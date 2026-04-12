15 историй, которые начинались совершенно банально, но их финал нарочно не придумаешь
Иногда все начинается банально: дорога домой, прогулка с собакеном, душевный разговор с незнакомцем — простые, светлые моменты, наполненные маленькими радостями. Но именно в такие мгновения жизнь любит подкинуть что-нибудь эдакое. Вот истории, финал которых из категории «нарочно не придумаешь».
- В юности на улице у меня часто просили номер. Мне надоело отвечать, что не знакомлюсь, и как-то раз я назвала номер из головы. В то время мобильных еще не было, да и стационарные стояли далеко не у всех. Пришла домой, пытаюсь вспомнить, чей же телефон дала. Промучилась несколько дней, набрала этот номер и чуть не лопнула от смеха — там автоответчик: «Отвечает кинотеатр Искра». У меня истерика была от смеха. Вот, думаю, попал парень. Больше его не видела.
Лариса / Dzen
- Заметил, как один мужик во время прогулки с собакой бросил пару банок на газон. Каждое утро дворники убирают этот мусор. Решил, что в следующий раз объясню нахалу, что так не надо делать. И вот, возвращаюсь как-то с работы пораньше и вдруг вижу: этот тип идет с мешком и метлой наперевес. В этот момент меня осенило: чтобы было что убирать, нужно сначала это создать. Круг замкнулся.
- Пришли с мужем в гости к свекрови. Тут ей звонит подруга и сообщает, что ее невестка, то есть я, в данный момент отплясывает с армянами в армянском кафе. Свекровь удивилась, а потом спрашивает у подруги, что та делает в кафе, если сегодня не пришла на работу по болезни. И тут вдруг резко связь оборвалась.
Елена Нннннн / Dzen
«Встретил голубя, у которого из головы торчало одно перышко»
- Шла с двумя детьми после прогулки и супермаркета. Младшая — в коляске, старший — пешком, где-то свисает пакет с памперсами и прочим. До дома остается метров 200, и тут одновременно: младшая просыпается и плачет, старший не хочет идти за руку. Вижу, сзади едет самокат. Кричу старшему, чтобы взял меня за руку — как обычно, боюсь самокатчиков. И тут — сюжетный поворот. Парень не просто сходит с самоката — он и его подруга, которая шла рядом, помогают мне дойти до дома. Она берет старшего за руку — кстати, ей он руку с радостью дал. А парень берет коляску и пакет, чтобы я могла взять малышку на руки. Оказалось, что ребята еще и наши соседи.
assel_solt / Threads
- Живем в Сербии уже два года. Гуляю с собакой. У меня маленький ши-тцу, мальчик. Встречаю женщину с собачкой, она спрашивает: «Ко је ово?» (мальчик или девочка). Я хотела ответить «мальчик». Но вместо этого уверенно выдаю: «Мачак». Она переспрашивает. Я, не моргнув глазом: «Мачак». Женщина зависает. Я тоже. Решаю перевести стрелки: «А ваш?» Она: «Дечак». Я в голове: «Ага... девочка, наверное». Мы расходимся. И только через пару метров меня накрывает: «дечак» — это «мальчик». Моя собака тоже мальчик - и я должна была сказать «исто дечак». А вместо этого... я дважды сообщила человеку, что у меня кот. Я просто шла и орала в голос. Кстати, чуть позже мы еще раз встретились с этой женщиной и долго смеялись.
annettesmolli / Threads
- Один мой знакомый возвращался с каникул из Хабаровска в Москву. Ему соседка по поезду доверила передать посылку ее знакомой в Москве. Говорит, что все устроено, телеграмма отправлена, его встретят на вокзале. Но когда он приехал, никто там не ждал. Он заметил женщину на перроне, которая явно кого-то искала. Подходит он к ней и спрашивает, кого она ждет. А она ему отвечает, что даже не знает, кого встречать должна, телеграмму получила, и все тут. У моего знакомого была записка с именем и фамилией человека, которого он должен был встретить. Достал он эту записку, а женщина говорит: «Это я». Он и отдал ей посылку. А потом попросил рассказать, что в телеграмме было. А в телеграмме было написано: «20 поезд вагон 7 встречай мешок костей». Смех, конечно, потому что его зовут Костя.
Сложенные аккуратными стопками полотенца оказались всего лишь уловкой
- В нашем городке все рядом. До работы на машине ехать пять минут. Но вот уже несколько месяцев, как жена забрала машину, и я решил ходить на работу пешком. Вчера вернулся домой, и жена сразу с порога попросила вынести мусор. Окей, взял пакет и уткнулся в телефон. И вдруг опомнился у входа на работу! А в руке — все еще этот пакет. До работы минут 20 пешком, а до мусорки всего 3-4 минуты. Похоже, пора в отпуск.
- Пришел из качалки, присел у подъезда отдохнуть. Глядь, по улице принцесса какая-то плывет. Лицо ангельское, волосы до талии, фигурка точеная. Я так и обомлел. Думаю: надо подкатить. А она сама первая подошла, пока я кряхтел. С другой стороны, чего бы самой не подойти, жена все-таки.
zakonovich / Threads
- Вчера коллега 1981-го года рождения с грустью сказал, что впервые почувствовал себя старым. Он написал девчонке в мессенджере и добавил скобочек. А она в шутку ответила, мол, «дед ногтей настриг». Меня вынесло.
Threads
«У моего брата на работе побывала пума»
- Приезжали ко мне в Нови-Сад родители в отпуск. Зашли в магазин одежды, мама подходит к охраннику с футболкой, громко и уверенно спрашивает его: «Померить?» Охранник делает пол шага назад. Мама повторяет: «Померить?!» Охранник снова делает шаг назад и в сторону. Я издалека вижу, что что-то не так. Иду быстрым шагом к ним. Вижу испуганное лицо охранника. Понимаю, что произошло. Извиняюсь перед дядей, объясняя маме, как надо было сказать и мы направляем ее к примерочным. Все это время мама приказывала охраннику «подвинуться», ну, он и двигался.
c0okiemonsta / Threads
- Недавно перекрасила волосы в ярко-красный цвет. Сижу на уроке биологии, как вдруг учитель замечает меня и говорит: «Ребята, вот так делать не надо. Ты правда думаешь, что теперь всем мальчикам будешь нравиться? Ну, кому из класса это нравится?» И тут моя лучшая подруга поднимает руку, за ней еще пара человек и... парень, который был мне симпатичен! Он встал и сказал, что этот цвет мне к лицу. Так приятно было услышать!
- В первый год изучения китайского уверенно заявила соседу, который мне что-то хотел сказать, что его китайский очень плох и я его не понимаю. И ушла довольная собой. Только в лифте поняла, что перепутала «я» и «ты», хотела сказать «мой китайский».
violin.nomad / Threads
«Не давайте этой белке семена подсолнечника»
«Эта конкретная белка была абсолютной душкой. До тех пор, пока я не покормил ее семенами подсолнечника. То, что произошло после, я не могу назвать никак иначе чем „беличьим тыгыдыком“ вверх по моей штанине. Не повторяйте за мной! Вот орешки для вашего удобства».
- Моей подруге на днях исполнилось 25 лет. Пару месяцев назад она начала встречаться с новым молодым человеком, который души в ней не чает и буквально на руках носит. Так на день рождения он подарил ей вместо одного подарка двадцать пять разных! Потому что «пропустил все предыдущие».
imshakirov / Threads
Хорошо! Главное, чтобы в следующий раз не на юбилей 50 лет подарки надарил
Ответить
- На днях моя бабушка разбирала свой шкаф и нашла шелковую рубашку. Хотела ее уже кому-то подарить, но увидела, что на ней что-то пришито. А пришита была записка от прабабушки: «Для моей внученьки Катеньки». Для меня. Прабабушки уже 20 лет нет, а рубашка только нашлась. Вот такое наследство досталось.
wekiu.lele / Threads
- Живу в Сербии. Стук в дверь. Открываю, а там благостный мужичок: «Добар дан, я сам божеуправник». Мой мозг: понятно, сектант. Говорю, мол, не интересно, до свидания. Мужик пытается объясниться. Улыбаюсь и закрываю дверь. Рассказала мужу и его чуть не порвало от смеха: выяснилось, что в нашем доме управляющий (управник), которого зовут Божа. Как мне было стыдно!
anastasiya.myakotina / Threads
Похожее
15+ случаев, когда поход в магазин превратился в живую историю, которой хочется поделиться
15 пар, чья любовь — это вечный двигатель, не знающий скуки
Истории
1 неделя назад
17 мужчин, которые не побоялись приложить руку к делу и создали для своих близких нечто особенное — 16.03.2026
Народное творчество
3 недели назад
23 истории из многоэтажек, где за каждой дверью скрывается готовый сюжет для романа
15 историй о том, что обычный стук в дверь иногда приносит больше впечатлений, чем поход в кино
20+ человек, для которых покупка жилья обернулась сюрпризом
15+ историй о поиске любви, которые начинались как романтика, а превратились в настоящий стендап
Истории
6 дней назад
18 историй о том, как спонтанное решение круто изменило жизнь
17 знакомств с будущими родственниками, которые развивались по сценарию ситкома
Истории
1 неделя назад
16 человек, для которых сдача квартиры обернулась тем еще приключением
14 бесконечно светлых историй о людях, в чьих сердцах нашлось место для неродных детей
Истории
4 недели назад
15 родственников, которые точно знают, как раскрасить серые будни в яркие цвета
Истории
3 недели назад