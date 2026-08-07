15+ историй с рынка, которые поднимают настроение не хуже холодного августовского арбуза

Мы очень дружили с тетей Нуржан . Она продавала такие восхитительные продукты молочные . Такой вкусный сыр , сливки , сметану , молоко ( а иногда нам огурцы давала ) !!!! И мы с ней так сдружились , что 1 раз она даже нас пригласила посмотреть на её коров . Мы с сестрёнкой так обрадовались !!!! Мы там гладили этих коров , кормили их , а один теленок пробовал съесть мой ботинок . Мы же раньше видели их только из далека . А теперь она уехала из той деревни . Очень жало . 😥😢😢😢 . А ещё мы там очень дружим с дядей , который нам мёд продаёт