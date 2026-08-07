Было бы неловко, если было бы наоборот: "Не берите это серое, оно вам не идет" 😂
18 историй о магазинах, пропитанных шелестом пакетов и ароматом кофе из фуд-корта
Как же приятно выходить из магазина с ощущением, что сегодня день прошел не зря. Но порой мы возвращаемся с шоппинга не только с обновками, но и с целой коллекцией забавных или трогательных историй. Произойти они могут где угодно — у примерочной, возле кассы и даже на парковке торгового центра. Только представьте, что кое-кому простой поход за покупками однажды помог встретить любимого человека.
- Зашла я в бутик и увидела родственницу. Она попросила подсказать, что ей больше подходит. И тут мы застряли часа на два. Родственница примерила несколько вариантов и периодически выходила в зал, чтобы что-то новое посмотреть. В итоге я ей говорю: «Вот это серое классно на вас сидит, берите его». А она: «Это мое платье».
Мужчина сделал этот кадр в торговом центре, пока его жена ходила за покупками
А зачем тащить мужа на закупки детей? Кинул жене денег на карту, и "развлекайтесь". Или там каждая вещь должна быть одобрена главой семейства? Ну тогда если себя так поставил, извини, сам виноват, собрался и пошёл...
- Как-то давно меня наняла девушка для подбора гардероба. Меня слегка удивил бюджет на капсулу: он равнялся моему гонорару. Я еще уточнила, точно ли ей подходит масс-маркет.
Клиентка ответила утвердительно, и мы подобрали ей прекрасную капсулу.
В конце я спросила: «Вы уверены, что стоило нанимать меня за 35 000 рублей, чтобы купить пиджаки за 5 000, пальто за 8 000 и джинсы за 2 000?» А она ответила, что выгода очевидна, потому что до этого ей нравились только пиджаки за 30 000 и пальто за 60 000.
Блин... Что такое капсула, что такое масс-маркет, что такое гонорар у продавщицы.... Люди, вы на каком языке общаетесь?!
- После того, как мы закупимся в торговом центре продуктами на неделю, жена любит пройтись померить вещи. Ходить с ней удовольствия мало, а она говорит, мол, потерпи, я на полчаса. Как-то сказал ей, чтобы позвонила, как закончит, а сам пошел бродить по ТЦ и наткнулся на магазин, который продает продвинутые штуки для сна: подушки и матрасы с памятью. Зашел, поспрашивал, а мне продавец говорит: «Перед покупкой нужно опробовать, ложитесь на кровать».
Через пять минут я уже в одежде лежал на этой кровати, положение «релакс», подушка новомодная. С тех пор я стал туда частенько заходить. Потом им очки завезли для массажа глаз, я с удовольствием опробовал. Теперь пока у жены шопинг я отлично провожу время, и все довольны. Понравившуюся подушку со временем купил.
По дороге домой мужчина увидел такую картину и задумался. Вдруг у кота просто свой собственный магазин? Или он модель?
- Как-то я пошла с подругой на шопинг, чтобы помочь ей с выбором. Все, что ей я предлагала, она расценивала «идет» или «не идет», честно все взвешивала. И тут она примеряет очень красивую юбку. Я и говорю: «Бери, нет сомнения, как влитая на тебе». А она засомневалась и сказала: «Ты ведь меня уговариваешь взять ее не для себя? Хочешь потом ее у меня брать?» И это сказал человек, у которого за все время дружбы я попросила только кофту, а она жила у меня и постоянно носила мои вещи.
- Когда я была школьницей, мы с мамой пошли в универмаг покупать мне костюм. Выбрали недорогой трикотажный красный из трех единиц — юбки, пиджака и еще какого-то элемента. Я не знала, что это. Мама посмотрела и сказала, что это, наверное, шапка такая, с отделкой под зебру. Ну я кое-как надела эту шапку. Вышла из примерочной. Мама смотрит, продавец смотрит. Я прошлась и говорю, что костюм мне нравится, но вот шляпка жмет, нет ли размера побольше. Продавец невозмутимо: «Ничего страшного, что жмет, просто это сумка».
В больницах некоторые гости, приходящие к больным, смотрят на медсестер в резиновых шапочках (или какие они? Такие синие, ну вы поняли, о чем я) и надевают себе на голову бахилы.
В китайском супермаркете покупатель обнаружил огромный ряд, который был полностью увешан зубными щетками
- Стою в очереди в супермаркете. Передо мной девушка шепотом жалуется подруге: «Мне Рафаэль на курорте дорогие духи подарил. Вот как объяснить мужу, откуда они?» Подруга пожимает плечами. И тут мужчина-кассир, не поднимая глаз от сканера, выдает: «А вы попробуйте сказать ему, что в дьюти-фри большая скидка была. Моя жена постоянно там закупается по дешевке, когда отдыхать летает».
Сразу несколько вопросов появилось))) Кто такой Рафаэль и почему замужняя дама принимает от него подарки? Почему мужу вообще надо что-то *объяснять* по поводу новых духов? Вариант "понравились - купила" не проходит? И очень большой вопрос к кассиру: он уверен, что жена покупает духи со скидкой в дьюти-фри, а не привозит домой подарок от "Рафаэля"?
- Помню, как-то бодалась в магазине из-за дорогого шампуня, на который в тот день был желтый ценник. Что-то у них там не пробивалось, что-то не читалось, и они мне предлагали купить шампунь по обычной цене. А я до этого сфотографировала эти желтые ценники, и задала вопрос о их смысле, если они не работают. Удивительным образом все прочиталось, я еще и попросила списать баллы — в итоге моя покупка обошлась в 50% стоимости.
Вот что увидел покупатель посреди магазина с одеждой в торговом центре
- Однажды моя знакомая пришла в торговый центр — кофе попить, по магазинам походить. Решила заказать себе пиццу и не рассчитала с размером. Пришлось взять с собой. Понимая, что пицца уже остывает, а ей ехать до дома целый час, она зашла в магазин просто обувь посмотреть. И вот к ней подходит консультант, а она ему: «Молодой человек, возьмите пиццу!» Вот так моя знакомая встретила своего мужа.
- Середина нулевых, центральный рынок города, шопинг. Подхожу к одной палатке, понравилась майка, примерил — отлично смотрится. Спрашиваю: «Сколько стоит?» А мне в ответ: «Давай, сам называй цену, какую назовешь, по такой и продам. Не больше, не меньше». Я прикинул среднюю стоимость и назвал триста рублей. Продавец: «По рукам, забирай!»
Я на максимально возможной скорости пошел к выходу. У самого выхода мой взгляд уперся в такую же майку. Спрашиваю: «Сколько стоит?» Продавец: «Сто пятьдесят!»
Недавно зашла в кофейню, попросила капучино, спрашиваю, сколько, а мне: "У нас цены нет, сколько заплатите". А я вообще не представляю, сколько сейчас кофе стоит в кафе. Мучилась-мучилась, посмотрела в сети в других кофейнях и заплатила среднее. Не поняла только, в чем концепция и разве такой маркетинг себя оправдывает? Думаю, многие дали бы 1 рубль - и что тогда?
Мужчина рассказал, что его жена пошла по магазинам, а потом спросила, не нужны ли ему брюки с небольшим дефектом, и даже прислала фото
Непонятно, откуда такой дефект взялся.
Это секонд хенд, что ли?
Кто-то сел на гвоздь и порвал джинсы, а потом их сдал?
А они разве принимают рваное?
Но вообще-то зашить нетрудно, так что можно брать.
- Я работала в магазине джинсовой одежды, и туда зашел мужчина, чтобы примерить клетчатую рубашку, выставленную в витрине. Он попросил примерить все клетчатые рубашки его размера и объяснил, что ему важно, чтобы линии швов совпадали. Таких рубашек было около 50 штук. Но мне было скучно, поэтому я решила помочь ему. Мы провозились около полутора часов, но в итоге он купил одежды больше чем на 400 долларов, а потом еще позвонил моему начальству, чтобы похвалить меня, потому что другие сотрудники не воспринимали его всерьез.
О да! Швы на клетках - это атас. Очень редко, чтобы все клетки были симметричны, да же на дорогих вещах.
- Никогда не ходите в магазин в одежде, которую вы в нем когда-то купили. А то мы сегодня с тремя охранниками на выходе объяснялись. Один такой: «О, а футболка с нашего магазина!» Второй: «Ага, и шорты, и сандалии тоже отсюда. Но не мог же человек совсем без одежды прийти». Третий подытоживает: «Ну да, логично».
В магазине встретили самого милого работника
- Работала я в бутике одежды. Заходит к нам милая дама и говорит: «Девушка, можно мне один фирменный пакет? Пустой». Я удивилась, но пакет дала. А через час к нам забежал мужчина. Выдал такое, что я аж подпрыгнула. Сразу затараторил: «Ну-ка признавайтесь, вы сегодня обслуживали такую-то покупательницу? Мне надо знать, что она у вас взяла». И стал описывать как раз ту женщину с пустым пакетом. Говорю, что не могу разглашать сведения о покупателях. Так сразу в лице изменился: «Девушка, милая, это моя жена. Я сегодня про нашу годовщину забыл. А пошла она что-то дорогое у вас купила. В рассрочку взяла, да?» В общем, выяснилось, что жена так изящно решила напомнить мужу про их праздник.
А в ЦУМе их фирменный пакет пустой нельзя купить, только с какой-нибудь вещью.
А вещи там стоят 100500 денег.
Зато потом гордые москвичи ходят с этим пакетом везде: Смотрите все, я в ЦУМе покупаю!
Бонус о покупках и комплиментах
- За годы практики работы стилистом я поняла, что многим поистине прекрасным женщинам
в детстве не говорили, что они красивые. Пошли мы на шопинг с девушкой — ей около 30 лет, работает в крупной компании финансистом. Прекрасные густые волосы, фигура явно после зала, огромные глаза с длинными ресницами. Она за день до встречи получает серьезное повышение, рассказывает мне об этом, чтобы учесть, что будет больше деловых мероприятий. Встречаемся в ТЦ, я с порога начинаю ее поздравлять, восхищаюсь. Заходим мерить вещи, я нахожу для нее костюм цвета морской волны, который и строго выглядит, и подчеркивает ее глаза.
Она слушает мои рекомендации и комплименты, но не может поверить. Выясняется, что в детстве дома ее толком не хвалили, даже сейчас с повышением не поздравили. Я искренне осыпала ее комплиментами весь шопинг, а в конце она меня крепко обняла, будто хотела передать все свои эмоции.
Ах, бедную девушку не хвалили. Какой кошмар! А теперь представьте себе что в большинстве своём мальчиков вообще не хвалят, в то время, как девочек комплиментами все направо и налево заваливают просто так. Так исторически сложилось. Ибо мы ж мужика растим, зачем эти сопли и прочее. А когда хвалили, то, как правило это означало, что сейчас напрягут чем-то. Потому у мужчин во взрослом возрасте реакция на комплименты обычно крайне настороженная: блэт, что-то от меня хотят, как пить дать.
Это не мои личные фантазии - не раз и не два такая тема всплывала на разных форумах. Хвалите своих сыновей и мужей просто так - пусть не пугаются такого проявления чувств.
А вот еще 15+ случаев, когда поход в магазин превратился в живую историю, которой хочется поделиться.