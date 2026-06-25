От моей бабушки мне и сестре досталось золото - мне серьги, а ей - перстень. Фасон, как был у всех мам и бабушек 20 века) И тоже "на свадьбу". Сестра выходила заму раньше меня и из перстня сделали обручальные кольца тоненькие. Потмо она развелась, выходила замуж второй раз лет через 10. Так как на меня надежда уже была потеряна, то попросили сережки отдать ей на обручальные кольца, мол, у мен явсе равно лежат. Вот такие дела) Но в принципе, я золото и не ношу, так что...
16 светлых историй о семейных украшениях, которые хранят любовь и память
Семейная реликвия не всегда хранится в изящной шкатулке. Бабушка или мама вполне могли запрятать свои драгоценности в банку с горохом или неприметную коробку. Кто-то к таким вещам относился попроще, и даже ребенок мог поиграть с золотым браслетом. Кто-то ценил украшение не за караты и пробы, а за то, что близкий человек сделал его сам. Но самое трогательное и интересное, что в итоге по наследству вместе с кольцами и кулонами передавалась и маленькая история, в которой на главном месте — любовь и традиции.
Бабушка подарила внучке ожерелье в надежде, что та наденет его на свадьбу
«Мне очень интересно, какова ценность этого ожерелья. Нет-нет, продавать я его не буду. Бабушка хотела, чтобы я надела его на свадьбу. На шее оно выглядит как чокер и может быть удлинено до области ключиц. Это был подарок бабуле от моего дедушки, когда он был в отъезде. Бабушка не помнила, откуда именно дед привез ожерелье. Но, думаю, это 1930-40-е годы».
Так чтобы узнать ценность обратитесь к ювелиру, а потом - к геммологу.
Семейная реликивия, которая обладает дополнительной ценностью, ведь ее сделали с любовью и заботой
«Наследство от моей прапрабабки. Единственное, что осталось в семье. Никто не знает, откуда взялся камень, вот только мой прапрадед сам сделал основание этого обручального кольца в Клинтоне, штат Миссури, на своей ферме».
Украшения с сюрпризом — тоже не редкость
«От двоюродной бабули получила в наследство то ли брошь, то ли кулон. Перевернула украшение — и моя челюсть упала от удивления. Там под стеклом были настоящие волосы. Скорее всего, они принадлежат кому-то из родственников — в те времена были популярны такие памятные вещи. Сколько лет этому украшению, не знаю. Клейма нет, хотя оно может быть и золотым».
Если семейная реликвия пока еще не имеет своей истории, ее можно в любой момент создать
- Моя доча играла с золотыми браслетами бабушки. Ну и спрятала их. Искали долго. Пока не пришла весна. Дело-то было зимой, а она их просто засунула в сапоги демисезонные. Так они и пролежали в коробке в шкафу на нижней полке. А мы всю квартиру перерыли.
Я такая же)))) и мой детёныш тоже... Это вообще у нас семейное)))))
Девушке досталось от бабушки необычное украшение в виде счет
«Недавно я унаследовала это украшение, сделанное на заказ, от своей бабули. Бриллиант в 1 карат был взят из обручального кольца ее бабушки. У меня даже есть фотография 1989 года, где она его еще носит. Хотела бы я знать, имели ли другие бриллианты такое же важное значение. Кроме фото, больше нет никаких подсказок, когда эти счеты были изготовлены. В последний раз бабушка надевала их на мою свадьбу».
Обладательница этого оригинального кольца решила досконально изучить историю украшения
Камни очень красивые, а само кольцо какое-то странное - очень много золота! Его бы сделать изящнее, а камни расположить горизонтально - тогда бы оно смотрелось намного лучше.
«Я очень надеюсь, что узнаю о кольце еще больше. Пока предполагаю, что камни — это два бриллианта и сапфир. Внутри стоит клеймо „278“ и инициалы „JB“. Многие думают, что кольцо из 1960-х, но оно намного старше. Принадлежало оно еще моей прабабке, и его могли привезти в начале 20 века из Южной Африки. Потом его носила бабушка, а теперь оно принадлежит мне».
Девушке досталось ожерелье от подруги семьи. Сколько же воспоминаний оно хранит
«Это украшение я унаследовала от одной женщины — подруги моих родителей. Она была классной! Помню, в детстве я любила для нее танцевать. Хелен включала радио, и я расхаживала по ее гостиной, как маленькая чудачка. Еще мне можно было пользоваться ее косметикой и примерять шляпки. Я скучаю по Хелен! Спасибо за классное ожерелье».
Наши бабушки всегда очень переживают за свои ценные вещи
- Бабушка, уезжая к нам в гости, всегда прятала свои ценности. Ну очень уж переживала, что случится что. А чтобы не забыть, где именно спрятала, писала себе напоминалку. И вот приехала она, вся в переживаниях, что записку где-то посеяла. Наверно, говорит, доставала варежку и на улице выронила. К счастью, никогда ничего не случалось. Вот и в этот раз бабушка вернулась домой и нашла на самом видном месте, на кухонном столе, свою записку: «Золото в горохе».
Зачем уточнять? Просто "в горохе" достаточно. Или у нее золото в одном месте, бриллианты в другом, бижутерия в третьем?
Женщина из скромной семьи всегда ценила простые изысканные украшения, пока племянница не показала ей альбом с репродукциями
«Моя тетушка — просто потрясающий человек! Она необычайно остроумна и находчива. Наша семья не особо богата, так что у тети есть привычки вроде самой шить одежду и иметь только одну пару обуви на сезон. В плане драгоценностей она очень категорична — только золото и классический круглый жемчуг. Никаких вам сердечек! И вот однажды я показывала ей репродукции портретов знатных людей, которые носили массивные украшения из разных материалов. Она долго не могла поверить, что это правда. Только сходив пару раз в музей и увидев эти картины воочию, поверила. Поверила — и купила себе кольцо из яшмы и серебра и колье с лабрадоритом. Она даже перестала просить меня снять мой медный браслет. Теперь то самое кольцо с яшмой у меня».
В одном украшении можно сочетать память сразу о двух близких людях
«Это обручальное кольцо моей прабабушки. Добавили к нему камею с карманных часов прадедушки, которые передавались из поколения в поколение»
Этот кулон наверняка был сделан с любовью
«Мой отец работает ювелиром. Этот кулон он сделал специально для мамы в честь ее дня рождения».
Не всегда ценность украшения можно определить сразу
- Пришла ко мне женщина с потрепанной коробочкой из-под конфет. Руки у нее мялись, будто она несла не украшение, а что-то живое. Говорит: «Вот, нашла у бабушки, наверное, ерунда какая-то». А голос дрожит — чувствует же что-то. Открываю коробочку, а там брошь в виде павлина. Платина, бриллианты старой огранки, сапфиры такого цвета, что дух захватывает. Работа 1920-х годов, клеймо известного мастера. И понимаю — брошь стоит, как хорошая машина. Женщина, как стоимость услышала, на стул присела. Смотрит на брошь, гладит ее пальцем и говорит: «Я же чуть не продала ее на барахолке. Знаете, в детстве боялась эту брошку трогать. Бабушка говорила, что это не игрушка».
Семейные драгоценности — это не всегда золото и бриллианты
«После того, как бабушки не стало в 80-х годах, дед подарил мне ее украшения. Увы, не бриллианты, зашитые в стуле. Храню их как память: брошка, с неровностями, свойственными ручному труду, и медальон. Полагаю, раньше такие носили с портретами дорогих сердцу людей. Есть версия, что брошь — итальянская микромозаика начала 20 века».
А вот старинные рамочки с фотографиями моей бабушки, которую я, к сожалению, не знала. Она умерла, когда моей маме был один год. Бабушка была художницей.
Это кольцо еще новое, но оно уже претендует на звание семейной реликвии со смыслом
Шикарное кольцо в стиле toi et moi - ты и я. Мода на такие кольца пошла от Наполеона Бонапарта, который подарил Жозефине кольцо с сапфиром и бриллиантом. А здесь - розовый сапфир или даже падпараджа (розово-оранжевый) и бриллиант - очень красивое и дорогостоящее кольцо! Женщина - молодец!
«Я мать-одиночка. На праздники родители хотели меня порадовать и подарить что-то, ведь у меня нет мужа, который мог бы это сделать. Ха! А я уже сама о себе позаботилась и прикупила колечко, которое символизирует меня и мою дочь. Да, странно распаковывать подарок от себя самой, но это кольцо мне слишком нравится».
Эту брошь дочь подарила своей маме. Сама вышивала ее бисером и бусинами. Нам кажется, это украшение неоценимо
Девушка уже спустя годы нашла подарок от бабушки
- Однажды я нашла две коробочки от бабушки. Они предназначались для меня и для будущей жены брата. Там были бусы из слоновой кости. И вырезка из газеты. На свадьбе брата я подарила эту коробочку невесте, а из моих бус мама сделала мне браслет и украшение на шею. Ношу и храню до сих пор.
Не всегда ценность семейной реликивии зависит от стоимости и материалов, из которых она изготовлена. Интересно, а есть ли такие истории у наших читателей?
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Комментарии
В моем детстве была у мамы позолоченная полностью филигранная брошь с небольшими каменьями. Естественно, камни я, когда была мелкой, все вытащила по одному и осталась просто "болванка", которую потом мама выбросила. Я очень расстроилась, что ее больше нет. Такая филигрань сейчас боооооольшая редкость. Ее можно было украсить новыми "стразами" и передать дальше детям ...