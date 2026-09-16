20 неожиданных находок с дач и загородных домов, которые подняли настроение хозяевам

Если у вас есть загородный дом или дача, то копание в земле и уход за садом и огородом — это обычное дело. Но иногда простой полив грядок или желание пересадить дерево подкидывают хозяевам приусадебных участков загадки и даже поднимают настроение. У кого-то на даче вместо цукини растет диво дивное, у кого-то тюльпаны на клумбе у дома цвет меняют, а кто-то и вовсе находят в земле кольца, монеты и необычные ящики с циферблатами. А иногда увидеть нечто необычное можно на обычной рыбалке недалеко от дома.

Хозяйка загородного дома решила привести в порядок свой сад, а в итоге нашла симпатичное кольцо

«Предыдущие владельцы дома ничего не сказали по поводу кольца. Но я решила поискать похожие в интернете. Каково же было мое удивление, когда кольцо оказалось похожим на экземпляры, датируемые 1920-ми, а цены варьируются от 4000 до 30 000 долларов».

Почти каждая дачница гордится каждым своим цветочком. А цветы в свою очередь стараются радовать хозяек

Вот и тут тюльпан преподнес такой сюрприз — частично сменил цвет. Но как такое могло произойти, ведь изначально сорт был обычный? Есть два объяснения — либо он переопылился, либо подвергся характерному заболеванию растений — пестролепестности. В последнем случае от луковицы лучше избавиться, несмотря на всю красоту цветка. Так что мы вместе с хозяйкой надеемся на переопыление.

Мужчина нашел в саду необычное и красивое кольцо в довольно хорошем состоянии

На этом перстне есть неразборчивое клеймо и четкая надпись «100К». О стоимости колечка шли споры, но в итоге выяснилось: при подтверждении пробы золота вполне возможно, что это украшение стоит около двух тысяч долларов. Камушек — предположительно звездчатый сапфир.

Семья начала копать яму под бак на даче. На глубине в полтора метра их ожидал вот такой сюрприз

15 лет назад вырыли яму под бак и нашли это на глубине 1,5 метра. Только сейчас решили узнать, что это. © vasilisagirl / Pikabu

Эту штуку можно продать, ведь это же, скорее всего, оригинальная чернильница производства Луковниковъ. У них много вариаций было. Например, лицо старухи. В районе 1000 рублей". © KHTN1311 / Pikabu

Дочка автора фото просто нашла в саду сломанные старые часы, а теперь их семья всерьез задумывается купить металлоискатель

Моя 11-летняя дочь нашла эти часики в нашем саду. Сначала я решила, что ерунда какая-то. Им лет 40 максимум. Сзади есть гравировка. Корпус из какого-то странного пластика. Не могу открыть, чтобы посмотреть на механизм! © Ok-Pen-3583 / Reddit

Не смешите меня! Тут пластиком и не пахнет, это ведь швейцарские карманные часы с ручным заводом середины-конца 19 века! Я бы отнес их к часовщику, чтобы узнать, что он сможет о них сказать. Это настолько старая вещь, что ей уже несколько поколений. © thatturkeystaken / Reddit

Мы живем в Новой Зеландии. Раньше здесь вещи выбрасывали на отведенном участке земли. Я предполагаю, что часы, как и другие сломанные или ненужные вещи, просто выбросили. Мы нашли и многое другое, например, маленькие баночки из-под духов с серебряными крышками. Теперь собираемся купить металлоискатель, чтобы продолжить поиски! © Ok-Pen-3583 / Reddit

Девушка спустя 19 лет нашла в земле свою любимую игрушку из детства

maria_pleshakova

Люди решили на даче поменять дорожку. И — сюрприз! Под досками оказалась хрюшка — любимая детская игрушка хозяйки. 19 лет назад маленькая плюшевая свинка была утерена. Зелёный бургер только что ну не знаю, что угодно, только не хрюшка Ответить

Пока кто-то ходит за грибами по лесам, есть счастливчики, у которых грибница прямо на дачном участке. Главное, разобраться что это такое

Хозяева дачи из Курской области сразу решили разузнать о своей находке. Оказалось, что у них на участке растут вполне себе съедобные грибы — синеножка или рядовка лиловоногая. Причем, как отмечают эксперты, грибы довольно вкусные.

На первый взгляд женщина нашла на грядке обычный огурец, но, как говорится, ракурс имеет значение

Этот огурчик превзошел все ожидания. Его вес — почти килограмм! Это же сколько салатиков из него можно сделать?

Не всегда урожай удивляет крупными размерами. Эти томаты вполне могли бы подавать в дорогом ресторане как амюз-буш

Хозяйка дачи, на которой были собраны эти микро-овощи, так и говорит: «Пока все мои соседи соревнуются, кто соберет самый большой урожай, плоды моего труда занимают первое место по совершенно другим критериям. Многие из нас могут вырастить большой или хотя бы среднего размера фрукт или овощ. А вы попробуйте вырастить такое». Выросло буквально два таких помидорчика по 12 граммов. Кстати, кроме крошечных томатов, на той даче и дыни удивили — всего 5 см в диаметре, каково?

Огород не всегда радует нас съестными находками. Например, можно найти редкую монету

Супруга автора фото копалась в огороде, а в итоге нашла монету. И после недолгого интернет-расследования выяснилось, что это монетка Хана Гуюка, внука Чингисхана, примерно 1250 г. н. э.

Человек исполнил свою мечту и купил дом, а во время полива сада наткнулся на оригинальное кольцо

Дом находится в Венгрии и был построен голландкой в ​​90-х годах. Нейросеть не смогла помочь автору. Скорее всего, это золотое кольцо 585 пробы принадлежало прошлой хозяйке дома. О том, что оно голландского происхождения указывают три креста и тюльпаны. А вот гравировка на внутренней стороне «V36» говорит о том, что кольцо изготовлено из готовой стандартной оправы. Такие часто используют для выпускных колец.

Автор фото просто хотел перекопать огород, а в итоге нашел непонятную штуковину

Поначалу автор недоумевал, зачем кому-то такая маленькая мясорубка? Да и деталей определенно не хватало: внутри был шнек, но не было ножей. Мнения комментаторов разделились: то ли это детская игрушка в виде мясорубки, то ли ручная мельница для специй и кофе. Мы склоняемся ко второй версии.

В Великобритании хозяева участка и вовсе откопали металлический ящик!

Так и лопату сломать можно! А ведь в этом ящике еще и циферблат на 4000 единиц. Знатоки сразу определили, что это тахометр — прибор для определения числа вращений деталей. Этот экземпляр даже можно проверить на работоспособность при помощи аккумуляторной дрели. Конечно, были версии о том, что если выставить стрелку циферблата на нужном числе, то откроется портал в другое измерение, но мы же с вами не в фильме про Индиану Джонса.

Бабуля автора фото просто проводила время в своем саду, а в итоге нашла артефакт

Бабушек в принципе нельзя надолго оставлять наедине с землей, тяпками и граблями — они обязательно что-то пересадят, выкопают, прополют, ну или найдут винтажную мексиканскую маску из глины. Вещь не очень дорогая, но зато атмосферная.

Вот такой мышонок был обнаружен в саду одного дома. Владельцы не сразу поняли, что это такое

Скорее всего, это держатель для записок. Хотя кто-то из комментаторов упомянул, что похожая вещица стояла у них на кухне возле раковины — во время мытья посуды на мышином хвостике можно было оставить кольца.

А вот это найденное колечко не просто удивило хозяина дома, а осчастливило другого человека

Во время садовых работ мужчина нашел золотое кольцо. Казалось бы, он мог оставить его себе, но нет. Он отыскал предыдущую владелицу и рассказал о случившемся. Выяснилось, что это колечко — подарок ее мужа, которого уже нет рядом. Счастью женщины не было предела! А новый владелец участка заслужил уважение за свою порядочность.

Женщина просто хотела вырастить цукини, а в итоге ей пришлось вести дневник о необычном овоще

Поначалу все было хорошо — желтые цветочки, темно-зеленый плод длиной с ладонь, по толщине напоминающий банан. Вот только дальше овощ начал вести себя совсем не так, как это делают обычные цукини. Уже через две недели он скорее походил на арбуз, да еще и с колючими волосками на кожуре. Знатоки огорода предположили, что это гибрид цукини и тыквы. ЙП только что Действительно, что-то тут не так! Все же знают, что когда цуккини достигает товарного стандарта, она срывается со стебля и устремляется в ближайший продуктовый магазин - как только что вылупившиеся черепашата в океан! А эта продолжила расти?! Вот это феномен! Ответить

Девушка нашла такую штуковину на даче и решила узнать, как много людей в курсе о ее предназначении

Версий было много! Предполагали, что это совочек для кошачьего лотка. Но верный ответ оказался таким: Да вы разблокировали воспоминания! В детстве этими совочками собирали бруснику и чернику. © v._road

Я выросла в деревне в Калининграде. Нам эту штуковину привезли бабушка с дедушкой из Нового Уренгоя еще лет 20 назад. Но нам она была не нужна. А вот сейчас нашли. © alba.artemova

Дача прекрасна тем, что иногда на ней может вырасти то, что там не сеяли

history_i_tochka

Автор этого снимка и не думала выращивать острый перец, но урожай все равно умудрилась собрать. Как он оказался на участке? Загадка. Ad_locum только что Тут главное чтобы рядом не было сладкого перца - бывает, он опыляются перекрестно и сладкий вовсе не сладкий получается. Ответить

Бабушка автора фото случайно нашла гнездо с необычными яйцами. Получилась целая история

jnettykey

Бабушка очень расстроилась, что разорила птичье гнездо — одно яйцо даже разбилось! Но оставшиеся вернули на место. Кстати, скорее всего это домик певчего дрозда.

Бонус: иногда загородная жизнь удивляет самыми простыми вещами. Подростки просто пошли на рыбалку, а в итоге одному из них такое причудилось!

nikitabichevskiy

Нам было лет по 13–14. Мы с друзьями решили пойти на рыбалку. Погода была пасмурная. Недалеко от деревни находился водоем: раньше там был ручеек, но его потом расширили. Друзья отошли глянуть, что там в заброшенной бане делается, а я спиннинг кидал. Бросаю, бросаю, оборачиваюсь — вдалеке два силуэта. Ростом с пятиэтажный дом! Сфоткал на тогда еще почти новый телефон со средней камерой. Я начал к ним подходить, а потом решил друзей позвать. И фигуры исчезли. Если бы не фото, они бы мне и не поверили. © nikitabichevskiy

Так это же тросник или рогоз, растущий на озере! Присмотритесь. © stroykasad Ad_locum только что Не тростник, а камыш, скорее всего. Ответить