20+ соседей, которые и сами спокойно жить не могут, и другим не дадут

Для комфортного проживания отношения с соседями не менее важны, чем семейные узы. Ведь если над головой у вас будто носится табун лошадей, сбоку нещадно гремит музыка, а снизу постоянно кто-то ругается, то сложно сохранять спокойствие. Но иногда за стенкой живут такие экземпляры, что с ними просто не знаешь, как себя вести.

«Утром позвонила бабуля и сообщила, что соседи на 2 этажа выше устроили потоп. Вот что бывает, если лопнула батарея. На фото 180 литров ржавой воды»

«Вот почему я больше не делюсь с соседями по комнате своей посудой»

Хорошего соседа надо вовремя ценить

Брат снимал квартиру. Под ним жила женщина с сыночком лет 40. На каждый шорох эта тетка стучала шваброй по потолку и вызывала полицию. И вот хозяйка квартиры попросила брата съехать, а то ее дочке с малым дитем жить негде. Соседка, как узнала это, мгновенно преобразилась. Стала добрая и ласковая: «Да я сейчас хозяйке позвоню, попрошу, чтоб она такого хорошего человека не выселяла». Но было поздно: у брата новое жилье найдено, да и хозяйка уже все решила. © Falkosh / Pikabu

«Вчера новые соседи покрасили забор. Теперь наша машина выглядит вот так. Вся»

«Мои соседи только что переехали в другой регион, а этого парня они решили с собой не брать, потому что он, видите ли, не чистокровный. Кажется, я завел кота»

Вредничать бывает себе дороже

Сосед решил сделать совмещенный санузел. Одна бабка встала в позу: «Не согласую — и все!» Мужик все равно сделал, как хотел. Бабка натравила на него проверяющих, но те нарушений не нашли. А потом по его заявлению пришли к бабке. Там и вскрылось, что у нее полный набор нарушений — захват общедомовой собственности, снос вентиляционной шахты, присоединение балкона... На 3 листа предписаний по устранению ей выдали. © user4757255 / Pikabu

«Соседи решили, что мой двор — хорошее место для их снега»

«Так мои соседи оставляют обувь в общем коридоре»

Не все понимают намеки

Соседка лет 35 попросила помочь: радиатор подтекает, люстру повесить некому. Пришел. Встретила она меня в халатике, бросала взгляды томные и причитала, как без мужика трудно. Я все починил, напомнил ей об оплате. А она мне: «Денег нет сейчас». Ну а я что? Взял и отправил ее к соседке, чтобы деньги одолжила и со мной рассчиталась. Когда я уходил, вслед кричала мне всякие оскорбления. А я пришел домой, отварил пельменей, включил видео всякие — и мне хорошо. Мне одному хорошо. © ***hhlesha / Pikabu

«Жильцы этажом выше так скакали по потолку, что у меня возникли проблемы»

«Вот такое творение появилось у меня во дворе. Я просто в шоке от наглости людей»

Не сов семи соседями стоит дружить

Сдружилась с соседкой. У меня сын, у нее — двое, гуляем вместе. Суббота, 8:00, стук в дверь. Открыла. Соседка пихает своих малышей мне в квартиру и такая: «Посиди с ними часок!» Думаю: «Ну, ладно, мало ли что». Прошел час, три, семь. Звоню — недоступна. А вечером эта мадам заявляется как ни в чем не бывало и говорит: «Ой, бывший мне решил сюрприз устроить, вот в столицу гоняли. Потусили так душевно!» И ни «спасибо», ни «извини». В общем, дальше как-то не заладилась у нас дружба.

«Соседская коза решила зайти ко мне в гости, пока я спала. Я 10 минут не могла выгнать ее наружу»

Когда живешь рядом с гениями парковки

Когда наглость и безалаберность идут рука об руку

Начали на мой адрес приходить чужие бандерольки с AliExpress, их кидали в ящик почтовый. На конвертах дом, квартира, индекс мои, а фамилия не моя. И бандерольки не мои. Пишу в общедомовой чат: «Чье?» Оказывается, тетки из соседнего дома — она забыла корпус указать. Пришла, все забрала. Второй раз прилетает заказ. Пишу ей, мол, забирай, а она мне в ответ такая: «Принеси мне сама, адрес знаешь!» Я отвечать ничего не стала, в итоге за бандеролью она приперлась самостоятельно. Третий раз я уже никому ничего не писала. В бандерольке были какие-то резиночки для волос. Дочке отдала. Больше «левые» посылки не приходили. © LyubashaYakut / Pikabu

«Жили у меня кот и кошка, оба британцы. Родились у них котята. Я на радостях выбрал самого красивого, подарил соседям»

«Они взяли. Только вырос не британец, а вот такой комок шерсти. С одной стороны, неудобно, что не получился типичный британец, а с другой стороны, красота страшная!»

«Заказал маме книгу, но ее доставили соседу. Посылку приняла соседская собака»

Когда совсем не думаешь о других

Выхожу недавно из подъезда, впереди меня идут с собакой соседи. Собака сразу же на крыльце присаживается в туалет. Хозяева стоят рядом, умиляются! Я им высказываю свое фи, а они такие: «Ну ладно вам, это же собаченька!» Но это же не значит, что она должна делать свои дела прямо на крыльце! А сосед недоуменно: «А что такого? Ничего страшного же, высохнет!» Я тогда говорю: «Ну а зачем ты ее вообще выводишь на улицу, напрягаешься? Пусть она у тебя дома гадит — ну а что, высохнет же!» Так в ответ столько криков выслушала! © CatKate / ADME

«Соседские детишки так нас разыграли, что мы не смогли выехать на машине с подъездной дорожки»

«Снимаю дом вместе с одним парнем. Его собака сожрала мою курицу, которую я готовил 6 часов. Сегодня я остался без ужина»

Когда наглости с детства не занимать

Живем в таунхаусе. Задний двор соседей впритык к нашему, забора нет. У нас на веранде батут стоит, самокаты и велики детские. И вот соседский ребенок повадился приходить, на батуте прыгать, самокаты брать. Однажды захожу на кухню, а он там топчется! Я в шоке, а ребенок нагло так подходит к крану, берет стакан, наливает воды и говорит: «Я пить хочу!» Пообщалась с его родителями, объясняю, что смотреть за ним некому и это опасно: «А если он с батута навернется и голову разобьет, я, что ли, буду виновата? Или упадет с дочкиного самоката? Без присмотра-то!» Они его с тех пор к нам пускают только тогда, когда дочь моя гуляет или сын. Хотя я сразу сказала, что мои дети за него не отвечают. © Изяслав в ярости / ADME

«Только что встретил соседа, который „выгуливает собаку“ на машине»