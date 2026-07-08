19 искренних историй про сочинения, от которых даже учителя улыбались до ушей

Школьные сочинения — неиссякаемый источник забавных и трогательных перлов, над которыми от души, по-доброму смеются и учителя, и родители. Творчество учеников не имеет границ, а детская мысль забирается в такие дали, что просто диву даешься. И так приятно бывает найти собственные школьные тетради и искренне улыбнуться тому, каким простым, светлым и ярким тогда был мир!