14 дачников, чьи овощи и растения будто прибыли с другой планеты

4 часа назад

На дачах всегда царит особая атмосфера: среди зеленых просторов, ярких цветов и полезных растений можно увидеть настоящие чудеса природы. Но что, если некоторые дачники смогли вырастить такие овощи и растения, которые кажутся просто инопланетными по своим размерам и формам? Пользователи решили поделиться своими странными овощами и растениями, поскольку не смогли в себе держать свое удивление.

«Вот какой огурец вырос в огороде моих родителей»

Капибара в кимоно
31 минута назад

Ну и зачем им этот перестарок? Разве что нa семена. Ой, не могу молчать, пожалуюсь: местные свои огурцы тоже до такого размера доращивают и продают в супермаркетах. Непонятно, зачем. Я покупаю маленькие маринованные огурчики в банках, но там цены запредельные, за 300 г 30 реалов , совсем офигели. А нормальных огурчиков не найти

«Вот как выглядит внутри наша домашняя кукуруза»

«Сначала думала, что это маленький арбуз, но оказалось, что просто огурец»

«У моего друга в саду растут такие злые цветочки»

«У моего папы в огороде растут огурцы в форме звезды»

tama
4 часа назад

Такие огурцы можно вырастить в формах, типа, как выращивают квадратные арбузы

«Нашел на своем лимонном дереве вот это, выглядит как халапеньо».

«Мой самый милый огурец»

«Этот сморщенный помидор вырос у меня в огороде»

«Какие огромные морковки выросли у меня в саду»

«Надеюсь на вкус лучше, чем на вид»

«Из своего бананового дерева получила вот это»

«Этого урожая хватит нам на всю зиму»

«Я ждала этого баклажана все лето»

«Среди наших огурцов неожиданно обнаружилась каменная дыня»

