19 человек, чей урожай и глаз радует, и душу греет
Сделай сам
2 дня назад
Пока одни люди покупают фрукты и овощи в магазинах, другие закапываются в грядках. Ведь это такое удовольствие — видеть плоды своих трудов. Мы с удовольствием собрали фотографии урожая, которым пользователи похвастались в соцсетях.
«Какая красивая кукуруза у меня выросла!»
«Я не знала, что ананасы, созревающие в естественных условиях, приобретают такой красивый цвет!»
«Первый огурец в этом году»
«Великолепная морковь!»
«Горжусь собой!»
Возможно, опытным садоводам это покажется не таким уж и впечатляющим, но для меня это самые красивые помидоры и огурцы в жизни! Я впервые сажаю овощи в теплице. Это приносит мне столько радости!
«Садик, который мне удалось разбить во дворе съемного дома. И он обошелся мне всего в $ 50!»
«Вот как поспели томаты у меня на грядке»
Если снять красный, через пару дней поспеет оранжевый, и тогда получится помидорный светофор
-
-
Ответить
- Это вообще законно? Так вкусно и красиво! © spirit_of_a_goat / Reddit
«Выглядит как арбуз, но размером с виноградину, а по вкусу напоминает огурец с лаймом»
«Мой любимый букет. Все, что в нем, я вырастила сама»
«Наша спаржа выросла немного странноватой...»
«Каждый день я собираю в своем саду от 2,5 до 4,5 кг клубники»
«Ягоды, собранные в моем саду»
«В этом году мне удалось грамотно рассчитать время посадки. Капуста — мой последний весенний урожай, а цуккини — первый летний»
Кабачки -понятно,а вот капуста как-то чересчур идеальна.Не из магазина,не?
-
-
Ответить
«Мои разноцветные перцы, которые я вырастил на участке примерно 1,8 м на 18 м»
Преображение заднего двора: от песков до сельскохозяйственных угодий
«Он прятался среди моих огуречных лоз»
- Должно быть, у огуречных лоз есть плащ-невидимка. Ты обшариваешь грядку, ничего подобного не находишь, а на следующий день появляется горький и переросший он — чистый как белый день, лежащий на открытом месте. Lipglossandletdown / Reddit
- Я очень испугалась, когда увидела это. Клянусь, я обшарила все лозы, и он появился буквально из ниоткуда. Не иначе плащ-невидимка. Anniekates26 / Reddit
«Мой сегодняшний урожай. Уже бегу в магазин, чтобы купить еще банок для консервации»
«Ожидание урожая заняло 13 лет»
- Теперь вы просто обязаны показать нам, что там внутри . © Nomzai / Reddit
А так фрукт выглядит внутри
Фото на превью IllPosition2848 / Reddit
