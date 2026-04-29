19 живых историй о пушистых любимцах, в поведении которых вы точно узнаете своих

Наш кот летом наоборот, приходит с прогулок ночью, ровно в 1:00. Забирается по яблоне на крышу и стучится в мое окно в комнате на втором этаже (раньше держала открытым, но он стабильно приносил в дом пойманых мышей, поэтому пришлось устроить своеобразный фейсконтроль). Так однажды он постучался, я открыла, он запрыгивает в комнату, а потом обратно высовывается в окно и мяукает. Потом доносится шорох, и ко мне в комнату через окно вваливаются два рыжих котенка, которые тут же решили, что наш дом им очень даже подходит, и завалились спать на мою кровать. Учитывая, что наш кот перенес в юном возрасте определенную процедуру, это были явно не его детеныши.



Но потом, думаю, наш усатик пожалел о своем поступке, потому что котята оказались наглые и игривые - подчистую все время вылизывали его миску, ложились спать на его любимом диване, и часто загоняли его на дерево, вокруг которого потом часами весело скакали.



А затем их ближе к осени разобрали соседи - уж больно уморительные хвостики были :)