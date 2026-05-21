18 хозяев решили завести экзотического питомца, и тут началось кино
Народное творчество
21.05.2026
Кот и собака с качестве домашнего питомца — привычная история, держать дома кролика — чуть более экзотично. Но некоторое любители животных идут дальше и души не чают в своих чилийских белках, попугаях и даже змеях.
А иногда необычные животные сами появляются у нас под боком. Вот так и получается подружиться с мамой-уткой, крошечной лягушкой или ласковым козленком. В этих историях столько душевности и тепла!
«Под нашей верандой живет семейство лис, и иногда их дети спят на коврике у двери»
«У меня во дворе гнездится утка, малыши вылупились в День матери!»
- Меня уговорили взять к себе пожилого амазонского попугая. Он долгое время сидел в клетке и был плохо социализирован. Произносил всего 3-4 слова (привет, вау, ой-ой и птичка), но имитировал множество других птичьих звуков. Попугай очень полюбил моего мужа, и вот однажды муж уехал в небольшую поездку. Мне казалось, попугай не заметил его отсутствия. Когда муж вернулся домой, мы уселись обедать. Во время паузы в разговоре он издал звук, похожий на покашливание, а затем совершенно четко спросил: «Куда ты пропал?» Мы с мужем чуть не упали со стульев. С тех пор эта птица больше никогда не произносила никакого другого полного предложения.
Не удивлюсь, если старый попугай специально прятался, чтобы вынуждать хозяйку к многократному повторению именно этой фразы
«Мой кроль и собаня не виделись 6 месяцев. Долгожданная встреча»
«Это мой кроль не понимает, почему ему нельзя заточить 3-ю порцию обеда»
У меня просто кость пушистая, не надо мне про диету говорить плохие слова!:))
- Моя соседка Марина живет в двухэтажном особняке. Захожу как-то в гости и слышу детский плач. Я удивилась: откуда у нее младенец? И тут выходит она, а на руках маленький козленок! Вообще, ей часто отдают выходить то растения, то вот, зверей. Оказалось, козленку 2 дня. Мать от него почему-то отказалось, да и в хлеву холодно. Вот и отдали малыша на передержку доброй Марине.
«Пошла проверить малыша Мортимера сегодня утром. Он спал на травке»
Знакомьтесь, это Белла!
- У моего отца был какаду. Так как батя любил вздремнуть под фильмы про полицейских-напарников (к примеру, «Полицейский из Беверли-Хиллз»), то птичка переняла кое-что из телевизора. Всякий раз, когда кто-то входил в дом, она кричала: «Руки вверх! Руки вверх!»
«Мой дружочек любит прижаться ко мне или заснуть на руке, пока я играю в игры»
«Нашла крошечного безбилетного пассажира, спрятавшегося в моих штанах. Он тут же объявил этот гибискус своим троном»
- Вышло так, что мне продали крысу, которая оказалась беременной. Когда мелким исполнилось 5 недель, я разделила животных по полу. Маму и девочек поместила в основную клетку, а шесть мальчиков остались в клетке-яслях.
Эти крошечные пушистые крысята поняли, что если все они будут висеть на решетке и синхронно раскачиваться взад-вперед, то приоткроют дверцу. В общем, они сбежали из клетки. Но они прекрасно знали, откуда берется еда, поэтому тусовались в комнате. Позже они мне наглядно показали, как именно был совершен побег, иначе я бы сама никогда не догадалась. Малышня оказалась умнее человека.
- Моя крыса, Кейт, регулярно сбегала из клетки. Обычно она делала это, чтобы поспать со мной. Я часто просыпалась от того, что она прижималась ко мне. Прошло уже около 40 лет, а моя семья до сих пор о ней вспоминает. Она была очень милым питомцем.
«Вы слышали о дегу? Это чилийская белка. Знакомьтесь, Джиппи и Джой, и их характеры — как небо и земля. Джой — напористая и легко раздражается, а Джиппи и мухи не обидит и очень застенчива»
- У меня был попугайчик, который обожал «Призрака оперы». Когда я включала ее, приходилось проигрывать всю композицию целиком. Если я пыталась выключить оперу до финальной песни или включить что-то из середины, попугай ругался. Он начинал яростно махать крыльями и кричать на меня.
- Переехали на лето на дачу. Все нормально, только наш попугай Гриша вдруг начал лезть в кухонный шкафчик. Ругался на него. Муж даже хотел его к ветеринару везти. А однажды Гриша как давай верещать среди ночи! Он выбрался из клетки и опять стал ругаться на шкафчик. Муж психанул, снял шкафчик, а там на стене потеки воды. На улице-то дождь пошел. Оказалось, у нас крыша подтекала. Хорошо, что мы это заметили, пока были дома, и крышу заделали. А Гришеньку похвалили, вот от него сколько пользы! Муж Гришу особенно хвалил.
«Теперь у меня есть малыш-геккон»
Судя по размеру хвоста, в котором гекконы хранят свой жировой запасец, этот "малыш" питается очень неплохо! 😂
- У меня есть старый конь, мерин, невероятно умный, но очень озорной. На праздники я привезла домой свою кобылу и держала их в одном загоне. Я часто тренировала кобылу на корде (когда лошадь должна ходить по кругу на длинном поводке, а у человека в руках хлыст). Некоторое время мерин наблюдал за нами. Однажды моя мама увидела, как мерин взял палку и встал перпендикулярно кобыле. Он размахивал палкой, кивая головой вверх и вниз. Она никак не реагировала, поэтому он стукнул ее палкой по ягодицам. Она прижала уши и начала ходить по кругу. Мерин фактически «тренировал» ее на корде несколько небольших кругов, прежде чем она поняла, что поводка нет и убежала.
