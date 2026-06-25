16 светлых историй о семейных украшениях, которые хранят любовь и память

«Моя тетушка — просто потрясающий человек! Она необычайно остроумна и находчива. Наша семья не особо богата, так что у тети есть привычки вроде самой шить одежду и иметь только одну пару обуви на сезон. В плане драгоценностей она очень категорична — только золото и классический круглый жемчуг. Никаких вам сердечек! И вот однажды я показывала ей репродукции портретов знатных людей, которые носили массивные украшения из разных материалов. Она долго не могла поверить, что это правда. Только сходив пару раз в музей и увидев эти картины воочию, поверила. Поверила — и купила себе кольцо из яшмы и серебра и колье с лабрадоритом. Она даже перестала просить меня снять мой медный браслет. Теперь то самое кольцо с яшмой у меня».