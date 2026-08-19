15+ жизненных историй о флористах, после которых хочется подарить кому-нибудь букет

За каждой розой, ромашкой или пионом стоят душевные истории, теплые встречи и трогательные моменты, которые флористы наблюдают каждый день. Тут вам и ностальгические букеты с помятыми хризантемами на годовщину, и роза для любимой мамы на карманные деньги, цветы-извинения и цветы-поздравления. Эти живые истории из жизни работников цветочных магазинов и их покупателей заставляют улыбнуться и напоминают о таких простых, но важных проявлениях заботы. А заодно эти короткие зарисовки вдохновляют и нас — выбрать букет для кого-то любимого и подарить немного тепла просто так.