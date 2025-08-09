Ну и зачем им этот перестарок? Разве что нa семена. Ой, не могу молчать, пожалуюсь: местные свои огурцы тоже до такого размера доращивают и продают в супермаркетах. Непонятно, зачем. Я покупаю маленькие маринованные огурчики в банках, но там цены запредельные, за 300 г 30 реалов , совсем офигели. А нормальных огурчиков не найти
14 дачников, чьи овощи и растения будто прибыли с другой планеты
Фотоподборки
4 часа назад
На дачах всегда царит особая атмосфера: среди зеленых просторов, ярких цветов и полезных растений можно увидеть настоящие чудеса природы. Но что, если некоторые дачники смогли вырастить такие овощи и растения, которые кажутся просто инопланетными по своим размерам и формам? Пользователи решили поделиться своими странными овощами и растениями, поскольку не смогли в себе держать свое удивление.
«Вот какой огурец вырос в огороде моих родителей»
- Что они там вытворяют?! © credencedesire / Reddit
«Вот как выглядит внутри наша домашняя кукуруза»
- А у тебя зубы не окрашиваются после нее? © karmagirl314 / Reddit
«Сначала думала, что это маленький арбуз, но оказалось, что просто огурец»
«У моего друга в саду растут такие злые цветочки»
«У моего папы в огороде растут огурцы в форме звезды»
Такие огурцы можно вырастить в формах, типа, как выращивают квадратные арбузы
-
-
Ответить
«Нашел на своем лимонном дереве вот это, выглядит как халапеньо».
«Мой самый милый огурец»
«Этот сморщенный помидор вырос у меня в огороде»
«Какие огромные морковки выросли у меня в саду»
«Надеюсь на вкус лучше, чем на вид»
«Из своего бананового дерева получила вот это»
«Этого урожая хватит нам на всю зиму»
«Я ждала этого баклажана все лето»
«Среди наших огурцов неожиданно обнаружилась каменная дыня»
А здесь больше снимков и историй дачников, в чьих огородах природа сотворила нечто чудное:
Фото на превью kriswex926 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 ярких историй продавцов, которые от выходок покупателей буквально выпали в осадок
Народное творчество
2 года назад
17 человек, которые прокачали свое чувство юмора до уровня "мастер"
Истории
9 месяцев назад
20 находчивых людей, которые сделали деньги буквально из ничего
Истории
3 месяца назад
17 человек, которые с помощью остроумия выходят из любой передряги
Народное творчество
9 месяцев назад
20+ мужей и жен, которым помогает держаться вместе любовь и чувство юмора
Семья
5 месяцев назад
20+ мистических историй, от которых по спине бегут мурашки размером со слонов
Народное творчество
1 год назад
20+ примеров того, что в повседневной жизни есть место неожиданным находкам
Фотоподборки
6 месяцев назад
15+ пар, чьи поступки наглядно показывают, что у любви своя особенная логика
Истории
5 дней назад
15+ случаев из жизни, когда тайное стало явным
Истории
1 год назад
15 свекровей, с которыми что ни день, то новая история
Истории
8 месяцев назад
15+ тещ и свекровей, от которых стоит держаться на почтительном расстоянии
Семья
3 года назад
14 человек рассказали, чем обернулась их жизнь после того, как они усыновили чужого ребенка
Народное творчество
2 года назад