытающихся поднять их общеобразовательный уровень: