20 счастливчиков, которые пошли собирать урожай и грибы и нашли просто диво дивное
Каждый дачный сезон приносит свои сюрпризы в плане урожая. То вдруг на обычной грядке вырастет диковинный овощ, например, гигантская тыква или картофель размером с помидор черри, а то и просто недалеко в лес отойдешь и встретишь невиданные грибы и ягоды. Такие удивительные находки на огороде и в лесу заряжают хорошим настроением и приносят массу впечатлений и маленьких радостей.
«Урожай созрел. Эта свекла весит 8 кг, а кошка для сравнения размера. Самое забавное, что ее никто специально не сажал, выросла среди лука на даче»
- Здесь, скорее всего, не обошлось без силы земли. Не преставляю, насколько у вас плодородная почва, наверное, в ней лопату оставь — дерево вырастет. © A11weneed / Pikabu
«2 килограмма 282 грамма — вот такой огромный помидор у меня вырос в этом году на даче!»
«Это, наверное, в утешение за прошлое лето, когда не выросло ни одного помидора. Помидор оказался очень вкусный: мясистый, почти без семян, одна мякоть. Сделала из него два с лишним литра гаспачо и еще остался кусок».
«Нашел этого малыша около моего дома. Никак не могу понять, что это за гриб такой»
- Это Mycena lampadis, он светится благодаря естественной реакции между ферментами и химическими веществами, называемыми люциферинами. Какая находка! © cystidia / Reddit
«Вот какие огромные ягоды черники я нашел»
В комментариях под этой фотографией люди выразили свои сомнения насчет реалистичности фото. Якобы, черники такого размера просто не бывает. Но на самом деле в 2024 году в Австралии была выращена настолько огромная черника, что она попала в книгу рекордов Гиннеса. Она относилась к сорту Этерна, а вес самой ягоды составил 20,4 г.
«Пару лет назад заказал семена клубники, которую дома на подоконнике можно выращивать. В описании было: „Клубника, большой, для дома, кулак“. Вот первый урожай»
- На чашелистики обратите внимание: они явно под другую ягоду заточены. Может, условий для развития не хватило? © HelenShark / Pikabu
- Все, разобрались. Это Лапчатка индийская, выращивается в горшках. © deniska59 / Pikabu
- Как раз это и хотел написать. Только она еще и для озеленения сада отлично подходит. Как почвопокровное растение: цветет желтыми цветками, затем долго висят красные ягоды. Очень быстро заплетает отведенное ей место. Так что если у вас есть сад, высаживайте. Потому как вкусовых качеств у нее ноль. © VirusX / Pikabu
«Папа собрал урожай тыкв. Те, что снаружи зеленые, внутри имеют ярко оранжевую, сочную, сладкую мякоть»
«А огромные оказались практически пустые внутри, сделали вывод, что они скорее декоративные».
- Похожий урожай тыкв в этом году. Две огромные желтые оставлю на Хэллоуин, остальное в еду. Можно запечь с другими овощами, можно сделать пирог с тыквой, тыквенное пюре, запечь на гриле, сделать тыквенное варенье. Нет, я не фанат тыквы, просто куда ее девать, раз наросла? © Pulsya / Pikabu
«После трех месяцев в земле морковь чувствует себя отлично. Я до сих пор хихикаю, глядя на нее»
- Послушайте, ведь существует целая индустрия микрозелени! А вы могли бы специализироваться на выращивании микроморкови! © Wild_Heart_Storm / Reddit
- Как же это смешно, просто до слез! Но автор, я смеюсь не над тобой. Я-то вообще понятия не имею, как выращивать морковь, так что ценю твои старания. © Apprehensive-Stay196 / Reddit
«Вырастила арбуз, холила и лелеяла его. Сладкий оказался»
- Несколько лет назад купила рассаду арбуза. К середине лета накатились на каждом кустике по одному арбузу, размером от литровой до трехлитровой банки. Сорвала один, самый большой, оказался сладкий, но не хватало рассыпчатости. А остальные-то все поменьше, решили дать им время подрасти, как раз жара у нас началась. Ходим на дачу, арбузы лежат и лежат. Вроде и подрастают. Решили еще один съесть. Беру его, а он как мячик покатился: мыши выжрали втихую изнутри все шесть арбузов, они и подсохнуть внутри успели. © user5285600 / Pikabu
«Мой дедушка вырастил помидор, похожий на резиновую уточку»
Вообще можно и специально такое вырастить. Когда плод завяжется - поместить в прозрачную форму - он и примет форму этой формы. Правда, я это только в теории знаю - в детстве ходил в кружок юных натуралистов).
- Это потрясающе! Но как ему это удалось? Нужно ли какое-то специальное оборудование? Я совершенно ничего не знаю о садоводстве. Знаю только про квадратные арбузы, которые продаются в Японии. © mnqy / Reddit
- Нет, он ничего специально не делал. Я сегодня заглянула к нему в гости, и он предложил забрать домой немного помидоров. И в коробке, которую он собрал, оказалась эта жемчужина! Наверное, он даже внимания на этот помидор не обратил. © MaryBagpipes / Reddit
«Это самый синий гриб, который мне когда-либо попадался. Я в жизни не встречала в лесу грибов такого синего цвета, и меня до сих пор завораживает его насыщенный оттенок»
Возможно, автор фото нашла Строфарию небесно-синюю — гриб, входящий в род Строфария. Цвет шляпки зависит от возраста и варьируется от бледно-голубовато-зеленого до желтовато-голубовато-зеленого. Гриб не считается съедобным. Важная информация: никогда не ешьте неизвестные вам грибы.
Это как в анекдоте - грибы можно есть все, но некоторые только один раз в жизни.
«На даче в этом году уродился чеснок. Фото с телефоном для понимания размеров, а то вдруг скажете, что руки маленькие у меня»
- Что-то ваш чеснок сильно на рокамболь похож. У меня тоже такой есть, точнее, был до недавнего времени. Выкопала я его и выкинула в компостную кучу. Вонючий он уж очень. © hrunokot / Pikabu
- Нам как-то дали один такой «зубчик». Посадили под зиму, не зная, что вырастет. Цвел очень неожиданно и красиво: сначала бутон, потом раскрылся шарик. Рассадили на следующий год, потом снова и снова. Через 4 года его была уже целая грядка, красиво. Попробовали есть: непонятный вкус, в общем, не понравилось. И больше не высаживали. Называется слоновий чеснок или что-то в этом роде. Или его как-то по-особому готовят? © max8307 / Pikabu
«Урожай. Лет 15-20 выращиваю огурцы, но такое вижу впервые!»
Я в яблоках замечал подобное. Не лист, конечно, но внутри семечки уже начали прорастать.
- Это редкая, но вполне объяснимая ботаническая мутация, которая называется «пролиферация» или перерастание/прорастание плода. Выглядит это так: из тела самого огурца, чаще всего из его середины или «носика», начинает расти полноценный зеленый лист, а иногда даже усы или новая завязь. © Ipsha / Pikabu
«Вот такой вот урожай томатов у меня на даче»
На фото, скорее всего, мы видим израстание плодов. Это аномальное развитие цветочной кисти томата, при котором вместо формирования плодов она продолжает расти, образуя новые листья, пасынки или даже соцветия. В норме кисть должна заканчиваться завязями, но при израстании растение тратит силы на ненужную вегетативную массу.
«Нашла старом сосновом лесу грибы-попугаи. Обожаю их. Фото сделано при естественном освещении и вообще без обработки»
Гигроцибе пестрая известна как гриб-попугай. Отличается яркой окраской, из-за которой его сложно спутать с другими грибами. Этот небольшой гриб хоть и считается условно съедобным, но употреблять в пищу его все-таки не рекомендуют.
«Вот такой клубничный монстр вырос на наших грядках на даче»
«Однажды нашел вот такую морковь»
«Дочь с подругой ехали домой, позвонили мне и сказали, что нашли огромный гриб!»
«А другая моя дочь, которая является сертифицированным специалистом по сбору дикорастущих растений, взяла с собой курицу Мисо, и мы всей компанией на нашей машине рванули на то место посмотреть на гриб».
«Копали с мужем картошку и нашли такое чудо»
Картофель является основным продуктом питания во многих частях мира. В мире насчитывается около 5000 сортов картофеля, 3000 из них — только в Андах , главным образом в Перу, Боливии, Эквадоре, Чили и Колумбии. Некоторые сорта были специально выведены для получения определенного цвета кожуры или мякоти.
«Нашел этот гриб на заднем дворе. Кажется, это сморчок. Никогда не видел ничего подобного. Потом нашел еще два гриба: один размером с мой кулак, а от другого осталась только ножка»
- Сохраните споры! © IcyAdvantage8046 / Reddit
- Вот это да! Это точно сморчок. Измельчите его в пюре и разбросайте по двору! © Maladroit_Patroit / Reddit
- А еще, пожалуйста, отправьте немного гриба в ближайший университетский микологический отдел, потому что это просто потрясающе! © BusBenchBoy / Reddit
«Урожай острых перцев. Вырастил, а пробовать боюсь»
- Тоже вырастили такое дома. Попробовала буквально кусочек размером со спичечную головку, а потом плакала минут 30. Муж приготовил соус из этого перца, эта жижа попала мне на руку и прожгла кожу. Ну ее, эту экзотику. © Blukatiklunatik / Pikabu
- Я думал, они так скукоживаются от того, что их сняли с куста. А они, оказывается, такими растут! С видом «даже не смей меня трогать, я сожгу все вокруг!» Неужели они правда вкусные и есть ли между ними разница? © Val91 / Pikabu