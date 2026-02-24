20 согревающих сердце историй, которые покажут — для счастья нужно совсем немного

Греет душу воспоминание о коллеге, который всегда говорил мне: «Спой песенку про пять минут», — когда до конца оставалось пять минут. Я никогда этого не делала — все-таки это офис. И вот однажды я тихо сказала: «Пять минут», а потом, уже на более высокой ноте, мы с ним одновременно протянули: «Пять минут!» Люди вокруг сразу уставились на нас. А мы просто стояли, как ни в чем не бывало.