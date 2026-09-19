А девушка удивилась, наверное, что ему еще и огород интересен 😄.
Мы сами городские, для нас что огород, что дача - сотками меряются. А мои сельские родственники/знакомые про сотки и не спрашивают - это у дома бабушке на развлечение, укропчику там посадить, помидорок на салат. Огороды да поля гектарами. Руками тоже не боятся, но почти все с техникой делают. Вот и крепкие все, жизнерадостные.
Техника техникой, да все равно много времени на природе проводят
15+ осенних историй с дач, где по утрам серебрится роса на паутине, а по вечерам пахнет яблокамии
Осень в городе часто ассоциируется с горячими напитками, золотыми аллеями в парке и мокрым асфальтом, но за городом она совершенно иная. Там по вечерам пахнет яблоками и сырой листвой, вкусной картошкой из костра, а ночные звезды кажутся необыкновенно яркими. Мы не смогли пройти мимо рассказов людей о том, как они когда-то проводили или проводят это время года вдали от городской суеты. От этих историй и фото так и веет тем самым непередаваемым ароматом деревенских вечеров и домашним уютом.
- Поехали к маме на огород помочь со сбором урожая. Мама надавала и кабачков, и тут я вспомнил, что у нас на первом этаже возле дежурной кто-то раздавал огурцы, просто поставив ящик с запиской. Я сделал также: два самых красивых кабачка положил с запиской «Берите, кто хотите». Выхожу утром на работу, и, вот те на, там их было уже пять... Кто-то добавил еще три кабачка.
- Осенью забрала с дачи котенка — переживала, что замерзнет там. Лохматый, несуразный, абсолютно дикий. Привели его в порядок, отмыли, а он оказался красивейшим сибирским котом с невероятным характером. Выросший на улице, он ни разу не сходил мимо лотка, а пару месяцев назад вообще освоил унитаз! Никогда не видела таких умных котов, как этот дачный!
«Подруга написала: „Собрали 2 ведра слив с одного дерева“. Фото урожая прилагается — видимо, с самым главным сборщиком»
- Урожай нынче на даче богатый — предлагаю излишки всем подряд. Договорились с коллегой, что отдам ей пять кочанов белокочанной капусты. До кучи, предложила кольраби, объясняю, что она на вкус как кочерыжка. Она говорит: «Давай, конечно, муж как раз очень кочерыжки любит». Сегодня на работе увиделись, она поблагодарила, говорит, муж спрашивает: «А почему мы такие серединки не сажаем?»
- В детстве большой радостью были наступление осени и сбор урожая на даче. На земле оставались мелкий-мелкий картофель, зеленые помидоры и прочие овощи. Я садилась посреди пустой грядки и разводила костер между двумя кирпичами. На них ставилась старая кастрюлька, в которой варился суп — с овощами и зеленью, как настоящий!
Мужчина поделился фотографией хобби своей жены — выращиванием тыкв. Урожай удался на славу!
- Подружился я с симпатичной девушкой. Приближался сбор урожая, и девушка моя спрашивает:
— Ты же в конце месяца в отпуск пойдешь?
— Ну, вроде шеф дал добро, а что случилось?
— Брат с родителями собирается ехать в деревню картошку копать, поможешь?
— А огород большой?
— Огород? Огород средний, около 20 соток.
— Ок, помогу!
От остановки до поселка мы шли около часа, пока не начались огородные участки. Она показала рукой в сторону одного из них: «Вон, смотри, там огород».
Я все глазоньки проглядел, но картошки так и не увидел. Так как приехали поздно вечером, решил на картошку утром посмотреть. Подъем был в 8 утра. Выйдя в огород, я картошки так и не обнаружил: она находилась на поле. И самым обескураживающим для меня оказалось, что картошки этой — целый гектар. Копали неделю впятером, шестой на мотоцикле увозил на просушку и ссыпал в погреб. А огород и вправду был 20 соток.
А девушка удивилась, наверное, что ему еще и огород интересен 😄.
- Осенью, когда все дачные дела пора уже заканчивать, мы решили утеплить крышу. Муж и сын принялись за дело, а где-то рядом с ними терлась и наша кошка Маруська. Оглянуться они не успели, как Машка что-то схватила — и бежать! Еле догнали! Я ее поймала, а у нее в зубах моя маленькая куколка, сделанная из тряпочек, — берегиня, которую я еще в детстве мастерила с сестрами! Я уже и забыла, что мы когда-то там играли и устроили такой тайник. Муж с сыном потом еще две такие тряпичные куколки нашли. Теперь хотим зимой их на елочку повесить.
«Первый урожай клюквы на даче. Посадил два кустика и вот она спустя 1,5 года. Еще в августе ягоды были зеленые, а к сентябрю покраснели»
«Клюква крупноплодная, саженцы заказывал по почте. Почва у меня песчаная, кислая. Дополнительно внес кислый торф под корень. Сухо было — поливал, по мере надобности полол. Очень длинные побеги прикапывал для окоренения. Собрал сейчас, поскольку дальнейшие перспективы выезда на дачу туманные. Масса ягоды получается чуть более двух грамм. Ну и кислая, как положено».
- Мой сосед — милейший дедушка, который обожает свою дачу и постоянно делится с нами урожаем. На днях стучится в дверь. Открываю, а он стоит довольный, с огромным мешком картошки в руках: «Лучший урожай за последние годы!».
Я, конечно, поблагодарила, забрала мешок, а потом закрыла дверь и долго смеялась. Буквально накануне я сама купила картошки, думая, что нам ее хватит на месяц. Теперь этих запасов хватило бы, наверное, на полгода для всего подъезда! Но вообще это, конечно, очень мило.
- Похоже, в этом году именно мы закидаем всех кабачками. На первом снимке — наш первый дачный урожай. Сильно удивилась, когда узнала, что из кабачков готовят даже брауни! Я в свой добавила маловато сахара. При подаче полила его шоколадно-кокосовой пастой, и получилось очень вкусно и необычно.
- Еду в электричке с дачи. Уставшая, растрепанная — картошку копала. Напротив сидит бабушка, внимательно меня изучает и вдруг спрашивает: «Извините, а это ваша кофта?» Отвечаю: «Нет, подруга отдала». А она продолжает: «Тогда посмотрите изнанку — вы удивитесь». Снимаю кофту, выворачиваю — а там от руки вышиты инициалы «Л. М.». Бабуля рассказала, что она эту кофту когда-то своей дочери вязала, а потом отдала ее вместе с другими вещами в комиссионку.
- Однажды рано утром дедушка вышел в поле работать: была осень, холодно, моросил дождь. Он заметил, что кусты постоянно шевелятся, думал — кошка или собака. Подходит, а там орел, но у него что-то не так с крылом. Птица с первой секунды доверилась дедушке, и это его сильно удивило. Он специально ради него ездил в городскую ветеринарку, где врач смог помочь. Дедуля даже смастерил огромную клетку, чтобы орел жил там, пока не поправится. Спустя где-то полгода, с грустью, но выпустили его обратно на волю.
Фотография, глядя на которую чувствуешь этот непередаваемый аромат осенних деревенских вечеров
- Нас трое. Мы вместе пережили всякое, но за 25 лет дружбы ни разу не изменили нашей традиции. Кто бы ни женился, кто бы ни был занят на работе — мы каждую осень собираемся у нашего любимого озера за городом. Проводим там недельку за рыбалкой, ночуем в палатках, кайфуем от ночного неба и ярких звезд, не омраченных городским светом. Мы всегда «отключаемся» от мира, отдыхаем от технологий и забот. Родные уже ко всему этому привыкли. А мы каждый год ждем этой недели, чтобы просто выдохнуть. Нас трое. Три лучших друга. И завтра мы наконец-то отправляемся к озеру.
«Когда забыл вовремя собрать урожай. Кажется, этот парень сидит на ветке слишком долго и у него появились вопросы»
- Как-то осенью дед поехал на дачу. Почти все дачники уже уехали: холодно, пустой поселок. Делает свои дела, и тут к нему подходит кот: «Мяу-мяу-мяу». Дед ему в ответ: «Что „мяу“? Там в кустах мышь завелась, иди разберись, потом поговорим». Кот посмотрел на кусты, на него, снова на кусты и ушел. На следующее утро выходит дед из дома, видит — кот, а рядом с ним мышь. Пришлось молока налить.
- Я за девять лет жизни в деревне научилась видеть в осени прекрасное! Теперь для меня это: наконец-то не надо полоть, поливать, подвязывать, окучивать — и делать все это или под палящим солнцем, или отбиваясь от стай кусачих гадов. Наконец-то можно надеть носочки! И ноги не надо будет отмывать вечером от земли. Наконец-то можно с чувством глубокого удовлетворения сесть вечером на диван и поплести макраме под сериальчик, а не мучиться чувством вины, если делаешь это летом!
«У меня есть такие каменюки при въезде на участок. Мне очень нравится их украшать. Осенью так же хочется красоты, как и в другую пору года»
«Может быть, кому-то понравится моя идея оформления своего приусадебного участка. В прошлом году у меня был шикарный урожай мини-тыкв, пара горшков хризантем, купленных за недорого и немного фантазии. Получилось красиво».
- Продавали дачу осенью, думали, до весны не продадим — кто в сентябре такое покупает? И вдруг приезжают знакомые знакомых посмотреть. Девушка осматривается и сразу же говорит: «Похоже, мы берем!» Ее муж смотрит ошарашенно, а она ему отвечает: «А ты видишь, там прямо за домом терраса как из моей мечты?! И клен осенний такой красивый! А еще я вычитала, что тут рядом лесок, в котором ягод и грибов можно набрать!»
Мы с мужем переглянулись, хихикнули. Потому что я тоже, когда мы этот дом-дачу строили, мечтала, как буду летом и осенью наслаждаться отдыхом на террасе. Но каждый раз столько дел, чтобы все красивым было, что уже как-то и не до посиделок особо. То газон, то сорняки на клумбах, то снег, то починить что-то надо.
Дача у нас такая, что на ней круглый год жить можно. Хорошо там, но работы всегда полно, а времени на отдых уже и не оставалось, потому что мы большую часть живем в городской квартире. В итоге этой паре и продали. Надеюсь, они еще успели поймать последние теплые деньки осени перед холодами.
- Этой осенью мы с товарищем отправились за грибами в лес. Солнце светило ярко, окраска деревьев была просто потрясающей. Проехав по грунтовке, мы выбрали место для прогулки. Лес встретил нас своей тишиной и уютом.
Прошли мы всего несколько шагов, как перед нами начали появляться первые грибы. Нас увлек этот захватывающий процесс, и, по мере того как корзина наполнялась, мы не заметили, как отдалились друг от друга. Когда я оглянулся, товарища уже не было в поле зрения. Спохватившись, я принялся его окликать, держа в руках полную корзину грибов:
— Серега! Серега!
Через некоторое время стало ясно, что мои крики теряются в лесу. Все стало серьезнее:
— Серега! Серега-а-а-а-а!
Прошло еще немного времени, и я уже с отчаянием выкрикивал его имя:
— Серега...
Через пару минут из-за дерева выходит мужчина:
— Да ушел твой Серега в другую сторону!
Я так и остолбенел. Оказалось, что я вышел к какому-то дому и кружил вокруг него в поисках товарища. Извинился перед мужчиной за беспокойство.
В этой неспешной загородной тишине, запахе костра и хрустящих осенних листьях есть своя особая атмосфера, позволяющая выдохнуть и просто насладиться моментом.