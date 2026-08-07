15+ историй с рынка, которые поднимают настроение не хуже холодного августовского арбуза
Базарные ряды еще из детства помнятся нам как настоящий волшебный мир, полный незнакомых запахов, вкусов и смеха. На прилавках уютных магазинчиков зреют не только свежие фрукты и ароматные ягоды, но и добрые жизненные истории. Даже примерять штаны к новому учебному году, стоя на картонке, было целым приключением. Самое интересное — годы идут, а палатки, кажется, почти не меняются. И сейчас, заглядывая на базар за хрустящим арбузом, мы невольно возвращаемся в эти воспоминания.
- На рынке наблюдала трогательную картину: малыш, которому мама не захотела покупать орехи, остался стоять у прилавка с сухофруктами. С серьезным видом он достал из кармана горсть листьев и протянул их пожилой продавщице со словами: «Это все, что у меня есть». Растроганная до слез бабушка-продавец ответила ему доброй улыбкой и насыпала мальчику полные карманы угощений. Так мило! И как мне самой в детстве не пришла в голову такая хитрость?
- Когда старая сестринская куртка стала мне мала, мама дала денег и отправила меня одну на шумный, многолюдный рынок. Пробродив целый час и промерзнув основательно, я попалась на удочку бойкого продавца. Он сходу снял с меня ветровку и стал нахваливать «новинку-эксклюзив», пообещав отличную скидку как первой покупательнице. Против такого напора я не устояла и купила длинную куртку небесного цвета. А на следующий день увидела точно такую же на ученице из параллельного класса. Обманул-таки торговец! Всю оставшуюся зиму я старалась не попадаться той девочке на глаза.
- Моя бабушка долгое время держала точку с одеждой и обувью на рынке. Великих богатств она не накопила, но деньги водились всегда, поэтому она часто баловала внуков подарками. Когда же нам требовалось обновить гардероб к школе или купить новую обувь, бабушка вела нас не к себе, а к своей знакомой из соседнего ряда — там и качество было лучше, и цены ниже.
Фото с обычного рынка
У него снизу красное пятно.
Я сначала подумал, что штаны расстегнуты и трусы торчат.
Приглядевшись, понял, что это другой манекен без головы, а красная - подкладка у куртки на нижнем манекене.
- Лет в 13 у нас потерялась малышка той-терьер: во время прогулки с папой испугалась шума машин, вырвалась и сбежала. Расклейка объявлений и долгие поиски не давали результатов. Спустя три месяца, проходя по рынку мимо двухэтажного дома, я случайно подняла глаза на окна и обомлела — там сидела наша собака! Нам едва поверилось в чудо, но мы решили позвонить в квартиру. Хозяева открыли дверь, и собачка тут же с радостным визгом бросилась ко мне. Собаку нам, конечно, вернули. И даже деньги брать не стали.
Та то фигня. Ко двору моей знакомой прибился кот. Она в частном секторе живёт. И кот сначала во дворе тусил, потом начал в дом просится. Знакомая искала хозяев котейки, но, хоть район мегаполиса, на объявление никто не отозвался. Ну кот и стал жить у них, прошел месяц ,кот метит все углы. По совету ветеринара кота кастрировали. Кот обиделся и удрал буквально через форточку открытую на проветривание. И все. Через пару недель она шла через соседний район ( многоэтажки) и видит, в крайнем к частному сектору доме, в одном из окон кота беглеца. Знакомая не утерпела и пошла к людям, которые оказались хозяевами кота. Оказалось он и раньше сбегал и возвращался, но когда на этот раз вернулся без "кокошек" они офигели🤣
- В детстве я часто проводила время на небольшом рынке, где бабушка продавала урожай из своего сада, а я играла с местной детворой. По соседству стояла фура с арбузами, и мне очень захотелось арбузика. Подошла я к продавцу и простодушно заявила: «Дяденька, я так проголодалась, угостите арбузом». Что в итоге? Я, счастливая трехлетка, тащу к бабушке огромный арбуз. Бабушка потом все равно отдала торговцу деньги, хотя тот долго отнекивался.
- Ехал вечером из офиса домой в метро, позвонила супруга. Связь не очень, еле разобрал ее просьбу купить на рынке «козлины». Звонок прервался. Я вышел на нужной станции и отправился в мясные ряды. Мое желание купить «козлины» у продавцов вызывало лишь смех. Перезвонить не смог — разрядился телефон. В итоге я обошел весь рынок и заглянул в близлежащий магазин, но так ничего и не нашел. Вернулся домой взвинченный и с пустыми руками. А жена с порога изумилась: «Какая еще козлина? Я же просила купить апельсины!»
Меня дошкольницу в деревне бабушка отправила купить кило сахару, я так и сказала продавщице, та отвлеклась на что-то, а потом говорит, аааа, тебе сахару килограмм, а я ее поправила, не, мне кило!
На рыбном рынке Галапагосских островов водятся вот такие колоритные попрошайки
- Летом на рынке наблюдала сцену: пожилая женщина долго и въедливо выбирала черешню. Продавец — крепкий, сурового вида мужик с татуировками. Стоял, терпеливо ждал, пока она выберет ягоды и посчитает свои копейки. А когда взвесили, оказалось, что у бабушки денег не хватает. Она попросила отсыпать часть черешни назад. А продавец в ответ назвал сумму поменьше, заявил: «Сегодня столько стоит», и вручил ей пакет. Счастливая бабушка ушла, а все, кто это видел, невольно заулыбались.
Мы очень дружили с тетей Нуржан . Она продавала такие восхитительные продукты молочные . Такой вкусный сыр , сливки , сметану , молоко ( а иногда нам огурцы давала ) !!!! И мы с ней так сдружились , что 1 раз она даже нас пригласила посмотреть на её коров . Мы с сестрёнкой так обрадовались !!!! Мы там гладили этих коров , кормили их , а один теленок пробовал съесть мой ботинок . Мы же раньше видели их только из далека . А теперь она уехала из той деревни . Очень жало . 😥😢😢😢 . А ещё мы там очень дружим с дядей , который нам мёд продаёт
- В пятилетнем возрасте на рынке я увидела в цветочном киоске одинокую желтую розу и искренне удивилась: «Мама, а желтые розы правда бывают?» Продавец, умилившись моей реакции, подарил мне тот бутон, а вслед за ним — еще синюю, красную, белую и голубую розы, добавив: «Розы бывают разных оттенков, но ни один не сравнится с твоей красотой!» Мне уже 27, а этот комплимент от обычного продавца до сих пор остается самым лучшим в моей жизни.
- Закупалась в вещевом рынке уже четвертый час. Голодная, увидела банку малины, выкупила, чуть отошла и начала есть. Она была такой вкусной, что я немного увлеклась. Закончила есть и только поднимаю взгляд, как понимаю, что все это время на меня смотрел молодой человек. Очень милый парень. Смотрит и улыбается. А я вся в разводах от малины, совсем не презентабельно ела. Убежала оттуда, но надеюсь, что мы свидимся снова, когда я буду при полном параде.
На вещвом рынке малиной торгуют?А платье,вероятно можно купить в овощном киоске.
Красота Краснодарского рынка
Обалдеть сколько там всего так бы в московских магазинах 😮😮😮😮😮😮😱😍😍😍😍😍😍😍😍🤩😍🤩😍😍🤩🤩🤩🤩😍🤩😍🤩😍🤩😍😍🤩😍🤩😍🤩😍😍🤩😍😍😍🤩
- Была у меня в детстве мягкая собачка, звали Муха. Потерялась в поезде, когда мы с бабушкой ехали к родственникам. Я тогда ревела, мама успокаивала. У нее на лапке бабушка сама вышила мои инициалы, нитками в два ряда, аккуратно так, как только она умела. И вот недавно иду по барахолке, просто мимо, без цели. Смотрю — на коробке с игрушками торчит знакомая морда. Достаю. Это Муха. Потертая, но родная до мурашек. Переворачиваю лапку — и там все так же, как было. «А.В.», те же стежки. Я стою посреди рынка с этой игрушкой в руках и не могу поверить. Продавец говорит: «Берите за 200». Не знаю, как она сюда попала. Но с того дня она снова у меня дома.
- Поехали с мамой на рынок, нужно было купить все для консервации: огурцы, банки, специи, крышки и т.д. Пока она торговалась с продавцами, мое внимание привлекла коробка, внутри которой сидел милый щенок. Малышу было жарко, водички не было, а женщина, которая его продавала, болтала с подругой. Купила у нее щенка, мама удивилась, но согласилась на пополнение в семье. Уже дома начали приводить его в порядок, искупали, высушили, свозили к ветеринару, накормили хорошо, затем в супермаркет поехали за всем необходимым. В общем, консервация откладывается на неопределенный срок, а пока у нас есть дела поважнее. Четырехлапые дела!
- Каждый год мы всей семьей ходим на елочный рынок выбирать живую елку. Но в этом году вместо привычной елки мы нашли... котенка. Он сидел прямо на верхушке одной из елок и громко мяукал. Продавец сказал, что он не знает, откуда тот взялся, но, видимо, котенок решил «заработать» себе дом. Мама испуганно сказала, что «никаких животных в ее доме», но я уже держала котенка в руках и думала, как его назвать. Итог: одна елка и один котенок, которого мы назвали Ель.
Очень мило! Правда вот небольшой минус, что ëлка живая, нужно искусственную ёлку покупать: и проживут дольше и природе будет лучше!
У этого рыночного котика есть целая собственная комнатка с лежанкой
Жилье для бездомных котят в Пицунде. На крыше регулярно появляется разный кошачий корм. Не знаю что будет с ними зимой. Но летом им тепло, сухо и сытно
- Бабушка послала на рынок с заданием: «Купи мясо, но не у хитрого». И вот иду я по ряду, а один продавец мне подмигивает так, спрашивает: «Для бабушки?» Я сбежал, купил у другого. Приношу мясо домой. А бабушка посмотрела на него и как брякнет: «Ну вот, у хитрого бы лучше было».
- Продаю на рынке свои дачные помидоры. Солидный мужчина покупает два кило, дает мне 5000. Я отсчитываю сдачу. Через полчаса с визгом подлетает джип. Выбегает тот мужик, весь красный, сует мне еще одну пятитысячную и выдает: «Девушка, вы простите меня, пожалуйста! Мой трехлетний сын играл с кошельком и сунул мне туда купюры банка приколов! Я только на заправке понял, чем расплатился!» Лезу в кассу и ахаю — так и есть, лежит, родимая. Мужик еще долго извинялся, а в итоге взял и выкупил у меня все оставшиеся помидоры.
Интересно, где дяденька хранит кошелек, в который может легко залезть малыш, еще у которого были смешные деньги, вот взял, аккуратно сложил... и это все трёхлетка. Сказки венского леса.
А вот и еще одна наша подборка летних историй: 20+ душевных историй из детства, пропитанных запахом бабушкиных оладий и летним зноем
Комментарии
Древние говорили:
"Дурак тот, кто пришел на базар и ничего не купил. Но дважды дурак тот, кто пришел на базар только покупать!"
Конец цитаты.
Потому что на базаре не только торговали, но также и обменивались новостями, сплетнями, байками и т.д.