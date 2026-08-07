15+ светлых историй о поездках в теплые страны, где в воздухе витает аромат пряностей и морского бриза

Ой, у меня есть история про хостел в Риме. Там было несколько многоместных номеров, по 6 человек. Но ключей было 2-3 , на всех не хватало. Видимо, терялись и их почему то не делали. И администратор не сидел там постоянно, надо было его вызванивать, чтоб пришел. Так вот ночь. А в соседний номер ломятся туристы, которым не досталось от комнаты ключа. У них - вылет, а чемоданы - в закрытом номере. И видимо там кто-то крепко спал, раз они упорно туда стучались. Но никто им не открывал. Звонили администратору. Тот тоже видимо спал. Я так и не знаю, как все решилось, я, угулявшись по римской жаре, тоже сквозь сон это все слышала.