20 историй о соседях, к которым жизнь нас не готовила

В теории соседи — это те, кто придет на помощь, если закончилась соль. На практике — это люди, которые требуют, чтобы вы кашляли тише, или предлагают «починить» утюги, просто выставив их вам на порог. Мы собрали 20 историй от пользователей, которые доказали: жизнь в многоквартирном доме — это самый непредсказуемый квест в мире. Осторожно: после прочтения вы начнете прислушиваться к шорохам за стеной с опаской.
Когда переехал жить в деревню, первым делом спроваживал всех соседей с их просьбами и предложениями: просто и душевно — не знаю, не могу, не умею. Все отстали, кроме одной: она сразу приходит с банкой молока или кульком яиц, и только потом просит что-то. Ей ни разу еще не отказал.
- На днях разбирал кладовку, обнаружил старенький музыкальный синтезатор (не профессиональный, но и не детский). Проверил с блоком питания от ретро-приставки игровой — работает. Уходя на работу, оставил в подъезде возле почтовых ящиков с прилепленным стикером: «Работает! Нужен блок питания или батарейки!» Возвращаясь домой, вижу — синтезатор лежит там же, где я его оставил; на нем лежит блок питания и упаковка батареек. © КТО ЗДЕСЬ? / Telegram
- Неделю назад заселились с парнем в новую квартиру, и уже сегодня успели познакомиться с очень интересным соседом. Он подошел к нам в подъезде, осмотрел меня с ног до головы и спросил: «Это вы сверлите по утрам?» Ответила, что это не я, поэтому он переключился на парня и начал спрашивать у него то же самое. Кое-как отделались от него, подходим к своей квартире, но тут открывается соседняя — оттуда выглядывает женщина и шепчет: «Не обращайте на него внимания, это он сам и сверлит.» Очень интересный дом. © Не все поймут / VK
Я живу в квартире с выделенной парковкой. У соседки нет машины, но она взбесится, если кто-нибудь припаркуется на ее месте, даже на несколько минут. Поэтому она все время смотрит в окно, чтобы никто и не думал там встать.
- Выхожу из квартиры и чувствую запах жареных пирожков. Сам не понимаю, как это получилось, но на весь подъезд выдаю: «Как же давно я не ел пирожки». В этот момент из соседней квартиры выходит симпатичная девушка лет 28-30 и говорит: «Заходи, я как раз много наготовила». Зашел, поели, поболтали, обменялись номерами. А на следующий день приходит СМС: «Только, пожалуйста, мужу моему не говори, а то ревновать будет».
- У нашего деда-инженера пунктик: цветы на лестничной клетке должны стоять по идеальной линии. Однажды я в шутку подвинул кактус на пару сантиметров... Через пять минут дед уже стучит мне в дверь: «У тебя что, глаз замылился или пол в доме просел? Там угол наклона нарушен, вся композиция посыпалась!» Я попытался оправдаться, но он уже достал из кармана рулетку. В итоге следующие 10 минут я слушал лекцию о золотом сечении и о том, что «такие, как я, сначала кактусы двигают, а потом у них мосты рушатся». С тех пор я к цветам даже не приближаюсь, но зато наш этаж выглядит как филиал Версаля, где даже пыль боится ложиться не по ГОСТу.
- Живу в дуплексе. Решила, что сегодня у меня будет день лени: никакого макияжа, прически и, честно говоря, даже бюстгальтер надевать не стала. Вышла во двор буквально на минуту полить цветы и... дверь захлопнулась! Стою на улице: вид максимально помятый, обуви нет, ключей тоже. Сгорая от стыда, набралась смелости и постучала к соседу снизу, чтобы попросить телефон и позвонить подруге с запасным ключом. Подруга не ответила. Идти к ней босиком в самый разгар жары я просто не могла. В итоге сосед, как настоящий джентльмен, сам отвез меня через полгорода за ключами! Он буквально спас мой день. Остается только надеяться, что он не заметил отсутствие некоторых важных деталей моего гардероба...© WarpedBlueCanoe / Reddit
- Вышел привести в порядок газон. Поработал топором, кинул к веткам, отошел, отвернулся. Рядом проходит бабуля. Вдруг мне понадобился топор. Глядь — нет его! Мигом к бабуле — и да, у нее, родимой. Протягиваю руку за топором. Она отдает, глядя в глаза, и говорит: «Утащить хотела!» — тоном пойманной с поличным, но не сломившейся. Забрал топор, промолчал... © Cheloveynik / Pikabu
- У моего старого соседа был полицейский радар. Он любил стоять снаружи и измерять скорость машин. Если кто-то быстро ехал, он выскакивал на улицу, чтобы остановить гонщика, а затем читал ему лекцию, что нужно себя контролировать за рулем. © benni2803 / Reddit
Жил я в загородном доме. Вдруг на крыльце появляются три утюга. Ну стоят и стоят, думаю, а может, так и надо... Через три дня соседка со второго этажа говорит: «Неужели не догадался? Что же ты утюги не чинишь? Я их специально на крыльцо выставила, чтобы ты их починил».
- Сегодня сосед снизу очень громко слушал музыку, так, что пол вибрировал от басов. Муж начинал злиться и хотел уже спуститься сделать замечание. Но тут я решила действовать иначе. На листе бумаги написала: «Мишка, нам телевизор не слышно :)» И, опустив швабру, постучала табличкой ему в окно. Музыка тут же стихла. Представляю, каково было удивление соседа, когда он услышал стук в окно 8 этажа. © Подслушано / Ideer
- Моя соседка вызвала полицию, потому что на нее «напало» растение, которое росло на моей стороне общей пешеходной дорожки. Прошу заметить, что оно вылезало на дорожку не больше чем на сантиметр. © Hq3473 / Reddit
- Воскресенье. 9:34 утра. У меня зазвонил телефон. Беру трубку.
— Алло, это ваш сосед снизу. Хотел узнать, вы спите?
— Я же с вами разговариваю.
— Отлично, у нас тут кондиционер устанавливать будут, нужно пару дырок просверлить. Беспокоюсь, вдруг вы спите еще. © DoctorHype / Pikabu
Моя соседка по общежитию — 25-летняя девушка с вечными претензиями. То я громко печатаю, то громко открываю скрипящие дверки в шкафу... Сегодня она отожгла по полной: «Ты бы не могла выйти и покашлять, меня нервирует твой кашель».
- У нас на лестничной клетке две семьи соседей есть. В обеих у мужиков — крупные животы. Они на работу выходят приблизительно в одно время, и я тогда же, поэтому с утра часто, ожидая лифт, наблюдаю чудную картину, как эти два мужика играют и толкают друг друга животами, кто оппонента с лестничной клетки вытолкнул, тот и победил. Мой муж, если их видит, всегда огорчается, что у него нет такого живота и он не может принять участие в игре. © Палата № 6 / VK
- Сосед выставляет пакет с мусором в подъезд. Стоит он там и воняет еще добрых три-четыре дня. Я ему замечания делала раз, наверное, десять, но он их игнорирует. Попросила мужа поговорить с ним, так они подружились: могут болтать во дворе с полчаса, но мусор вовремя выносить сосед так и не стал. Это какое-то издевательство! А муж говорит, что это не повод переставать с ним из-за этого общаться и продолжает! © Палата № 6 / VK
Как-то я вышел из своей комнаты и увидел маленького мальчика в туалетном лотке моей кошки. Пока я минут десять пытался выяснить, откуда он взялся, он уже вышел на улицу. А там его мама спокойно поливала газон...
- Заказала хрупкую вазу, и курьер по ошибке оставил коробку у соседа — угрюмого деда, который годами со мной не здоровался. Вечером иду забирать, готовясь к ворчанию. Дверь открывается, и, к моему удивлению, сосед протягивает мне коробку, а сверху — гору горячего имбирного печенья. «Забирай! Но учти, в коробке было слишком много пупырчатой пленки. Я не удержался и половину лопнул — стресс снимал. Печенье в качестве компенсации.» Теперь мы раз в неделю пьем чай и вместе лопаем пупырку. Оказалось, за суровым взглядом скрывался главный эксперт по релаксу в нашем подъезде.
- В два часа ночи наш сосед очень громко себя вел во дворе дома. Бегал, кричал, со смехом катался на качелях. Он разбудил множество старушек, детей, но никто не вызвал полицию и не сказал слова против. Потому что это человек, который два года боролся с тяжелой болезнью. А тут он выбежал на улицу с криком: «Я здоров!» Мы все наблюдали, как он постепенно уходил из жизни, а потом расцветал заново. В эту ночь, несмотря на прохладу, на улицу вышло не меньше 50 человек. Мы играли с ним в футбол, пели песни под гитару, и кто-то даже вынес домашний пирог, потому что у этого мужчины был второй день рождения. © Палата № 6 / VK
Нас залили соседи сверху! Муж на взводе, я тоже. И тут звонок в дверь — сосед с подарочным пакетом: продукты, кофе, конфеты. Мы оттаяли! Договорились на символическую компенсацию, мол, и так ремонт планировали. Вдруг соседушка хватает пакет и говорит: «Ну хорошо, а то я в гости опаздываю!»
