Две новые экранизации «Войны и мира» — сравниваем каст и решаем, какую будем ждать с надеждой
Обсуждать выбор актеров в экранизациях классики — это для любого зрителя отдельная радость и повод для жарких споров. В будущем нас ждут сразу две масштабные экранизации великого романа Льва Толстого. Сарик Андреасян готовит большую историческую картину, а Сергей Урсуляк снимает 12-серийный сериал. Любой режиссер, прикасающийся к тексту «Войны и мира», знает: творчество не прощает ошибок и нужен настоящий мастер, чтобы покорить публику. Мы постарались сделать справедливый анализ актерских составов двух проектов, чтобы почувствовать разницу в подходе, в масштабе амбиций и в почерке режиссеров.
Андрей Болконский
В начале романа (1805 год, салон Анны Шерер) князю Андрею 27 лет. Внешность Толстой описывает так: «весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами», в романе также упоминается, что Болконский — невысокий брюнет.
- В экранизации Сарика Андреасяна эту роль играет Станислав Бондаренко. Актеру 41 год и он явно старше книжного героя. Бондаренко — признанный герой-любовник российского кино, звезда мелодрам с яркой, классической мужской красотой. Это стопроцентное попадание в толстовское «весьма красивый». Однако в книге Болконский холоден и суховат, а за Бондаренко тянется шлейф роковых, страстных и мелодраматичных образов.
Так как питаю слабость к Бондаренко была бы счастлива увидеть его у такого большого режиссера как Урсуляк...но увы
- Никите Волкову, который сыграет князя в сериале Урсуляка, 33 года, он гораздо ближе к возрасту оригинального героя. У Волкова более «колючая», сложная фактура. Зрителю он знаком по роли циничного, но обаятельного тренера в «Трудных подростках» и сериалу «Постучись в мою дверь в Москве», где Волкову досталась главная роль. Актеру очень идет образ закрытого, слегка высокомерного интеллектуала с внутренним надломом.
Наташа Ростова
В начале романа ей 13 лет. Черноглазая, с черными кудрями, большим ртом, «некрасивая, но живая» девочка — худенькая, порывистая, угловатая. К первому балу (Наташе 16 лет) — она расцветает. Но красота героини, в первую очередь, в бьющей через край энергии, искренности, грации и обаянии. Она эмоциональна, порывиста и естественна.
- Полине Гухман 20 лет, и это огромный плюс для экранизации — она гораздо ближе к книжному возрасту Наташи в начале романа, чем актрисы в большинстве классических постановок. Полина играет юных, импульсивных, ершистых юных героинь — здесь и Катя из «Первой ракетки» и девочка-Маугли из третьего сезона сериала «Фишер». У нее очень подвижное, выразительное лицо, далекое от «гламурных» стандартов, что поразительно точно ложится на толстовское описание.
Актрису совсем не знаю, но лицо именно такое, какое описано в романе.
- Урсуляк пригласил на роль Наташи внучку знаменитого Валерия Золотухина — Марию. Девушке 28 лет. Она уже работала с Урсуляком — ярко дебютировала в его фильме «Праведник». В отличие от девочки-подростка Гухман, у Золотухиной глубокая, сложная, пронзительная театральная фактура. При этом визуально она отлично попадает в канон: у нее именно те самые выразительные темные глаза и непослушные кудри. Выбор Урсуляка говорит о том, что для него важна не столько физическая юность героини, сколько мощный драматический потенциал, способность сыграть тяжелую внутреннюю трансформацию Ростовой во второй половине романа.
Пьер Безухов
В начале романа Пьеру 20 лет. Он только что вернулся из-за границы. Толстой описывает его так: «массивный, толстый молодой человек с стриженою головой». Автор часто подчеркивает его неуклюжесть и огромный рост. При всей своей громоздкой внешности, Пьер обладает робким, умным взглядом и совершенно детской, доброй улыбкой.
Лицо пожившего и много повидавшего мужчины, ещё до развития романа. Толстой в недоумении.
- Николаю Шрайберу 43 года. Да, разница с книжным возрастом колоссальная (впрочем, Сергей Бондарчук в своей великой экранизации тоже играл Пьера в 40 с лишним лет). Но если закрыть глаза на цифру в паспорте, то от попадание в фактуру налицо — Шрайбер высокий, крупный, умеет быть в кадре тем самым «добродушным медведем». Актеру отлично удаются роли людей огромной физической силы, но при этом мягких, сомневающихся и ранимых.
- Урсуляк обожает открывать новые имена и доверять сложнейшие роли молодым (как он когда-то сделал с Евгением Ткачуком в «Тихом Доне»). Никита Языков — свежее лицо, не примелькавшееся в сериалах. В отличие от тяжеловесного и взрослого Шрайбера, Языков гораздо ближе к книжному возрасту героя 28 лет.
Анатоль Курагин
В начале романа Анатолю чуть больше 20 лет. У Толстого он описан как высокий, румяный, русый, чернобровый красавец. Его главная черта — сочетание потрясающей, магнетической внешности с полным отсутствием морали и рефлексии. Он живет исключительно инстинктами, развлечениями и уверен, что весь мир создан для его удовольствия. Именно его пустая, но ослепительная красота привлекает юную Наташу Ростову.
- Матвей Лыков — в прошлом топ-модель, звезда фильма «Он — дракон». Актеру скоро 40 лет, но кастинговое решение Андреасяна объяснимо, если мы говорим о визуальном эффекте. Лыков обладает скульптурной, глянцевой красотой. У Сарика Анатоль явно будет тем самым неотразимым, лощеным искусителем, перед физическим совершенством которого так трудно устоять.
- Евгений Кошелев — театральный актер, как и многие в касте Урсуляка, это свежее лицо, еще не успевшее примелькаться зрителю. Евгению 30 лет и, в отличие от Лыкова, у Кошелева нет шлейфа «супермодели», его красота более земная, живая. Вероятно, режиссер хочет сместить акцент со светского лоска на темперамент и авантюрность персонажа, на его импульсивность и внутреннюю пустоту.
Элен Курагина
Автор описывает Элен как высокую красивую даму, с огромной косой и очень оголенными белыми, полными плечами. Возраст в романе не упоминается, но исследователи считают, что ей не больше 25 лет. Толстой пишет о ней так: «Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно и тени кокетства, а, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильно победительно действующую красоту». Он описывает ее не просто как красивую женщину, а как почти абсолютный физический идеал.
Вы вообще роман читали? Какие исследователи?! Толстой прямо пишет: Элен восемнадцать, Наташе 13 в начале романа
- Сарик Андреасян выбрал на эту роль свою жену и главную муза, недавно сыгравшую Татьяну в его же «Онегине». У Моряк очень яркая, контрастная, современная красота. Она часто играет роковых женщин, уверенных в себе и знающих цену своей привлекательности, как, например, в «Жизни по вызову». Ее Элен, без сомнения, будет максимально эффектной и гламурной. Если толстовская Элен брала античной статичностью, то Элен в исполнении Моряк наверняка будет более хищной, современной «женщиной-вамп», эдакой светской львицей, которая сознательно манипулирует мужчинами.
Анна Каренина вышла бы хорошая из нее. Глаза серые, волосы черные, кудри. Ну и "мадам на панели" как раз тот самый образ )
- И снова Урсуляк остается верен себе — он берет на одну из ключевых женских ролей молодую ( 24 года), не растиражированную в медиа актрису. У Варвары Бочковой отличная театральная школа и более сдержанная, аристократичная фактура. Урсуляк не любит глянцевую вылизанность, поэтому его Элен, скорее всего, будет гораздо ближе к толстовской «мраморной статуе» — безупречной, пугающе красивой внешне, но холодной и абсолютно пустой внутри.
Граф Илья Ростов
В начале романа графу около 50 лет. У Толстого он описан невероятно тепло, как человек с «полным, веселым, чисто выбритым» лицом, с добродушной улыбкой. Граф Ростов — это воплощение старой, хлебосольной, барской Москвы. Он обожает задавать роскошные балы, вкусно поесть, до беспамятства любит свою семью, но при этом совершенно по-детски наивен в финансовых делах.
- Игорю Черневичу 59 лет — по возрасту он близок к герою. А вот типаж — максимально неожиданный. Черневич обладает аристократичной, сухой, строгой и интеллигентной фактурой. Зритель привык видеть его в ролях холодных, властных людей со стальным взглядом. В нем визуально нет той расточительной мягкости, которая есть в книге. Очевидно, что у Сарика граф Ростов будет не добродушным и комичным толстяком, а гораздо более сдержанным, строгим и трагичным аристократом, который тяжело переживает увядание своего рода.
- Михаилу Пореченкову 57 лет. И это, пожалуй, одно из самых точных, стопроцентных попаданий в классический образ! У Пореченкова есть все необходимое для этой роли: стать, масштаб, способность сыграть «широкую душу», заразительный смех и невероятное обаяние. Пореченкову очень идет образ большого, теплого, шумного, но бесконечно доброго отца семейства, который любит жизнь во всех ее проявлениях. В его исполнении легко представить того самого хлебосольного графа, который готов отдать последнюю рубашку (или подводы для раненых солдат, как это будет позже в романе). Урсуляк уже работал с Пореченковым (например, в «Ликвидации» и «Исаеве») и отлично знает, как вытащить из него нужную фактуру.
Графиня Наталья Ростова
Толстой описывает графиню так: «Женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо, изнуренная детьми... Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушающий уважение». Графиня — воплощение материнства — у нее было 12 детей, она живет только их интересами, обсутройством их браков и благополучия. Она сентиментальна, может расплакаться от умиления, но бывает и капризной барыней.
- Поле Поялковой чуть больше 40 лет и, хотя она близка к героине по возрасту, внешне это очень ухоженная, красивая, элегантная женщина с современной фактурой. В ней сложно разглядеть изнуренную женщину, о которой пишет Толстой. В паре с сухим, строгим Игорем Черневичем они создадут образ довольно холодной, классической аристократической пары из кино, далекой от толстовского домашнего уюта.
- Михалковой слегка за 50, и, конечно, у актрисы далеко не то самое худое лице с восточными чертами, но у нее есть кое-что гораздо более важное для этой роли — феноменальная, невероятно теплая органичность. Михалкова как никто другой умеет играть глубокую, всепрощающую, хлопотливую материнскую любовь. А теперь представьте ее в паре с Михаилом Пореченковым! Урсуляк собирает идеальных родителей Ростовых: мягких, шумных, домашних, бесконечно любящих своих детей.
Князь Николай Болконский
В начале романа старому князю около 70 лет. Это живой осколок екатерининской эпохи. Толстой описывает его так: «невысокая фигурка... с маленькими сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими блеск умных и молодых блестящих глаз». Он ходит в напудренном парике, его движения резки и стремительны. Главное в его характере — непреклонная гордость, острый холодный ум и патологическая педантичность.
- Николаю Козаку 59 лет, он несколько моложе книжного героя. У актера очень мощная, суровая, брутальная и тяжелая мужская фактура. Он блестяще играет жестких руководителей и людей с железным, несгибаемым стержнем.
- Алексею Серебрякову чуть больше шестидесяти. И это кастинговое решение обещает стать одним из самых мощных в сериале! Серебряков — актер оголенного нерва, высочайшего драматического калибра, мастер сложных психологических ролей с надломом. У него есть та самая сухая, резкая энергетика и пронзительный взгляд, о которых писал Толстой. Урсуляку явно нужен не просто солдафон, а трагическая фигура. Серебряков сможет гениально сыграть трагедию стареющего, блестящего ума, а также боль невероятно гордого человека, который не умеет выразить свою любовь к детям иначе.
Князь Василий Курагин
В начале романа князю Василию около 50-55 лет. Это воплощение высшего петербургского света. Толстой описывает его человека со: «светлым выражением плоского лица». Князь Василий — гениальный интриган, насквозь фальшивый, циничный и расчетливый царедворец. Но при этом он безумно обаятелен, вкрадчив и прячет свою хищную хватку за маской добродушной, отеческой заботы.
- Александру Лыкову 64 года. Это актер с невероятно выразительной, острой, «хищной» фактурой и огромной харизмой. Все мы помним его фирменный прищур и способность играть эксцентричных, хитрых и опасных людей. У Сарика князь Василий, скорее всего, станет театральным, обаятельно-ядовитым манипулятором. Это будет яркий, экспрессивный злодей, за которым будет, надеемся, интересно наблюдать.
- Маковецкий, без преувеличений, стопроцентное, эталонное попадание в книжный образ. Актера можно назвать талисманом Урсуляка (он снимался у него в «Ликвидацию», «Жизни и судьбе», «Тихом Доне»). Никто в нашем кино не умеет так гениально играть «мягкую силу» и опасную вкрадчивость, как Маковецкий. Его фирменный бархатный голос, неторопливость, ласковые интонации — это буквально тот самый князь Василий, который «говорит как заведенные часы». Маковецкому почти 70 и он как никто другой способен сыграть человека: вежливого, мягкого, с отеческой улыбкой на губах ломающего чужие судьбы ради собственной выгоды.
Лиза Болконская
Лизе около 20 лет, она недавно замужем и ждет ребенка. Толстой дает ей одно из самых очаровательных описаний в романе: «Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась», он отмечает ее румяный ротик, прекрасные глаза, черные вьющиеся волосы и присущее ей порой беличье выражение лица. «Маленькая княгиня» — всеобщая любимица, грациозная, кокетливая, полная (из-за беременности).
- Алиса Кот — молодая актриса с очень эффектной, кукольной красотой. У Сарика она уже снялась в роли Царевны-Лебедь в фильме «Сказка о царе Салтане». Как и в случае с другими женскими персонажами, Сарик Андреасян явно делает ставку на безупречный визуал и эстетику. Вряд ли мы увидим ту самую толстовскую «короткую губку с усиками». Алиса Кот, скорее всего, предстанет на экране идеальной, глянцевой светской красавицей, изящной фарфоровой статуэткой. Если вспомнить, что князя Андрея здесь играет брутальный Бондаренко, контраст между суховатым мужем и его глянцево-идеальной, красивой, но чужой ему женой будет очень ярким и понятным современному зрителю.
- Алена Васина — еще одно новое, свежее лицо из театральной среды, открытое Урсуляком. У Васиной гораздо более характерная, живая и нестандартная внешность, нежели у актрисы из проекта Андреасяна. Вероятно, двадцатипятилетняя Васина будет играть не просто красивую картинку, а именно ту самую наивную, щебечущую, по-птичьи суетливую «маленькую княгиню». Урсуляку важно показать трагедию этой героини — доброй, но пустой девочки, которая зябнет от внутреннего холода своего умного мужа.
Николай Ростов
В начале романа Николаю 20 лет. Толстой дает ему очень теплое описание: «Невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица... На верхней губе уже показывались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторг». Николай — это антипод интеллектуалов Пьера и Андрея. Он не склонен к глубокой рефлексии, мыслит просто, но при этом кристально честен, благороден и горяч.
- Александру Метёлкину 34 года. Зрители отлично знают его по роли Ивана в сказке «Летучий корабль» и сериалу «Перевал Дятлова». У Метёлкина очень светлая, располагающая, широкая улыбка и энергетика «своего в доску парня». Однако фактура у него более крепкая, взрослая и мужественная, чем у книжного юного студента.
- Фёдору Федотову 31 год. Звезда фильма «Серебряные коньки» и сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», он обладает совершенно иной, гораздо более утонченной, мальчишеской и «нервной» фактурой. Федотов — мастер играть чистых, искренних, уязвимых и идеалистичных юношей с горящим взглядом. Урсуляку явно важна не столько «гусарская удаль», сколько та самая щенячья, восторженная наивность Ростова.
Марья Дмитриевна Ахросимова
Знаменитая на всю Москву дама почтенного возраста — около 55-60 лет. Толстой пишет, что она знаменита «не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенною простотой обращения». В свете ее за глаза называют le terrible dragon (дракон). Она всегда говорит громко, густым голосом, не стесняясь в выражениях, и режет правду-матку в лицо любому — хоть графу, хоть князю. Ахросимова — дама крупная, тучная, ходит тяжело, но держится невероятно прямо. Под этой грозной, властной, почти «мужицкой» прямотой скрывается золотое сердце.
О, она играла мать великого князя Московского Ивана III в фильме "София")) Очень убедительно сыграла))
- Шестидесятисемилетняя Надежда Маркина (звезда фильма Звягинцева «Елена») обладает феноменальной актерской тяжестью, мощью и той самой фактурой. У нее властный, тяжелый взгляд и потрясающая способность играть женщин с несгибаемым внутренним стержнем. В ее исполнении мы гарантированно увидим ту самую грозную Марью Дмитриевну, при появлении которой замолкает весь зал и которая одним окриком может поставить на место любого зарвавшегося аристократа.
- Народная артистка Светлана Крючкова (76 лет) — это еще один бриллиант в кастинге Урсуляка. Режиссер прекрасно знает мощь Крючковой (вспомните ее гениальную тетю Песю в его же «Ликвидации»). Крючкова обладает поистине императорской харизмой, громоподобным, бархатным голосом и фантастическим чувством юмора. В ней есть тот самый театральный, роскошный масштаб. Ее Ахросимова будет яркой, шумной, властной и невероятной.
Фёдор Долохов
В начале романа Долохову около 25 лет. Это один из самых ярких, опасных и магнетических персонажей романа. Толстой описывает его внешность очень детально: «человек среднего роста, курчавый и с светлыми, голубыми глазами...с твердым, наглым, умным взглядом». Особое внимание Толстой уделяет его тонко изогнутому рту и постоянной полуулыбке. Долохов — бретер, шулер и кутила.
- Антону Момоту 35 лет. Это очень сильный и интересный театральный актер (звезда питерского театра «Мастерская») с выразительным, острым, почти демоническим лицом. У Момота невероятно цепкий, тяжелый взгляд. В его исполнении Долохов наверняка получится дерзким и авантюрным, с акцентом на его бравурной, почти хищной энергии.
- Никите Ефремову почти 40 и он находится на пике своей актерской формы. У него абсолютно каноничная внешность для этой роли: те самые светлые глаза, русые кудри и способность демонстрировать невероятно обаятельную, обманчивую улыбку. Фишка Ефремова в том, что он умеет играть «обаятельное зло». Его Долохов не будет выглядеть как очевидный злодей — он будет привлекательным, умным, компанейским рубахой-парнем, под маской которого скрывается абсолютно безжалостный, расчетливый и холодный хищник.
А вот еще несколько статей, в которых мы сраниваем внешность персонажей в книгах и на экране:
Комментарии
А я вот сериал Урсуляка посмотрю. Каст интересный - и новые лица есть, и сильные старички на месте. У меня только Болконский у него вызывает некое недоумение, но омжет кадр неудачный. Зато у Андреасяна все как всегда стабильно - звонили испанцы, просили не юзать в хвост и в гриву их стыд. Он еще, анонсируют, и до 12 стульев добрался. Можно уже гадать, кого там будет играть Моряк. Эллочку-Людоедку?
Актерский состав у Урсуляка однозначно сильнее. Посмотрим. Андреасяна смотреть не буду.
Не знаю про второстепенных актёрах как у них получится,но главным придется хорошо постараться.Смотрела все экранизации Войны и мира,но экранизация Бондарчука считаю наивысшей пробы.