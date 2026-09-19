15+ осенних историй с дач, где по утрам серебрится роса на паутине, а по вечерам пахнет яблокамии

А девушка удивилась, наверное, что ему еще и огород интересен 😄.

Мы сами городские, для нас что огород, что дача - сотками меряются. А мои сельские родственники/знакомые про сотки и не спрашивают - это у дома бабушке на развлечение, укропчику там посадить, помидорок на салат. Огороды да поля гектарами. Руками тоже не боятся, но почти все с техникой делают. Вот и крепкие все, жизнерадостные.

Техника техникой, да все равно много времени на природе проводят