20 историй о соседях, к которым жизнь нас не готовила

В теории соседи — это те, кто придет на помощь, если закончилась соль. На практике — это люди, которые требуют, чтобы вы кашляли тише, или предлагают «починить» утюги, просто выставив их вам на порог. Мы собрали 20 историй от пользователей, которые доказали: жизнь в многоквартирном доме — это самый непредсказуемый квест в мире. Осторожно: после прочтения вы начнете прислушиваться к шорохам за стеной с опаской.