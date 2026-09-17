14 жизненных историй о родственниках — добрых, ироничных и таких, которые узнает каждый

17 светлых историй о людях, которые на своем опыте поняли, что душевное тепло возвращается бумерангом
Добро
15.08.2026
Родственники могут одновременно довести нас до белого каления и спасти от любых невзгод своей искренней любовью. Бабушки, например, вообще способны и показать высоты мотивации, и заодно подсадить на турецкий сериал. Вот теплые и радостные истории о порой самых удивительных людях в нашей жизни, ведь как говорится, родственников не выбирают.
А вот еще подборочка историй о мамах, которые можно рассказывать вместо анекдотов.