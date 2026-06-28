15+ душевных историй от родителей, чьи дети обладают чувством юмора и обескураживающей логикой
Что бы ни делал ребенок: ставил посуду в раковину, обувался в школу или шел в магазин за покупками, он все с большой вероятностью сделает не так, как вы ожидаете. Их чувство юмора, забавные проделки и искренняя, но обескураживающая логика, превращают в комедию каждый день. А иногда, как например, в доброй истории в бонусе, показывает нам, взрослым, невиданную прозорливость детского мышления.
- Дочь 8-ми лет, собираясь в школу, говорит, что ей немного ногу школьные туфли жмут. Я советую: «Если что, переобуйся в кроссовки из спортивной формы». Она соглашается и уходит. Смотрю в окошко, как она выходит, проходит пару шагов, возвращается, садится на лавочку и достает сменку. А дальше — картина маслом: вместо того, чтобы обуть кроссовки, дочь переобула в кроссовок только ногу, которой было неудобно, а вторую так и оставила в туфле и пошлепала в школу, как будто все в порядке. Я ей крикнула из окна, чтобы переобулась, как следует.
- У сына в группе в детсаду была девочка. Такая умница: в 5 лет читала бегло, вместо садиковских игр решала задачки по математике для начальной школы. Прямо сама приносила из дома задачник, пока другие девочки тащили с собой кукол, садилась в уголке — и вперед. И очень рассудительная, но была особенность: спала только с пальцем во рту или с соской. Так вот эта девочка просто запала на моего сына Максима. И взяла над ним шефство. Помогала ему есть, одеваться после тихого часа и на прогулку, следила за его одеждой и игрушками. Везде ходили вместе, везде за руку — даже во сне. Такая детская любовь-морковь. Как-то в шутку спросили ее: «Тебе нравится Максим?» На что она ответила: «Очень нравится! Я хочу... такого сына, как он!»
- Сегодня случайно подслушала диалог Маши и Матвея за завтраком. Маша спрашивает: «А правда, что мозг женщины работает как открытые вкладки в браузере?» Честно, я остановилась с кофе в руках, ожидая ответа. А Матвей со знанием дела: «Ну, у мамы в голове 49 вкладок одновременно, и ни одна не зависает. А у папы одна, и та вечно грузится».
Отлично объяснил разницу между моделями "мужчина" и "женщина". Ещё можно сравнить 2G и 5G
- Вызвала сантехника. Он чинит трубы, что-то сверлит. 5-летняя дочь крутится рядом и вдруг выдает: «Мам, он красивый. Ты же любишь сантехников?» Я краснею как помидор, он замирает с разводным ключом. И тут дочь поясняет: «Ну ты же сама тете Вале говорила: „Хороший сантехник — как мужчина мечты. За такого держаться надо“». А я просто имела в виду, что хороший мастер — редкость. Надо следить за тем, что подругам говорю.
- А у меня муж за сыном в сад пошел и двоих привел. Увязался за ним ребенок, говорит, мол, я к вам в гости и все. А я и не знаю, чей он. Спрашиваю, где он живет, а он говорит, мол, там-то. Повели, он на полпути говорит другой адрес. Долго бы водили его, я уже переживать начала. Хорошо, что по пути его бабушку с дедом встретили.
Это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Воспитатели чем думали, когда отдали чужого ребёнка отцу. Или действовали по принципу: "купи одну вещь, вторую получишь бесплатно" (с)
«Сказал сыну складывать посуду в раковину. Он, кажется, считает себя юмористом»
- Отец рассказал. Перед первым классом все дети проходили собеседование, на котором проверяли уровень подготовки ребенка. С чтением и элементарными «2+2=4» у меня проблем не возникло, но тут учитель решил проверить логику.
Учитель:
— Почему летает самолет?
Я смотрю с недоумением и признаюсь:
— Не знаю!
Учитель:
— Ну, наверное, потому что у него есть крылья?..
Я посмотрела на него, а потом выдала тоном, каким обычно родители детей поучают:
— Чтоб вы знали, у вертолета крыльев нет, но это не мешает ему летать.
У учителя ступор, батя ржет, я не понимаю, что не так сказала. В итоге определили в самый сильный класс.
- Вчера в спортзале услышала разговор мамы и дочки. Мама:
— Давай волоски быстро расчешем, больно не будет.
Дочка, выдержав лирическую паузу, словно осознав всю тщетность бытия, выдала:
— «Больно не будет» уже было...
«Мой племянник говорит, что ему нравится эта новая „игра в паркур“»
- Когда мои дети еще были маленькими, а их у меня трое, мы жили вчетвером. Сыну было почти 8, и он ходил в школу. Дочкам было по 5 лет, и они ходили в сад. И я всегда покупала им ореховую пасту на завтрак. И вот один раз я попала на акцию: покупаешь банку пасты, а вторая за рубль. Я взяла 4 банки, две из которых обошлись по рублю. Убрала их в шкафчик. А малые спалили контору. И вот пошла я как-то во двор, и тут замечаю в доме тишину полную. Меня это насторожило. Захожу домой, а там все трое до ушей в шоколадной пасте. Спрашиваю, кто слопал две банки пасты? Тишина. Жмут плечами, смотрят в потолок. Не признались. И вот прошли годы. Спросила как-то уже взрослых детей, в чем была логика отпираться, если у вас лица грязные. А каждый про себя думал: «Я чистый / чистая, а они в пасте, на меня не подумают».
- Ездили с дочкой к бабушке в гости. Бабушка живет в хрущевке. Планировка: из ванной — большое окно на кухню. Едем обратно, и тут ребенок внезапно спрашивает: «Пап, а для чего окно на кухню в ванной у бабушки?» Я, как обычно, говорю: «Так, давай подумаем... У тебя есть версии?» И она отвечает: «Ну да, когда родители моются, чтобы они могли посмотреть, как дети едят, все ли съели...»
- У меня в детстве был очень тупой случай. Мне было лет 5-6. Меня послали в ближайший магазин за сметаной, дали 20 рублей, я прихожу в магазин, сметаны за 20 рублей нет, есть только за 19. Ну я и не купила, мне же дали 20 рублей.
«Мама и мой племянник делают вид, что разговаривают по телефону»
- Сидим в очереди с четырехлетним сыном. Перед нами сидел грустный дедушка. Сын и поиграл с другим мальчиком в очереди, и побегал, и на ручках у меня посидел, а потом громким испуганным шепотом спросил у меня: «Мам, а этот дедушка сюда тоже мальчиком пришел?»
- Когда старший брат привел свою будущую жену знакомиться с нами, младшими детьми, она спросила: «Может, что-то вам приготовить?» И я попросил ее приготовить пиццу. И она приготовила целый противень. Потом она спросила: «Может еще что-то хотите?» И я попросил приготовить ее вторую пиццу. И она ее испекла. Именно тогда я понял, что она один из лучших людей на земле.
«Мой сын с большей серьезностью обдумывает, как распорядиться своими призовыми 46 купонами, чем некоторые, тратя свои настоящие сбережения»
- Спросил племянника:
— Сколько лет твоему папе?
— Шесть.
— Как это, шесть?
— Ну он же стал папой, только когда я родился.
- Сыну было 3,5 года. Папа просит поделиться его конфетой. Сын смотрит на конфеты и делает вид что умеет читать, что написано на упаковке и «читает» по слогам с задумчивым видом: «Па-пе кон-фе-ты нель-зя. Вот здесь так написано.»
- Как-то мы жили в однокомнатной квартире, а мой муж храпит. И вот нужно было нам уехать на 2 дня, и мы оставили 3-летнюю дочку с бабушкой — моей мамой. Возвращаемся забирать ребенка, а моя мама рассказывает: «Ложимся спать, почитала ребенку сказку, выключаю свет, засыпаем. И тут ребенок говорит: „Бабушка, а можешь похрапеть вот так — хр-р-р-р, хр-р-р?“ „Зачем?“ „А я без папиного храпа уснуть не могу“». Пришлось бабушке храпеть.
Бонус. Когда ребенок по сообразительности превзошел взрослых
- Попросили родителей принять участие в покраске детской площадки в саду. Лето, у меня выходной. Беру старшего сына 8 лет с собой за компанию. С собой ничего, кроме телефона, брать не стала, кисти и краски выдадут. Дошли, работаем. На солнышке жарковато, сын просит пить. У меня с собой ничего нет. Проверив карманы, нашла сотню тенге. Литровая вода стоит от 120. Даю деньги ребенку в надежде, что купит себе 0,5 литра воды. Через минут 15, когда я уже начинаю переживать, что его долго нет, сын возвращается с полуторалитровой бутылкой и со сдачей. Оказывается, в магазине воды маленькой не было, а на литровую ему не хватило. И сын пошел, купил там пустую бутылку за 20 тенге. А воду набрал в водомате по 10 за литр.
Если вы в полной мере зарядились позитивом, предлагаем вам заодно и посмотреть забавные комиксы о родительстве. И написать в комментариях свои истории и наблюдения о причудах детской логики.