14 жизненных историй о родственниках — добрых, ироничных и таких, которые узнает каждый

Родственники могут одновременно довести нас до белого каления и спасти от любых невзгод своей искренней любовью. Бабушки, например, вообще способны и показать высоты мотивации, и заодно подсадить на турецкий сериал. Вот теплые и радостные истории о порой самых удивительных людях в нашей жизни, ведь как говорится, родственников не выбирают.



До окончания школы каждое лето уезжала к бабушке в село. Бабушка, женщина с неполным средним образованием, что такое отпуск, не знала в принципе, ни одного дня без дела. 20 соток усадьба, соток 10 засажено картошкой. Мне 14, бабушке 60. Очевидно, что окучивать буду я. Желания ноль. Выходим с ней в огород. Я:

— Блиин, ба, как это все окучить?

— Ой, доча, да я расскажу как. Сначала окучиваешь первый куст, потом второй, потом третий и так дальше, до конца огорода.

Я потом получила два высших, прочитала кучу умных книжек про мотивацию, а каждый раз перед муторным делом вспоминала этот инструктаж. © Morrskaya / Pikabu

Моя бабуля обожает турецкие сериалы. Поэтому каждый раз, когда она приезжает, я ей их включаю. А недавно как-то задержалась в комнате с бабулей, кому-то срочно отписывала, села на кровать рядом. Пока писала, волей-неволей поглядывала на экран. Не знаю, в какой момент это случилось, но очнулась я, только когда начала расспрашивать бабулю, кто есть кто. А ей только в радость все объяснить. В общем, телефон был забыт, и я вместе с бабулей залипла в эти турецкие страсти. Она уехала, а я начала смотреть с начала, чтобы понимать, о чем речь. Теперь раз в три дня созваниваемся и обсуждаем сериал. © Карамель / VK

Моя младшая сестра — типичное дитя асфальта, всю жизнь городской ребенок. После школы поступила в педагогический, отучилась, и вся семья была уверена, что она будет жить и работать в нашем городе. Но нет, мелкая решила нас удивить и подалась на программу, суть которой в том, что молодые учителя едут в села учить детей. Желающих, к моему удивлению, было много. Я до сих пор не понимаю, что сестра там делает: кажется, она вообще никогда в селе не была, а тут уже год прожила и в полном восторге. Есть, видимо, вещи, которые нам не понять, и остается только радоваться, что младшая нашла свое место, пусть и такое неожиданное. © Карамель / VK

Сегодня на завтрак у пары были бутерброды со шпротами, но их вид сильно отличался от привычного. Оказалось, супруга автора «почистила» шпротины. Он думал, что после 5 лет отношений его уже не удивить, но у жены получилось

Когда моя мама была маленькой, тетя вручила ей красиво упакованный подарок. Мама в предвкушении развернула яркую бумагу, но внутри оказалась самая обычная игольница. Малышка не растерялась и отправила тете ответную открытку: «Дорогая тетушка! Спасибо за игольницу. Я всегда о такой мечтала... но не очень сильно». © Leading-Knowledge712 / Reddit

Давно заметил: стоит мне встать перед действительно сложным жизненным выбором, как тут же звонит мама. Просто так, узнать, как дела. И каждый раз между делом говорит: «Сынок, приезжай в гости, я твоих любимых булочек с маком испеку». И знаете, мамин спокойный голос и эти теплые булочки — это то, что мгновенно возвращает чувство счастья. Берегите и любите своих мам! © Карамель / VK

Заплесневел батон. Выбросила. Через пару дней в пакете с кусочком батона опять плесень. Вот, думаю, девочки! Две дочки дома, никому и дела нет, что хлеб плесневеет, тяжело выбросить что ли? Вечером старшая с наездом: «Мама! Ты опять мой батон выбросила! Я плесень выращиваю! На биологию!» stanisheuskaia

Мама со мной: «Хочешь? Перехочешь!» Мама с внуками: «Ну он так хотел, такими глазками смотрел, я не могла ему отказать!» © oktaeder / Pikabu

Мужчина подшутил над женой: «Думаю, она унаследовала твои брови». И получил за это хорошую порцию язвительных шуток

Отмечали мамин юбилей — скромно, по-семейному, дома. Вечером решили сыграть в «Монополию». Спустя три часа партия дошла до момента, когда мама начала стремительно банкротиться. Вдруг она жалостливо просит папу одолжить ей немного игровых денег на покупку улицы. Папа разводит руками: мол, сам на мели. Тогда мама со спокойным лицом поднимает подушку, на которой сидел папа, и достает оттуда его заначку: «Все как в жизни, Витя, деньги спрятать не умеешь!» © Карамель / VK

Уезжали на несколько дней, оставили дома старшего сына одного, ему 16. Он позвал друзей на ночевку, и они устроили «кулинарник». Внимание! Готовку еды. Ребенок слал фотки с готовки по собственной инициативе, дом остался в идеальном порядке, а нас по приезде накормили домашними котлетами и булочками. margaritta_ka

Автор просит передать его жене, что его последняя пара боксеров со времен старшей школы (выпуск 2005 года) вполне в порядке и их не нужно выбрасывать

Короче, история. У меня сегодня День Рождения, и мой подросток говорит утром: «Мама, что тебе подарить?» Я: «Пожалуйста, разложи вещи в своем шкафу. Это будет супер подарком для меня». Прошло 6 часов, дошел до шкафа, слышу, как бубнит: «И зачем спросил, мог же молча рисунок нарисовать». raisa_dobrrynina

Накопили с мужем на собственную квартиру. Только переехали, и тут в гости жалует свекровь. Я про себя уже приготовилась слушать упреки, что мы ей на даче ремонт не доделали. Заходит она, а в руках — огромные сумки. У меня промелькнула паническая мысль: неужели жить с нами собралась? Увидев вытянутое лицо, эта золотая женщина расхохоталась: «Ты что, думаешь, я мешать вам приехала? Характер у меня, конечно, тяжелый, но я же вам не враг!» В сумках оказался полный комплект для уюта: от роскошного постельного белья до старинного семейного сервиза. А в самой маленькой коробочке лежало милое пальто для внучки. До сих пор не могу привыкнуть, сколько тепла скрывается за ее суровой внешностью. ADME

Папа автора не разрешил ее маме переснять, так что осталась вот такая эпичная фотография

Маме семьдесят один год, и она первый раз в жизни попросила меня научить ее чему-то в телефоне. Не «покажи, как позвонить» — это она умеет. А именно научить. Говорит: «Хочу сама фотографировать и сразу вам отправлять, чтоб не ждать». Мы сидели часа три. Она записывала в тетрадку. Прямо пошагово — «нажать на круглую кнопку снизу», «подождать, пока появится», «вот эта иконка похожа на цветок». Я раз десять показывала одно и то же, она каждый раз кивала и записывала. На следующий день мне в восемь утра приходит фото. Окно. Просто окно с занавеской и светом. Подпись: «Проверяю». Потом еще одно — кот на диване — «Васька». Потом закат с балкона. Без подписи. Теперь каждый день приходит по несколько штук. Огород, суп в кастрюле, папины тапки у двери. Ничего особенного. Но я смотрю на эти фотки и думаю — вот она, ее жизнь. Каждый день. И она теперь меня туда пускает. © Не все поймут / VK

Мы с мужем молчали уже три дня. Затяжная, глупая ссора из тех, когда ходишь по квартире и демонстративно смотришь сквозь человека. Он ушел спать на диван, я осталась в спальне, и оба изо всех сил делали вид, что все отлично. На третью ночь я поднялась попить воды. В квартире тихо, темно. Прихожу на кухню, а он сидит там в темноте за столом и не спит. Увидел меня и тихо говорит: «Не смог уснуть». Я налила два стакана воды, один молча поставила перед ним. Он взял. Так мы и просидели в полной тишине минут двадцать. А потом он произнес: «Я не хотел тебя обидеть». Я ответила: «Знаю». На этом все. Пошли спать вместе. Иногда думаешь — именно за это я его и люблю. Не за пышные букеты и красивую болтовню, а за то, что он может просто сидеть ночью на кухне и ждать. © Не все поймут / VK

Повезла бабулю в Турцию. Она никогда на море не была, да и не отдыхала толком. Пока она суетилась у шведского стола, я пила кофе за столиком. Тут подруливает ко мне турок: «Дэвушка знакомиться?», — и глазками стреляет. Пока я тупила, подошла моя бабушка и с размаху поставила на стол кучу тарелок с едой. Турок аж подскочил от неожиданности. Бабуля окинула его взглядом: «Мальчик ты красивый, похож на Ибрагима, а мы любим Малкочоглу Бали-Бея. Но за десертом девочкам сбегать можешь». Бедный мужик что-то пролепетал и ретировался. Десерт так и не принес, к слову. ADME