15+ светлых историй о поездках в теплые страны, где в воздухе витает аромат пряностей и морского бриза

Путешествия
07.08.2026
15+ светлых историй о поездках в теплые страны, где в воздухе витает аромат пряностей и морского бриза

Отправляясь в отпуск, мы мечтаем о теплом море, вкусной еде, новых впечатлениях. Но путешествия хороши тем, что почти всегда готовят свои сюрпризы. Иногда именно случайная встреча или забавное стечение событий превращают обычную поездку в душевную историю, которую потом вспоминают годами. Будь то загадочный Китай или знакомая многим Турция, везде найдется место для приключений и маленьких радостей.

  • В 1998 году мы с мамой ездили в автобусный тур по Европе, с неделей на море в Испании. В автобусе была компания девчонок, молодых совсем, с модными челками. Девчонки эти не скрывали, что едут искать себе в Испании женихов. И была там бабушка-логопед, 75 лет, говорила, что поехала отдохнуть. Скромная, но губы накрашены. В общем, после недели в Испании девчонки все были грустные и одни, а бабулю эту провожал испанский дедушка, жарко обнимал и целовал, и долго-долго махал вслед.
la_karambada
  • У моего мужа с детства было две мечты— съездить в Италию и увидеть море. Два года после свадьбы я откладывала каждую лишнюю копейку и экономила на себе как могла; купила билеты, забронировала отели и на день рождения подарила ему поездку. И знаете, все эти некупленные побрякушки—кремы—туфли—сумочки стоили того, чтобы ночью, сидя на валунах у самой воды, слушать волны и видеть сияющие глаза любимого человека! Мечты должны сбываться!
evangelineglow
только что

В Италию поехать я понимаю мечта, а вот увидеть море.... Может некоторые и не ездили на море но я например езжу на него каждый год...

Ответить

Говорят, некоторые местные во время высокого сезона не купаются. Во-первых, работают. Во-вторых, привыкли к морю. Но как можно не радоваться морю, когда оно тут, рядом?

_______a_3
SeledkinaMama
только что

Это так. Четвертый год бы живем на морюшке. Первый год ходили купаться каждый день, как на работу. Второй - 3-4 раза в неделю. Третий - по выходным. А в этом году я с ужасом поняла, что за июль была на море два раза всего!

Ответить
  • Нам надо было переночевать в Риме. Мы валились с ног от усталости. Нашли в навигаторе какой то хостел и поползли туда. Зашли в него, а там пусто, вообще никого. Ждали-ждали, чуть на пол не легли. Решили взять ключи, а утром заплатить. Переночевали, вышли, за стойкой опять никого. Налички не было, хотели картой заплатить. Опять ждали-ждали, оставили записку с телефоном, так никто и не перезвонил.
Корона нимбу не помеха / Dzen
SeledkinaMama
только что

Ой, у меня есть история про хостел в Риме. Там было несколько многоместных номеров, по 6 человек. Но ключей было 2-3 , на всех не хватало. Видимо, терялись и их почему то не делали. И администратор не сидел там постоянно, надо было его вызванивать, чтоб пришел. Так вот ночь. А в соседний номер ломятся туристы, которым не досталось от комнаты ключа. У них - вылет, а чемоданы - в закрытом номере. И видимо там кто-то крепко спал, раз они упорно туда стучались. Но никто им не открывал. Звонили администратору. Тот тоже видимо спал. Я так и не знаю, как все решилось, я, угулявшись по римской жаре, тоже сквозь сон это все слышала.

Ответить
  • На пляже в Турции познакомились с турчанкой, мы смотрели за вещами друг друга, когда ходили купаться. Если подходили парни знакомится, она спрашивала, хочу ли я с ними общаться. Я говорю, что нет, и тогда она спокойно всех отгоняла. Никто даже больше не приближался к нам, мне было очень комфортно и безопасно, до сих пор вспоминаю ее.
zarina.ravil
лидия иванова
только что

В Тредс пишут, что турчанки заботятся об иностранках, если видят, что местные муики к ним пристают.
Кто был, это правда?

Ответить
  • Папа ездил на о. Хайнань в Китай и привез красивые иероглифы на бумаге. Продавец уверял, это пожелание процветания. Изречение висело у нас в рамочке на кухне. Спустя лет 15 обожающая дорамы знакомая, изучающая китайский, это перевела. Как мы смеялись! Во-первых, написано было с ошибками и неразборчивыми иероглифами (да, у китайцев тоже бывает плохой почерк). А перевод означал вовсе не процветание или благополучие. Это были просто слова из одной песни, популярной 15 лет назад.
Дина
только что

Одна туристка купила футболку с иероглифами и когда случайно попала в китайский квартал, то не могла понять почему на неё показывают пальцами и дико хохочут. Один продавец, который знал русский объяснил значение иероглифов на её футболке: "Я лысая и тупая самка бабуина. "Вот почему над ней все китайцы ржали. 🙂😂😂

Ответить

Для одних съездить в Турицию — как за хлебушком сходить, а для других — сбывшаяся мечта

tusin.tort
Katie M.
только что

Не то чтобы это моя заветная мечта, но нет, я никогда не была в Турции. Не могу себе позволить такой "дешёвый" отдых.
Образование есть, работа есть, на диване не лежу и не ною, работаю в двух местах, месяцами без выходных, летом еще могу дополнительно подработку найти, потому что лето - мёртвый голодный сезон. Но вот гляди ты, хватает только на ежемесячные платежи и на выживание. Даже на поездку в другой город не могу заработать. Наверное, потому что нет мужа-вахтовика.

Ответить

«Ну что, я впервые Турции! Эмоции переполняют, мне все нравится, и знаете, даже как-то стыдно радоваться что ли. Будто для всех поездка в Турцию это уже такая обыденность — как за хлебом сходить, а у меня это первая в жизни заграничная поездка, о которой я мечтала 30 лет. Мы в Фетхие!»

  • Я на Фукуоке видела пенсионеров, им за 70. Они впервые в жизни приехали за границу на море. Вы бы их видели — как дети. Они и в море плескались, и на всех аттракционах катались. Вот прям кайфовали от жизни! А я от них.
s_antonova_1003_s
Иллм
только что

Я в 60 уговорила знакомого-коллегу по отдыху прокатиться на ватрушке. Горка была специальная, безопасная, на горном комплексе, но управлять на поворотах тоже нужно было. У меня то внуки маленькие были, я с ними на всех зимних развлечениях, и на попе и на снегокатах))) . А там ватрушки двойные были, мне очень хотелось прокатиться, а он ни разу не катался с горы , кроме как на лыжах в молодости. Какое у него было лицо после спуска! Как у ребенка от счастья. Сказал:" Я в 65 не представлял, что можно так легко вернуться в детство!"

Ответить

Осознание того, что в отпуске самому не надо готовить, добавляет 10 очков к вкусу завтрака!

tusin.tort
Ellie
только что

Вот да. Я поэтому в поездках всегда выбираю именно отель, а не апартаменты. Да, возможно, квартира дешевле, но это мне надо будет самой готовить, стирки ставить, прибираться... да ну, чем это тогда от дома отличается?

Ответить
  • В Турции на набережной ко мне подошли два парня в костюмах янычар и давай заигрывать: «Красавица, фото для тебя бесплатно, ты прекраснее, чем этот закат!» Я посмеялась, но сфоткаться согласилась. Сделали кадры, отдают мне телефон и такие: «Фото бесплатные. Но если хочешь, чтобы мы свалили, с тебя еще одна улыбка!» Похихикали и разошлись, веселые ребята.
ADME
Tamara Karpechenko
только что

У нас бы деньги спросили,особенно писали,что в Питере так обманывали,снимали бесплатно,а оказалось платно.

Ответить
  • Сидели в кафешке в Риме, подруга пошла помыть руки. Возвращается и смеется. Но молчит. Пошла я. Захожу — кран есть, но немного замотан скотчем. Вентиля нет. Сенсоров нет. Задача, однако. Выглядываю и вижу нашего официанта. Спрашиваю. Он тоже смеется и говорит: «А ну, похлопай в ладоши». Я растерянно хлопаю. «Брависсимо!» — кричит он, подходит и нажимает ногой маленькую педаль под раковиной.
  • Как-то рассказала мне учительница историю о необходимости знания иностранных языков. Поехал ее друг отдыхать в Италию, хотел привезти своей маме в подарок кожаные сапожки. Неделю, что он там отдыхал, ходил по магазинам и спрашивал сапоги из «skin» (а кожа животных — «leather»), а все продавцы на него ошарашенно смотрели.

Когда котик залез в пакет и не может выбраться

ADME

«На самом деле это местных защищают от жуткого взгляда кота (какая-то местная процессия должна через ворота будет проходить, в котам это почему-то не понравится)».

  • Поехала на Хайнань. Первый день — я в восторге от моря. Утро, сижу на пляже и любуюсь. Рядом еще есть отдыхающие, но их немного, и они такие ленивые, мол, видели мы уже это ваше море. И тут приходит местный мужчина с собакой. Пес радостно начинает рыть яму в песке и гордо показывает результат хозяину. А я такая: ого, собаки тоже любят море. Честное слово, этот пес был самым счастливым существом на пляже.
ADME
Ellie
только что

Собаки всегда за любой кипиш, кроме голодовки 😂

Ответить
  • Год назад по работе была в Риме. Я, к слову, модель. Зашла в кафе, взяла себе кофе и пироженку с посыпкой из какао. Съела, все ок. Иду по улице, мужики оборачиваются, чуть шеи не сворачивают, женщины взгляд отводят. Я про себя думаю: ну, все, Рим, я сделала тебя! Захожу в какой-то крутой магазин, беру самые дорогие шмотки, захожу в примерочную и все понимаю. Вся эта какао-посыпка осталась у меня на лице. Начала ржать в голос прям в примерочной.
Марта
только что

Это что. Я с работы шла с исписанным синей ручкой лицом. До сих пор не понимаю - КАК это получилось-то? Ведь ручки не грызу и не размахиваю, в документы лицом не падала. Хм.

Ответить
  • Целый год я была в плохом настроении и парилась по ерунде. Ходила злая и вечно на всех срывалась. Съездила на отдых в Италию и вот вернулась счастливая и с улыбкой до ушей. Ничто так не поднимает настроение лучше, чем ежедневные крики горячих парней: «Выходи за меня замуж!»

Комментарии

Уведомления
лидия иванова
только что

Побольше бы историй про Китай, но качественных. Хочу туда поехать и,надеюсь, смогу скопить)

Ответить
Юлия Соколова
только что

Хайнань это замечательное место. Мне особенно нравится как от поездки к поездке преображается остров. Всякий раз что то новое, из развлечений, построек. Просто здорово!

Ответить

Похожее