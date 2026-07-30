20+ душевных историй из детства, пропитанных запахом бабушкиных оладий и летним зноем

Каждый день в детстве был особенным. А уж тем более, если это — лето! Поездка на трясущемся Икарусе к бабушке на дачу становилась настоящим путешествием, а за каждым углом таились новые приключения. Эти добрые, ностальгические истории пропитаны нежными воспоминаниями о том времени, когда солнце светило ярче, а лучшим летним напитком была ледяная вода из колонки.

У меня братишка общался с девочками. Оказалось, что они сестры. Ну и вот решил он вечером вызвать одну. Стучит к ним, выходит отец. Брат спрашивает: «Позовите дочь». Отец спрашивает: «Какую?» Брат от волнения забыл, как их зовут, и не придумал ничего умнее, чем сказать: «Любую». mensuluzhunusova

Сегодня выходной, заказов нет — значит, можно устроить маленькое приключение! Хватаю сына под мышку, в рюкзак закидываю нож, картошку, соль и спички. По пути забегаем за минералкой и сосисками — и вперед, в лес!

Показываю мелкому, как это было в моем детстве: мы с пацанами тащили из дома кто картошку, кто сосиски, кто соль, а потом всей оравой шли в лес с одним перочинным ножиком на всех. Разводили костер, пекли картошку, жарили сосиски на ветках... Примерно 25 лет я не ел такой картошки. А она, оказывается, все еще невероятно вкусная! Особенно если посыпать ее солью прямо из коробка.

Сыну понравилось, но вряд ли он был так же счастлив, как я в его годы. Зато взял с меня обещание устраивать такие вылазки регулярно. Ну а я только за! © Nislas / Pikabu

Вспомнила, как в детстве подружилась с дворовой собачкой. А потом у нас образовалась стая из штук семи здоровых собак. Между собой они иногда ссорились, но меня никогда не трогали. Я снимала с них репьи, гладила, играла рядом с ними и эпично гуляла по району с личной стаей собак, потому что эта дворняжка бегала за мной, а остальные за ней. В целом, это все, что стоит знать о моем стиле жизни. diana_pokhomova

«Устроили с детьми сплав на плоту»

В конце 80-х мы с другом были заядлые велосипедисты. Гоняли по двору летом даже в темноте, помня наизусть, где какие повороты. И вот у друга накрылось заднее колесо! Со звездочкой для тормоза! Кто помнит — поймет. Проблема. Тогда такое колесо просто так не купишь.

И вот иду я по улице, размышляя, как бы колесо достать и друга порадовать... И вдруг навстречу мне пацан с рамой и задним колесом. Без руля и переднего колеса! Спрашиваю: «Ты его куда?» «На мусорку. Нафига он мне без руля?». Говорю: «Так отдай мне». Без вопросов: «Бери, мне хоть до мусорки не тащить».

А заднее колесо с такой же звездочкой! Я глазам не поверил!

Когда я через пару дней это колесо другу на день рождения подарил, он так обалдел: «Ты где его достал?» Он был счастлив, как слон. © Kokinsan / Pikabu

Помню, батя брал меня в рейсы, когда он был дальнобойщиком! Множество городов и красивых мест, которые, может, больше и не получится никогда посетить. И почему-то еще хорошо помню вкус жареной картошки с колбасой, приготовленной на небольшой сковородке на примусе «Шмель». Его прикольно было накачивать перед розжигом на стоянке между огромными фурами.

Походные стулья и стол, закопченный чайник, прикольная металлическая посуда, чтобы не билась, рассказы батиных коллег о приключениях в дороге... А чего стоит возможность пацану купить астраханские арбузы и тульские пряники непосредственно в городах, в честь которых они были названы — не передать. © Aleks2201 / Pikabu

«Интересные ощущения — когда ты стоишь на месте, где тебя с твоими друзьями 30 лет назад сфотал сосед. Я в берете»

Вспомнилась мне история из детства. Родители выписывали мне газету «Жили-были». Там печатались всякие детские сказки, стихи, рассказы. Очень яркое и интересное издание.

И в рубрике «Ищу друзей» публиковали объявления ребят, которые хотят переписываться по почте. Простыми бумажными письмами. Однажды напечатали и мое: «Я учусь в четвертом классе, люблю шить, вязать, читать книги...»

Через некоторое время мне написала девочка Настя из Башкирии. Я ответила. Она написала опять. И так продолжалось восемь лет. Мы переписывались постоянно, делились всем, что нас беспокоило. Можно сказать, росли вместе. В письме порой проще рассказать о чем-то личном. Так стали очень близкими подругами.

Увиделись в первый раз году в 2005-м. Я окончила первый курс университета и отправилась в далекую Башкирию, повидать подругу. Телефон у меня был, а вот интернета нет. Поэтому добиралась я с большими приключениями. Удивилась, что народ там спокойно ездит от райцентра к райцентру автостопом.

Признаться, переживала только, как пройдет встреча. Мы ведь даже по телефону ни разу не разговаривали. К вечеру была уже дома у Насти. Каникулы получились отличные! У нее большая дружная семья, много друзей. Казалось, что мы знакомы со всеми сто лет.

Потом я приезжала еще и еще раз. Была свидетельницей на ее свадьбе.

Сейчас мы уже большие 30-летние тети. Но продолжаем переписываться (теперь уже в соцсетях, правда) и дружить. © sachkin / Pikabu

Я еще дошкольник, 5-6 лет. Мама направила в сельмаг за томатным соусом. Магазин от нашего дома примерно в 1,5-2 км. Пока добежал, забыл, что надо купить. Обратно прибежал, спросил у мамы. И все равно, пока дошел, «соус» превратился в «сок».

«Мама сказала купить две банки томатного сока». Раньше томатный соус продавали в 0,5 или 0,7-литровых банках, а томатный сок был только в трехлитровках. Продавщица переспросила: «Мальчик, ты точно один сможешь донести эти две банки?» Отступать некуда, мама сказала «две банки», значит берем две.

Как же я долго их нес. Одну банку перетащу на метров 10, потом другую. По пути несколько односельчан помогли до своих домов донести. Я гордо отказывался от дальнейшей помощи. Потом опять по одной банке... Для меня этот поход в магазин был долгим, и все же запомнился как целое приключение.

Мама была удивлена, когда я припер две банки томатного сока. Ее планы на меню обеда выходного дня несколько поменялись. В этот день у нас на обед был томатный суп... © Ferrum59 / Pikabu

Никогда не забуду одну простую картину. Мне лет 10, я на велике мчу к кукурузным полям. Это 10 км от поселка. Устаю. Ложусь на спину в степи и смотрю в бескрайнее небо. Мимо проносятся облака на бирюзовом небе, и это создает ощущение, что весь мир кружится вокруг тебя и для тебя. Наверное, такого больше никогда не испытать. nurzhan_urynbayev

«На фото я, мой брат (слева), и его друзья. Фотографировал мой папа. Фотка примерно 1976 года»

С детства папа постоянно подтрунивал надо мной и мамой. И если мама еще его приколы вовремя понимала, то я, в силу возраста, не всегда различала, где правда, а где его полет фантазии. Но лучшим результатом его шутки стала моя весьма оригинальная привычка. Наверное, все помнят сцену из «Операции Ы и других приключений Шурика», в которой тот по рассеянности обильно поливает пирожное горчицей? Во время первого семейного просмотра этого фильма я не на шутку удивилась: «А разве это вкусно?»

На что папа, недолго думая, заявил: «Конечно, мы всегда так делаем с мамой. Ты не замечала?!»

И в доказательство своих слов он сходил на кухню, вынес оттуда эклер и баночку горчицы. Под моим завороженным взглядом, он нанес приправу на пирожное и смачно откусил половину. Прожевал ее и проглотил с заметным удовольствием.

И хотя мой детский мозг не уловил тогда фокуса с переворачиванием эклера безобидной для желудка стороной, я раз и навсегда уверилась, что пирожное нужно есть с горчицей.

На следующий день я повторила папин трюк и с некоторым усердием дожевала сладко-острый эклер. Особенного удовольствия не заметила, но авторитет папиных слов надавил на мозг, и я сочла, что это вполне себе хорошее сочетание.

С тех пор прошло много лет. Папа, разумеется, забыл про шутку, а вот у меня привычка есть сладкое с острым никуда не исчезла. Тортики — с горчицей, конфеты — с васаби... © LeromoN / Pikabu

На уроке биологии учительница поведала нам тайну, можно сказать. Оказывается, аптеки принимали лекарственные травы и платили за это деньги. Я сразу подумал, что это золотое дно.

Иду к маме на работу по путям и медленно становлюсь миллионером. И чем дальше, тем больше — долларовым. Как я раньше не замечал, что здесь растет столько ромашки?! Я ободрал все в округе в радиусе километра точно. Два раза ходил к маме на работу за пакетами. Очень переживал, что у нее не было картофельного мешка, а то Жигули купили бы точно. Ну, это — маме. Мне-то Волгу.

Обвешанный пакетами с ног до головы я шел в аптеку и надеялся, что у них хватит денег. Мысленно я уже купил себе две пары джинсов и кроссовки «Адидас» на выход.

Зашел в аптеку с гордым видом. В аптеке работала очень спокойная женщина. И она этим своим спокойным голосом сказала, что это вообще не ромашка. Ушла за дверь и вернулась с пакетиком какой-то сухой травы и пачкой с рисунком ромашки. Наглядно мне показала разницу и разбила вдребезги надежды о джинсах и Жигулях. © DimaLang / Pikabu

«Давно зрела идея сделать для ребенка приключение в стиле „поиск сокровищ“. Карту знакомая нарисовала, а я сделал сундук и завернул в мешковину»



В детстве, когда я смотрел зарубежные фильмы и мультики, то всегда терялся в догадках, что же за такие белые штучки персонажи жарят на костре в походах и с удовольствием едят. Спрашивал родителей. Они тоже не знали, но виду не подали и сказали мне, что это сало. max.gutherzig

Отправили меня первый раз в лагерь. Вокруг лагеря зеленели колхозные сады и нас то и дело водили в них трясти то груши, то яблоки. А походы в лесистые горы радовали грибами и земляникой. Набрали мы, малявки, лисичек. По чьей-то подсказке каждый из добытчиков нанизал свою добычу на нитки, и мы эти связки грибов развесили на спинках своих кроватей.

Закончился день, прошла ночь, а после утренней линейки кто-то глянул на свою нитку — а там грибов-то поубавилось! Накануне нитка была под завязку полная, а теперь на ней зияли пустоты. Крик поднялся: кто мои грибы унес?! Я на свою нитку глянул — тоже нехватка. Пострадали все! Пошли мы выяснять отношения с соседней палатой. Но не дошли, потому что столкнулись с ними уже в коридоре. И, как выяснилось, они шли к нам с той же претензией. Тут на шум пришли вожатые. Разобрались они быстро, и самый умный из них стал нам объяснять, что такое усушка. Да так хорошо объяснил, что мы еще дня два экспериментировали: замеряли размер гриба и следили, как он уменьшается. © luka53 / Pikabu

«Мы с товарищем по приключениям Олегом, я слева что-то хомячу»

Я любил лазить по деревьям, играть в машинки, искать приключения, строить домики — ну, как обычный мальчуган. Как-то раз мама постирала и положила ковер на улицу в скрученном виде. Я игрался, взял пакет с конфетой и печеньками и залез вовнутрь того самого ковра. Лежал там, укутанный как шаурма, потом уснул. Спустя некоторое время я, полусонный, вижу своих маму, папу, сестру и тетю. Как они радовались! Потом понял, что пока я там спал, они искали меня. Сбегали к тете, прошли по всем соседям, мама вся испереживалась. © Lekhach / Pikabu

Я точно помню, что в моем детстве были белые арбузы. Их продавали как обычные, везде. Они стояли рядом с полосатыми. Белые снаружи, а внутри обычные, красные. Точно помню, как мама купила такой. Говорю ей, а она отрицает. И все, у кого спросила, отрицают. А я точно помню, что они были!

В детстве меня отправили в деревню на пару дней. Жил там мой двоюродный брат, мы ровесники. Было там поле ровное, чистое. Дети с нашей и соседних улиц решили сделать футбольные ворота из деревьев и поиграть. Мы с братом помогали с утра, работали не покладая рук. Мелкие были, но работали усердно.

А когда ворота были готовы, нас не допустили играть из-за нашего возраста. Брат мне говорит: «Вечером разберем ворота. Раз мы не играем, то и никто не будет играть». Мне было все равно, а вот он серьезно надулся. Вечером, когда уже стемнело, я, брат и его друг спустились на поле. Брат залез наверх и отрезал крепления. Ворота мы разобрали и унесли к нему домой — тяжелые были. Ох, какой шум был утром! Все дети шептались, и никто не догадывался о нас. Через пару дней я уехал домой. Поймали брата или нет — я не знаю, но я решил, что на такие приключения я больше не пойду. © EenHoorn / Pikabu

«Когда-то давно это был мой портал в лето. Сегодня пошел гулять и побывал там, где мне давно хотелось»

«Рядом яблоня за забором — туда я залезал за яблоками. И дома яблоки точно такие же, а там всегда были вкуснее. А вот пляж, где мы всегда купались. А вот далекие остатки плотины, где всегда ловили рыбу...»

У моей бабушки была дача. И она на этой даче высадила каждому члену семьи по черешневому дереву. Дочь, внучка, зять — каждому свое. И самое офигенное воспоминание — это как вы всей толпой приезжаете на дачу, и каждый лезет на свое дерево и вдоволь ест эту черешню. Ничего лучше не было на свете. where__is__next

Прихожу из школы, брат дома, больше никого. Спрашиваю, где бабушка и дедушка — уехали к прабабушке в огород. Времени час дня, мама на работе до 18, на улице середина мая, погода прекрасная. Решаю, что неправильно сидеть дома и настало время приключений. Беру брата и идем 4 километра до вокзала.

Там садимся в автобус. Бдительный кондуктор спрашивает:

— Дети, где родители?

Я, не моргнув глазом:

— Вон мама, провожает.

Указал на случайную женщину на остановке и помахал ей рукой, самое забавное — она помахала в ответ.

— А мы к бабушке, она встретит.

На этом бдительность кондуктора кончилась.

Мой проездной работал и на этом маршруте, а брат маленький. Так мы добрались до поселка. До огорода нужно было идти еще 4 километра. Путь пролегал через заброшку, которую мы еще час изучали и рисовали граффити моим набором маркеров.

И вот мы в конечной точке маршрута. Бабушки поражены, дед смеется. Потом нас с братом определили пилить ненужный куст и выкорчевывать пень, из этого же куста разводили огонь и жарили в углях картошку.

А потом прилетела мама и устроила всем нагоняй. Но приключение все же удалось. © Danielms / Pikabu

Очень я увлекался в детстве мореходными историями. И все мечтал сходить под парусами, но выходило максимум на лодке с батей. И вот сорокалетняя мечта сбылась!

Помню, как в детстве у нас в квартире впервые установили стационарный телефон. Когда родителей не было дома, моя подруга, соседка сверху, приходила ко мне в гости и мы звонили на случайные номера из справочника. Ржали и шутили в трубку и вешали ее.

Один из наших перлов был:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Вам телевизор нужен?

— Нет.

— Ну тогда мы сейчас приедем, заберем его.

И быстро вешали трубку, пока на том конце провода офигевали. Блин, скажите, что я не одна такая и вы тоже так делали. madame__carine

Когда мы переехали в этот двор в далеком-далеком 1985 году, мне было 6 лет. И тогда этот тополь рос во дворе и был огромным (для ребенка, по крайней мере).

Тогда, в безынтернетные времена, мы развлекались тем, что лазили везде — по чердакам и подвалам, крышам и деревьям. И вот залезть на тот тополь было Приключением. Я в жизни залезал на него три раза: два раза в детстве и один раз взрослым, доставая соседского котенка.

Шли годы. Под ним стояла утащенная из соседнего двора беседка, в которой мы играли. На нем висел прожектор, который освещал каток, который раньше заливали каждую зиму. Под ним была лавочка, на которой мы подростками бренькали на гитарах и обнимались с девчонками. © Moxie / Pikabu

«Шумели годы, а тополь рос, каждое лето дымя пухом. А вот сегодняшней грозы не пережил»

У нашего друга Витьки был суровый пес Гром. Гром пас нас, как баранов. Не давал разбредаться и больше всего переживал, если мы, купаясь в Кубани, отплывали от берега на середину.

Увидев такое самовольство, Гром в три прыжка оказывался в воде и возвращал неразумного «щенка» на берег за 30 секунд. Сопротивляться этой туше было бесполезно, уговорить отпустить поплавать — невозможно. Один раз я успела уплыть на матрасе до того, как Витька с Громом пришли на берег. Гром увидел это безобразие, включил крейсерскую скорость, догнал и схватил за матрас, естественно прокусив его своим клычищем.

Матрас быстро начал сдуваться, поэтому дальше мне пришлось тащить его к берегу уже на себе, будучи подгоняемой недовольным Громом, во взгляде которого читалось: «Не тормози, я тебя спасаю, а матрас спасать не вписывался». После этой истории мы решили Грома с собой на речку не брать. На следующий день мы пристегнули его карабином к гаражу и ушли. Но далеко отойти не успели: минуты через две где-то сзади раздался страшный грохот и стал усиливаться по нарастающей.

«Это Гром», — внезапно догадался Витька. И в ту же секунду из-за поворота вылетел радостный Гром, а за ним на длинной брезентовой веревке летела, громыхая, вырванная вместе с петлями железная гаражная дверь. После этого мы стали называть Грома Громилой, а он довольно махал хвостом в ответ и улыбался своими здоровенными белыми клыками. _.ekaterina.k.b._

Я была этакой кокеткой-милашкой с любимым игрушечным попугаем. Этого попугая я тихонько подкладывала маме в тазик при каждой стирке, так что он не успевал высыхать. Только повернется и, опа, водоплавающий птиц уже дрейфует в пене. Сама же я помню только момент, когда уже старше на год или два я забыла его в трамвае. И осознала это, когда тот уже закрыл двери и начал отъезжать... © spokoynaya.zhizn / Pikabu

Вспомнила: в деревне у меня была мягкая игрушка — божья коровка. И на ней сверху была молния. Я положила туда яйцо и хотела его высидеть. А через 20 минут очень удивилась, что цыпленка все еще нет. mooie_naam_

Гуляли мы в те годы всем двором, от мала до велика. Никогда нам не было скучно. И тут родители решили переезжать в другой регион. Конечно, для меня это было неожиданно, хоть и не впервой. Неожиданно и обидно. Пришлось собрать всех ребят во дворе и доложить им об этой неприятной новости.

Чуть позже пацаны подошли ко мне и протянули что-то в целлофановом пакете. Я развернул и увидел это. Вкладыши «Turbo». Более 500 штук. Те, кто знаком с тем временем, знают им настоящую цену. У кого-то из ребят в накопленном было 100 штук, кто-то был богат 30-ю вкладышами. У Сашки, например, было более трехсот. Самое ценное. Коллекция детства. Они отдали мне все, что у них было. Без сожалений, досады и обид на кого-то. Я сказал им тогда много благодарностей, как признателен и что они лучшие друзья, что не стоит отдавать такое.

Мы жили и дружили «глаза-в-глаза» каждый день, без интернетов, мессенджеров и смс. Я прекрасно помню всех в лицо, хоть и прошло 20 лет. Парни, я не знаю как вы там и какая у вас жизнь с тех пор, но я никогда не забуду тот день. © ants2 / Pikabu

«Я прекрасно знаю, что такое крепкая дворовая дружба! Знаю и храню ее по сей день»

В детстве у меня был зеленый «волосатый» берет из ангоры. И я всем рассказывала, что папа мой ездил в Японию, купил там этот берет из шерсти обезьяны, подарил его маме, а мама отказалась «обезьяну на голове носить» и отдала его мне. happygitravel

По деревне пошел слушок, что кто-то зарыл за Домом культуры клад. Мы с друзьями рыли ямки три дня, пока не услышали заветный звук. Разгребли землю и нашли настоящую резную шкатулку! С замиранием сердца откинули крышку, а там записка: «Молодцы, пацаны, хорошо копаете! А теперь заройте все ямы обратно. Дядя Вася, сторож ДК». Оказалось, он наблюдал за нами все три дня и решил подшутить, подкинув «сокровище» ночью! ADME