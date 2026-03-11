Полтуши молодого барашка... Это просто прекрасный подарок! Сколько из этого можно приготовить себе вкусного....
18 историй про 8 Марта, которые пропитаны ароматом свежих тюльпанов и салата «Мимоза»
Для многих женщин именно с 8 Марта по-настоящему начинается весна. Этот праздник традиционно наполнен ароматом свежих тюльпанов, теплыми поздравлениями и праздничным настроением. И даже если идеальный сценарий вдруг дает сбой, герои этой подборки точно знают: любой сюрприз — это лишь начало забавной истории.
- 8 Марта. Как и положено, с утра тихонько выскальзываю из дома за праздничными покупками. Ломать голову над тем, что же подарить, мне не пришлось. Жена меня дважды затаскивала в магазин и тыкала пальцем в яркую коробку c чем-то косметическим. Захожу туда, тычу пальцем, так как понятия не имею, что это такое, получаю, оплачиваю. Оказался какой-то косметическо-гигиенический комбайн. Дома пафосно произношу поздравительные слова, разворачиваю главный подарок. И... праздник сходит с лица супруги. Она, тяжело вздохнув, садится на пуфик и заявляет:
— Так Светка же — сноха и одна коллега с работы — купили такую же. Дрянь несусветная. Я ведь тебе все уши прожужжала, в магазин водила два раза, пальцем тыкала. А ты...
Живем мы вместе 15 лет. Я ее слышу, вполне адекватно поддерживаю беседу, но абсолютно ничего не осознаю из сказанного.
- Дело было 8 марта. Мы с дочкой пошли в магазин за вкусняшками к празднику. Пока выбирали, я заметила бабушку — она стояла в отделе с конфетами и насчитывала мелочь на карамельки. Я обратилась к своей дочери:
— Зайка, как ты думаешь, что приятнее: получать подарки или дарить?
— Получать, — ответила моя дочь.
Тогда я дала ей коробку Рафаэло и деньги, чтобы она ее оплатила. После чего велела подойти к старушке, подарить ей конфеты и пожелать здоровья и долгих лет жизни.
Мой ребенок, когда мы вышли из магазина, сказала:
— Мама, мне гораздо больше понравилось дарить подарки, чем получать. © Не все поймут / VK
- Было это лет 18–20 назад, но помню, как сегодня. Я закончила медколледж и отучилась на массажиста. Меня взяли в санаторий в г. Кисловодск. И вот накануне 8 марта ко мне на первый прием приходит мужчина из Краснодарского края. Я его записала, отпустила первую процедуру, и уходя, он сказал, что чуть позже придет его компаньон. Буквально через полчаса эти два веселых дружбана вошли в мой кабинет с половиной туши молодого барана! Мужчины сказали: «Вот вам, барышня, подарок! Пусть ваш стол будет богатым, а вы всегда такая же приветливая, и ручки ваши — золотые!» На мой взгляд — прекрасный подарок! © Палата № 6 / VK
«Когда на 23 подарили шампунь. Ответочка»
- Свекровь получила поздравительную открытку с 8 Марта от бывшего ухaжера. Маме мужа, на минуточку, 79 лет! Но случился немаленький конфуз, потому что сама свекровь до этого его с праздниками никакими не поздравляла, так как думала, что он уже... того. © Cool story / VK
- Сегодня на утреннике к 8 Марта один первоклассник вышел читать стих. Стоит. Молчит.
Весь зал смотрит. Я уже хочу подсказать первую строчку. И тут он говорит:
— Я стих забыл... но маму все равно люблю. И весь зал начал аплодировать.
Некоторые мамы даже прослезились. Иногда самые честные слова — не в стихах. © m_i_r15
- За несколько дней до 8 Марта моя любимая попросила меня подарить ей массаж в определенной студии. Сказано — сделано. Купил сертификат, который можно обменять на любой массаж в этой студии. Утром 8 Марта задарил сертификат вместе с цветами. Дальше события развивались по незапланированному сценарию. Вечером поговорили, и она призналась, что подарок ей не понравился. Так и сказала: наверное, я заслуживаю того, что получаю. На мой вопрос, что я должен был подарить, ответила, что я сам мог бы догадаться. © Unknown author / Pikabu
«Вот такую поздравлялку на вокзале поставили»
- Где-то 2 недели назад моя жена сказала мне:
— Говорю тебе один раз, надеюсь, что ты запомнишь. На 8 Марта с утра я хочу завтрак в постель: кофе и два тоста. Один — с арахисовым маслом и малиновым джемом, а второй — с нутеллой.
Спустя время, а точнее в этот понедельник, жена звонит мне на работу:
— Сегодня началась Масленица, и я напеку блинов. Сейчас в магазине. Какие начинки ты хочешь к блинам?
Я подумал и ответил:
— Малиновый джем, арахисовое масло и нутеллу. © omaewamou / Pikabu
- 7 марта. Вызывают в отдел кадров. Пока иду по коридорам конторы, радостно поздравляю встречных дам с наступающим праздником. Захожу в кабинет. И тут девушки с милыми улыбками торжественно вручают мне немаленькую такую коробку конфет! Сердечно поздравляют, желают всего самого наилучшего. Объясняют, что это подарок мне на 23 февраля от профсоюза. Так сказать, немного запоздал. Я, конечно, поблагодарил, но тут они многозначительно переглянулись и выдали: «Ну а раз мы тебя с 23-м так хорошо поздравили, то завтра ждем ответный подарок на 8 Марта!» Шах и мат. Ощущения от подарка смешанные, зато уровень женской смекалки — просто мое почтение!
- Утро. Еду на работу, слушаю радио, а там разыгрывают людей по звонкам. Муж скинул номер своей жены, чтобы ее разыграли. Звонит ведущий, девушка берет трубку. Он прикидывается доставщиком, начинает шутить и говорит, что ей ее любимый заказал ведро котят. Интересуется, от кого же подарок. Ведущий шутя отвечает: «От любовника, наверное». А она радостно: «Любовника? Жюльен, это ты, что ли? Ну ты и у меня дурачок!» В общем, раскрыла она свою тайну на всю страну. Чувствую, веселое у нее 8 марта будет. Но так ей и надо — не стоит изменять, да еще и с Жюльеном. © Палата № 6 / VK
«Подарок жене на 8 марта. Набор из 3 пар носков»
- Заскакиваю в трамвай, подсаживаюсь к женщине у окна. Видно, что человек едет с очень дорогого корпоратива: лицо уставшее. Едем, я залипаю в телефон, как вдруг попутчица тяжело вздыхает и выдает:
— Молодой человек, вы меня простите за мой внешний вид...
— Да нет, все нормально.
— Женский праздник отмечала, будь он неладен. На работе сапоги сняла, в туфли переобулась. На дворе мороз, я в летних туфлях, а где зимняя обувь — и не вспомню.
— Сегодня ж одиннадцатое число.
Она медленно-медленно поворачивается ко мне. В глазах абсолютное, неподдельное удивление:
— Да-а-а?
— Ну да.
Две остановки ехали молча. Наконец, она задумчиво цокает языком:
— Вот ведь как бывает... Уехала на корпоратив 7-го числа в ночь. Бац! И уже одиннадцатое! © Pikabu
- Дочь говорит: «Папа, вот ты водишь нас с мамой в кафе 8 Марта. А ведь 23 Февраля в кафе мы не ходим. Давай ты будешь водить нас и 23 Февраля, чтобы тебе не было обидно». © Adera / Pikabu
- Свояк мой решил приобщиться к тюльпанному бизнесу. Чтобы быть оригинальными, наваяли корзиночек и всякую мишуру к ним. Ну и сами цветы — в больших коробках. Стоять начали с 6 марта. И вот уже вечер 8-го... Я возвращаюсь с дежурства. Думаю, дай наберу свояку — может, что осталось. По закупочной заберу: маме подарю да жене. Созвонился. Говорит: «Заходи, точку знаешь». Подхожу, значит, а он мне целую коробку под завязку отдает. И вот, значит тащусь я с этой коробкой. По пути зашел к матушке — подарил большой букет. Встретил молодую маму с дочкой — поздравил, выдал и им цветов. Добрел до дома. Оставалось полкоробки цветов. Решили раздать соседкам в подъезде. И вот я с кипой цветов пошел всех поздравлять. В итоге через полчаса начались стуки в дверь и благодарности: огурцы маринованные, помидоры, лечо, компоты. После этого случая соседки снабжают нас огурцами, ягодами и помидорами со своих дач. Хотя прошло уже лет семь. Да и контакт как-то наладился — дружеские отношения начались. © Kabanitos64bit / Pikabu
«Муж вычитал, что тюльпаны нужно хранить без воды и в холоде»
- Одноклассник решил сделать сюрприз на 8 Марта. Выбежала к нему, поболтали, разошлись. Дома заглядываю в пакет — а там шикарная металлическая шкатулка. Я в восторге, вечером гордо показываю родителям. Папа повертел ее в руках, перевернул вверх дном и вдруг начал смеяться в голос. Я спрашиваю, что тут смешного. А он показывает мне гравировку и выдает: «Оригинально — на женский день дарить передарочки. Смотри, тут выбито: «Любимой теще Нине Павловне на 60-летний юбилей от зятя»!
- Близится 8 Марта, и я, наученная жизненным опытом, зная, что мужчины намеков не понимают, за несколько недель до праздника сказала мужу, что хочу беспроводную клавиатуру. Он сказал: «Окей» — и добавил, что неплохо бы бесшумную, так как я часто печатаю по ночам. Я полезла посмотреть такие клавы в интернете, нашла симпатичную, по хорошей цене, показала ему. Он одобрил, посмотрели вместе еще несколько вариантов и вроде определились. Ну, думаю, вопрос закрыт. Ан нет!
Несколько дней назад мужу понадобилось отправить сообщение с моего компа. Отправил и начал возмущаться тем, какая древняя у меня клавиатура, как неудобно печатать... И тут его осенило! Поворачивается ко мне и с полными гордости глазами говорит: «Я придумал, что подарю тебе на 8 Марта — новую клавиатуру!» © madbirdy / Pikabu
- Мой сын на 8 марта подарил мне целый день спа! Массажик: спинку чесал, ходил на спинке, ножки мял, мазал на руки крем и очень старался. А еще сам кушал. Боже, это самый офигенный подарок! И такой вечером, уставший:
— Мама, это было все для тебя! Завтра такого не будет, — и уснул.
А ведь ему всего-то 2 годика. © Не все поймут / VK
- Моему сыну 8 лет, мы живем одни, небогато, каждую копейку считаю, но ребенку стараюсь дать все самое лучшее. Он, в свою очередь, все сэкономленные монетки откладывал в копилку с наклейкой «важное дело». 8 марта он сам пожарил для нас яичницу с утра, налил чаю, подождал, пока я проснусь. Позвал к столу и торжественно вручил мне подарок в красивой обертке с не менее красивым бантом — хрустальную вазочку. © Палата № 6 / VK
- Накануне праздника сказала парню: «Хочу мимозу. Ничего больше не надо». Он удивленно посмотрел, но вроде понял. И вот 8 Марта — тюльпаны, открытка, шоколадка. Поблагодарила его, но напомнила, что просила-то я мимозу. Тот удивленно посмотрел на меня, извинился и ушел. Возвращается через полчаса, а в руках у него какой-то лоток из супермаркета. Беру, смотрю. Ну да, салат «Мимоза». Мне, конечно, говорили, что мужчины любят конкретику, но такого я не ожидала. © Карамель / VK
- Друг рассказал. После 8 Марта он с женой собирался в отпуск к теще. Перед отъездом лично отправил теще открытку следующего содержания: «Дорогая мамочка, поздравляю Вас...» — ну и т. д. Приезжают в гости, а теща с ним не поздоровалась, смотрит на него как на пустое место, не разговаривает. Он ничего понять не может: что же произошло, чем он теще не угодил? Ну и говорит жене:
— Узнай у своей мамы, что она так на меня взъелась.
Через несколько минут приходит его жена и молча дает ему в руки открытку. Друг смотрит, а там написано:
— «Дорогая самочка, поздравляю Вас».
Оказывается, телеграфистка сделала ошибку, исказив текст открытки, а теща приняла это как личное оскорбление. Полчаса друг потратил на то, чтобы убедить тещу, что он ни при чем. После чего отношения у них наладились, но периодически теща ему об этом напоминала.
А какие самые смешные, странные или неожиданные подарки на 8 Марта дарили или получали вы? Делитесь своими историями в комментариях.
Хотите что-то точное, делайте очень точное ТЗ. А вообще, лучше самой заказать. Правда, потом хрен кому претензии предъявишь 😁
О! Телеграфистки! Я бы не обиделась, а смеялась, если бы получила телеграмму с обращением "Дорогая самочка".
У моего мужа было прозвище Рау (грубый, шершавый по-немецки), послал мне телеграмму, подписавшись прозвищем, но я получила телеграмму с подписью "Рая". Телеграфистка лучше знает.
Конкретику любят?) Общалась с парнем по переписке, много рассказывал и много вопросов задавал. Удивился, когда узнал, что равнодушна к шоколаду и конфетам. Увиделись в реале, вдруг вручает презент. Две коробки конфет. Ведь "Все девушки любят сладкое". Да уж, впечатлило. 🫢
В последней истории зять отправил не открытку тёще, а телеграмму.