25 питомцев, будни с которыми пропитаны ароматом шалостей и маленьких радостей
Животные
19.09.2026
И мурчащий питомец, и верный пес обычно просто жить не могут без проделок, которые превращают каждый день хозяев в маленькое приключение. Кошки, собаки, хомячки и попугайчики приносят в дом искру счастья и море смеха, а их забавное поведение вызывает неизменный восторг у хозяев, даря светлые воспоминания на годы вперед. Иногда питомцы творят такое, что хочется побыстрее достать телефон и включить запись. Иногда даже удается успеть снять смешное видео или сделать классный снимок, а порой от таких моментов остаются теплые и светлые истории.
- У нас йоркширский терьер, зовут Аргентина Карловна, Тина. Она обожает все грызть, поэтому у нас дома есть свитера без рукавов и дизайнерские двери в количестве семи штук. А еще у меня были итальянские дорогие перчатки. Я их любила больше, чем жениха на свадьбе. Однажды сын что-то доставал из ящика и не закрыл его плотно. Тина воспользовалась моментом и вытащила перчатку, в итоге от нее остался только манжет. Я расстроилась, но что делать? Купила новые, со стразиками. Пакет с коробочкой с перчатками я повесила на вешалку. Рано утром, выйдя в коридор, первое, что я увидела, была разгрызенная коробочка и несколько блестяшек на полу. Тина превратила новые дорогие перчатки в дизайнерские — без пальцев! Как? Как она их вычислила и стащила с такой высоты? Третьи кожаные перчатки постигла та же участь. С тех пор перчатки у меня все трикотажные.
Екатерина Кузнецова / Dzen
- Однажды среди ночи мы с мужем проснулись из-за сильного грохота. Вскочили с кровати и побежали в разные стороны смотреть, что происходит. И вот стою я в темноте, грохот продолжается, слышу крик мужа: «Лови кота!» Я по команде нырнула себе под ноги и как раз схватила котеньку. Оказалось, он залез в бумажный пакет, застрял в ручке, не смог выбраться и пытался от пакета убежать. Но пакет бежал за ним и сильно грохотал, отчего кот бежал еще быстрее. Кису освободили, сами смеялись полночи.
ptica_pterodactylica
Если оставить хаски дома одного на 3 часа, можно вернуться к новому ремонту
- Мне в детстве подружка принесла двух хомячков. Клетку папа потом сделал, а в первую ночь их поселили в коробке от посылки. Утром просыпаемся — хомяков нигде нет. Ладно, искать некогда, все торопятся. Пошла надевать пальто, и вдруг из рукава аккуратно в карман падают оба хомяка. Уже потом выяснили, что ночью они прошли внутри дивана, прямо сквозь вещи, которые там лежали, вышли в прихожую и свили себе гнездо в рукаве, проделав подмышкой большую дыру. Работали всю ночь, не покладая лапок, а мы даже ничего и не слышали!
Natalie White / Dzen
- Моя коллега заметила, что соседи начали к ним с мужем относиться с прохладцей, «здрасьте — до свидания» — и все. Живут они в частном доме. А однажды муж что-то забыл и вернулся домой минут через 15 после отъезда. И вдруг видит картину маслом: их пес, хорошо позавтракавший дома, выныривает из-под чужой калитки и несется к ним на участок. Пролезает под забором и, как ни в чем не бывало, ложится на крылечко. Оказалось, этот хвостатый хитрец каждое утро после их отъезда шел побираться по соседям, а те думали, что пса плохо кормят дома!
elena_sheinina
- У меня стали пропадать капроновые носки и белье. Я грешила на стиральную машину или свою рассеянность, пока к нам в гости не пришел свекор чинить розетку. Отец мужа отодвинул тяжелый диван, а там — аккуратный, мягкий и очень красивый склад кошачьих «добыч». Кот таскал туда исключительно мое кружевное белье и носки, ровно укладывал все это гнездышком и спал как король. Свекор смутился, да и мне было неловко... А коту нормально, будто так и надо!
ADME
«Да, Наташа, что-то ты совсем за шторкой не следишь! Аккуратнее надо быть»
- Готовились дома к праздничному застолью, наготовили всяких вкусностей, накрыли большой стол на кухне. Вышли куда-то: кто нарядиться, кто причесаться. Заходим красивые и нарядные на кухню, а наш пес Султан стоит на столе прямо по центру и дегустирует рыбку из селедочницы. Жаль, фотоаппарата не было под рукой!
zhyzhelitsa
- Сын обожает попугаев и давно уговаривал нас завести одного. Сдались, купили волнистого попугайчика. Дома выпустили из клетки, отвернулись на минуту, а его уже нет. Перерыли всю квартиру. И тут сын кричит из кухни: «Мама, это не попугай! Это кот!» Захожу, а попугай залез на батарею под подоконником и сидит там перышки чистит — прямо как наш кот Марсик, который ушел на радугу год назад. Батарея была его любимым местом в доме. Это так удивительно...
ADME
Если очень постараться, обильный снегопад можно устроить даже в отдельно взятой квартире в любое время года. И ведь как красиво!
- Моя подруга жила на втором этаже чуть левее козырька подъезда. Ее огромный кот Базя ходил на козырек зырить на голубей. Однажды мы встретили в подъезде бабушку-соседку, которая искала «своего Пушка». Мы стали помогать ей его искать, и тут из двери показался кот подруги. «Вот же мой Пушок!» — закричала старушка. Выяснилось, что последние три года кот подруги выходил в ее окно и по козырьку шел к окну бабуськи, заходил к ней, спал, ел от пуза и уходил обратно. Жил на две семьи, как говорится!
okulovanatalia
- Мой попугай спикировал прямо к маме в тарелку с теплым супом и начал там купаться под ее офигевший взгляд. Как искупался, напоследок отщипнул себе кусочек картошечки.
svetlnvldmrvn
- Я люблю делать мужу сюрпризы, а наша собака обожает рвать картон и бумагу. На кухне у нас раньше был стол со скатертью, а под ней была полка. Я упаковала подарок для супруга и спрятала на эту полку. Мы куда-то ушли без собаки, а когда вернулись, оказалось, что эта хитрая моська нашла подарок и распаковала его прямо в коридоре перед дверью!
byr__yan
Когда котику не хватает тепла, он находит его там, где вы не ожидаете
- Мой мейн-кун и сфинкс сестры одно время жили у нашей мамы, обоим на тот момент чуть больше года было. Кун крайне быстро сообразил, как нажимать на ручку и открывать дверь в комнату сестры, а потом нашел и мотивацию это делать — там на столах вечно лежали остатки еды, и сфинкса они крайне интересовали. И мой кот по доброте душевной открывал второму дверь, чтобы тот мог посмотреть, что из еды осталось. И вот ситуация: приехала я к маме, утром выползаю из кровати и вижу, как эти два хвоста сидят у матери на подушке и раздербанивают початок кукурузы. То есть, пока я спала, кун открыл дверь, сфинкс нашел початок, а далее эти двое пронесли его через весь коридор и через всю кровать — нужно же было обязательно на подушке с ним играть. Утро началось со стирки постельного, короче.
- Купили дачу под Нижним и приехали на уборку участка вместе с таксой Чарли. Пока мы наводили порядок в доме, пес увлеченно копал нору в корнях старой яблони. Вдруг слышим — шкрябает когтями по металлу и победоносно тявкает. Подошли и ахнули: пес выкопал ржавую жестяную коробку из-под чая! Открыли, а там оказался детский клад: фото мальчика, пара монет, фигурки из Киндера, наклейки и пожелтевшая записка: «Клад закопал Ваня Л. 25 августа 2009 года. Не трогать!» Мы решили позвонить бывшим хозяевам дачи и спросили про Ваню. Оказалось, это их внук, которому сейчас уже 25 лет! Вечером Ваня лично приехал на дачу, привез Чарли игрушку и вкусняшки за его такие удачные раскопки и забрал свой давно забытый клад.
ADME
Этой собаке явно не нравятся закрытые двери. В конце концов, кто вы такие, чтобы не пускать песеля туда, куда ему надо?
- У меня был кот. Как-то закупилась продуктами к Новому году — там было и мясо, и креветки, и курица, и красная рыба — и положила все в раковину. Прихожу через час — рыбы нет. Даже чек проверили — была! С мужем уже начали думать, что забыли ее в магазине. А через пару дней я нашла пакет от рыбы и обглоданные косточки под диваном. По запаху нашла...
Dzen
- Пока хозяйки нет дома, моему коту просто необходимо забросить рулоны туалетной бумаги в унитаз. Псу — вытащить оттуда мокрые рулоны и притащить в постель. Еще коту срочно надо сбить с полки большую бутылку шампуня, чтобы пес затащил ее в кровать тоже. Все это вместе надо разорвать и размазать по постели, а затем прикрыть краешком одеяла. Когда придет хозяйка, обоим надо отряхиваться от клочков мыльной бумаги и делать невинные лица.
Михаль Морозова / Dzen
Синий плащ! Только свистни — он появится
giannasavvidu
- Напекла пирожков, оставила остужаться в кухне на столешнице. Спустя некоторое время слышу из кухни тихие, но очень подозрительные звуки. Тихонечко крадусь туда и наблюдаю картину: младший кот залез на столешницу и лапой спихивает пирожок на пол, где уже ждут старший кот и собака. Судя по всему, это был уже минимум второй пирожок, павший от лап пушистых.
ekaterina.sinevich
- Раз в год приезжаю навестить родителей. В 2012 году за охрану двора у них отвечал маленький дружелюбный пес Барсик, а за мурлыканье — кот Чертик. И была у них особая дружба: Барсик постоянно таскал за шиворот Чертика, а тот в свою очередь не сильно этому сопротивлялся, но однажды кот решил дать шуточный отпор песелю, и я заснял этот момент, а потом залил видео в интернет. Через несколько лет мне на почту пришло предложение из заграницы: люди хотели купить у меня это видео. Ну, я подумал, что ничего не теряю, и отправил им оригинал записи. Через несколько дней мне перевели $ 100 на интернет-кошелек, и потом я еще много раз встречал это ролик по телевизору и в интернете в подборках про веселых животных. Вот как бывает!
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fotaczka
- У моих родителей был пес — спаниель, тот еще попрошайка и любитель мусорок. Но дома его кормление превращалось в настоящий цирк: мама и папа накладывали кашу в собачью миску и по очереди восклицали: «Ах, это у кого такая вкусная каша? У Денечки? Ой, если Денечка не будет, то мы сами все скушаем. Как вкусно пахнет!» За 17 лет это превратилось в ежедневный ритуал, без которого собака к еде не притрагивалась.
А у соседей на даче хаски кушает только из рук хозяйки. Та тоже бегает за ним с миской и уговаривает покушать.
Dzen
- Наш самоед Арчи — белоснежное пушистое облачко. Осенью гуляем строго в непромокаемом комбинезоне, чтобы не отмывать его часами. Вчера на прогулке Арчи заприметил огромную грязевую лужу, подошел к ней, вздохнул и аккуратно лег на самый сухой край. Я расслабилась, решила ответить на сообщение в мессенджере, и в этот момент Арчи с абсолютно невинным видом медленно повернулся на бок, потом на спину и покатился точно в жижу всем своим пушистым телом. Вынырнул с черной мордой, довольный, улыбается. И как ругать такого красавчика? Да никак, конечно.
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Питомцы наполняют наши дома радостью и теплом. А сделать пространство еще уютнее можно с помощью пусть небольшого, но все же ремонта, и героям нашей недавней статьи это удалось на 100%.
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