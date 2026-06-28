15+ душевных историй от родителей, чьи дети обладают чувством юмора и обескураживающей логикой

Что бы ни делал ребенок: ставил посуду в раковину, обувался в школу или шел в магазин за покупками, он все с большой вероятностью сделает не так, как вы ожидаете. Их чувство юмора, забавные проделки и искренняя, но обескураживающая логика, превращают в комедию каждый день. А иногда, как например, в доброй истории в бонусе, показывает нам, взрослым, невиданную прозорливость детского мышления.