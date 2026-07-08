Ну по идее каждую работу можно описать одной фразой) зачем папа так долго ребенку объяснял - другой вопрос)))
19 искренних историй про сочинения, от которых даже учителя улыбались до ушей
Школьные сочинения — неиссякаемый источник забавных и трогательных перлов, над которыми от души, по-доброму смеются и учителя, и родители. Творчество учеников не имеет границ, а детская мысль забирается в такие дали, что просто диву даешься. И так приятно бывает найти собственные школьные тетради и искренне улыбнуться тому, каким простым, светлым и ярким тогда был мир!
- Сын написал сочинение в школе: «Когда я вырасту, стану как папа — директором по маркетингу». Полчаса объяснял ему, что это значит. В конце он спросил: «То есть ты помогаешь продавать всякое?» Да, сынок. 15 лет опыта уместились в одну фразу.
- Помню свои школьные сочинения. Я училась в гуманитарном классе, и к нам пришла молодая учительница, только после института. Для меня сочинения были мучением, потому что каждый раз я получала «2» с пометкой «тема не раскрыта». В итоге сочинения мне писали всей семьей, но и это не помогло. А апофеозом было то, что одно сочинение мне написала филолог МГУ, подруга мамы. И с тем же результатом — «2» с «нераскрытой темой».
борзую "учителку" нужно было остановить - обратиться к завучу, директору, в роно...
- Помню, как брат собирался в школу: заданное сочинение не написано, зато полон дом веселых друзей. Решили играть. Каждый говорил по предложению, а брат записывал в тетрадь. Получил «два» с припиской «списано со сборника готовых сочинений».
А у меня тройка была за сочинение про Чацкого. Написала, типа, что он такой «умный» приехал и давай учить всех, как жить... «Неправильно поняла смысл произведения». Единственная тройка.
у меня тоже было такое отношение к Чацкому - неприятный тип, завалился в чужой дом с раннего утра, путался у всех под ногами и лез не в свои дела
«Сочинение племянника-первоклассника»
«Я родился в 2007 году. Моя семья: мама, папа, брат. Потом мне исполнился год, второй, третий, и я пошел в детский сад. Я там пробыл три года. И потом пошел в школу, и детство закончилось».
- Когда задавали сочинения на свободную тему, я постоянно придумывал несуществующих зарубежных авторов и писал пространное эссе на темы: «Что же на самом деле этот всеми признанный гений хотел сказать в своем главном произведении!» Сюжет придумывался сообразно веяниям времени. Особенно «аргентинские», «бразильские», «кубинские» и «африканские» писатели заходили на ура. Ни разу на чистую воду не вывели, всегда было строго «5».
Вывели, просто поддерживали креативность)))не надо держать учителей за дураков)
- В начальной школе отправили нас домой с уроков в связи с метелью. Но дали задание написать сочинение на тему «Метель». Я и написал. Про то, как елки размахивают своими ветками, словно сказочные животные — лапами... И так далее.
Результат — двойка и вызов мамы в школу. По мнению учительницы, я не мог такого написать... Слишком яркие образы для ребенка, и тем более — для хронического троечника.
Есть такое. Стоит выделиться и сразу не в счёт типа, а потом и не интересно
- Помню, всегда хорошо писал сочинения в школе, но было две двойки.
Первая — нужно было написать про кого-то из членов семьи. А я написал про кошку, потому что ей на тот момент было больше лет, чем мне. Хорошо вроде написал, но, как оказалось, не про то, что нужно.
Вторую, наверное, заслужил. Там было: «Головастика назвали головастиком потому, что у него голова и хвост».
Как-то ни то, ни другое на двойку не тянет. А разве по биологии сочинения пишут?
«Сочинение»
«Сегодня на улице была зима. Я хотел выйти, но мама не разрешила, а потом она заснула! И я тихонько тоже убежал. А когда я пришел домой, мама стояла перед дверью со злой рожой».
- Маму вызвали в школу, когда я написала сочинение на тему «Какие горы вы знаете?» Ну а поскольку мы только приехали из деревни, то на слуху у меня были названия местных гор: «Красная звезда», «Нюркина гарь», «Подушки» — с первой по десятую. Никаких Альп, естественно. Разговор был на тему «Ваш ребенок убегает в вымышленный мир». Никакой он не вымышленный, он деревенский!
- Вспомнила сказочное сочинение своего сына «Как я провел зимние каникулы». Написал, что он все каникулы убирал и пылесосил у нас дома, потом поехал к тете, убирался и там, следил за сестренкой и братишкой... И прочитал 29 томов Шолохова и все, что стояло на одной из книжных полок. Другие полки, наверное, поленился описать. Если что, он учился в четвертом классе.
У меня как-то маму вызвали в школу, потому что брат (второклассник) написал в сочинении по теме "Семья" о том, что он целыми днями стирает детские пеленки (мои). Мама была в глубоком изумлении - брат понятное дело к пеленкам даже не прикасался))
- Не помню, в каком классе, но нам задали написать сочинение на тему «Маленький принц». Я обрадовалась, что теперь могу использовать свое воображение. Придумала свой мир, новых существ и даже их распечатала. Сдала тетрадку и, когда пришло время получить оценку, моя учительница лишь сказала, что я молодец, но немного не поняла задание. И объяснила, как его сделать.
Столько лет я жалею, что не могу ей сказать, что она внесла огромный вклад в мою жизнь. Я это редко вспоминаю, но, оглядываясь назад, я осознаю, почему я не боюсь своего воображения и творчества... Этот человек действительно любил свою работу.
«Рецепт от сына программиста»
«Мне поручили приготовить салат. Сначала я вымыл овощи. Потом я нарезал овощи. После этого я перемешал овощи».
- В далеком школьном детстве случайно написал сочинение в стиле Михаила Пришвина. Причем про существование такого писателя я знал, но ничего из его работ к моменту написания сочинения не читал. Учительница поставила мне четыре. Якобы за заимствования. Мои возражения поначалу не были приняты. Однако, к ее чести, позже она разобралась и исправила оценку на пять.
- Когда я училась в 7 классе, учительница после проверки и выставления оценок за сочинение при раздаче тетрадей дала мне чужую. Раздавали сочинения уже после звонка на последнем уроке, когда все торопились домой, я сунула в сумку и умчалась с подружками на улицу. Обнаружила, что тетрадь не моя, только дома. Это была тетрадь моего одноклассника Андрея, там вместо сочинения были стихи, посвященные мне — Кате А.!
Долго смотрела в зеркало и никак не могла найти в себе то, что могло ему так понравиться. То странное ощущение восторга, недоумения, неловкости и любопытства я хорошо помню до сих пор. Заснула только в час ночи, все ворочалась в постели и думала, как мне вести себя завтра.
Сейчас я понимаю, что Елена Ивановна сделала это вовсе не случайно, но тогда подумала именно об ошибке. Когда возвращала Андрею тетрадь, а он мне мою, мы оба были пунцовые от смущения.
«После уроков он вызвался меня проводить. Так началась наша дружба. Он мне был интересен только как друг. Но я ему очень благодарна, ведь именно его стихи открыли мне, что мир изменился и что теперь я уже не просто девчонка, а девушка, в которую можно влюбиться».
Вот так хотелось бы закончить эту историю. Реальность же оказалась другой. Стихи были посвящены вовсе не мне, а совсем другой хорошенькой девочке Кате А. из параллельного класса.
«У девушки был сегодня последний звонок. Вручили сочинения, которые были написаны учениками во втором классе»
«...Вот такая будет моя жизнь. Потом старость, внуки, безпощадность»
- Сын в сочинении про лучшее воспоминание написал про нашу поездку в Таиланд. Приносит — тройка! Но там ни одной ошибки, все идеально. Я уже хотела идти разбираться, как вдруг учительница звонит сама и сходу выдает: «Мария, вы меня извините, пожалуйста. Вчера вечером проверяла тетради, уставшая была, и мне что-то так обидно стало в душе. Сама-то несколько лет не отдыхала. Вот и влепила эту тройку. Пусть сын завтра принесет работу, я все исправлю». Обожаю честных и порядочных людей!
Вот и причина, почему эти несчастные тетки ставят тройки и двойки за сочинения без ошибок.
Обиду на жизнь вымещают...
- Дали сочинение на тему «Мое любимое место в Москве», и я написала про парк Покровское-Стрешнево, про Химкинское водохранилище. Мой дед в тех местах родился, вырос и всю жизнь прожил, мы с ним много гуляли по парку, и он рассказывал его историю. А мне поставили 2 и все перечеркнули красной ручкой. Потому что «надо было про театр или памятник написать!» Это был, по-моему, первый и последний раз, когда в школу пошел на разборки мой папа. Та учительница мне до выпуска потом боялась слово сказать.
Кажется, им в пединституте в голову молотком забивают железную рамку.
И за любую ученическую работу, вышедшую за пределы рамки - двойка!
- Задали сочинение по «Капитанской дочке». Обратилась я к маме за помощью. Она прочла мне целую лекцию по истории, а я по мотивам рассказа написала 12 страниц. Получила двойку! Потому что, по словам учительницы, списала из книги Пушкина «История Пугачевского бунта». Больше с мамой сочинения не писала.
«Брат девушки принес из школы вот такое вот замечание»
- Был период, когда я преподавала МХК в гимназии. Шел урок, я говорила про японскую поэзию. Ближе к концу задумала мини-сочинение. Десять минут, пять-семь предложений. Рассказ о любой понравившейся гравюре. На столе выложила ворох открыток, класс в них зарылся, растащили по партам. Сопят, пыхтят, пишут.
А на одной из первых парт сидел Игорек: тонкий, бледный, вредный двоечник. С таким ядовитым языком, что просто мама дорогая. И вдруг я вижу, что он тихий, задумался. Морщит лоб и тоже что-то царапает.
Сдают мне сочинения. Возвращают на место открытки. Расходятся, болтают о своем, важном. Складываю труды школьников в стопку. И есть окно между уроками — сажусь сразу оценки ставить. Дохожу до работы Игорька.
Картинка была неожиданная для него. Думала, что хулиган схватил изображение конного самурая. Или что-нибудь в этом духе. Нет. Девушка с крошечным круглым аквариумом. В нем золотая рыбка.
Вы бы что сочинили?
Сквозь все ошибки прорывается рассуждение мальчика, которое заслуживает быть процитированным.
«Передо мной японская красавица. Изящной ручкой она держит маленький аквариум с золотой рыбкой. Думаю, что она в таком же положении, как эта рыбка. Гейша или актриса? Мы никогда не увидимся. Но кажется, что я ее знаю. И мне ее жаль».
Перевела дыхание. И поставила отлично, несмотря на безграмотность. Смысл рисунка Игорь прочувствовал круче иных искусствоведов.
Дня через три на меня налетела классный руководитель. Что такое, интересуюсь?
— Почему у Петрова пятерка по вашему предмету?
— Потому что заслужил.
— Чем?
— Умом, талантом.
Больше он не хулиганил на моих уроках слишком сильно. Если только изредка и по мелочи.
Не знаю, чем Игорь занимается сейчас. Надеюсь, у него все в порядке.
- Учитель предложила написать рассказ на свободную тему. Я в ту пору зачитал до дыр Майн Рида и Рафаэля Сабатини. Написал приключенческий лихой сюжет: что-то подглядел, что-то от себя. Но без плагиата! А в итоге получил за рассказ «2», поскольку «не мог тот мальчик спастись с острова».
Ну, конечно, кто бы сомневался 🤩
Раз придуманный мальчик спастись не мог - значит, двойка)
«Мое лучшее сочинение о себе»
«Вадим по характеру очень ленивый, ничего не хочет делать. На уроках занят посторонними делами. Он равнодушный, ему наплевать на всех».
«Мало, что это за сочинение?!»
- В 10 классе я от души накатала свое честное мнение про Наташу Ростову. Жду пятерку! А в ответ получаю трояк и громкое «Родителей в школу!» Мама пришла. Учительница ей тетрадь под нос — а там ни единой ошибки! Но в конце красным подчеркнуто: «Болконский постоянно был в командировках и уходил в себя. А Курагин никуда не уезжал, всегда был рядом и делал комплименты. Девушке просто стало скучно ждать, как Хатико, вот она и пошла на танцы».
Мама пришла домой, рассказала это со смехом и сказала: «Логика, дочь, железная. Но для школьной пятерки придется все-таки притвориться, что ты веришь в высокую романтику».
Да там всю дорогу Наташа вообще не идеал. Какая высокая романтика? Она самая обычная юная девушка, для которой кавалер "с глаз долой из сердца вон".
- Приходит брат расстроенный сегодня из школы. Говорит: «Писали сочинение про любимый предмет в школе. И я получил „два“». Мама интересуется, о чем же он написал. А я из соседней комнаты слышу ответ брата и как давай хохотать — ведь малой говорит: «Чайный автомат». Двойку учительница в итоге не поставила — просто думала, что он над ней издевается.
- Сменилась у нас учительница начальных классов. И первым делом влепила мне, круглой отличнице, тройку за сочинение. Почему? За списывание из сборника. И тут моя бабушка не утерпела и пришла в школу, вывалив на стол учительнице ворох стихов, написанных мной в семь лет. Грамотные, в рифму, со стихотворным размером. Также она принесла кассетные записи, где в три года я читаю наизусть всего «Мойдодыра», а в пять лет пою на итальянском языке песни Челентано и Тото Кутуньо. Оценку исправили. А я до сих пор радуюсь, что эти стихи не прочли перед всеми. Поделюсь одним, посвященным моей бабушке, для понимания трагедии.
«Я помню чудное мгновенье,
Как лопнуло мое терпенье!
Тебя, увидев с бутербродом,
И крикнув: „Поделись с народом!“,
К тебе отправилась тотчас.
Я поплыла к тебе, как лебедь,
К тебе летела я обедать.
А ты, раскрыв бездушно рот,
Туда втолкнула бутерброд.
Жестокая, ну как ты можешь?
Глядя в голодные глаза,
Сей кусок спокойно гложешь,
С названьем милым „колбаса“!
О, времена! О, нравы! Как свободно
Вы можете такое допустить...
Ну так вершите суд свой над голодной!
Последнее желанье — откусить!»
А вот и еще одна наша подборка про школьные годы чудесные: 18 забавных и светлых родительских историй про выпускной, от которых становится теплее