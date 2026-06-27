16 человек, которые заглянули в мир роскоши и убедились, что красивая жизнь полна сюрпризов

Дорогие автомобили, рестораны с мишленовскими звездами и покупки без оглядки на ценник — эта сторона жизни обеспеченных людей неизменно притягивает внимание. Перед вами 16 историй и фото от людей, которые соприкоснулись с миром роскоши и вынесли оттуда багаж веселых и ироничных воспоминаний. Впрочем, мы уверены, что настоящий люкс и яркие воспоминания чаще всего прячутся в искреннем детском восторге от простого салата, доброте незнакомца или в маминых пирожках, которые оказываются ценнее любого богатства.