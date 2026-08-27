20 счастливчиков, которые пошли собирать урожай и грибы и нашли просто диво дивное

В комментариях под этой фотографией люди выразили свои сомнения насчет реалистичности фото. Якобы, черники такого размера просто не бывает. Но на самом деле в 2024 году в Австралии была выращена настолько огромная черника, что она попала в книгу рекордов Гиннеса. Она относилась к сорту Этерна, а вес самой ягоды составил 20,4 г.