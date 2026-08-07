15+ светлых историй о поездках в теплые страны, где в воздухе витает аромат пряностей и морского бриза
Отправляясь в отпуск, мы мечтаем о теплом море, вкусной еде, новых впечатлениях. Но путешествия хороши тем, что почти всегда готовят свои сюрпризы. Иногда именно случайная встреча или забавное стечение событий превращают обычную поездку в душевную историю, которую потом вспоминают годами. Будь то загадочный Китай или знакомая многим Турция, везде найдется место для приключений и маленьких радостей.
- В 1998 году мы с мамой ездили в автобусный тур по Европе, с неделей на море в Испании. В автобусе была компания девчонок, молодых совсем, с модными челками. Девчонки эти не скрывали, что едут искать себе в Испании женихов. И была там бабушка-логопед, 75 лет, говорила, что поехала отдохнуть. Скромная, но губы накрашены. В общем, после недели в Испании девчонки все были грустные и одни, а бабулю эту провожал испанский дедушка, жарко обнимал и целовал, и долго-долго махал вслед.
- У моего мужа с детства было две мечты— съездить в Италию и увидеть море. Два года после свадьбы я откладывала каждую лишнюю копейку и экономила на себе как могла; купила билеты, забронировала отели и на день рождения подарила ему поездку. И знаете, все эти некупленные побрякушки—кремы—туфли—сумочки стоили того, чтобы ночью, сидя на валунах у самой воды, слушать волны и видеть сияющие глаза любимого человека! Мечты должны сбываться!
В Италию поехать я понимаю мечта, а вот увидеть море.... Может некоторые и не ездили на море но я например езжу на него каждый год...
Говорят, некоторые местные во время высокого сезона не купаются. Во-первых, работают. Во-вторых, привыкли к морю. Но как можно не радоваться морю, когда оно тут, рядом?
Это так. Четвертый год бы живем на морюшке. Первый год ходили купаться каждый день, как на работу. Второй - 3-4 раза в неделю. Третий - по выходным. А в этом году я с ужасом поняла, что за июль была на море два раза всего!
- Нам надо было переночевать в Риме. Мы валились с ног от усталости. Нашли в навигаторе какой то хостел и поползли туда. Зашли в него, а там пусто, вообще никого. Ждали-ждали, чуть на пол не легли. Решили взять ключи, а утром заплатить. Переночевали, вышли, за стойкой опять никого. Налички не было, хотели картой заплатить. Опять ждали-ждали, оставили записку с телефоном, так никто и не перезвонил.
Ой, у меня есть история про хостел в Риме. Там было несколько многоместных номеров, по 6 человек. Но ключей было 2-3 , на всех не хватало. Видимо, терялись и их почему то не делали. И администратор не сидел там постоянно, надо было его вызванивать, чтоб пришел. Так вот ночь. А в соседний номер ломятся туристы, которым не досталось от комнаты ключа. У них - вылет, а чемоданы - в закрытом номере. И видимо там кто-то крепко спал, раз они упорно туда стучались. Но никто им не открывал. Звонили администратору. Тот тоже видимо спал. Я так и не знаю, как все решилось, я, угулявшись по римской жаре, тоже сквозь сон это все слышала.
- На пляже в Турции познакомились с турчанкой, мы смотрели за вещами друг друга, когда ходили купаться. Если подходили парни знакомится, она спрашивала, хочу ли я с ними общаться. Я говорю, что нет, и тогда она спокойно всех отгоняла. Никто даже больше не приближался к нам, мне было очень комфортно и безопасно, до сих пор вспоминаю ее.
В Тредс пишут, что турчанки заботятся об иностранках, если видят, что местные муики к ним пристают.
Кто был, это правда?
- Папа ездил на о. Хайнань в Китай и привез красивые иероглифы на бумаге. Продавец уверял, это пожелание процветания. Изречение висело у нас в рамочке на кухне. Спустя лет 15 обожающая дорамы знакомая, изучающая китайский, это перевела. Как мы смеялись! Во-первых, написано было с ошибками и неразборчивыми иероглифами (да, у китайцев тоже бывает плохой почерк). А перевод означал вовсе не процветание или благополучие. Это были просто слова из одной песни, популярной 15 лет назад.
Одна туристка купила футболку с иероглифами и когда случайно попала в китайский квартал, то не могла понять почему на неё показывают пальцами и дико хохочут. Один продавец, который знал русский объяснил значение иероглифов на её футболке: "Я лысая и тупая самка бабуина. "Вот почему над ней все китайцы ржали. 🙂😂😂
Для одних съездить в Турицию — как за хлебушком сходить, а для других — сбывшаяся мечта
Не то чтобы это моя заветная мечта, но нет, я никогда не была в Турции. Не могу себе позволить такой "дешёвый" отдых.
Образование есть, работа есть, на диване не лежу и не ною, работаю в двух местах, месяцами без выходных, летом еще могу дополнительно подработку найти, потому что лето - мёртвый голодный сезон. Но вот гляди ты, хватает только на ежемесячные платежи и на выживание. Даже на поездку в другой город не могу заработать. Наверное, потому что нет мужа-вахтовика.
«Ну что, я впервые Турции! Эмоции переполняют, мне все нравится, и знаете, даже как-то стыдно радоваться что ли. Будто для всех поездка в Турцию это уже такая обыденность — как за хлебом сходить, а у меня это первая в жизни заграничная поездка, о которой я мечтала 30 лет. Мы в Фетхие!»
- Я на Фукуоке видела пенсионеров, им за 70. Они впервые в жизни приехали за границу на море. Вы бы их видели — как дети. Они и в море плескались, и на всех аттракционах катались. Вот прям кайфовали от жизни! А я от них.
Я в 60 уговорила знакомого-коллегу по отдыху прокатиться на ватрушке. Горка была специальная, безопасная, на горном комплексе, но управлять на поворотах тоже нужно было. У меня то внуки маленькие были, я с ними на всех зимних развлечениях, и на попе и на снегокатах))) . А там ватрушки двойные были, мне очень хотелось прокатиться, а он ни разу не катался с горы , кроме как на лыжах в молодости. Какое у него было лицо после спуска! Как у ребенка от счастья. Сказал:" Я в 65 не представлял, что можно так легко вернуться в детство!"
Осознание того, что в отпуске самому не надо готовить, добавляет 10 очков к вкусу завтрака!
Вот да. Я поэтому в поездках всегда выбираю именно отель, а не апартаменты. Да, возможно, квартира дешевле, но это мне надо будет самой готовить, стирки ставить, прибираться... да ну, чем это тогда от дома отличается?
- В Турции на набережной ко мне подошли два парня в костюмах янычар и давай заигрывать: «Красавица, фото для тебя бесплатно, ты прекраснее, чем этот закат!» Я посмеялась, но сфоткаться согласилась. Сделали кадры, отдают мне телефон и такие: «Фото бесплатные. Но если хочешь, чтобы мы свалили, с тебя еще одна улыбка!» Похихикали и разошлись, веселые ребята.
У нас бы деньги спросили,особенно писали,что в Питере так обманывали,снимали бесплатно,а оказалось платно.
- Сидели в кафешке в Риме, подруга пошла помыть руки. Возвращается и смеется. Но молчит. Пошла я. Захожу — кран есть, но немного замотан скотчем. Вентиля нет. Сенсоров нет. Задача, однако. Выглядываю и вижу нашего официанта. Спрашиваю. Он тоже смеется и говорит: «А ну, похлопай в ладоши». Я растерянно хлопаю. «Брависсимо!» — кричит он, подходит и нажимает ногой маленькую педаль под раковиной.
- Как-то рассказала мне учительница историю о необходимости знания иностранных языков. Поехал ее друг отдыхать в Италию, хотел привезти своей маме в подарок кожаные сапожки. Неделю, что он там отдыхал, ходил по магазинам и спрашивал сапоги из «skin» (а кожа животных — «leather»), а все продавцы на него ошарашенно смотрели.
Когда котик залез в пакет и не может выбраться
Я сначала решила, что это маску во времена ковида неправильно надели 😁
«На самом деле это местных защищают от жуткого взгляда кота (какая-то местная процессия должна через ворота будет проходить, в котам это почему-то не понравится)».
- Поехала на Хайнань. Первый день — я в восторге от моря. Утро, сижу на пляже и любуюсь. Рядом еще есть отдыхающие, но их немного, и они такие ленивые, мол, видели мы уже это ваше море. И тут приходит местный мужчина с собакой. Пес радостно начинает рыть яму в песке и гордо показывает результат хозяину. А я такая: ого, собаки тоже любят море. Честное слово, этот пес был самым счастливым существом на пляже.
- Год назад по работе была в Риме. Я, к слову, модель. Зашла в кафе, взяла себе кофе и пироженку с посыпкой из какао. Съела, все ок. Иду по улице, мужики оборачиваются, чуть шеи не сворачивают, женщины взгляд отводят. Я про себя думаю: ну, все, Рим, я сделала тебя! Захожу в какой-то крутой магазин, беру самые дорогие шмотки, захожу в примерочную и все понимаю. Вся эта какао-посыпка осталась у меня на лице. Начала ржать в голос прям в примерочной.
Это что. Я с работы шла с исписанным синей ручкой лицом. До сих пор не понимаю - КАК это получилось-то? Ведь ручки не грызу и не размахиваю, в документы лицом не падала. Хм.
- Целый год я была в плохом настроении и парилась по ерунде. Ходила злая и вечно на всех срывалась. Съездила на отдых в Италию и вот вернулась счастливая и с улыбкой до ушей. Ничто так не поднимает настроение лучше, чем ежедневные крики горячих парней: «Выходи за меня замуж!»
Комментарии
Побольше бы историй про Китай, но качественных. Хочу туда поехать и,надеюсь, смогу скопить)
Хайнань это замечательное место. Мне особенно нравится как от поездки к поездке преображается остров. Всякий раз что то новое, из развлечений, построек. Просто здорово!
Обожаю Хайнань.я почему-то чувство себя как дома! Каждый год езжу. 8 раз там была