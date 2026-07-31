15 светлых историй из тренажерки, где среди звона гантелей и гула беговых дорожек нашлось место радости и доброй иронии

В бане Лукач в Будапеште парятся в бане с самой высокой температурой либо голенькие, либо в х/б простынях. Если заходишь в купальнике - гонят. У меня полотенце либо низ прикрывало, либо верх. Эх! Где вы были, когда мне было 20 лет?! Я бы тогда в любую баню, сауну или душевую зашла бы без трепета, с высокой поднятой головой! А в 60 решила, что поздновато мне накачивать мышцы, или делать операцию на груди, или пластику живота и дабы не шокировать окружающих спокойненько обошлась без этой бани. 🤣