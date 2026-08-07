18 историй о магазинах, пропитанных шелестом пакетов и ароматом кофе из фуд-корта

Ах, бедную девушку не хвалили. Какой кошмар! А теперь представьте себе что в большинстве своём мальчиков вообще не хвалят, в то время, как девочек комплиментами все направо и налево заваливают просто так. Так исторически сложилось. Ибо мы ж мужика растим, зачем эти сопли и прочее. А когда хвалили, то, как правило это означало, что сейчас напрягут чем-то. Потому у мужчин во взрослом возрасте реакция на комплименты обычно крайне настороженная: блэт, что-то от меня хотят, как пить дать.



Это не мои личные фантазии - не раз и не два такая тема всплывала на разных форумах. Хвалите своих сыновей и мужей просто так - пусть не пугаются такого проявления чувств.