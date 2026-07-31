Всё, конечно, хорошо... Но побыстрее вернуться из отпуска можно только в счёт своих собственных неоплачиваемых рабочих дней 🤔
15 светлых историй из тренажерки, где среди звона гантелей и гула беговых дорожек нашлось место радости и доброй иронии
Начать новую жизнь и записаться в тренажерку с понедельника! Такое решение как минимум принесет общие знакомства на почве спорта и общих увлечений. Но я выяснила, что начать с любви к себе, записавшись в спортзал, можно в любой день недели. За дверями фитнес-клубов и у тренажеров кипит жизнь, достойная хорошей комедии. Здесь становая тяга и яркие леггинсы соседствуют с потерянными картами в бассейне и курьезными знакомствами у стойки ресепшена. Для поднятия настроения и вдохновения предлагаю почитать несколько жизненных историй.
- Мой тренажерный зал открывается в семь утра. Но по понедельникам-средам-пятницам есть добрая фея Женя, которой не спится, и она открывает зал в 6.30. Люди, которым к восьми на работу, ее просто боготворят. И вот сегодня эта стайка мужиков, которые любят пораньше, узнали, что Женя уходит в отпуск. Что началось! Женя уходит в отпуск! Хотели тортик купить, но в семь утра тортов не найти, зато напротив спортзала продают шаурму. Самую вкусную ей купили, с пожеланиями, чтобы она, конечно, хорошо отдохнула, но побыстрее возвращалась. Женя была счастлива и обещала побыстрее вернуться. Через две недели, когда отпуск закончится.
- Сегодня в зале увидела двух девушек очень похожих. Фигуры у них были огненные. Делали становую тягу, одеты были в крутые спортивные леггинсы. И вот сидела, думала, это сестры или мама с дочкой, так как все же разницу в возрасте видела. Не удержалась, подошла сказать им, какие они классные. Сколько раз так делала, это всегда всем поднимает настроение. Мне не лень и не жаль лишний раз сделать комплимент кому-то. Заодно узнать интересующий меня вопрос. Оказалось, что мама с дочкой. И это то, как я вижу себя в будущем. Чисто гонять в зал с дочкой или сыном, чтобы со стороны было непонятно: мы сестры (брат с сестрой) или мать с дочкой (сыном). Зал дико дисциплинирует. И своим детям я тоже собираюсь привить эту любовь к спорту.
Ниfига, не зал дисциплинирует, а только дисциплинированные могут упарываться в зале.
Домашние животные автора демонстрируют миниатюру под названием «Когда впервые пришел в тренажерку и не знаешь с чего начать»
- Я пошел в тренажерный зал, потом в хамам, а после в бассейн. Бассейн — это шесть дорожек по 50 метров, детская зона и зона с гидромассажем. Я решил, что просто отдохну в зоне с гидромассажем — типа джакузи с сильными пузырьками — и на этом тренировка будет окончена. Сижу в бассейне, понимаю, что из плавательных шорт под напором вылетела моя клубная карта, которая по совместительству и ключ от ящика в раздевалке, и пропуск на ресепшене. Попросил прощения за неудобство у отдыхавших рядом со мной людей и начал нырять-искать свою карту. Ничего не вижу — все в пузырьках. Рядом мужик, спрашивает, что я потерял. Говорю, карту. Он начинает нырять со мной. К нам подплывает тренер, спрашивает, что ищем. Мужик, который мою карту считает уже личной утратой, объясняет, что мы ищем. Тренер говорит, сейчас принесу всем плавательные очки и поищем вместе. Ныряем уже втроем. К нам подплывает женщина, говорит, вижу, что вы что-то ищете, вон там на дне что-то черное лежит. Мы вчетвером плывем по заданным координатам. Ныряем. Это чья-то ласта. Из детской зоны к нам подплывают две девочки и спрашивают, можно ли поиграть с нами. Говорю, можно, ищем вторую ласту, жемчужины, сундук с сокровищами и клубную карту. Тренер предлагает поделить бассейн на сектора и распределить квадраты между участниками поискового отряда. Женщина говорит, что будет не нырять, но высматривать. Девочки пищат от азарта и рады, что им доверили целый сектор. Их родители руководят поисковой операцией с берега и координируют детей. Мужик тоже рад, что в его жизни произошло событие, которое явно наполняет ее смыслом, и взял на себя роль руководителя по связям с общественностью, и каждому встречному сообщает о ходе операции. Уставший я понимаю, что хоть игра и веселая, но я могу просто пойти на ресепшн и сделать себе новую карту. Объявляю общий сбор поискового отряда. Говорю, всем спасибо, вы можете продолжать поиски, но моя смена окончена, пора домой. Перед раздевалкой решил еще раз попариться в хамаме. Захожу — вижу свою карту. Представляю, как обрадуется моя команда. Выбегаю и кричу на весь бассейн, что нашел карту. Девочки визжат, родители хлопают, мужик кричит «ура!» тренер немного расстроен, что игра быстро закончилась, но показывает класс, женщина говорит, что на дне еще может быть что-то ценное.
- Однажды встречалась с парнем, у которого был домашний тренажерный зал. Регулярно у него занималась. А тут не получилось в нужный день, и я пошла в качалку на районе. Повесила на штангу стандартный вес. Делаю и прямо тяжело. Еле выжала 3*10 вместо привычных 3*12. Думала, может, устала? А потом узнала, что гриф штанги в этом зале весил на 5 кг больше. В итоге я в этой качалке сделала намного большую работу, чем могла себе представить. Если бы я равномерно повышала вес, как обычно, то пришла бы к этой цифре где-то через месяц. А оказалось, я могу это уже прямо сейчас.
5 кг за месяц, серьёзно? Разовое повышение веса на 5 кг это не сильно бОльшая работа. И веса нужно регулярно менять, также как количество подходов и повторов. И упражнения, желательно, тоже.
«Девушка обустроила вот такой уютный спортзал у себя дома»
Я встречал такое сооружение. Выполнено из дерева на заказ. Но там девушка увлекалась БДСМ.
- Вспомнилось: от работы в командировке бонусом была бесплатная карточка в любой спортзал, и я сразу же пошла осмотреться в ближайший спортцентр. Пришла, осмотрелась, решила пойти поплавать. Только думала, что нашла, где душевая — как туда, вперед меня, зашли какие-то мужчины. А где же женская душевая тогда, совсем не вижу... «Так душевая — совместная!» — радостно сообщила проходящая мимо уборщица, и все в мире встало на свои места. Какая-то часть меня мысленно искала билеты домой, в страну раздельных туалетов и моральных устоев. Я человек впечатлительный, меня не сложно напугать, и все же теплилась маленькая надежда — может там хотя бы все в плавках моются? А если не в плавках? А как проверить? Пока я думала, как проверить эту теорию, материализовалась бабуля-божий одуванчик, с большим махровым полотенцем наперевес, и направилась прямо в эту самую душевую с пятью предположительно неодетыми мужиками. «Ладно, — решила я, — с бабулей не так страшно». Осторожно подошла, задержала дыхание, прикрыла глаза, приоткрыла дверь, а там... Кабинки! Персональные. Закрытые. Душевые. Кабинки.
В бане Лукач в Будапеште парятся в бане с самой высокой температурой либо голенькие, либо в х/б простынях. Если заходишь в купальнике - гонят. У меня полотенце либо низ прикрывало, либо верх. Эх! Где вы были, когда мне было 20 лет?! Я бы тогда в любую баню, сауну или душевую зашла бы без трепета, с высокой поднятой головой! А в 60 решила, что поздновато мне накачивать мышцы, или делать операцию на груди, или пластику живота и дабы не шокировать окружающих спокойненько обошлась без этой бани. 🤣
- Вчера в спортзале произошла классная история. Прихожу к 20:00 на ресепшн взять браслетик. Девушка на ресепшене говорит: «О, вы уже позанимались?» Я отвечаю: «Я же только иду» Она: «Не поняла. Я только что вам давала браслетик». Она в шоке. Беру браслетик, иду в зал. Там мой тренер занимается с девушкой. Эту девушку я вижу каждое утро, каждый день: мы живем в соседних домах и работаем в соседних бизнес-центрах. Я каждое утро шла сзади нее и восхищалась ее энергетикой. Даже коллегам рассказывала, что каждое утро вижу девушку и от нее прям веет женственностью. В итоге посреди тренировки она спрашивает, где я работаю, говорит, что я ей знакома. Я отвечаю: «Да-да. Мы каждое утро ездим на одном автобусе, с одной остановки и в одно время выходим на работу». Позже пошла в раздевалку, встретила девушку с ресепшена и говорю: «Мне кажется, я поняла, с кем вы меня перепутали». Она сразу: «Пойдем быстрее, очень хочу посмотреть, что за сбой в матрице был!» И правда, мы с той девушкой чем-то похожи. В итоге пошли вместе, начали смеяться и заобщались. Дошли до дома и решили, что будем ходить в зал вдвоем для большей мотивации. Сегодня думала, что встречу ее с утра на остановке, но я опоздала и на автобус, и на работу.
Если они только "чем-то похожи", то как можно перепутать двух девушек, подошедших на ресепшен с интервалом в пять минут? Для администратора все брюнетки - близнецы?
Пес решил проверить новенький тренажер первым
- Сегодня чуть не заржала в голосину, когда в спортзале увидела, как один чел решил поучить симпатичную девушку, как правильно делать присед со штангой. Подходит такой весь деловой к ней, сам обвешан какой-то ерундой, в виде золотых цепей, браслетов, на теле куча каких-то татух в виде суровых волков и остроглазых орлов. Так снисходительно-поучительно говорит ей: «Давай я научу как надо». И — он просто не смог поднять ее штангу.
Количество блинчиков на штанге ему ничего не подсказало? Я видела только удивлённых мужчин, которые после нежных девушек пытались на тренажере жим ногами сделать, с тем же весом.
- Муж подарил мне абонемент в зал. А я не стала обижаться на его намек, купила себе новые леггинсы и пошла на тренировку. Рядом околачивался молодой парень. Оглядывал, но не подходил. Я закончила и ушла. Выхожу из раздевалки, а там он. Ринулся ко мне и говорит: «Простите за беспокойство, а вы не подскажете, где такие леггинсы нашли? У меня девушка такие же ищет просто». Как выяснилось, парень все пытался углядеть этикетку, не смог, позвонил своей даме, она и сказала узнать напрямую у меня. А леггинсы у меня правда необычные — в мелкий горошек. Как выяснилось, их выпустил один бренд, все распродали, остались только в том шоуруме, где я их и прикупила. Это мне девушка объяснила по телефону. Парень ее не разобрался, решил перестраховаться и позвонил ей. В который раз удивляюсь, какие сейчас внимательные и заботливые молодые люди.
Я работаю в магазине косметики. К нам иногда заходят молодые люди (мужчины), делающие покупки явно для своей девушки / жены... Те, кто покупают для себя, тоже порой заходят, но по ним прям видно
- Работаю в тренажерном зале админом. Если так получается, что на работу прихожу в середине дня и иду через зал, все-все: девочки, мальчики, женщины и мужчины начинают здороваться, улыбаться и радостно махать руками. Тут бесполезно пытаться пройти незаметно, поэтому можно просто ощущать себя английской королевой или моделью на подиуме.
Котик тренирует растяжку задних лап и демонстрирует фотографу свою замечательную форму
- Я нашла идеального мужчину. Спортивный, умный, состоятельный и внимательный. Где взяла такого? В спортзале! Я обычного телосложения. В зал хожу, чтобы поддерживать фигуру. Он сначала наблюдал за мной, а потом подошел помочь сделать подход отжиманий, так и познакомились. С того момента начался мой рай, который длится до сих пор. Он настоящая душка. Несмотря на свой грозный вид, тот еще стесняшка. Вообще, дорогие девушки, лучшее место для поиска парней — это спортзал.
Интересно, как можно помочь сделать отжимания? За грудь придерживать и подтягивать вверх?
- Два года назад стал ходить в спортзал, для меня это как место силы. Несмотря на усталость после работы я постоянно нахожу в себе силы, чтобы туда дойти. Приезжаю, иду быстро переодеваться и тренироваться. Тренируюсь, никого не трогаю, но постоянно замечаю на себе какой-то странный взгляд девушки. Не понимаю, в чем дело. Иду к следующему тренажеру, а там зеркало. Смотрю на себя, а я в майке, кедах и трусах-боксерах. Возвращаюсь в раздевалку, а шорты мои лежат себе на лавке, отдыхают. Перед выходом из зала проверил, в штанах ли я хоть иду домой.
- Работаю в спортзале тренером, пришел как-то к нам какой-то мужчина заниматься, не один, а с ребенком, которому на вид лет семь. Они ко мне подходили, спрашивали о разном, в основном, про тренировки и тренажеры. Под конец дня собрались уходить, подошли, чтобы поблагодарить за помощь, но тут мальчик начал говорить отцу: «Пап, давай заберем эту тетю с нами! Она такая хорошая и красивая!» Мне аж неловко стало, а мужчина покраснел весь, говорит: «Мама нам не разрешит эту тетю брать с собой. Извините, пожалуйста!» Больше я их не видела.
Помню на прошлой работе: показывала покупателю товар, а его маленький сынишка ходил за мной, обнимал и улыбался. Так мило)) А коллега говорила в этот момент по телефону и засмеялась: "Да, здесь, в нашего Лисёнка влюбились". 😄
У этого кота собственный тренажерный зал
- Хожу в тренажерку. Стою как-то, хочу сделать упражнение на трицепс, а мою любимую гантель взяла какая-то местная красотка. Стою, значит, жду пока она доделает упражнения. И тут она заметила, что я на нее смотрю. Думаю, может, быстрее доделает. Ничего подобного! Эта подруга начинает делать еще медленнее. Короче, скрипя зубами, дождался я свою любимую гантельку. А потом от друга узнал, что она, оказывается, подумала, что я ей любуюсь.
Во время работы, танцев и спортивных занятий - вообще ни на кого не обращаю внимания, слишком сосредоточена и погружена в процесс (если речь не о спарринг- партнёре, а на других людей не смотрю). Но бывают же внимательные))
- Замужем семь лет. Занимаюсь собой, хожу в зал, слежу за питанием. Выгляжу подтянутой, но еще есть, к чему стремиться. А вот мой муж ничего не делает, ест все подряд, в зал не ходит, работа сидячая, передвигается на машине. При этом у него прекрасное тело! Завидую ему, но зато у меня под боком отличный стимул выглядеть лучше.
Напомнило какое-то старое интервью Деми Мур, где она жаловалась, что тратит кучу времени, денег и усилий на поддержание фигуры, потеет в зале, сидит на диетах. А Брюс Уиллис развалился на диване с пивком, и при этом, зараза, всегда в форме.
- Купила в зал классные леггинсы в «гусиную лапку» и топ к ним. Тянусь на коврике и вижу в зеркале, что все тихонько переговариваются и смотрят на меня. «Шикарно выгляжу!» — гордо подумала я. Тут подлетает тренер с круглыми глазами и шепчет: «Девушка, у вас эти леггинсы точь-в-точь совпадают с оттенком нашего напольного покрытия! Со стороны кажется, что вы просто парите в воздухе!» Глянула в зеркало под другим углом — и правда, «человек-невидимка»! Похихикали, но с тех пор я хожу только в них — обожаю смотреть на удивленные лица новеньких.
В тренажерке в своем районе или любимом торговом центре можно найти не только идеальную форму, но и порцию отличного настроения. И обычный поход в зал запомнится не только рекордами на грифе, но и искренним позитивом от окружающих. Двойная польза, получается!
А в перерыве между подходами предлагаю почитать еще наши статьи: