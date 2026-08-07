Две новые экранизации «Войны и мира» — сравниваем каст и решаем, какую будем ждать с надеждой

Автор описывает Элен как высокую красивую даму, с огромной косой и очень оголенными белыми, полными плечами. Возраст в романе не упоминается, но исследователи считают, что ей не больше 25 лет. Толстой пишет о ней так: «Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно и тени кокетства, а, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильно победительно действующую красоту». Он описывает ее не просто как красивую женщину, а как почти абсолютный физический идеал.