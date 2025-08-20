19 человек, чей урожай и глаз радует, и душу греет

Пока одни люди покупают фрукты и овощи в магазинах, другие закапываются в грядках. Ведь это такое удовольствие — видеть плоды своих трудов. Мы с удовольствием собрали фотографии урожая, которым пользователи похвастались в соцсетях.

«Какая красивая кукуруза у меня выросла!»

«Я не знала, что ананасы, созревающие в естественных условиях, приобретают такой красивый цвет!»

«Первый огурец в этом году»

«Великолепная морковь!»

«Горжусь собой!»

Возможно, опытным садоводам это покажется не таким уж и впечатляющим, но для меня это самые красивые помидоры и огурцы в жизни! Я впервые сажаю овощи в теплице. Это приносит мне столько радости!

«Садик, который мне удалось разбить во дворе съемного дома. И он обошелся мне всего в $ 50!»

«Вот как поспели томаты у меня на грядке»

Это вообще законно? Так вкусно и красиво! © spirit_of_a_goat / Reddit

«Выглядит как арбуз, но размером с виноградину, а по вкусу напоминает огурец с лаймом»

«Мой любимый букет. Все, что в нем, я вырастила сама»

«Наша спаржа выросла немного странноватой...»

«Каждый день я собираю в своем саду от 2,5 до 4,5 кг клубники»

«Ягоды, собранные в моем саду»

«В этом году мне удалось грамотно рассчитать время посадки. Капуста — мой последний весенний урожай, а цуккини — первый летний»

«Мои разноцветные перцы, которые я вырастил на участке примерно 1,8 м на 18 м»

Преображение заднего двора: от песков до сельскохозяйственных угодий

«Он прятался среди моих огуречных лоз»

Должно быть, у огуречных лоз есть плащ-невидимка. Ты обшариваешь грядку, ничего подобного не находишь, а на следующий день появляется горький и переросший он — чистый как белый день, лежащий на открытом месте. Lipglossandletdown / Reddit

Я очень испугалась, когда увидела это. Клянусь, я обшарила все лозы, и он появился буквально из ниоткуда. Не иначе плащ-невидимка. Anniekates26 / Reddit

«Мой сегодняшний урожай. Уже бегу в магазин, чтобы купить еще банок для консервации»

«Ожидание урожая заняло 13 лет»

Теперь вы просто обязаны показать нам, что там внутри . © Nomzai / Reddit