Самые дешёвые рыбные консервы отказываются есть даже коты. Но дети не коты, им сойдёт, да? 🤢
16 человек, которые заглянули в мир роскоши и убедились, что красивая жизнь полна сюрпризов
Дорогие автомобили, рестораны с мишленовскими звездами и покупки без оглядки на ценник — эта сторона жизни обеспеченных людей неизменно притягивает внимание. Перед вами 16 историй и фото от людей, которые соприкоснулись с миром роскоши и вынесли оттуда багаж веселых и ироничных воспоминаний. Впрочем, мы уверены, что настоящий люкс и яркие воспоминания чаще всего прячутся в искреннем детском восторге от простого салата, доброте незнакомца или в маминых пирожках, которые оказываются ценнее любого богатства.
- Мой дедуля много лет добывал мед, но знаменит был только в деревне. Я подумал: продукт органический, а дедушка продает за копейки! Сделал промокампанию, придумал название. Но главное — я вывел его на уровень люкс, а для этого всего-то вышел на связь с магазинами органических продуктов в городе. Теперь они продают мед моего дедушки, причем очень дорого!
- Работаю проводницей в СВ-вагоне. Как-то залетает ко мне шумная тетка в ситцевом халате и с ведрами ягод. С порога: «Почем нынче роскошь? В плацкарте кондей сломался, я упарюсь!» Наотрез отказываю. Тетка медленно лезет в карман халата и со вздохом протягивает мне банковскую карту: «Дочка, не переживай, официально все сделаем!» Место было, билет оформили. А «ягодная королева» оказалась предпринимательницей с тремя точками на рынке. Всю дорогу угощала меня отборной клубникой и рассказывала байки про рынок и хитрых покупателей.
- У моей дочери в классе были дети богатых родителей. Но класс был очень дружный, все приглашали друг друга в гости и на день рождения. Однажды после дня рождения моей дочки мне позвонила мама одной из богатых девочек и спросила, что за волшебный рыбный салат у нас был на столе. Ее дочь, которая в еде очень привередлива, пришла от нас и требует ей такой салат приготовить. А это была банальная «Мимоза» из самых дешевых рыбных консервов.
«Вкуснейший салат готов, зовите гостей к столу!»
- Впервые приехала в гости к ухажеру на пару месяцев, и приспичило мне купить блендер. Вечером за ужином подняла этот вопрос. Кавалер, теперь уже муж, посмотрел на меня недоумевающе и спросил: «Ты ж в магазин ездила, кредитка у тебя, почему не купила?» Для меня было удивительно, что покупку бытовой техники, такой, как утюг, пылесос или блендер, он относит к числу «за продуктами сходила», и их вообще не надо обсуждать.
Ну, утюг, блендер или например, чайник это действительно мелочь.
А вот пылесос уже покрупнее покупка.
Телевизор еще крупнее.
«Купил билет по скидке, почему-то пересадили в первый класс с личной стюардессой. Просил не беспокоиться, а она в ответ принесла такой ужин»
У них там явно избыток моркови: в салате морковь и еще целую положили. Прямо вот так и представляют как человек сидит и грызет морковь?
- А я помню, как в лагере мы все завидовали одной девочке, потому что она была из супербогатой семьи. У нее были шикарные кроссовки и модные вещи. И вот моя мама напекла пирожков и привезла в лагерь. Мне было так неудобно, а эта девочка взяла и начала уплетать их один за другим. Говорила, мол, вкусные пироги моя мама испекла, всю жизнь бы на них променяла.
- В первый раз осталась у школьной подруги с ночевкой. Проснулась голодная. Все спали, и я пошла на кухню. На столе лежал банан. Я взяла его и начала есть. Внезапно на кухню зашла мама подруги. Увидела, что я ем банан, и вскрикнула:
— Что ты делаешь?!
Я остановилась: решила, что банан стоит очень дорого, и они оставили его для себя. Сейчас она позвонит моим родителям, и меня больше никуда не отпустят. Мама моей подруги подошла ко мне, забрала банан и выбросила его в мусорку:
— Он же перезрел! Давай я тебе нормальный завтрак приготовлю.
- Я дружила с девушкой по имени Рози из чрезвычайно богатой аристократической семьи. Ее отец был бароном. Рози делала все возможное, чтобы пробиться в жизни самостоятельно и построить свою жизнь. Ее сестра, Фиона, была совсем другой. Фиона не работала: она путешествовала, ходила по магазинам и покупала все подряд. Однажды, когда я была у них, она поссорилась с матерью. Выбежала из дома и вернулась через несколько часов на новенькой Toyota MR2, которую купила на деньги с отцовской карты, чтобы поднять себе настроение.
«Во время медового месяца в Ирландии мы с женой случайно оказались в ресторане, отмеченном звездой Мишлен»
Так ясное дело. Если дешевое, то его будет много. Если дорогое, то порция будет крохотная.
- Недавно я болтала с новым парнем моей подруги. У него было множество роскошных спортивных автомобилей, и дорогие поездки были обычным делом. Я обсуждала с ним, что подарить сыну на день рождения, и пошутила, что у него уже есть все, что он хотел — видеоигры, музыка и так далее. Парень согласился, мол, он тоже никогда не знает, что подарить своему сыну, и что он даже не может дать ему денег, потому что у него «на столе лежат горы стодолларовых купюр, к которым он не прикасается».
- Моя подруга работает в салоне дорогой итальянской мебели. Заходит к ним как-то бабулька, очень скромно одетая, с сеткой лука, и просит показать мебель. Подруга вежливо все показала-рассказала. Особое внимание пожилая женщина уделила кухонным гарнитурам, но о цене не спрашивала. Подруга решила, что та хочет просто полюбоваться да помечтать. Так и случилось, посмотрела и ушла. А вечером на дорогущей иномарке приехал очень респектабельный мужчина и сказал, что его маме в их магазине понравилась кухня. И купил один из самых дорогих гарнитуров со всеми аксессуарами.
- Росла в обеспеченной семье. В холодильнике всегда была черная икра в трехлитровой банке с воткнутой деревянной ложкой. Захотел — намазал на хлеб с маслом и ешь. А мечтала я о маргарине «Рама». Хотела попробовать сочетание «хлеб и Рама, созданы друг для друга». Но мама запрещала и не покупала. Как-то вышла во двор с бутером из черной икры, а напротив соседский мальчишка с хлебом из Рамы и с сахаром. Я уговорила поменяться. Были счастливы оба.
"Время было тяжёлое, хлеба не было - масло мазали прямо на колбасу!"😁
«Увидел сегодня в магазине и не удержался, купил»
- Когда-то давно пошли в мишленовский ресторан без бронирования. С дороги, в джинсах, футболках и пыльных кроссовках. Пришли, спрашиваем: «В джинсах пустите?» Отвечают: «Не проблема. А вы бронировали? Нет? Это проблема». Мы говорим, мол, кушать хочется. В итоге нашли нам место, но посадили за перегородку, чтобы не смущать посетителей в вечерних платьях и костюмах.
- Моя первая заграничная поездка была в Венгрию в детский лагерь «Занка». Пересадка длилась часа четыре, жара жуткая. К моменту регистрации все вымотались. И вот стоим мы в очереди на регистрацию, за нами девчонки, тоже уставшие. И тут молодой сотрудник, что регистрирует, выдает: «А что, пацаны, может, пропустите девчонок?» Меня опередил мой товарищ по футбольной секции: «Конечно, пропустим, тем более девчонки такие красивые». А сотрудник посмотрел на нас одобрительно и выдал: «Хорошие пацаны, в бизнес-классе полетите». И мы полетели. Как же это было круто! Два широченных кожаных сиденья с нормальными подлокотниками вместо трех узких, персональные наушники и несколько аудиоканалов прямо в подлокотнике, куча красивых импортных журналов с тачками и прочими ништяками, газировка рекой.
«Впервые в бизнес-классе в 47 лет»
- У подруги муж — мультимиллионер. Пришла к ним в гости, она зовет меня пить чай: «Сейчас я тебе кое-что покажу, заказывали в Италии!» Я думала, что увижу сервиз стоимостью с мою квартиру. Подруга открывает деревянный шкаф, а там вымытые и высушенные пластиковые вилки и ложки. Оказалось, они заказывают элитную доставку еды, где приборы идут в комплекте. На волне осознанности они решили не покупать домой металл, а использовать этот пластик повторно, чтобы не плодить лишнее производство. Так и живут, а заказ из Италии — это тот самый шкаф.
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