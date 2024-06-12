16 человек, которые и рады бы были на даче в гамаке поваляться, да не тут-то было

Дача — отличное место для отдыха на свежем воздухе вне города. И конечно, если она находится не в глуши, бонусом к домику и саду идут соседи. А тут уж как повезет. Да и родственники найдутся, которых хлебом не корми — дай поваляться на солнышке, пока хозяева участок в порядок приводят.

Позвала как-то бабушка к себе в село нашу родню. Мы уже губу раскатали: эх, отдохнем! Затарились мяском на шашлык, гриль притаранили. Но бабуля запрягла нас работать в доме, а позже заявила: «Солнце зашло — теперь и в огород можно». Мы давай ныть, а она и выдала: «Вы либо сейчас же идете в огород, либо я вас вычеркиваю из завещания!» Все в ту же секунду уже копались в земле, потому что за пару лет до этого она так чуть не вычеркнула наших родителей, когда те спросили, зачем на грядках работать, если все можно купить в магазине. © Палата № 6 / VK

Я росла в городе. Привыкла к квартире и дом не рассматривала. Но вот мне стукнуло 30 лет и мы с мужем купили дачу. Скоро 35 — и начались грядки. В 40, чувствую, закрутки на зиму пойдут. Если бы раньше кто-нибудь мне сказал, что я буду ковыряться в грядках, я бы у виска покрутила. Видимо, старею. И ведь реально расслабляет единение с природой, да и закатки вкусные! © Палата № 6 / VK

Большинство наших соседей по СНТ можно описать одной общей фразой: «Простота хуже воровства». Ездила в начале июля на дачу забрать кое-какие инструменты мужа и заодно малины на варенье набрать — ее много уродилось в этом году. Набрала полное ведро, поехала домой. На выезде из СНТ меня тормозит соседка с маленьким сыном, просит подбросить до метро. Так как было по пути, соглашаюсь. Они садятся на заднее сиденье. Слышу, начинают возиться, потом соседка сыну говорит: «Малинки хочешь? На, кушай». И тут до меня доходит, что у них-то с собой не было никаких вещей, а налегают они на мою малину! На светофоре оборачиваюсь и спрашиваю соседку, нормальная ли она. Соседка выпучивает глаза: «А что такого?» Уточняю, ничего ли она не забыла — например разрешения спросить. Надула губы: «Тебе что, парочки ягодок жалко для ребенка?» К слову, ведро с малиной у меня было закрыто крышкой и перевязано резинкой, а эта мадам не постеснялась развязать и открыть. Высадила их у первого же метро, а дома обнаружила, что малины стало значительно меньше в ведре. Больше соседей не подвожу и мужу не разрешаю. © Подслушано / Ideer

Этим людям тоже достались соседи — мама не горюй: то потоп устроят, то самовольно место на парковке захватят.

Купили дачу. Пробовали бороться за урожай — потерпели фиаско. Поняли, что затраты на бензин, все эти перегнои и навозы гораздо дороже обходятся, чем покупка всего этого на рынке. Поэтому убрали грядки на фиг, сажаем только картоху и ставим теплицы. © Смурфетта / ADME

А у этих дачников на огороде выросла такая невидаль, что они поспешили рассказать о ней всему свету.

Каждое лето привозим из города своего кота на дачу. Барсик чувствует себя настоящим диким зверем: ходит где хочет, спит когда хочет, ест что хочет. Как-то раз привезли мы его и через неделю он пропал. Перестал приходить. Мы начали спрашивать у всех соседей — вдруг кто-то видел. Все оказалось тщетно. Всей семьей мы целую неделю прочесывали окрестности, но так и не смогли найти нашего пушистого члена семьи. Но в один прекрасный день мы услышали мяуканье, выбежали во двор, а там, около забора, сидел наш гулена. Уставший, но довольный. Нашей радости не было предела. Откормили его, отмыли и спать уложили. Но через 3 дня мы снова услышали мяуканье во дворе. Смотрим, а там снова сидит наш кот, весь в репейниках. Оказалось, что 3 дня у нас жил какой-то другой кот. Теперь у нас живут два идентичных пушистика. Привезли на дачу одного, а вернулись с двумя, словно клонировали.

Купили с женой полгода назад дачу. Еду как-то в выходные туда на машине, чтобы ремонтом в домике заняться. Смотрю, вдоль дороги идет женщина. Решил остановиться — вдруг подвезти надо. Оказалось, что нам в одно и то же СНТ ехать. По дороге она ни на секунду не замолкала. Начала рассказывать всякие сплетни, рецепты маринованных огурцов и тому подобное. Когда уже почти доехали до моего переулка, женщина показала в сторону моего участка, но на несколько домов дальше, и говорит: «Вон туда мне надо». Я обалдел, ведь соседка же, получается. И тут она выдает: «А вот этот дом молоденькая фифа купила и туда каждые выходные мужиков водит. Приезжают к ней постоянно». Тут я обалдел еще больше, ведь это наш дом, а те самые «мужики» — это я, тесть и брат. Вместе делаем ремонт. Когда я сказал соседке об этом, она тут же замолчала, вышла и даже не поблагодарила, что подвез. Вот так рождаются слухи.

Мы с братом и сестрами как-то раз собрались на огороде и решили посмотреть, как в природе одни поедают других. Положили в банку лягушку, бабочку, кузнечика, червяка, ящерицу, муху и немного травы. Целый день мы ходили с банкой, попутно играя во что-то другое. Надеялись, что кто-то кого-то уже сожрет и мы посмотрим, как это бывает. Но они оказались очень дружными — никто никого не съел. В мире и согласии все дожили до конца дня, пока мы всех не отпустили. Это было великое разочарование. © Подслушано / Ideer

Была на одной даче в гостях. Сауна с шикарным душем с кучей леек. Напротив душа — большое окно на соседний участок. Я девушка не из стеснительных, но тут замечаю, что у соседа стоит телескоп, направленный как раз на это окно. Спросила у хозяина дома по поводу этого, а он как выдаст: «Там живет мой брат, и это наши местные приколы». © crazyEmpress / Pikabu

Живу в частном секторе на окраине. За домом пустырь, а дальше начинается лес. Иногда живность приходит прямо к нам в огород. Тут заснула на веранде прямо рядом с обогревателем под теплым пледом — комфортно. Чувствую, что рядом меня кто-то громко нюхает. Ну, думаю, наша собака замерзла. Погладила, подвинулась сквозь сон, чтобы запрыгнула. И тут понимаю, что как-то сильно она воняет. Открываю глаза, а на меня смотрит ошарашенная лиса. © Подслушано / Ideer

Люблю я по дачам покататься на велосипеде. Когда что-то растет вдоль дороги, то позволяю себе сорвать и съесть, но чтобы на территорию заходить — никогда! Там пяток ягод малины, там смородинку на чай общипать. Как-то смотрю, растет вишня войлочная. Здоровенный куст. Тормознул, сорвал. Тут же выходит бабулька и задает закономерный вопрос: «Ты ее тут сажал, чтобы есть, а?» Достаю из кармана пару сотен со словами: «У вас баночки не найдется? Я бы купил, хорошая она у вас тут». Бабка подвисла секунд на десять и выдала: «Нету банки. Так жри!» © Photobomber / Pikabu

Я и родители живем в небольшом коттеджном поселке, почти в самом городе. Дом у меня отдельный, участок нормального размера. Так как мама работает только полдня с утра, я предложила ей за равнозначную сумму работать у меня на огороде: ухаживать, поливать и тому подобное, а потом из урожая делать мне заготовки. Мне этим заниматься особо некогда, да и не хочу. Прихожу после работы, а на участке уже все сделано, меня никто не беспокоит. Когда об этом узнают друзья и знакомые (специально не рассказываю), то в их глазах читается недоумение, а некоторые смеют еще и высказывать! Тогда предлагаю уже им за деньги на огороде работать после основной работы. Все отказываются. © Подслушано / Ideer

Сегодня ездил по работе в отдаленное садоводство и обратил внимание, что на одном участке стоит добротный недешевый дом размером почти с участок. Панорамное окно этого дома расположено не на улицу или лес, а на соседний участок. Владелец этого участка, видимо, такому вниманию не обрадовался и поставил бытовку свою так, что полностью перекрыл вид соседу из панорамного окна. Но это полбеды. На тыльной стороне бытовки, что видна соседу, нарисовал всем известный бабушкин ковер с оленем во всю стенку. Выходит, что теперь хозяин панорамного окна смотрит на этот ковер и никуда больше. Не знаю, что там между этими соседями, но месть меня впечатлила. Все вроде соответствует нормативам, не пахнет и не оскорбляет, а смотреть в окно панорамное, скорее всего, не хочется. © duplet / Pikabu

Была у моей крестной собака. Добрая такая, все детство верхом на ней катался. А еще у крестной была дача возле озера. На этой даче мы иногда собирались, человек по пятнадцать всяких друзей-родственников, в том числе с детьми. Был я мелкий, года четыре. Шли всей толпой с озера, я затерялся в толпе всяких тетушек-племянников. Вернулись на дачу, начали раскладывать вещи, в процессе родители поняли, что меня не видно. Звали, искали в малине, в доме, даже в выгребную яму на всякий случай заглянули. Нет и все тут. Мама в слезы, у отца истерика. Хотели уже звонить в милицию, в скорую и во все службы подряд. Их опередила какая-то тетя. Спустя два часа поисков она меня нашла. В собачьей лежанке, в обнимку с собакой. Захотел поиграть с собакой, пока взрослые разбирают сумки, и уснул. © Подслушано / Ideer

Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Нашли очень много общего, начали встречаться. И тут он говорит, что хочет меня пригласить на выходные на дачу к родителям, чтобы вспахать огород, — так он поймет, хозяйственная я или нет, и стоит ли меня брать в жены. Я тогда знатно обалдела и сразу заблокировала его. Потом всю осень звонил и писал мне — наверное, урожай еще не убран был. © Подслушано / Ideer

В этой статье мы писали о знакомствах, которые положили начало счастливой и долгой истории любви.